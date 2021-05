La veille urbaine du 28 mai 2021

Perial Asset Management inaugure l’immeuble “NOWA” à Paris 8

Perial Asset Management a inauguré aujourd’hui en compagnie de la designer et architecte d’intérieur Constance Guisset et ses équipes ainsi que du cabinet art+i architectes, l’immeuble contemporain “NOWA” situé au 23 bis rue de Turin Paris 8, pour le compte de sa SCPI PFO. Au cœur du quartier vivant de l’Europe et du 8ème arrondissement de Paris, l'immeuble “NOWA” (pour Native Original Working Address) est un hôtel particulier de 413 m² répartis en R+4. Propriété du patrimoine de la SCPI PFO de Perial Asset Management, il a bénéficié d’une totale restructuration débutée à l’automne 2020. L'actif propose aujourd’hui 3 open-spaces, 2 grandes salles de réunion et 3 espaces de pause modernes et agréables. Le partis pris de l’immeuble est assumé : créer un univers centré sur ses utilisateurs, à la fois bienveillant et au design soigné. C’est l’équation idéale entre les espaces privatifs et collectifs, la collaboration créative et la réflexion individuelle. Elle est rendue possible par l’organisation des espaces, critère de plus en plus recherché par les entreprises locataires et renforcé par la crise sanitaire. “NOWA” est fortement engagé dans un développement responsable, durable et raisonné. Dès les prémices du projet, l’impact carbone du chantier a orienté chaque décision, faisant évoluer le programme et le choix des intervenants afin de limiter au maximum l’empreinte environnementale du projet. Concrètement la réhabilitation a mis l’accent sur le réemploi des matériaux de construction ainsi que sur l’utilisation de matériaux biosourcés. La sélection de prestataires s’est faite au regard des compétences mais aussi de leur proximité avec le chantier. Des entreprises locales ont ainsi été privilégiées. Chaque partie prenante a respecté une charte de chantier responsable qui passe par le tri et la valorisation des déchets, jusqu’à l’alimentation du chantier en énergie verte.

Spie batignolles livre aux étudiants de l'ESTP leurs nouveaux logements

22 mois après le lancement des travaux, les 87 logements de la Résidence Bonnet de l’Ecole Spéciale des Travaux Publics, du Bâtiment et de l’Industrie (ESTP Paris) sur le site de Cachan (94) viennent d’être livrés par Spie batignolles boyer. Pour l’ESTP Paris, Spie batignolles boyer vient de livrer 86 studios (de 20 à 27 m²) ainsi qu’un T2 de 40 m², l’ensemble aménagé à l’intérieur d’une résidence neuve de standing de plus de 2000 m² en R+5 sur le campus de l’école. La construction de la résidence répond à d’ambitieux objectifs de déploiement de nouveaux programmes de formation proposés par l’ESTP Paris, lesquels présentent un impact positif sur l’augmentation de la fréquentation de l’école. Le bâtiment offre de grandes terrasses sur 3 de ces niveaux (plus de 700 m² de surface totale), toujours dans la perspective de créer des interactions entre utilisateurs, au service d’une qualité de vie partagée par tous. Au rez-de-chaussée, un bureau des élèves de 85 m² sera mis à disposition des étudiants. En sous-sol du bâtiment, un parc de stationnement de plus de 40 places a été créé. Un parking extérieur de 28 places ainsi qu'un parc de détente ont été aménagés au pied du bâtiment.

Eiffage Construction livre la Cité Maraîchère de Romainville (93)

Cette opération emblématique dédiée à l’agriculture urbaine vient d’être livrée par Eiffage Construction. Située au cœur du quartier Marcel Cachin, les 1000 m² de serres seront entretenues et exploitées par la Ville. C’est une première ! Unique bâtiment de ce type en Europe, il est imaginé par l’agence d’architecture Ilimelgo. Réparti en 2 bâtiments (R+4 et R+6) sur un niveau de sous-sol, le projet a été réalisé en groupement avec CMF pour la réalisation des verrières qui couvrent toutes les façades. L’objectif consiste à être porteur de vie en cœur de ville grâce à des espaces de partage aux rez-de-chaussée et en R+1 pour accueillir les riverains qui pourront profiter d’ateliers et d’animations, d’échanges directs avec les producteurs, d’une favorisation du circuit court, etc. La Cité sera très bientôt accessible aux Romainvillois et Romainvilloises. La ville, qui exploite la Cité Maraîchère, a choisi le modèle de régie agricole municipale qui devrait permettre de produire chaque année 12 tonnes de fruits, légumes, champignons et fleurs comestibles, soit la consommation annuelle de 200 familles.

Sogea Est et Eurovia créent un réseau de chaleur près de Mulhouse (68)

Dans le Haut-Rhin, le groupement notamment composé de Sogea Est, filiale de Vinci Construction France, et de l’agence Eurovia de Colmar, est mobilisé pour l’implantation d’un nouveau réseau de chaleur “verte” qui irriguera quatre communes. La valorisation de l’énergie, issue de l’incinérateur de Sausheim, sera renforcée par une chaufferie d’appoint au gaz, et permettra de chauffer des quartiers résidentiels, des logements sociaux, quatre écoles, un gymnase et une piscine municipale sur les communes de Rixheim, Sausheim, Illzach et Mulhouse. Grâce à ce système, 75 % de l’énergie consommée sera renouvelable et les gaz à effet de serre seront réduits d’environ 6000 tonnes par an. Le réseau de chauffage sera mis en service fin 2021.

Union Investment acquiert un immeuble résidentiel à Amsterdam

Union Investment continue à renforcer sa présence sur le marché résidentiel amstellodamois. Le gestionnaire hambourgeois d’investissements immobiliers vient en effet, d’acquérir le projet “AMST” auprès du promoteur MRP, pour le compte de son fonds immobilier à capital variable UniImmo: Deutschland. Au cœur de la ville, “AMST” jouira d’une localisation privilégiée face à la gare d’AmsterdamAmstel. Il bénéficiera non seulement d’une accessibilité aisée (cf. grands axes autoroutiers et proximité de l’aéroport d’Amsterdam-Schiphol) mais aussi d’un environnement attractif. Le projet, dont la livraison est prévue pour décembre 2022, se compose de deux entités totalisant 21 849 m² d’espaces locatifs, dont environ 15 890 m² de logements (252 appartements de 42 à 140 m²) ainsi que 5 960 m² de commerces (supermarché et marché alimentaire). Un parking souterrain d’une capacité de 114 voitures et de 966 vélos est aussi prévu. Le projet AMST constitue la seconde acquisition d’Union Investment sur le marché résidentiel d’Amsterdam. En 2019, le gestionnaire d’investissement immobilier avait en effet, déjà acquis, pour Unilmmo: Europa, le projet Y-Towers, au nord de la capitale, une tour de 176 appartements. Après l’acquisition de l’Hyperion (Helsinki) et du 8th Lock (Dublin), "AMST" devient le troisième plus important investissement effectué par Unilmmo: Deutschland sur le marché de l’immobilier résidentiel. Pour cette acquisition, Union Investment était conseillé par NL Real Estate et Loyens Loeff.

Immobel et Allianz Real Estate signent un contrat de vente pour l’immeuble “Commerce 46” situé à Bruxelles

Immobel a conclu un contrat de vente avec Allianz qui achètera “Commerce 46”, un immeuble certifié BREEAM Outstanding et neutre en CO2 situé dans le quartier européen de Bruxelles. Immobel annonce la vente des parts de la société propriétaire de “Commerce 46” à Allianz Real Estate, qui opère au nom de plusieurs compagnies du groupe Allianz. Situé à l’angle de la rue Belliard et de la rue du Commerce, dans le quartier européen de Bruxelles, cet immeuble de bureaux unique s’inscrit dans l’ambition d’Immobel de développer des bâtiments durables et tournés vers l’avenir dans des endroits stratégiques, à proximité de hubs de mobilité. Immobel était propriétaire de ce bâtiment depuis décembre 2018. Emblématique et durable, l’immeuble de bureaux Commerce 46 sera livré dans le courant du troisième trimestre 2022. Il est le fruit de l’expertise conjuguée des architectes d’Office (Kersten Geers et David van Severen) et de Jaspers-Eyers. Le bâtiment compte 12 étages, pour une superficie d’environ 14 200 m². Immobel et ING ont conclu en avril de l’année dernière (2020) un bail de 9 ans pour cet immeuble. Ce contrat de vente aura un impact positif sur les résultats annuels d’Immobel. JLL et CBRE ont conseillé Immobel et Allianz Real Estate pour cette transaction.

Alban Castres