La veille urbaine du 27 mai 2021

Norma Capital acquiert 2 063 m² de bureaux à Villeurbanne (69)

Norma Capital annonce l’acquisition, pour le compte de la SCPI Vendôme Régions, de plus de 2 063 m² de bureaux, avec terrasses, répartis sur deux immeubles. La transaction comprend un immeuble entier de bureaux, ainsi que deux étages supplémentaires, au sein d’un autre immeuble de bureaux situés à Villeurbanne (69). L’ensemble est loué à l'école audiovisuelle et de cinéma lyonnaise, nouvellement implantée dans la région, qui a signé un bail de plus de 9 ans fermes. Profitant d'excellentes connexions vers le centre lyonnais, le quartier de Charpennes-Tonkin où se situe cet ensemble, est desservi par deux lignes de métro (A et B), de tramway (1 et 4) et plusieurs lignes de bus. Situés dans un quartier vivant aux portes de Lyon, ces actifs profitent de l'attractivité de son voisinage : à quelques pas du campus de la fac de la Doua et du parc de la Tête d'Or, l'un des plus grands de France. Dans cette transaction, Norma Capital était assistée par BNP Paris Real Estate.

Sogenial Immobilier acquiert, pour la SCPI “Cœur de Régions”, un local de 668 m² à Montreuil (93)

Sogenial Immobilier a acquis, pour la SCPI “Coeur de Régions” un local commercial de 668 m² situé au 38 avenue de la Résistance à Montreuil (93). Disposant d’une excellente visibilité, l’actif est occupé depuis de nombreuses années par l’enseigne Speedy, spécialiste du diagnostic et de l’entretien complet automobile, disposant aujourd’hui de près de 500 centres en France. Cette opération a été réalisée avec les conseils de Maître Alexandre Leroy-Pélissier de l’étude Affidavit Notaires et d’Antony Korn de Lutetia Conseil.

Novaxia Investissement acquiert une friche obsolète à Saint-Ouen (93) en vue de la recycler en logements

Novaxia Investissement a acquis, pour le compte de clients investisseurs, une parcelle de 2 900 m² au cœur de Saint-Ouen (93). Idéalement placée sur le nouveau métro ligne 14 et sur la ligne 13, cette parcelle était auparavant occupée par le Musée Pierre Cardin, désaffecté depuis 2014. Elle sera recyclée en 200 logements étudiants pour une surface de plancher de 5 000 m², en partenariat avec Pitch Promotion. Novaxia Investissement accompagne la mutation de Saint-Ouen : la Ville, dans le cadre de son développement, se transforme et accueille de nouvelles infrastructures comme le futur Hôpital Paris Nord qui sera accompagné d’un pôle universitaire. Novaxia recyclera donc la parcelle en logements étudiants, en lien avec l’arrivée de ce futur pôle de santé. Pierre Cardin avait choisi d’implanter son Musée à Saint-Ouen dans une ancienne carrosserie pour la richesse industrielle de la ville. Il voyait en Saint-Ouen “la ville du futur”. Le projet, réalisé en partenariat avec Pitch Promotion, conservera l’âme du Musée Cardin et d’une ville en évolution. Des fresques monumentales et décorations seront conçues par Quai 36 sur le bâtiment, en hommage au passé du lieu. Le site sera ouvert à l’urbanisme transitoire (occupation temporaire) en attente des travaux, ce qui permettra de conserver la vie de quartier durant la vacance. Ce projet sera réalisé en Zéro Artificialisation Nette des sols et favorisera le réemploi de matériaux.

Drees & Sommer va réaliser la première plateforme logistique éco-conçue Cradle to Cradle pour favoriser l’usage de produits upcyclables

Levi Strauss & Co., créateur américain de l’emblématique jean 501, se dote d’un nouveau centre de distribution européen dont la réalisation débute en Allemagne. La spécificité de ce futur bâtiment de 70 000 m2 dont le développement est piloté par Drees & Sommer, sera le fruit d’une démarche Cradle to Cradle. À l’inverse du développement durable qui vise la réduction de l’empreinte négative de l’homme sur son environnement, cette logique relève d’une philosophie qui considère que l’homme doit générer un impact de plus en plus positif, que tout est ressource et, par rapport au recyclage conventionnel, s’attache au maintien de la qualité des matières premières lors des différents cycles de vie d’un produit. La future plate-forme logistique européenne de Levi Strauss & Co, prévue à Dorsten (Ruhr, Allemagne), a été conçue par Drees & Sommer, qui s’est également vu confier la direction de sa réalisation. Le spécialiste du pilotage de projets immobiliers vise, pour ce bâtiment qui va s’élever sur un ancien site minier reconverti, l’obtention de la certification Leed à un niveau Platinum et du label Well. Imaginé par l’agence d’architecture Quadrant 4, le bâtiment se situera sur un site accessible via deux autoroutes, acquis par le développeur hollandais Delta Development. La plateforme sera louée à Levi Strauss Supply Chain Services & Operations dans le cadre d’un bail de 20 ans.

L’EPA Paris-Saclay sélectionne Legendre Immobilier pour la réalisation d’un programme de 132 logements libres et d’un centre médical à Gif-sur-Yvette (91)

A la suite de la consultation d’opérateurs lancée en mai 2019 pour la réalisation de logements familiaux libres sur la ZAC du quartier de Moulon, l’EPA Paris-Saclay, en concertation avec les collectivités du territoire, a désigné Legendre Immobilier lauréat de la consultation portant sur le lot NE2. Des concours d’architectes ont été lancés sur les deux sous-lots NE21 et NE22 au printemps 2021 avec une désignation de la maîtrise d’œuvre prévue à l’automne 2021. Situé à Gif-sur-Yvette au sein du quartier de Moulon, le programme prévu sur le lot NE2 comprendra 132 logements et un centre médical pour un total d’environ 9 650 m² SDP et sera livré en 2024. 30 % de ces logements seront vendus en accession maitrisée. Ces logements seront situés au sein d’un quartier habité, avec la réalisation des 600 premiers logements familiaux du quartier de Moulon, et animé autour notamment des bâtiments d’enseignement supérieur et de recherche (CentraleSupélec et de l’ENS Paris-Saclay), du Learning Center (bibliothèque mutualisée qui ouvrira ses portes en 2022) et des premiers commerces installés en 2020 (boulangerie, épicerie circuit-court, restaurant japonais, pharmacie, banque, coiffeur, laverie, etc.).

Union Investment acquiert l'immeuble de bureaux “Haus am Aegi” auprès de Quantum, à Hanovre

Union Investment a acquis, auprès de Quantum Immobilien Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) et pour le compte du fonds immobilier institutionnel UniInstitutional German Real Estate, l’emblématique immeuble de bureaux “Haus am Aegi”, dans le centre-ville de Hanovre. Construit en 2015 par Quantum Projektentwicklung, le bâtiment, composé de trois sections de hauteurs différentes se déployant respectivement sur cinq, six et dix étages, dispose de 137 places de parking en infrastructure. D’une superficie de 11 545 m², loués en totalité, Haus am Aegi, dont la durabilité est certifiée en niveau Argent par le DGNB (Conseil de la construction durable allemand), accueille Deloitte comme principal locataire. Cet immeuble prestigieux, véritable symbole architectural, figure parmi les meilleures adresses de bureaux au cœur de Hanovre, sur la très animée place Aegidientorplatz. Il bénéficie de la proximité de la station de métro du même nom, tandis que la principale gare de la ville se situe à seulement cinq minutes à pied. Dans le cadre de cette transaction, Union Investment a été conseillé par le cabinet KFR en matière juridique, par Watson Farley & Williams LLP pour les questions fiscales et par Drees & Sommer sur le plan technique. Quantum a, de son côté, reçu les conseils juridiques de GSK.

Alban Castres