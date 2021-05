La veille urbaine du 28 avril 2021

IREIT Global acquiert, auprès de Decathlon, un portefeuille de 27 actifs commerciaux en France pour 110,5 M€

IREIT Global, à travers sa filiale Fit 2, a conclu un accord de vente conditionnelle avec Decathlon en vue d’acquérir un portefeuille de 27 actifs commerciaux en France pour 110,5 M€. La surface locative brute de ce portefeuille s’élève à 95 477 m². L'accord de vente et de cession-bail est assorti d’un taux d’occupation de 100 % et d'une échéance moyenne pondérée des baux par les revenus locatifs bruts de 10 ans. La transaction devrait être conclue au troisième trimestre 2021.

Brookfield Asset Management confirme l’acquisition, auprès d’Icade, de l’immeuble “Millénaire 1” à Paris 19

Brookfield Asset Management, accompagné par Hemisphere, a finalisé l’acquisition, auprès d'Icade, de l'immeuble “Millénaire 1” situé au 35 rue de la Gare à Paris 19. Construit en 2007 et entièrement rénové en 2018, l'actif développe une surface d’environ 29 000 m². Ex-siège d’Icade, il est intégralement loué à Oddo BHF et BNP Paribas. Dans cette transaction, Icade était conseillé par l'étude Chevreux, l'acquéreur par l'étude Attal & Associés (notaires), Gide (avocats) et Theop (conseil technique). La transaction a été réalisée par Catella Property dans le cadre d'un mandat exclusif.

Alderan s’empare d’un entrepôt logistique au Grand-Quevilly (76)

Alderan a acquis, pour la SCPI ActivImmo, un entrepôt logistique en température contrôlée situé au Grand-Quevilly (76). La surface locative totale du bâtiment est de 12 230 m². Il présente de très bons fondamentaux tant en termes de localisation et d’accessibilité que de caractéristiques techniques. L’ensemble immobilier bénéficie d’une situation stratégique dans une zone reconnue à proximité de bassins de population importants. Il profite d’un maillage routier dense avec notamment, à proximité du site, les autoroutes A150, A13, A28 et A139. L’actif est actuellement entièrement exploité par la société Ferrero. Cette opération offre, sur la base d’un loyer métrique très conservateur, un rendement immédiat qui permet à la SCPI de tenir ses objectifs à hauteur de 6,00 %. La réversion positive du loyer, en cas de recommercialisation du bien, constitue un réel levier de création de valeur. Pour cette transaction, BNP Paribas Real Estate accompagnait l’acquéreur.

La Société de la Tour Eiffel accueille Now Coworking au sein du site “Bord’eau Village”

La Société de la Tour Eiffel a signé avec Now Coworking la prise à bail de plus de 3 300 m² de son site “Bord’eau Village”, pour une durée ferme de 9 ans. Cette signature porte à près de 30 000 m² et 90 % de taux d’occupation de l’ensemble et fait suite à la conclusion, en mars 2019, d’un Bail en l’Etat Futur d’Achèvement (BEFA) sur le site. Cet espace de coworking a ouvert le 19 avril 2021. La Société de la Tour Eiffel, propriétaire depuis fin 2018, après avoir amorcé la mutation de cet ensemble immobilier par la mise en place du nouveau concept “Bord’eau Village”, poursuit ainsi le repositionnement du site par le développement de la mixité de l’offre et des usages au sein de ce lieu au cœur de Bordeaux, en bord de la Garonne. Désormais, “Bord’eau Village” combine commerces, loisirs, lifestyle, bars, restaurants, activités tertiaires et enseignement. Il en fait un site particulièrement prisé des Bordelais et des touristes. Now Coworking, offre ainsi depuis la mi-avril 2021 de nouveaux espaces de coworking constitués d’une surface de bureaux de près de 2 800 m² et d’une superbe terrasse de plus de 500 m². Dans cette opération, le bailleur a été conseillé par CBRE et le preneur par Société Deusem.

Colonies ouvre sa première résidence de coliving à Bordeaux (33)

Colonies, qui se positionne sur le marché en pleine croissance du coliving, annonce l’ouverture de sa première maison à Bordeaux, intitulée Rosa en hommage à Rosa Bonheur, peintre du 19ème siècle née à Bordeaux. Colonies propose un concept clé en main qui ambitionne de séduire les urbains à la recherche d’un lieu de vie facile à louer, flexible et accueillant. Une recette qui semble fonctionner puisque les locataires de Colonies restent en général plus d’un an dans leur logement et la durée de séjour moyen ne fait que s’allonger au fil des ouvertures. Au sein de Rosa comme dans les autres résidences, Colonies assurera à ses locataires un ensemble de services inclus dans le tarif : assurance logement, eau, chauffage, électricité, mais aussi petits consommables, internet haut débit, et ménage... ainsi qu’un « welcome pack » pour les nouveaux résidents. Enfin, Colonies promet une très grande flexibilité à ses colivers, avec des démarches simplifiées : la seule garantie demandée est une preuve de la situation financière du locataire ainsi qu’une pièce d’identité.

Clémentine Locastro et Alban Castres