La veille urbaine du 28 juillet 2021

Perial AM acquiert l'immeuble "les portes d'Arcueil I" auprès de Gecina pour 300 M€

Perial Asset Management a annoncé l’acquisition auprès de Gecina de l’immeuble “Les Portes d’Arcueil I” via son OPPCI Majestal 2 pour un montant d’environ 300 M€ hors droits, investi principalement par les SCPI PF Grand Paris, PFO2 et la SCI Perial Euro Carbone. Cette acquisition, réalisée de gré à gré, correspond parfaitement à la politique d’investissement des fonds gérés par Perial Asset Management. Conçu par l’architecte François Leclercq, développé et livré en 2006 par Icade, cet ensemble urbain situé au cœur du carrefour de la vache noire est l’égérie du quartier tertiaire de la ville d’Arcueil (94). L’immeuble constitue le “Campus Orange”, avec Les Portes d’Arcueil II & III : il accueille en effet le siège social d’Orange France avec un bail de 12 ans ferme. Etendu sur près de 45 000 m², dont 42 180 m² de bureaux, 1 840 m² d’archives et 720 m² de commerce en pied d’immeuble, l’actif est composé de 3 bâtiments reliés par des halls indépendants de surfaces comprises entre 14 000 et 15 000 m² répartis en R+8. L’actif a été pensé pour offrir un environnement de travail de qualité à ses occupants. Il dispose ainsi de grands plateaux lumineux et flexibles d’environ 2 000 m² qui représentent au total 3 300 postes de travail. De nombreux services sont disponibles avec la mise à disposition d’un parking intérieurs (près de 1000 places), un restaurant d’entreprise, des cafétarias, un auditorium, une salle de fitness mais aussi de plusieurs terrasses. Sur le volet environnemental, l’actif est certifié HQE Exploitation Gestion durable - Niveau Excellent et HQE Exploitation Bâtiment durable - Niveau Bon. Perial AM va par ailleurs accompagner le Groupe Orange dans ses travaux d’aménagements innovants dans les prochains mois, totalement en phase avec les nouveaux usages des bureaux pour les prochaines années au service du bien-être et de la productivité des collaborateurs. Cette transaction a été réalisée par l’intermédiaire de JLL. Perial Asset Management était conseillé dans cette opération par l'étude Oudot et Associés.

Eiffage Aménagement remporte la concession d’aménagement de la ZAC Lallier à L’Haÿ-les-Roses (94)

Eiffage Aménagement vient d’être désigné lauréat de l’appel d’offres lancé par l’Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre pour la concession d’aménagement de la ZAC Lallier - Gare des Trois Communes à L’Haÿ-les-Roses (94) sur un foncier d’une superficie de 5 hectares. Ce futur quartier de gare, localisé au pied d’une station du métro de la ligne 14 sud réalisée dans le cadre du Grand Paris Express, représente un axe de développement majeur pour la ville. Le projet porté par Eiffage Aménagement s’inscrit dans une démarche de renouvellement urbain à vocation mixte qui doit permettre d’animer et de redynamiser l’Est de la commune grâce au développement sur 51 000 m² d’une nouvelle offre de logements et à l’implantation de commerces et de services. Le quartier s’organisera autour d’une place centrale irriguée par des espaces publics généreusement plantés. Les bâtiments auront un niveau de performance énergétique a minima E3C1 et NF Habitat HQE Très Performant pour les logements. Les travaux débuteront en 2023 pour des premières livraisons fin 2025.

Allianz signe un contrat à terme pour la tour 1 du prestigieux projet FOUR de Francfort

Allianz Real Estate a conclu l'opération à terme d'acquisition de la tour 1 du nouveau développement FOUR à Francfort pour le compte d'une joint-venture entre plusieurs sociétés du groupe Allianz et un fonds Universal-Investment domicilié au Luxembourg, administré pour le compte du fonds de pension allemand Bayerische Versorgungskammer (BVK-Fund). Cette propriété évaluée à 1,4 milliard d'euros, qui est en cours de construction au cœur du quartier financier de Francfort, est la plus importante transaction portant sur un actif unique en Allemagne à ce jour en 2021. Il s'agit de la deuxième collaboration de ce type entre Allianz et BVK-Fund, après l'opération à terme réalisée en 2019 pour acquérir la tour EDGE East Side à Berlin. Développée par Gross & Partner, l'un des promoteurs les plus expérimentés d'Allemagne, FOUR T1 est une tour de 233 mètres de haut offrant plus de 82 500 m² - dont 74 800 m² de bureaux - sur ses 54 étages. Il s'agira du troisième plus haut gratte-ciel de Francfort et, avec ses surfaces efficaces, ses normes d'aménagement élevées et ses technologies intelligentes, il est considéré par beaucoup comme l'une des plus grandes tours de bureaux de la ville. Deux tiers de l'espace de bureaux de FOUR T1 ont déjà été pré-loués, quatre ans avant son achèvement, à des locataires de grande qualité issus, entre autres, des secteurs bancaires et du conseil, ce qui souligne la grande attractivité de l'actif et de son emplacement. À l'achèvement des travaux en 2024, Allianz Real Estate et Gross & Partner ont pour objectif d'obtenir la certification de développement durable la plus élevée d'Allemagne pour cet actif : DGNB Platinum, en combinaison avec sa classification en tant que "Vertical City ". La transaction a été accompagnée par les cabinets d'avocats Hogan Lovells International LLP (pour Gross & Partner), Clifford Chance LLP (pour Allianz Real Estate et pour la coentreprise Allianz/BVK) et Neuwerk PartG mbB (pour BVK). En outre, Allianz et BVK ont été conseillés par BMP (due diligence technique) et BNP Real Estate (commercial) ; Groß & Partner a été conseillé par les consultants de Steinhaus - Prof. Dr. Griesar Partnerschaftsgesellschaft mbB.

Vinci Construction achève la réfection du mur de retenue du bassin à flot de Perros-Guirec (22)

Vinci Construction Maritime et Fluvial, filiale de Vinci Construction France, a achevé la réfection du mur de retenue du bassin à flot de la commune de Perros-Guirec (22). L'objectif de l'opération était de consolider les 143 mètres linéaires du mur qui présentait, depuis quelques années, des désordres structurels importants. Ces failles entraînaient une baisse du niveau de retenue à l’intérieur du bassin, préjudiciables pour le maintien à flots des bateaux. Ce chantier s’est déroulé en trois phases : le nettoyage à très haute pression du mur par les scaphandriers et la mise à nu de la semelle du mur suivie du battage d’un rideau de palplanches au moyen de la pelle flottante Gerris2 puis le bétonnage de l’interface entre le mur et le rideau et enfin le forage et les injections sous semelles depuis la grève. La particularité de ce chantier repose sur son exécution, qui s’est effectuée entièrement en flottaison, puisque les 143 mètres de linéaires à réparer se situaient à 200 mètres de la terre. Il a mobilisé une dizaine de personnes, dont une équipe de scaphandriers. Ce chantier, démarré en février, s’est terminé fin juin 2021.

Le Groupe Legendre soutient le projet rennais de l’association Lazare

Le Groupe Legendre a choisi d’apporter son soutien au projet rennais de l’association Lazare. Aujourd’hui présente en France, en Belgique et en Espagne, Lazare conçoit et exploite des appartements pour y loger des personnes sans domicile fixe en colocation avec de jeunes actifs. Au-delà d’une solution de logement, il s’agit ici d’offrir aux résidents les interactions humaines indispensables pour lutter contre la solitude et la précarité. C’est à travers un mécénat de compétences que le Groupe a souhaité participer à ce projet. Les équipes Legendre Construction du Groupe mettront leur savoir-faire et leur temps à disposition de l’association en réalisant les cloisons et plafonds de la maison rennaise qui accueillera ses habitants dès septembre 2022. La maison Lazare de Rennes sera construite sur le terrain d’un ancien presbytère des années 1960, situé au 5 rue Marceau. Après la démolition du bâtiment en place, la construction d’un petit collectif de trois étages pourra démarrer. Une fois achevé, l’immeuble accueillera 16 locataires répartis en deux colocations de huit hommes et huit femmes, avec une parité entre les jeunes actifs et les personnes isolées. Trois studios “d’envols” seront également disponibles pour proposer un logement de transition entre la colocation et le retour à un logement indépendant. Moyennant un loyer de 300 euros par mois et par personne, les 16 colocataires bénéficieront d’une chambre individuelle et auront accès aux espaces partagés (cuisine, salon, sanitaires). L’association a également fait l’acquisition de la maison voisine qui sera rénovée pour accueillir une jeune famille. Cette dernière assurera une permanence et veillera à entretenir le lien entre les personnes de la colocation. Initiée en 2018, cette nouvelle maison Lazare sera la première en Bretagne et la dixième en France.

Seqens et Eiffage Aménagement s’associent pour porter une opération de requalification à Igny (91)

Seqens, filiale du groupe Action Logement, et Eiffage Aménagement, aménageur urbain du groupe Eiffage, s’associent au sein d’une société d’aménagement commune pour porter une opération de requalification d’ampleur du quartier Joliot Curie à Igny (91). Les deux partenaires ont signé mardi 27 juillet un pacte d’actionnaires visant à déterminer le rôle de chacun au sein de cette Société par Actions Simplifiée (loi Molle) ayant pour objectif de réaliser cette opération d’aménagement, des études jusqu’aux livraisons. Il s’agit de la première structure de ce type avec une ESH, cette possibilité étant récemment permise par le Code de la Construction et de l’Habitat. Seqens a obtenu l’accord du préfet de l’Essonne pour participer à cette société. Le projet consiste à démolir l’ensemble vieillissant des logements sociaux pour y concevoir un nouveau quartier d’environ 650 logements dont la moitié seront des logements sociaux. Ce montage innovant permet de porter un projet de requalification complet d’un secteur, sans sollicitation de l’ANRU, en proposant une transformation du quartier permettant une mixité sociale et fonctionnelle, avec des équipements modernisés et des espaces extérieurs requalifiés (création d’un parc). Seqens et Eiffage Aménagement devront ainsi conclure une convention de projet urbain partenarial (PUP) avec la collectivité, qui permettra de participer au financement du renouvellement de l’offre en équipements publics (extension d’une école, démolition-reconstruction d’un gymnase et d’une cantine scolaire, création d’une médiathèque). Le foncier de la Ville d’Igny a été intégré à cette réflexion urbaine à l’échelle du quartier. Les deux partenaires ont pour objectif de finaliser le plan masse et la programmation fin 2021 à l’issue de la démarche en cours de concertation avec la collectivité et les habitants. Le relogement des locataires de Seqens démarrera en septembre 2021.

