La veille urbaine du 27 juillet 2021

Icade Foncière Tertiaire acquiert l’ensemble “Equinove” au Plessis-Robinson (92) pour 183 M€

La Foncière Tertiaire a signé le 23 juillet 2021 une promesse en vue de l’acquisition de l’ensemble Équinove pour 183 M€. L’opération porte sur l’acquisition par la Foncière Tertiaire de deux actifs d’une surface totale de 64 710 m² entièrement loués à Renault sur une durée résiduelle de plus de 4 ans générant un taux de rendement immédiat de près de 8 %. Cette opération offre un potentiel de redéveloppement important à moyen terme, notamment en logements, en synergie avec Icade Promotion. Après la finalisation en juin dernier de l’acquisition value add de l’immeuble le Prairial à Nanterre pour 60 M€, cette opération porte à 243 M€ le montant des investissements opportunistes value add depuis le début de l’année.

Bouygues Bâtiment Nord-Est et Linkcity Nord-Est livrent la tour "Sigma" à Dijon (21)

Bouygues Bâtiment Nord-Est et Linkcity Nord-Est ont remis les clés d’un bâtiment intégralement métamorphosé par plus de 2 ans de travaux. Le projet imaginé par Arte Charpentier, architecte mandataire d’un groupement composé de NM Architectes et d’Art & Fact, a emporté l’adhésion de la ville et prévu la neutralisation de 2 étages, actant la déclassification IGH. Le bâtiment répond aujourd’hui aux critères des certifications Breeam New Construction niveau Good et BBC Rénovation. Elles viennent garantir une performance énergétique et une qualité de l’environnement de travail en pleine adéquation avec les attentes d’aujourd’hui. Alors que la partie Patio est occupée depuis fin 2019, la tour s’apprête à accueillir I-BP (filiale informatique de la Banque Populaire) et ses 300 salariés hautement qualifiés de la filière digitale. La métamorphose de la Tour Sigma a relevé d’un processus complexe qui a nécessité l’agrégation de compétences et moyens multiples. Elle se révèle désormais comme un bel exemple de reconstruction de la ville sur la ville, contribuant à l’attractivité du territoire.

Barings acquiert un immeuble de bureaux à Londres pour 130 M£

Barings annonce avoir acquis l’immeuble de bureaux de catégorie A “Capital House” à Londres - La City (Royaume-Uni), auprès d'un fonds allemand géré par le gestionnaire DWS, pour 130,5 millions de livres sterling. “Capital House” comprend environ 11 705 m² de bureaux, de commerces et d'espaces auxiliaires au sous-sol. La propriété est actuellement louée à 55 % à six utilisateurs, dont Sainsbury's et Prêt à Manger. Barings va entreprendre un programme complet de gestion des actifs afin de repositionner l’ensemble avec de solides références en matière de développement durable, comprenant la rénovation de trois étages de bureaux vacants, l'agrandissement et le renouvellement de l’espace de réception... La rénovation des 6ème et 8ème étages se concentrera sur les terrasses existantes et offrira un espace intérieur et extérieur de haute qualité. L’immeuble “Capital House” est situé du côté nord de King William Street, sur les principales artères nord-sud de la City de Londres reliant la Banque d'Angleterre et le London Bridge. Barings a été conseillé par Savills et CMS.

Vinci Construction va construire une résidence étudiante à Paris 14

Sicra Île-de-France, filiale de Vinci Construction France, va réaliser pour l’association Maison d’Egypte la construction d’une nouvelle résidence étudiante dans le 14ème arrondissement de Paris. Située en plein cœur de la Cité Internationale Universitaire de Paris, sur 800 m², la future Maison d’Egypte offrira 195 chambres pour les étudiants et les chercheurs, deux logements, une salle polyvalente ainsi qu’un niveau de sous-sol. Cette résidence sera dotée d’un jardin extérieur agrémenté de végétation locale et d’un jardin intérieur, protégé par l’atrium, à la végétation égyptienne. Les murs intérieurs seront en béton architectonique de couleur pierre, recouverts en façade de hiéroglyphes reprenant un texte en égyptien ancien. L’opération s’inscrit dans le Plan Climat Ville de Paris et vise les certifications NF Habitat HQE et Effinergie +. Les travaux ont démarré en juin 2021 et dureront 22 mois.

Sogenial Immobilier lance “Cœur d’Europe”, SCPI destinée aux marchés immobiliers paneuropéens

Sogenial Immobilier, société de gestion de portefeuille spécialisée dans la collecte et la gestion de l’épargne, annonce le lancement de sa troisième SCPI destinée au grand public. Fort de son expérience dans la gestion d’actifs immobilier avec notamment 80 millions d’euros d’actifs investis en Europe (hors France), la société assoit son savoir-faire avec la création de la SCPI Cœur d’Europe et étend sa stratégie d’investissement au marché européen. Cette nouvelle SCPI constituera un portefeuille diversifié de bureaux, commerces et locaux d’activités dans différents pays européens en privilégiant des actifs avec des objectifs de rendement stabilisé et de valorisation à long terme. La mutualisation des risques, qui permet de réduire le risque de capital, est l’un des objectifs principaux de la SCPI. Cette sécurisation est permise grâce à un portefeuille diversifié, des locataires multiples, des actifs de taille réduite et liquide. La SCPI Cœur d’Europe choisit d’investir sur le marché belge et portugais pour ses premières acquisitions. Jean-Marie Souclier, directeur général de Sogenial Immobilier, commente : “Le choix de la Belgique et du Portugal n’est pas anodin puisque ces pays démontrent chacun d’une économie dynamique et pérenne. Avec un record de 6 milliards d’euros investis sur le marché de l’investissement immobilier en 2020, la Belgique confirme l’intérêt croissant des investisseurs internationaux pour son marché. Quant au Portugal, il maintient, pour la troisième année consécutive en 2020, son attractivité auprès des investisseurs internationaux avec des volumes d’investissement soutenus”. L’actif actuellement sous promesse se situe sur la prestigieuse avenue Louise, au numéro 500. Il dispose d’une très belle localisation à proximité du Bois de la Cambre. Un actif moderne, sain et en accord avec son temps : Cœur d’Europe va acquérir les étages 3 à 8 de l’immeuble (2 833 m²), ainsi que 34 places de parking. L’immeuble est en copropriété avec la Chambre des Commerces de Bruxelles qui occupe le rez-de-chaussée ainsi que le premier et deuxième étage.

Ambition Consulting & Services acquiert 226 m² de bureaux à côté du Parc de la Tête d’Or

C’est en vue d’y établir son nouveau siège social qu’Ambition Consulting & Services (AC&S) a acquis cet été 226 m² carrez en rez-de-chaussée d’un immeuble mixte, habitation et bureaux, sur le secteur Stalingrad Tonkin. Ces bureaux d’une belle hauteur sous plafond, avec de grandes ouvertures et une forte visibilité, sont constitués d’open-spaces, de bureaux individuels, de salles de réunion et d’une zone d’accueil. Une terrasse et deux places de parking complètent le lot. Une belle rénovation des locaux est en cours en vue d’accueillir AC&S, jeune société en très forte croissance, qui est un opérateur de services numériques aux entreprises, filiale du groupe Ambition. Les Ingénieurs AC&S, certifiés chez l’ensemble des constructeurs leaders dans l’IT, auront notamment à disposition un laboratoire pour tester les dernières évolutions. Dans cette opération, le vendeur a été conseillé par Sorovim Bureaux (Astrid Faure) et l'acquéreur par Elipso Immobilier (Virginie Brunot d’Anterroches).

Tagerim Promotion livre 107 logements à Toulouse (31)

Tagerim Promotion a livré “L’Astral”, une résidence de 5 bâtiments de qualité, mis en valeur par une œuvre d’art du sculpteur Toulousain Éric Valat. Le programme se compose de 107 logements allant du T1 au T5, organisés autour d’un îlot paysager et d’un jardin partagé comprenant une nurserie à plantes et un potager commun. Symbole des nouvelles ambitions du promoteur, Tagerim a fait le choix de valoriser son projet en faisant appel à un artiste de la région. “L’idée de l’œuvre a pris forme avec le nom de cette promotion, explique Éric Valat, l’artiste à l’origine de la sculpture. Astral résonne avec lumière, étoile, et j’ai imaginé en croquis puis en maquette, un astre, étoile à 5 branches dans une dynamique du sol vers le ciel, en appui sur une pointe, travaillée en facettes comme une pierre précieuse”. Situé au 2 rue Jeanne Lanvin à Toulouse, le programme “L’Astral” livré par Tagerim Promotion se déploie sur cinq bâtiments du R+3 au R+5. L’ensemble accueille un total de 107 logements allant du T1 au T5 et s’organise autour d’un îlot paysager aux multiples essences et d’un jardin partagé comprenant une nurserie à plantes et un potager commun. Conçu par le cabinet Agence Naud & Poux Architectures, le projet adopte des lignes simples et contemporaines et offre aux habitants un espace central végétal de qualité. Le choix du dessin de façade et les matériaux utilisés (enduit coloré vert olive, brique de béton couleur blanche et pierres reconstituées) permettent à la résidence de s’insérer dans son environnement naturel. Par ailleurs, les logements bénéficient de séjours lumineux s’ouvrant sur des terrasses panoramiques, des loggias ou des jardins privatifs aux dimensions généreuses.

Gecina et Edenred travaillent à la transformation de l’expérience de la pause-déjeuner avec la “cantine virtuelle”

Gecina, première foncière de bureaux en Europe, et Edenred, leader mondial des solutions de paiement à usages spécifiques, s’associent afin de rendre l’expérience du déjeuner des clients de la marque YouFirst plus flexible, grâce à l’offre Ticket Restaurant®. Gecina travaille à la valorisation des espaces de restauration collective de ses immeubles de bureaux, face à l’évolution du marché marqué par le besoin exprimé par les salariés d’une plus grande variété de l’offre, au développement du travail à distance et plus généralement au besoin d’une plus grande flexibilité par rapport aux temps et aux lieux de consommation. Gecina ambitionne ainsi de réorganiser l’offre de restauration à disposition de ses clients en procédant à la mutualisation d’espaces de cuisine afin d’en faire bénéficier l’ensemble de son réseau d’immeubles. L’objectif de Gecina est de permettre à ses clients d’avoir un accès à une offre beaucoup plus large de restauration, adaptée aux goûts et aux besoins de chacun, accessible toute la journée, et y compris depuis leur domicile. Ce projet de “cantine virtuelle”, accessible à l’ensemble des clients de YouFirst, sera l’un des éléments différentiants de la marque sur le marché. La solution digitalisée d’Edenred permet de déjeuner à l’heure souhaitée, au bureau, au restaurant, ou encore à domicile, en sélectionnant le plat de son choix. Les utilisateurs peuvent choisir de payer sans contact via smartphone dans les 220 000 établissements membres du réseau Ticket Restaurant® et de se faire livrer leur repas grâce aux partenariats noués par Edenred avec plus de 70 plateformes de livraison de repas en France. En s’associant, les deux sociétés permettront à terme de proposer un accès privilégié à ces services digitaux aux 100 000 utilisateurs des lieux de vie de la marque YouFirst de Gecina.

5ème édition d’EnerJ-metting, journée de l’Efficacité Energétique et Environnementale du Bâtiment

EnerJ-meeting, journée de l’Efficacité Energétique et Environnementale du Bâtiment, aura lieu le 7 septembre 2021 au Palais Brongniart pour sa 5ème édition. EnerJ-meeting, événement organisé depuis 2017 à Paris, propose comme chaque année une journée unique pour échanger sur les nouveaux challenges du “Bâtiment 2050” en transition énergétique et environnementale. 2 000 participants décideurs et donneurs d’ordre, instances publiques, prescripteurs dans la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre, industriels référents, start-up… participent à cette nouvelle rencontre avec un programme de conférences, networking, expo des innovations et rendez-vous d’affaires de très grande qualité, dans le respect des règles sanitaires. Au total, 6 espaces de conférence high-tech accueilleront 80 conférenciers référents et personnalités de renom. Toutes les interventions sont filmées et disponibles en VOD à J+1 (uniquement pour les visiteurs présents le jour J). EnerJ-meeting, c’est aussi une exposition design dédiée à l’innovation et au networking sur 1 200 m², avec 100 exposants, des marques référentes du bâtiment qui présenteront leurs savoir-faire, et également 20 start-up du bâtiment de demain et leurs solutions “Ready 2050”.

