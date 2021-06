La veille urbaine du 28 juin 2021

Eiffage Immobilier et BNP Paribas Immobilier signent une VEFA sur l’immeuble “Open Sky” à Asnières-sur-Seine (92)

Eiffage Immobilier et BNP Paribas Immobilier annoncent l’acquisition en VEFA par Moulin Vert de 57 logements sociaux (du T1 au T5) « Open Sky » au sein de l’éco quartier Seine Ouest à Asnières-sur-Seine (92). Le projet de plus de 14 000 m² est composé de 4 bâtiments qui s’articuleront autour d’un espace paysager, comporteront 161 logements au total en R+10. Il respecte la réglementation RT 2012 et intègre la certification NF Habitat HQE. La livraison est prévue au printemps 2023. Architecte : MPA Architectes.

Serris REIM acquiert, auprès d’Arc Eiffel Investissement, un ensemble de lots de copropriété au sein du Parc d’Activités d’Osny (95)

Serris REIM a acquis auprès d’Arc Eiffel Investissement, pour le compte d’un fonds ouvert dont elle a la gestion, un ensemble de lots de copropriété au sein d’un parc d’activités à Osny (95). Le portefeuille de lots de copropriété, situé au sein d’un parc d’activité bien établi à Osny (95) sis 9 Chaussée Jules César, est loué à 95% auprès de 13 locataires et représente une surface d’environ 8 000 m². L’étude notariale Affidavit Notaires, Me Alexandre Leroy-Pélissier a conseillé Serris REIM et le vendeur était conseillé par l’étude Cheuvreux. La transaction a été réalisée par le département Investissement de Nexity Conseil et Transaction dans le cadre d’un mandat exclusif.

Le Groupe Honotel étend son portefeuille niçois avec l’hôtel Excelsior à Nice (06)

Le Groupe Honotel, expert en investissement et en management hôtelier, poursuit son développement et annonce l’acquisition, de l’hôtel Excelsior situé à Nice pour le compte de Hotel Investissement Capital, la SGP du Groupe. L’hôtel Excelsior est un hôtel 4 étoiles situé dans le quartier de la Gare Sud à Nice. Il possède 42 chambres, avec un jardin arboré, et est décoré sur le thème du voyage. L’hôtel Excelsior Nice est le 9ème hôtel du Groupe sur la place de Nice ou Honotel est l’un des principaux exploitants. “Malgré la crise du Covid, nous sommes convaincus que les fondamentaux hôteliers sont toujours là. Nous avons d’ailleurs finalisé l’acquisition d’un portefeuille de 7 hôtels, initiée pré-covid, en mai 2020. Avec l’acquisition de l’Excelsior, nous initions un nouveau cycle d’investissement. Nous sommes ravis de faire cette opération avec la CECAZ, partenaire bancaire de confiance d’Honotel et du secteur de l’hôtellerie pour la Côte d’Azur” indique Laurent Lapouille, Président du Groupe Honotel. L’investissement est réalisé par la SGP du Groupe, Hôtel Investissement Capital, conjointement par le fonds Cap Hospitality et par un nouveau fonds, Cap Hospitality III, lancé en 2021 et dont la période de souscription est encore ouverte.

Vinci livre la première tranche de l’Archipel à Nanterre (92)

La première tranche du chantier de l’archipel, nouveau siège social de Vinci à Nanterre (Hauts-de-Seine) a été livrée le 25 juin 2021. Trois ans et demi de travaux ont été nécessaires pour construire les quatre premiers bâtiments, sur les cinq que comprendra cet ensemble mixte de 75 500 m², conçu par les architectes Jean-Paul Viguier et Marc Mimram. Composé de bureaux, de commerces et imbriqué à la nouvelle gare Eole, l’archipel sera livré en totalité à l’automne 2021. Avant les premiers emménagements des collaborateurs début octobre, les travaux dits “utilisateurs” (i.e. cloisonnement, mobilier, installations IT, etc.) ont démarré et se poursuivront tout l’été.Symbole de la transformation du Groupe, ce projet mené par nos équipes de Bateg, Sogea Nord-Ouest, GTM Ouest et Botte Fondations, en collaboration avec Vinci Energies et Vinci Immobilier, incarne la dynamique d’innovation de VINCI et vise l’exemplarité en matière de qualité de vie au travail et de performance énergétique.

Espaces Ferroviaires sélectionne Franklin Azzi Architecture et Hame pour la conception d’un lot de bureaux à Paris 12

Espaces Ferroviaires, promoteur du premier lot de bureaux d'environ 10 660 m² SDP situé au cœur du projet urbain “Les Messageries” (Gare de Lyon - Daumesnil, Paris 12e), retient l'équipe de maîtrise d'œuvre composée notamment des agences Franklin Azzi Architecture et Hame pour la conception et le suivi de réalisation d'un projet immobilier innovant. Parfaitement intégré dans un tissu urbain complexe, le premier immeuble tertiaire d'Espaces Ferroviaires a été conçu dans un esprit respectueux des riverains, des usagers et de l'environnement. Avec son ossature en bois et en pierre et ses façades en transparence, l'immeuble créera un lien fort avec le quartier et offrira une formidable ouverture sur le parc central du quartier des Messageries. Avec son immense façade transparente et seulement 14 mètres de profondeur, le bâtiment sera baigné de lumière, offrant un cadre de vie agréable et harmonieux à ses occupants. L'intégralité des espaces de travail bénéficiera d'une lumière de premier jour, proposant une vue directe sur le nouveau parc des Messageries. Les aménagements intérieurs offriront une flexibilité optimale en termes d'usage, de dimensionnement et de capacité d'accueil.Autre innovation dans la conception architecturale : la réversibilité du bâtiment. Ce dernier a été pensé pour être potentiellement transformé en logements.Un espace de logistique urbain (ELU) : le bâtiment comprendra un petit espace de logistique dédié à la distribution de marchandises à l'aide de vélos cargo, permettant ainsi de gérer au mieux les livraisons du dernier kilomètre. L'immeuble ne disposera pas de parking voiture mais proposera un espace permettant d'accueillir 239 vélos.

Colonies ouvre une résidence de coliving à Puteaux (92)

Colonies, le leader français du coliving, a annoncé l’ouverture d’une nouvelle résidence à Puteaux, la première dans la ville, à compter du 28 juin. Baptisé “Nobel”, ce nouvel espace de coliving entièrement rénové pour répondre aux besoins de ses locataires vient réaffirmer la pertinence du modèle de Colonies, après l’ouverture d’une trentaine de maisons en Île-de-France et en région. Le concept “clé en main” de la scale-up ambitionne ainsi de séduire les urbains à la recherche d’un lieu de vie facile à louer, flexible et accueillant. Une recette qui semble fonctionner puisque les locataires de Colonies restent en général plus d’un an dans leur logement et la durée de séjour moyen ne fait que s’allonger au fil des ouvertures. La résidence Nobel, se situe dans le quartier de la Défense, à 8 minutes à pied de la gare de Puteaux et des différents transports en commun. Son emplacement agréable au sein d’un quartier vert, proche du Bois de Boulogne et à seulement 10 minutes de Paris, en font un lieu de vie idéal pour les amateurs de plein air et de balades. D’une surface de plus de 400 m², la résidence Nobel comporte de nombreux atouts : 17 unités y sont proposées à la location, dont 8 studios, 7 chambres privées et 2 appartements T2 pour 2 personnes. Les pièces de vie sont pensées autour des colonnes classiques et de la cheminée déjà présente au sein du salon, pour une décoration post-moderne avec des couleurs pastel et des motifs texturés. Des murs d’accentuation colorée et des meubles de couleur contribuent à un espace de vie propice aux rencontres. La maison propose un grand salon de 45 m², ainsi qu’un bel espace cuisine/salon convivial pour profiter de moments de vie privilégiés entre résidents. La maison dispose également d’un rooftop de 61 m² offrant une magnifique vue sur les alentours, ainsi qu’une grande terrasse en rez-de-chaussée. Enfin pour les sportifs, une salle de fitness et un parking à vélo complètent la panoplie de la maison.

Alban Castres