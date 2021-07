La veille urbaine du 26 juillet 2021

OGIC livre 20 000 m² de bureaux et commerces à l’entrée ouest de la ville de Clichy (92) à PGIM Real Estate

Situé le long de la Seine, au cœur des flux routiers, ferroviaires et fluviaux, le programme “Swell” propose deux immeubles à la visibilité incontournable qui prolongent le front de Seine de Levallois et marquent l’entrée de la ZAC du Bac d’Asnières, constituant la vitrine d’un centre urbain en plein renouveau. En mai 2018, CITALLIOS (aménageur de la ZAC) a vendu à OGIC les emprises foncières TBA1 (“Swell Right”) et TBA4 (“Swell Left”), au sein de la ZAC du Bac d’Asnières, dans la zone dite “triangle du Bac d’Asnières” à Clichy-la-Garenne (92). OGIC s’est entourée de l’agence Pietri Architecte pour concevoir les deux immeubles “Swell”, qui cumulent environ 20.000 m² de bureaux et commerces, et ont en commun des vues exceptionnelles sur la Seine, grâce aux façades verrière toute hauteur le long du fleuve, mais aussi sur le Sacré Cœur, le TGI de Renzo Piano, la Tour Eiffel, la Défense… Conçus pour accueillir des sièges sociaux d’envergure (jusqu’à 1560 salariés), les deux immeubles ont en commun leurs halls majestueux, leurs grands plateaux courants de 1.200 m², dont un étage peut être transformé en business center. Ils offrent une hauteur sous plafond minimum de 2,70 mètres pour l’un et de 2,75 mètres pour l’autre, et près de 3.000 m² d’espaces extérieurs. “Swell Left” à gauche en entrant dans Clichy depuis le pont d’Asnières, bénéficie spécifiquement de deux commerces en pied d’immeuble, d’un hall de près de 300 m² en double-hauteur et de 850 m² de terrasses. “Swell Right” côté Levallois, se distingue par son jardin privatif de près de 1.500 m², 450 m² de terrasses et ses vues imprenables sur la Défense. Les deux immeubles visent également 4 certifications environnementales : BREEAM Very Good, HQE Excellent, WELL Silver, Effinergie +, le bien être des occupants ayant été une réflexion essentielle dans la conception de ces bâtiments. Les engagements environnementaux et la qualité du projet ont séduit PGIM Real Estate, qui a acquis les deux immeubles en VEFA dont les livraison ont eu lieu le 30 avril 2021 pour "Swell Right" et le 16 juillet 2021 pour "Swell Left".

Bateg, filiale de Vinci Construction France, livre l’opération “Stories” à Saint-Ouen-sur-Seine (93)

Bateg, filiale de Vinci Construction France, vient de livrer, pour le compte d’AXA Investment Managers - Real Assets, l’opération Stories, un nouveau campus tertiaire situé à Saint-Ouen-sur-Seine (Seine-Saint-Denis). Conçu par l’agence Chartier Dalix architectes, le projet consistait en la démolition d’un ensemble immobilier de bureaux construit en 1991 afin de reconstruire sur le site un nouveau campus tertiaire d’une surface totale de plancher de 64 800 m² pouvant accueillir jusqu’à 4 800 collaborateurs. L’opération Stories, c’est : quatre bâtiments indépendants comprenant des espaces de bureaux sur sept niveaux dont un socle de services, un auditorium pouvant accueillir jusqu’à 224 personnes, deux restaurants d’entreprises, un centre de Fitness, un café et une brasserie, un rooftop, deux niveaux de parking de 660 places, un jardin paysager et lisière sur 6 000 m² enjambé par un bâtiment pont en charpente métallique de 50 m de portée ainsi que des terrasses et loggias sur 3 000 m². Sa visibilité et sa localisation, en limite de Paris feront de ce campus de bureaux un lieu de vie de qualité, ambitieux, innovant, environnemental et connecté par les différents modes de transports. L’aménagement et la conception des plateaux permettent un usage collaboratif en open space, bureaux cloisonnés ou partagés. Cet ensemble est certifié HQE, WELL, BREEAM et labellisé Effinergie+ et WiredScore. L’opération Stories a été réalisée en synergies avec plusieurs entités de VINCI dont, Vinci Energies en phase études, Cardem (Eurovia) pour la démolition et Vinci Immobilier, en tant que maitre d’ouvrage délégué. Les travaux débutés en août 2018 ont pris fin en juillet 2021, mobilisant 600 personnes au pic de l'activité.

Colonies poursuit son développement avec la reconversion d’un immeuble tertiaire en coliving à Cergy (95)

Colonies, le pionnier français du coliving, annonce la signature d’une nouvelle résidence de coliving aux côtés d’in’li, la filiale du Groupe Action Logement dédiée au logement intermédiaire. La résidence se situe au sein d’une opération plus globale de transformation d’un immeuble de bureaux en une opération mixte développée par les promoteurs Demathieu Bard Immobilier et Visten. Située, au pied de la gare Cergy-Préfecture et au cœur du projet de réécriture de la ville, cette nouvelle résidence permettra à Colonies de proposer 81 chambres et studios tout équipés, avec des espaces communs et des services inclus. La résidence s’installera dans l’ancien bâtiment de la Caisse d'allocations familiales de Cergy entièrement revisité ; les promoteurs Demathieu Bard Immobilier et Visten ont porté ce projet de mixité urbaine comportant la résidence de co-living mais aussi 47 logements en accession de standing, un centre de santé (Sagéo) et des commerces (Cristal), directement accessibles depuis le parvis de la gare. Cette opération d’envergure s’inscrit dans le cadre du réaménagement du Grand Centre de Cergy, qui prévoit une transformation importante du quartier à l’horizon 2030. C’est l’agence d’architecture Quadri Fiore qui se prête à l’exercice architectural, en concevant un immeuble qui accueillera sur plus de 6.600 m² des usages multiples et sera un véritable démonstrateur de modernisation d’un patrimoine tertiaire emblématique. Cette reconversion vient écrire une seconde page de la vie d'un immeuble de bureau obsolète en le transformant en logements pour répondre aux nouveaux besoins du quartier et du Grand Paris. L’ouverture prochaine de cette résidence s’inscrit dans le plan de développement soutenu de Colonies en France et en Europe, et réaffirme une nouvelle fois la pertinence de son concept de logement “clé en main”, facile à louer, flexible et accueillant.

Engie crée le PPA pour tous

La mise en service du parc solaire d’Engie à Fanjeaux dans l’Aude (18 MWc) permet de développer un nouveau modèle de Power Purchase Agreement (PPA). Il s’agit du premier Green PPA fournissant des clients collectivités et industriels en France, sans critère de taille ni de volume de consommation. Le Green PPA permet à un client de concrétiser sa transition énergétique en identifiant le site de production qui couvrira ses consommations. Jusqu’ici réservé à de grands volumes de consommation, Engie ouvre ainsi le modèle du PPA à de nouveaux profils de consommateurs BtoB. Engie avec ce PPA propose à ses clients, entreprises et collectivités, désireuses d’agir pour leur transition écologique, une solution clé en main, dans le cadre d’une offre globale d’accompagnement vers la neutralité carbone. Ce modèle offre aussi à ses clients l’avantage d’être protégé des risques liés à la volatilité des prix du marché de l’électricité, pendant la durée de leur contrat. ”Cette première est le résultat du savoir-faire d’Engie, leader français des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique. Nous nous réjouissons de faciliter l’accès à la transition énergétique à un nombre plus important de nos clients et aux territoires grâce à ces PPA innovants”, déclare Cécile Prévieu, Directrice générale adjointe en charge des activités Energy Solutions.

Simon Archambaud, nouveau directeur du développement Île-de-France du Groupe Gambetta

Le Groupe Gambetta, promoteur coopératif spécialiste de l’accession à la propriété, annonce la nomination de Simon Archambaud au poste de Directeur du développement Île-de-France. Simon Archambaud, 35 ans, rejoint le Groupe Gambetta en tant que Directeur du développement Île-De-France. Rattaché à la direction générale et à Norbert Fanchon, président du directoire, il pilote une équipe de 6 collaborateurs, basée à Paris. Il a pour mission de promouvoir les valeurs du promoteur coopératif Groupe Gambetta auprès des décideurs d’Île-de-France afin de générer 120 M€ de réservations de logements produits par le Groupe dans la région représentant 1 000 promesses de vente. Diplômé d’un master en Droit de la construction de l’immobilier, Simon Archambaud a débuté sa carrière chez Bouygues Immobilier, en tant que Responsable du développement sur le territoire des Yvelines (2012- 2018), avant de devenir Directeur adjoint du développement Haut-de-Seine Nord et Paris (2017- 2018), puis Directeur du développement des Yvelines (2018-2021). Ce recrutement est une étape clé dans le développement du Groupe Gambetta en Île-de-France, où il n’a de cesse de renforcer sa présence et où il se plaît à répondre aux besoins des habitants et à matérialiser son engagement en matière de développement durable. En atteste la construction d’un immeuble résidentiel en terre crue de 42 logements à Bagneux (92), au sein de l’écoquartier Victor-Hugo.

Alban Castres