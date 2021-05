La veille urbaine du 26 mai 2021

Vinci Immobilier démarre les travaux d’un projet mixte autour de la Gare de Troyes (10)

Vinci Immobilier a démarré les travaux d’un projet d’aménagement situé au cœur de la ville de Troyes (10) dans le quartier de la gare, aux intersections du boulevard Carnot, de l’avenue du Maréchal Joffre et de la rue du Ravelin. Ce programme mixte comprend un hôtel 4* de 102 chambres, une résidence seniors OVELIA de 109 logements, une résidence étudiants Student Factory de 140 chambres, 500 m² de commerces en pied d’immeuble et 50 places de parking. Réalisé par le cabinet ANAU Architectes, en concertation avec l’Architecte des Bâtiments de France et la Ville de Troyes, le projet créera un ensemble urbain qui redynamisera le quartier. Le futur hôtel de 102 chambres s'élèvera sur 7 étages le long du boulevard Carnot. Il disposera d’un bar au rez-de-chaussée, ainsi que d’un espace dédié aux séminaires au dernier étage, avec un roof-top ouvert sur la ville. La résidence seniors Ovelia proposera 109 appartements destinés à des seniors autonomes et semi-autonomes. De vastes espaces communs viendront composer un cadre de vie propice au bien-être et à la convivialité : jardin, piscine intérieure chauffée, espace de remise en forme, restaurant avec salle à manger privative, salon de coiffure et d’esthétisme. Par ailleurs, de nombreux services seront proposés aux résidents pour simplifier leur quotidien. Une résidence étudiants Student Factory de 140 logements complète le programme. Ces logements nouvelle génération proposeront des espaces de co-working et de nombreuses innovations, parmi lesquelles un parcours de réservation entièrement digitalisé, l’accès à la résidence via son smartphone, une application mobile et un site web participatif permettant aux résidents d’échanger avec l’ensemble de la communauté. La livraison du projet, d’ores et déjà commercialisé à 85 %, est prévue à partir du 2ème trimestre 2023. Le chantier démarrera par des travaux de déconstruction et de désamiantage. La Caisse d’Épargne Grand Est Europe, partenaire de Vinci Immobilier, accompagne cette réalisation sur le volet des résidences et des commerces.

Interforum loue 17 774 m² d’espaces de stockage et de bureaux auprès de LaSalle IM

Interforum a loué, auprès de LaSalle Investment Management pour le compte d’Encore+, 17 774 m² d’espaces de stockage et de bureaux de la plate-forme “S-One” située à Tigery (91). Certifié BREEAM Very Good, cet ensemble de 35 554 m² livré en 2020 se situe dans le pôle logistique de Sénart, au cœur du Parc des Vergers 2. Il s’agit de la seconde plateforme développée par JMG Partners pour le compte de LaSalle IM. "S-One" a été lancée dans un contexte d’engagement fort sur le plan environnemental. Sa réalisation s’est effectuée dans une démarche de chantier vert, dont plus de 85 % des déchets ont été revalorisés, elle est également équipée à 100% de leds et dotée de bornes de rechargement pour les véhicules électriques. Avec un traitement architectural de qualité, "S-One" s’intègre dans un cadre végétalisé, disposant d’équipements favorisant la biodiversité avec notamment l’implantation de 400 arbres, 10 000 m² de haies et bosquets, ainsi que des hôtels à insectes, nichoirs à chauve-souris et enrochements. La transaction a été réalisée par NCT (Nexity Conseil et Transaction) conseil du preneur Interforum, EOL et Maître Carole Steimlé du Cabinet d’avocats Reed Smith étaient conseils de LaSalle Investment Management.

Le Groupe Capelli remporte un appel à projet dans le cadre de “Réinventer Paris 3”

Le Groupe Capelli a remporté l'appel à projet lancé par la mairie de Paris dans le cadre de la 3ème édition de “Réinventer Paris” pour la réhabilitation du Garage Renault Group situé au 29 quai de Grenelle et datant de 1954. Localisé au sein du quinzième arrondissement de Paris, au bord de la Seine, ce projet de réhabilitation aux caractéristiques exceptionnelles se transformera en 70 logements, certains duplex offrant une vue imprenable sur la Tour Eiffel. Cette opération de 7 310 m² de surface de plancher est répartie sur 8 niveaux et s'enrichira d'une tour centrale de 16 étages. Représentant un chiffre d'affaires de 130 millions d’euros pour le Groupe, cette réalisation intègre toutes les dimensions d'un projet immobilier durable tout en s'adaptant aux enjeux du site.

Cogedim livre son premier ensemble immobilier tertiaire à Nantes (44)

Cogedim Régions Ouest annonce la livraison de sa 1ère opération tertiaire à Nantes (44), acquise en totalité par Accimmo Pierre, une SCPI gérée par BNP Paribas REIM France. L’immeuble de bureaux “Eknow” est situé au sein de la ZAC de la Chantrerie et totalise 11 000 m² SDP. Initiée en septembre 2019 par la signature d’un BEFA avec Generali Vie, Cogedim Régions Ouest livre aujourd’hui la première tranche de cette opération mixte de 16 000 m² SDP, développant également environ 5000 m² de logements libres et un foyer jeunes actifs, dont la livraison doit intervenir au cours du mois de décembre 2021. Cette opération a été rendue possible grâce à l’acquisition de la totalité de l’immeuble tertiaire par l’investisseur BNP Paribas REIM, partenaire de choix de Cogedim depuis de nombreuses années. Cet immeuble, bénéficiant d’une double certification BREEAM Good et HQE Excellent, va d’ores et déjà accueillir les équipes régionales de Generali Vie et de Keyence, toutes deux représentées par BNP Paribas Real Estate, ainsi que de Siemens qui est représenté par CBRE.

Argan va livrer, à Amazon France, une plateforme logistique près de Metz (57)

Argan va livrer, à son client Amazon, une plateforme logistique à la pointe des standards technologiques et environnementaux à quelques encablures de Metz (57). Le chantier touche à sa fin sur l’ancienne Base Aérienne 128 de Frescaty sur la commune d’Augny. Il aura fallu environ 18 mois et entre 500 et 600 ouvriers pour ériger un véritable “immeuble logistique”. Avec une implantation de 50 000 m² au sol optimisé sur 4 niveaux ce nouveau site développera au total 185 000 m², dont 5 000 m² de bureaux. Le rez‐de‐chaussée, dédié aux opérations de livraison/expédition, est complété par trois étages de stockage automatisé et de préparation de commandes où des robots circuleront pour apporter les produits directement aux opérateurs. D’une surface au sol de 50 000 m², ce nouveau site logistriel, n’a engendré aucune nouvelle artificialisation de sols. Edifié sur une ancienne base aérienne, la structure en étages de cette plateforme logistique a permis de limiter l’emprise au sol de ce projet tout en optimisant les capacités de stockage sur 4 niveaux. La toiture du bâtiment sera équipée d’une centrale photovoltaïque destinée à l’autoconsommation d’Amazon et qui délivrera 500 MWh, avec une possibilité d’extension. Le système de récupération des eaux de pluie, la végétalisation du site et les autres avancées environnementales intégrées au projet autorisent une certification BREEAM Very Good. Argan et Amazon sont engagés mutuellement dans le cadre d’un bail de 15 ans fermes, signe de la confiance et de l’engagement à long terme des deux groupes sur le territoire de Metz Métropole dont le Président et les élus auront activement œuvré à la réalisation de ce projet hors‐norme. Virtuo et GSE sont respectivement intervenus dans le développement de ce projet en qualité d’assistant à maîtrise d’ouvrage et de contractant général.

L’usine Axens de Salindres (30) met en service un nouvel entrepôt logistique

Fin mars 2021, à Salindres (30), Axens a pris possession d’un nouvel entrepôt de stockage pour ses produits finis, conçu et réalisé en clé en main par Sequabat, filiale du Groupe IDEC. Axens, fournisseur international de technologies, de catalyseurs, d’adsorbants et de services pour les industries du raffinage, de la pétrochimie, du gaz et des carburants alternatifs, s’est appuyé sur Sequabat pour concevoir et réaliser un entrepôt logistique sur son site de Salindres. Le projet s’est déroulé de juin 2020 à mars 2021, l’entrepôt est à ce jour opérationnel. L’usine de Salindres est un des principaux sites industriels de la région Occitanie. C’est dans le cadre d’un plan de modernisation de la logistique du site qu’Axens a engagé la construction de cet entrepôt destiné à stocker et expédier vers ses clients ses produits finis. Répondant à ces besoins, Sequabat a construit un entrepôt et des locaux techniques de 9150 m² avec une capacité de stockage de 13 500 palettes sur 5 niveaux, comprenant du mobilier statique pour 1972 palettes et dynamique de type “radio-navettes” avec une capacité de 11 760 palettes. Cet “entrepôt dense” permettra à l’usine d’optimiser ses opérations de logistiques et ses services aux clients, tout en améliorant les conditions de travail. Cet investissement, décidé en 2019, a été maintenu malgré les réductions d’activité de l’usine, fortement impactée par la crise COVID-19. Les équipes de Axens et Sequabat ont mis tout en œuvre pour que la construction progresse malgré la crise sanitaire. La livraison de ce bâtiment logistique a eu lieu finmars 2021après 9 mois de travaux.

Invesco Real Estate commercialise son site “Alpha Park 2” dans le cadre de son programme core pan-européen

Dans le cadre de son programme core pan-européen, Invesco Real Estate vient de commercialiser le site “Alpha Park 2” d’une surface totale de 37 000 m² environ. Ouvert et géré par Invesco Real Estate depuis 2012, le retail park se situe à Plaisir dans les Yvelines (78) et abrite de nombreuses grandes enseignes nationales. Alinéa a libéré, en décembre 2020, son plus grand magasin français occupé depuis la création du site en 2012. Depuis lors, Invesco Real Estate a recommercialisé les surfaces libérées en signant deux baux avec les enseignes La Foir’Fouille (EOL Commerce) et Naumy (La Compagnie des Commerces) pour une surface totale de 8 944 m². Ces transactions font suite à la signature de deux autres baux fin 2020 avec Au Bureau (CBRE) et Gautier (Accessite) qui ouvriront prochainement.

Le Groupe Inter Invest livre son programme immobilier en nue-propriété à Anglet (64)

Inter Invest Immobilier, l’entité du Groupe Inter Invest spécialisée en immobilier patrimonial, annonce la livraison de son dernier programme immobilier premium en nue-propriété : la résidence “La Chanterelle”, un manoir entièrement réhabilité en plein cœur du triangle Bayonne-Anglet-Biarritz Livré le 12 mai 2021 en présence des investisseurs, la résidence "La Chanterelle", située en plein cœur du quartier Saint-Jean à Anglet, propose des appartements élégants et fonctionnels tout en conservant l’authenticité des lieux. À quelques pas de la mairie, de nombreux commerces de proximité et de la vivante place Quintaou, ce programme offre une vue imprenable sur le Château de Baroja et son parc. Cette localisation, entre nature et ville, offre à ses habitants un cadre de vie à la fois agréable et pratique. Erigé sur 2 étages, cet ancien manoir entièrement rénové conserve tout son charme, notamment grâce à ses briques rouges. La rénovation de cette bâtisse a été complétée par la construction de 3 autres bâtiments neufs. Les appartements réhabilités offrent une vue imprenable sur le Château de Baroja et son parc. Pour parfaire la qualité de vie au quotidien, des parkings viennent compléter les prestations. Entre parc et manoir, les espaces de vie de cette résidence sont accompagnés de jardins extérieurs de qualité qui en font un choix de prédilection pour tous ceux qui souhaitent profiter d’un environnement arboré au cœur de la ville et à mi-chemin entre Bayonne et Biarritz. La gestion sera assurée par le bailleur Habitelem, filiale du groupe Action Logement et la rénovation a été menée par le promoteur Kaufman & Broad.

Extendam étend son portefeuille d’hôtels en Allemagne et dans le Benelux

Extendam étend son portefeuille en Europe de l’Ouest en investissant dans les murs et fonds de commerce de l’ibis Styles Arnsberg Sauerland en Rhénanie du Nord - Westphalie, et deux hôtels sous enseigne Hotel Not Hotel à Amsterdam et Rotterdam. L’ibis Styles Arnsberg Sauerland est un hôtel 3* de 83 chambres, situé au cœur de la Rhénanie du Nord - Westphalie, état fédéré de l’ouest de l’Allemagne. Ancré dans une zone économique dense et dynamique, l’hôtel bénéficiera par ailleurs de l’expertise de SomnOO, qui en assurera l’exploitation. SomnOO est un groupe de gestion hôtelière franco-allemand et l’un des principaux exploitants franchisés d’Accor en Europe. Extendam réalise ici sa 8ème opération avec ce partenaire et sa 4ème acquisition dans l’hôtellerie économique en Rhénanie du Nord-Westphalie au cours des 4 dernières années. L’opération des hôtels Hotel Not Hotel aux Pays-Bas va notamment permettre d’acquérir les murs d’un actif à Amsterdam et de lancer les travaux de rénovation et d’agrandissement d’un hôtel à Rotterdam qui passera ainsi de 36 à 51 chambres. Hotel Not Hotel est un groupe néerlandais cofondé en 2014 par Bruno Bont et Tijmen Receveur avec la volonté de proposer des chambres qui ne soient pas de simples chambres mais des œuvres d’art disposant de leur propre histoire, de leur propre identité. Ces chambres, uniques, s’apparentent à des petits cottages insérés au sein d’un large espace commun composés d’une salle d’exposition et d’espaces de détente. La majorité des chambres de l’hôtel d’Amsterdam a été personnalisée par Collaboration-O, un collectif de jeunes designers originaires de l’académie de design d’Eindhoven ainsi que par Arno Coenen qui participera également au design de certaines chambres de l’hôtel de Rotterdam. Chacun de ces hôtels bénéficie d’un emplacement sûr et stratégique, que ce soit à Amsterdam pour accueillir une clientèle professionnelle et de loisirs ou à Rotterdam, cœur industriel du pays, en centre-ville, juste à côté de la gare.

100 % de la dette obligataire de Gecina désormais verdie et transformée en Green Bonds

Gecina enregistre avec satisfaction le vote positif des porteurs d’obligations appelés à voter pour transformer 100 % de son encours obligataire en encours vert, soit 5,6 milliards d’euros de Green Bonds. La requalification des 15 émissions obligataires existantes en Green Bonds a été soumise au vote des porteurs obligataires convoqués pour l’occasion en Assemblée Générale pour chaque souche en circulation. 92 % des porteurs d’obligations ont voté en faveur de ce programme innovant. Ce résultat marque la confiance des investisseurs dans la stratégie RSE de Gecina qui s’est, par ailleurs, engagée à émettre à l’avenir toutes ses prochaines émissions obligataires sous format Green Bond. Pour mémoire, ce programme pionnier vise à accompagner l’amélioration continue et globale du portefeuille d’actifs du Groupe, y compris pour ses actifs existants, et de sa performance environnementale. Il repose sur un Green Bond Framework ambitieux et dynamique qui a fait l’objet d’une Seconde Opinion délivrée par ISS Corporate Solutions. Pour cette opération, Crédit Agricole CIB et Allen & Overy ont agi à titre de conseils de Gecina. Le Groupe a par ailleurs signé deux avenants pour transformer en lignes responsables 475 millions d’euros d’encours bancaires avec HSBC. Les crédits bancaires responsables représentent ainsi 60 % de l’encours bancaire du Groupe.

La Caisse des Dépôts lance une nouvelle Obligation Durable de 500 millions d’euros

L’établissement public Caisse des Dépôts a lancé ce jour avec succès une nouvelle Obligation Durable d’un montant de 500 millions d’euros et d’une maturité de 5 ans. Pour la CDC, il s’agit de la 4ème obligation ESG émise depuis 2017 et dont le livre d’ordres a réuni de 72 investisseurs. Ce nouvel emprunt de référence a été émis à un spread de +13 points de base au-dessus des emprunts d’Etat français interpolés. Les chefs de file de cette opération sont BNP Paribas, Deutsche Bank, La Banque Postale et Société Générale CIB. Cette nouvelle obligation durable permet à la Caisse des Dépôts de renforcer sa présence sur les marchés de capitaux et sa signature ESG au cœur de la stratégie globale du Groupe. En tant qu’investisseur de long terme, la Caisse des Dépôts est acteur de la transformation de notre pays. Elle mobilise ses ressources et son expertise dans le cadre de son plan de relance pour un développement vert et solidaire qui bénéficie à tous les territoires. L’émission durable s’inscrit ainsi en cohérence avec les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies en contribuant à une transition juste vers la neutralité carbone, au développement du capital humain et à la lutte contre les inégalités sociétales. Les fonds levés grâce à cette opération permettront de financer des projets verts (à 59 %) et sociaux (à 41 %), dans des secteurs fondamentaux tels que les infrastructures de production et de stockage d’énergie verte et de chaleur, l’immobilier vert, le transport et la mobilité durable, l’accès au numérique, l’économie sociale et solidaire et l’accompagnement du vieillissement de la population.

