La veille urbaine du 29 avril 2021

Les Groupes Terrot et Galia acquièrent le Standard Design Hotel à Paris 11

À travers leur joint-venture Foncière Concorde, les Groupes Terrot et Galia ont annoncé l’acquisition de la société Standard Design Hôtel au 66 rue de la Roquette, proche de l’Hôtel Maison Breguet, renforçant ainsi leur présence hôtelière dans le onzième arrondissement de Paris. L’hôtel de 37 chambres en R+5, au cœur du quartier Bastille–Saint-Antoine, au-dessus du mythique Café des Anges, bénéficie d’une belle implantation à proximité des principales artères du quartier, la place de la Bastille, le boulevard Beaumarchais, la rue du Chemin-Vert et le boulevard Richard-Lenoir. L’objectif est de revaloriser l’hôtel en répondant aux nouveaux usages et attentes dans ce quartier plein d’attrait et de charme. La gestion de l’hôtel est opérée par la filiale Terlia (anciennement Regetel), interlocuteur de premier plan pour les propriétaires investisseurs d’hôtels et autres lieux d’hospitality. Terlia propose des missions complètes, du développement du projet à la gestion personnalisée des établissements. Cette acquisition a été réalisée avec la participation du CIC Corporate. Le cabinet Vinci avocats a accompagné la Foncière Concorde.

Stam signe, auprès de Soremi, un projet de développement de logistique urbaine à Saint-Ouen-l'Aumône (95)

Stam, filiale de Corestate Capital, a acquis, auprès de Soremi, un projet de développement de logistique urbaine à Saint-Ouen-l'Aumône (95), pour le compte de la joint-venture Highlands II. Ce parc logistique, conçu par le Groupe Franc Architecture et réalisé par IXIM, développera 15 000 m² répartis sur deux bâtiments et onze cellules afin de répondre aux besoins des différentes typologies d’entreprises. L’ensemble, en cours de commercialisation, sera livré fin 2021 et visera une certification BREEAM Good. Alexandra Vaquin, Directrice des Investissements chez Stam Europe, commente : "Cette acquisition, dans un marché établi aux portes de Paris, consolide la stratégie d’investissement d’Highlands II en logistique urbaine tout en permettant une création de valeur à court terme". En incluant les actifs sous promesse et sous exclusivité, le portefeuille d’Highlands II se composera d’une dizaine d’immeubles totalisant plus de 100 000 m² sur tout le territoire français et continuera son expansion avec un objectif d’investissement total de 250 M€ dans cette classe d’actifs.

Idec Agro & Factory livre une usine de 19 000 m² au Groupe Sill à Landivisiau (29)

Idec Agro & Factory, spécialiste de la conception et de la construction clé en main de projets immobiliers pour l’industrie agroalimentaire du Groupe Idec, a livré une usine de 19 000 m² au Groupe SILL à Landivisiau (29). Cette nouvelle unité de production permet au Groupe SILL de renforcer sa capacité de production de près de 50 % par rapport à son site précédent. Le lien entre les deux sites est toutefois au cœur du processus de production avec la réception, l’écrémage et la pasteurisation sur le site précédent avant d’être envoyé dans cette nouvelle usine. Le lait écrémé y sera stocké dans des cuves tampons, puis traité pour ajouter plusieurs ingrédients, notamment des vitamines. Le mélange sera ensuite concentré dans un évaporateur, puis transféré dans la tour de séchage de six niveaux de plancher pour être enfin transformé en poudre de lait infantile. Pour répondre à ces besoins, l’ensemble du projet repose sur des fondations profondes en raison de l’importante taille de l’édifice. Le planning était un enjeu important avec plusieurs phases de mise à disposition et plusieurs livraisons. Le chantier a débuté en juillet 2018 et le conditionnement a été mis à disposition dès janvier 2020. Deux livraisons ont aussi eu lieu en 2020 : le bâtiment énergie et les locaux sociaux. La mise en service des équipements s’est faite progressivement dans les trois mois précédant la livraison finale. Ce site de production permettra de sortir 20 000 tonnes de poudre de lait infantile chaque année à destination des marchés du Moyen Orient et de l’Asie. Les premières commandes de lait infantile arrivent.

CBRE accompagne Fujitsu Technology Solutions, Mediaperformances et WMH Project dans leurs prises à bail au sein de la Tour Alto à La Défense

CBRE a accompagné les trois premières prises à bail au sein de la Tour Alto, livrée fin 2020 à La Défense. Bouclées en moins de trois mois, ces prises à bail de Fujitsu Technology Solutions, Mediaperformances et WMH Project attestent de l’attrait de La Défense pour les entreprises. Fujitsu va transférer son siège social France, jusqu’à présent situé à Asnières-sur-Seine, sur environ 2 200 m² au sein de la Tour Alto. Ce leader des technologies de l’information et de la communication va s’implanter sur deux étages de la tour. L’agence internationale de communication événementielle WMH Project, jusqu’à présent basée près du parc des Bruyères à Courbevoie, déménage son siège social pour s’installer sur un étage complet de la Tour Alto (environ 1 600 m2). Mediaperformances, leader français du shopper marketing vient, lui aussi, de décider de quitter son actuelle implantation dans les Hauts-de-Seine pour déménager son siège afin que ses équipes prennent possession d’un plateau de 1 600 m² dans la Tour Alto. Ce sont désormais près de 6 000 m², soit 15 % des espaces de travail de la Tour Alto, qui ont été commercialisés, et devraient accueillir 450 personnes d’ici début juillet 2021.

Partenariat BEI/Caisse des Dépôts : 1 Md€ pour les collectivités locales et leur transition écologique

La Banque européenne d’investissement met en place une nouvelle ligne de financement de 1 milliard d’euros avec la Caisse des Dépôts. Grâce à ce financement qui est le troisième du genre, la Caisse des Dépôts, via la Direction des prêts de la Banque des Territoires, peut continuer à accorder des prêts à taux fixes au secteur public en complément de son offre traditionnelle. Cette action confirme la force du partenariat mis en place en juin 2013 entre la Caisse des Dépôts et la Banque européenne d’investissement afin de relancer les projets d’investissement durables au cœur des territoires. Ce dispositif rend les financements européens très accessibles aux projets de moins de 25 millions d’euros portés par les collectivités. Il est mis en œuvre dans la continuité de deux précédentes enveloppes signées en 2015 et 2019, qui ont permis la distribution de 1,8 milliards d’euros de financements au secteur public français. Cette nouvelle ligne s’accompagne d’un engagement renforcé en faveur de l’action climatique, puisqu’au moins la moitié de son montant sera consacrée à des projets contribuant à lutter contre les effets du réchauffement ou à en atténuer les effets. La ressource de la Banque européenne d’investissement permettra ainsi d'améliorer l'accès au financement à long terme à des investissements de petite taille, notamment pour l’efficacité énergétique des bâtiments, les réseaux d’eau et d’assainissement, les mobilités douces et les transports publics propres.

Permira devient actionnaire de New Immo Group afin d’en faire le nouveau leader européen de l’immobilier digital

New Immo Group, leader de l’immobilier digital en France sous les marques SAFTI et megAgence, ont annoncé l’acquisition par Permira d’une participation de 36 % à travers le fonds Permira Growth Opportunities. Cette opération va permettre à la société d’accélérer significativement son développement humain, technologique et international afin de constituer un leader européen du marché de la transaction immobilière. Les cofondateurs et managers de la société restent majoritaires. Entré dans l’aventure fin 2018, Qualium Investissement reste au capital. L’investissement de Permira permettra à New Immo Group d’accélérer la mise en œuvre de sa feuille de route stratégique avec trois grandes priorités : croissance, technologie, développement international. Les fonds levés permettront, ainsi, de renforcer les équipes du siège, d’investir dans de nouveaux outils différenciants au service de la performance des agents, d’améliorer la plateforme mais aussi de renforcer la notoriété des 2 marques. Ils pourront également appuyer l’expansion à l’international, notamment sur les marchés à fort potentiel que sont l’Espagne, le Portugal, et prochainement l’Allemagne et l’Italie, avec l'ambition de devenir un leader européen.

Gérald Lagier et Aurélie Rebibo créent Aries avocats

Gérald Lagier et Aurélie Rebibo unissent leurs expertises pour créer Aries avocats, cabinet de niche en droit immobilier et en droit de la construction. L’équipe d’Aries avocats intervient en droit immobilier et droit de la construction, en droit privé et en droit public, en conseil et en contentieux, pour une clientèle de grands groupes de construction, de foncières immobilières, de promoteurs, d’investisseurs privés ou de professionnels. Les 25 ans d’expérience de l’équipe d’Aries avocats lui ont permis de se forger une expertise pointue dans le traitement des dossiers complexes et de développer des compétences dans des domaines rares, notamment en matière de comptes de chantier et de réclamations financières, mais aussi en matière de responsabilité des constructeurs. Gérald Lagier et Aurélie Rebibo ont également une expertise reconnue en matière de contentieux de baux commerciaux et en vente de biens immobiliers haut de gamme. Aries avocats représente ses clients devant les juridictions judiciaires, administratives et commerciales.

Mehdi Dziri devient Directeur général de Bureaux à Partager

Bureaux à Partager annonce ce jour la nomination de Mehdi Dziri au poste de Directeur général. Ingénieur de formation, Mehdi Dziri (30 ans) a démarré sa carrière chez Fabernovel (2015), avec pour mission la conception et le design de nouveaux produits et services innovants, au service de toutes les industries. C’est dans ce cadre, et à l’occasion d’une mission de réflexion dédiée à l’analyse de l’évolution du marché de l’immobilier de bureau, que Mehdi Dziri croise la route de Bureaux à Partager. Averti quant au potentiel de croissance et d’innovation de l’entreprise dans un monde du travail en pleine mutation, il est choisi (début 2021) par Clément Alteresco (fondateur) pour devenir le nouveau Directeur général de l’entreprise. Son ambition : faire de Bureaux à Partager la plateforme référente pour la recherche de solutions de bureaux en France.

Alban Castres