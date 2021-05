La veille urbaine du 26 avril 2021

Crossbay France acquiert un actif logistique à Saclay (91)

Selon Business Immo, Crossbay France aurait finalisé l’acquisition d’un actif de logistique du dernier kilomètre de 6 000 m² situé à Saclay (91) au sud de Paris, pour le compte du fonds Crossbay (Groupe Mark), dans le cadre d’un sale and leaseback. Dans cette transaction, l’acquéreur a été conseillé par l’étude notariale C&C Notaires, Jones Day pour les aspects légaux, Etyo sur les points techniques et environnementaux, et enfin par Taj pour les études fiscales. Le vendeur a quant à lui été conseillé par Alliance Notaires et par JLL, dans le cadre d'une mission réunissant les compétences des services Capital Markets, Leasing Markets Advisory et Tenant Representation.

Proudreed commercialise un immeuble de bureaux de 2 300 m² à Saint-Herblain (44)

Proudreed a commercialisé un immeuble de bureaux de 2 300 m² à Saint-Herblain (44). Le locataire, un nouvel acteur du coworking, profitera d’un bâtiment totalement restructuré, afin de répondre aux dernières normes environnementales en vigueur. La façade sera également totalement relookée à l’issue des travaux d’isolation externe. L’immeuble de bureaux est situé au cœur de la zone Atlantis à Saint-Herblain, territoire urbain fortement convoité au Nord-Ouest de la métropole nantaise. Le bâtiment est idéalement situé au pied de la ligne de tramway 1 et à proximité immédiate du centre commercial Atlantis : le premier centre commercial du Grand Ouest qui s’étend sur 43 000 m² de galerie marchande et compte plus de 120 boutiques (mode, décoration, divertissement, alimentation…). Tourny Meyer, spécialiste de l’immobilier d’entreprise et commercial, était le conseil des 2 parties dans le cadre de cette transaction.

Covivio ouvre “Wellio Gobelins”, offre d’espaces flexibles et de services à Paris 5

Situé au 40 boulevard de Port-Royal dans le 5ème arrondissement de Paris, cet immeuble de 4 500 m², propriété de Covivio depuis 2006 et jusqu’ici occupé par Orange, a bénéficié d’une totale restructuration. Il accueille aujourd’hui la 7ème implantation de Wellio, l’offre d’espaces flexibles et de services développée par Covivio. En octobre 2020, Covivio annonçait la commercialisation intégrale de cet immeuble qui accueillera d’ici quelques jours son futur occupant, une structure publique. Séduit par la localisation, à deux pas de la manufacture des Gobelins et du jardin du Luxembourg, par l’esprit des lieux, inspiré de l’univers des Gobelins, et par la totale flexibilité offerte sur ce site, cette structure publique y installera ses équipes pour une durée d’environ 5 ans, dans le cadre d’un contrat de prestations de services. L’autre particularité de ce site réside dans sa conception : Covivio a partagé avec le management et les équipes du futur occupant son savoir-faire en matière de nouveaux usages des espaces de travail. Plusieurs ateliers de design thinking sur les thèmes de l’aménagement, de la programmation servicielle, de l’expression de la culture d’entreprise, ont ainsi été organisés, pour concevoir un immeuble sur-mesure qui colle à l’image de son utilisateur. “Wellio Gobelins” propose ainsi une large gamme de services : équipe d’accueil dédiée, 2 bars, cours de sport, séances bien-être, programmation culturelle, potager collaboratif, bibliothèque partagée… mais aussi 120 m² de terrasses et patios.

Eiffage Construction livre 273 logements réhabilités à Brest (29)

Dans le quartier Kerbernard à Brest (29), 272 logements ont été entièrement rénovés pour Brest Métropole Habitat par nos équipes d’Eiffage Construction, un chantier réalisé en site occupé. Le chantier aura duré près de deux ans. Dessinée par le cabinet d’architecture Latitude, cette réhabilitation de 3 bâtiments de R+8 à R+11 a permis de refaire la totalité des façades avec un bardage de type Myral. Les résidents pourront profiter d’espaces extérieurs, de parties communes, de logements, entièrement repensés et restructurés. L’un des points clés de cette rénovation est la réduction de la consommation énergétique des bâtiments : grâce à un travail d’isolation thermique de l’ensemble des bâtiments réalisé, le gain sur la consommation est de 52 % en moyenne. Un avantage non négligeable pour les résidents, mais aussi pour l’environnement : ainsi, cette opération entre dans la démarche environnementale ambitieuse du groupe Eiffage. Les équipements et abords du projet ont également été améliorés : nouveaux parkings, nouveaux trottoirs, locaux à vélo plus sécurisés, meilleure accessibilité pour les personnes à mobilité réduite… Pensés par le Bruit des Cailloux, les aménagements extérieurs encouragent les mobilités douces (piéton, vélos...) : ces dernières ont été au cœur du projet de requalification urbaine.

La SCPI Affinités Pierre sécurise une ligne de crédit revolving de 50 M€ avec la Banque Palatine

Groupama Gan REIM, pour le compte de la SCPI Affinités Pierre, a signé une convention de crédit, de type ligne de crédit revolving, avec la Banque Palatine pour une durée de 2 ans (avec une faculté de prorogation d’un an). Cette ligne de crédit revolving de 50 M€ traduit la volonté de la SCPI Affinités Pierre de maîtriser intégralement le timing de déploiement du capital, tout en sécurisant ses besoins de financement à court et moyen terme. Luc Bordereau, Head of Fund Management, déclare : ‘’Nous sommes très satisfaits de la conclusion de ce nouveau partenariat avec la Banque Palatine qui va permettre à la SCPI Affinités Pierre de se positionner encore un peu plus en amont sur des opportunités d’investissement recelant un potentiel de création de valeur, avant d’envisager la mise en place éventuelle de refinancements bancaires et le déploiement du capital collecté. Ce crédit obtenu à des conditions financières attractives dans un délai court reflète tant la qualité du portefeuille d’actifs immobiliers sous gestion de la SCPI Affinités Pierre que l’expertise affichée par l’équipe de gestion en place’’. Yann Kerbiriou, Responsable de mission - Financements Structurés à la Banque Palatine, commente : ‘’Nous sommes honorés de la confiance accordée par les équipes de Groupama Gan REIM et fiers d’avoir mobilisé notre savoir-faire pour la mise en place rapide de cette nouvelle opération.’’ Dans cette opération, Baker & McKenzie est intervenu en tant que conseil côté emprunteur, Watson Farley & Williams LLP côté prêteur.

Samira Bouadi nommée Chief Data Officer de BNP Paribas Real Estate

BNP Paribas Real Estate nomme Samira Bouadi en tant que Chief Data Officer. Elle conserve également le poste de Directrice du département Data Science & Analytics Office au sein du pôle Business Services nouvellement créé. Dans le cadre de ses fonctions, Samira Bouadi a pour mission de piloter la gestion et la valorisation de la data au sein de l’ensemble du groupe BNP Paribas Real Estate. En outre, elle déploiera l’ensemble de la stratégie autour des données, afin de mettre en œuvre les meilleurs processus de qualification et de consolidation, et ainsi implémenter les méthodes scientifiques les plus avancées, en lien avec les besoins et le savoir-faire des praticiens. Cette démarche permettra d’accroître les gains d’efficacité opérationnelle interne et de développer des outils d’aide à la décision personnalisés et de haut niveau à destination des clients du groupe. Samira Bouadi, 34 ans, a rejoint le groupe BNP Paribas Real Estate en 2018 en tant que Head of Data Science. Elle possède près de dix années d’expérience dans le domaine de l’exploration de la donnée et de la data science au sein de différents secteurs comme la banque, le e-commerce remarketing, le transport et l’agro-alimentaire. Diplômée en 2012, Samira Bouadi est ingénieur en mathématiques appliquées et titulaire d’un master en modélisation, optimisation, décision et organisation de l’Université Paris Dauphine et Mines ParisTech.

