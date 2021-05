La veille urbaine du 27 avril 2021

Extendam confirme son positionnement et acquiert 3 hôtels économiques

Extendam a acquis les murs et le fonds de commerce de l’ibis Paris Porte de Versailles Mairie d’Issy, de l’ibis Gap et du Citadines City Grenoble Centre, trois actifs positionnés sur le segment économique. L’exploitation de chacun de ces hôtels sera confiée à des acteurs disposant d’une connaissance très fine de leurs territoires d’implantation comme du fonctionnement d’établissements sous enseigne. Hôtel de 1 333 m² exploité par une famille d’hôteliers depuis plusieurs générations, l’ibis Paris Porte de Versailles Mairie d’Issy connaîtra au cours des prochains mois un plan de travaux assez important afin de créer 6 nouvelles chambres et de repositionner l’établissement pour un passage sous enseigne ibis Styles. Cet hôtel de 78 chambres présente une excellente localisation. L’exploitation de ce nouvel ibis Styles sera assurée par AMC Investissements, société de François-Xavier Bourgois, opérant d’ores et déjà 36 hôtels sous enseigne Accor. L’ibis Gap, hôtel 3* de 61 chambres, comporte un restaurant de 45 couverts auxquels s’ajoutent une terrasse de 15 couverts, un bar et un espace lounge sont autant d’atouts permettant à l’actif d’accueillir une clientèle essentiellement domestique. En plein cœur de la capitale des Alpes, Assas Hotels exploite depuis quelques jours l’appart’hôtel Citadines City Centre Grenoble. A ce jour, cette résidence, située en hypercentre, compte 108 appartements (3 500 m²), dédiés à une clientèle majoritairement business mais également d’agrément. Pour ce nouvel actif urbain, les partenaires prévoient un repositionnement ambitieux dans le but d’offrir une expérience hôtelière nouvelle, originale et durable.

Foncière Magellan acquiert l’ensemble de bureaux multilocataires “K-Ouest” à Limonest (69)

Foncière Magellan a acquis, pour le compte de l'un de ses véhicules d'investissement, l’ensemble immobilier “K-Ouest”, auprès d’un fonds administré par L’Etoile Properties. L’actif est situé au cœur de Techlid, pôle économique ouest du Grand Lyon, où sont implantés 12 500 établissements offrant 67 000 emplois, dont les sièges de Groupe SEB, Blédina, Materne, LDLC, Sève… Il fait partie de la ZAC Sans Souci de Limonest. Ancien siège de Bull (société informatique du groupe international Atos) construit en 1986 sur un terrain de plus de 15 180 m2, “K-Ouest” développe une surface utile d’environ 9 520 m² en R+2 et dispose de 256 emplacements de stationnement intérieurs et extérieurs. L’immeuble a fait l’objet d’extensions avant d’être rénové de 2011 à 2015, avec le concours du cabinet d’architecture Archigroup. L’ensemble est loué à 18 locataires de qualité (soit un taux d'occupation de plus de 93 %). et bénéficie d’un cadre de vie agréable, notamment grâce au parc arboré et protégé, qui jouxte sa parcelle, et grâce à la présence d’un étang. Dans cette transaction, L’Etoile Properties était assistée de l’Etude 1768 Notaires et Foncière Magellan par l’Etude Screeb Notaires. Vendeurs et acquéreurs étaient conseillés par Arthur Loyd Brice Robert dans le cadre d’un mandat exclusif.

GCI et AIMCo accueillent GfK au sein de l'immeuble "CityLife" à Nanterre (92)

Générale Continentale Investissements (GCI) et son partenaire, le gestionnaire de placement institutionnel canadien Alberta Investment Management Corporation (AIMCo), continuent de louer leur immeuble de bureaux "CityLife" situé à Nanterre (92). GfK va ainsi transférer son siège social France dans le premier immeuble de bureaux du nouveau pôle Cœur de Quartier. L'immeuble affiche ainsi un taux de remplissage de ses espaces de travail de près de 20 %. L’efficacité et la luminosité des plateaux, l’atmosphère hôtelière et la modularité des différents espaces de services ont constitué des éléments déterminants pour séduire cette société dont les 180 collaborateurs pourront désormais bénéficier des quelque 2 500 m² de services situés au rez-de-chaussée de "CityLife". La transaction a été effectuée sur les conseils de Savills et BNP Paribas Real Estate. GCI et son partenaire étaient conseillés par le cabinet international Fairway, Europtima et Humakey.

Startway ouvre un 2ème espace de coworking à Marseille (13)

Startway renforce son réseau national à travers sa présence en Provence Alpes Côte d’Azur avec l’ouverture d’un second espace de coworking à Marseille, situé au 18 rue Balthazar Dieudé, à proximité de la Préfecture et à quelques mètres du Vieux-Port et des commerces des rues Paradis et Saint Ferréol. Ces artères bien connues du centre-ville confèrent à ce secteur une notoriété et un cachet bien à part à Marseille. La bonne desserte des transports fait de ce site un endroit très recherché par toutes les entreprises, startups et travailleurs indépendants. Un bâtiment historique en plein cœur de Marseille de plus de 1 200 m2 entièrement rénové D’importants travaux ont été réalisés pour revitaliser ce lieu chargé d’histoire à l’architecture exceptionnelle et y apporter la modernité des environnements de travail Startway, une terrasse, des espaces communs conviviaux. "Nous sommes très fiers d’accentuer notre présence avec deux offres distinctes et complémentaires dans la cité phocéenne" indique Éric Martin, Président de Startway. Pour mener à bien cette nouvelle implantation marseillaise, Startway a confié les travaux de rénovation à l’équipe de Pivot Panda.

Le Groupe Gambetta lance la commercialisation d’un programme de 95 logements à Verneuil-sur-Seine (78)

Le Groupe Gambetta a débuté la commercialisation de “Cadence”, un programme résidentiel situé entre l’allée de la Faisanderie et la rue Bazincourt à Verneuil-sur-Seine (78). Le projet se compose de 95 logements, dont 29 logements en locatif intermédiaire, 35 logements collectifs et 2 maisons individuelles en accession libre, ainsi que de 29 logements en PSLA. Conçue par le cabinet AGBF Architectes, la résidence à l’architecture moderne a été pensée pour s’intégrer parfaitement dans son environnement, incluant des aménagements paysagers simples et champêtres pour les jardins privatifs et de vastes espaces verts en cœur d’îlot. Le démarrage travaux est prévu en fin année pour une livraison programmée au troisième trimestre 2023.

Union Investment acquiert l’immeuble de bureaux “Terrano” à Munich

Union Investment a acquis l’immeuble de bureaux Terrano sur l’Arnulfstraße à Munich pour le fonds immobilier à capital variable UniInstitutional German Real Estate. Construit en 2009, l’immeuble est composé de différentes entités de six à neuf étages, avec deux niveaux en infrastructure. Ses quelque 6 880 m² sont loués à 99 % à Pandion Real Estate ; seuls 199 m² d’entrepôt restent disponibles. Terrano dispose de deux entrées principales indépendantes et la configuration de ses niveaux supérieurs permet de créer jusqu’à quatre lots par étage courant. Les 4 e et 5e étages sont dotés de toits terrasses, qui peuvent être loués exclusivement ou partagés entre les locataires. Idéalement situé au cœur du projet Arnulfpark, dans le quartier munichois de Neuhausen, Terrano bénéficie d’une excellente desserte. Pour cette acquisition, Union Investment était conseillé par Norton Rose Fulbright sur le plan juridique et Kaiser Baucontrol pour le volet technique. Invesco Real Estate, qui représentait le vendeur dans le cadre d’un mandat individuel, était conseillé par GSK Stockmann en matière juridique, par SMV Bauprojektsteuerung Ingenieurgesellschaft mbH sur le plan technique et par BNP Paribas Real Estate GmbH pour les aspects commerciaux.

Le Groupe Point de Vente acceptera bientôt les paiements en cryptomonnaies

Alors que les cryptomonnaies font régulièrement l’actualité et que le cours du bitcoin continue de s’envoler, le Groupe Point de Vente annoncera bientôt une innovation majeure en proposant à ses clients le paiement en Bitcoin et Ethereum, deux cryptomonnaies qui occupent le haut du classement en terme de capitalisation boursière. Résultat d’un travail long de 12 mois et d’un partenariat solide avec les acteurs de premier plan du paiement en cryptomonnaies, ce service exclusif est une nouvelle étape franchie dans le développement du Groupe Point de Vente, toujours soucieux de mettre l’innovation au service de ses clients : “L’innovation fait partie intégrante de l’ADN du Groupe Point de Vente. Nous sommes constamment à la recherche de nouveautés pour répondre aux besoins évolutifs du marché et de nos clients !” explique David Brami, co-fondateur du groupe. “Nous sommes heureux et fiers de proposer prochainement cette nouvelle facilité de paiement à nos clients et partenaires. Les cryptomonnaies sont un vrai enjeu pour le futur du paiement sur le marché de l’immobilier, dans lequel nous comptons être des acteurs de premier plan !” explique à son tour Jonathan Sitruk, associé du groupe, avant de confier que cette nouveauté devrait être disponible “d’ici la fin du troisième trimestre 2021”.

Gautier Allard nommé Directeur général de ClubFunding

ClubFunding a annoncé la nomination de Gautier Allard au poste de Directeur général. En charge du développement commercial chez ClubFunding depuis début 2017, Gautier aura également pour mission la mise en œuvre et le pilotage de la stratégie de développement de la plateforme. Gautier Allard continuera à accompagner les entreprises, renforcé d’une équipe de 25 experts. Diplômé d'une école d'ingénieur généraliste, Gautier Allard a complété son parcours financier par une formation à HEC en 2016, ainsi que sa spécialité immobilière en obtenant un diplôme de l’Institut de la Construction et de l’Habitat (ICH, 2017-2020). Après une première expérience en immobilier chez Fayat Bâtiment, puis en finance à Londres, Gautier Allard rejoint en 2014, Alternativa, l’une des premières plateformes de financement de PME agrée par l'AMF, en tant qu'analyste financier. Il y devient rapidement Responsable de l'origination et de la partie corporate.

