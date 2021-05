La veille urbaine du 25 mai 2021

Aviva Investors annonce la livraison et la location à Brico Privé d’une plateforme logistique située à la Verpillière (38)

Aviva Investors, la branche mondiale de gestion d'actifs d'Aviva PLC, a annoncé la livraison d’une plateforme logistique d’environ 13 400 m² située à la Verpillière (38), dans le parc logistique de l’Isle d’Abeau. L’actif avait été acquis en blanc en juillet 2020 par Aviva Investors pour le compte d’un de ses mandants. Développé et réalisé par Fulton, il bénéficie de toutes les caractéristiques techniques d’un entrepôt neuf de Grade A et sera certifié Breeam Very Good. L’actif a été intégralement loué dans le cadre d’un bail en l’état futur d’achèvement de 12 ans dont 6 ans fermes à Brico Privé, filiale du groupement les Mousquetaires, site e-commerce et acteur majeur en France de la vente privée pour le bricolage, le jardinage et l'aménagement de la maison. Adrien Beuriot, Directeur de la Gestion d’actifs immobiliers pour l’Europe Continentale Aviva Investors, commente : “Cette nouvelle transaction démontre notre capacité à créer de la valeur pour nos clients et porte à plus de 82 000 m² les surfaces logistiques commercialisées par nos équipes au cours des 6 derniers mois, sur des entrepôts situés à Nanteuil-le-Haudouin, Rodenrijs (Pays-Bas) et à la Verpillière”. Dans le cadre de cette opération, Aviva Investors était accompagnée du cabinet d’avocats Lawrizon Avocats pour le BEFA et PILM Management en tant qu’AMO. CBRE Industriel & Logistique Solutions était le conseil immobilier logistique de Brico Privé et Aviva Investors. Lors de l’acquisition en VEFA, Aviva Investors était conseillé par l’étude Screeb - Aurélien Bourdet et JLL pour la transaction. Fulton était conseillé par l’étude Attal et Associés.

Senioriales ouvre une nouvelle résidence services seniors à La Rochelle (17)

À 15 minutes de la mer, proche des parcs et à un kilomètre du centre-ville de La Rochelle (17), au 4 avenue de Fétilly, cette nouvelle résidence s’ouvre dans un quartier dynamique très bien desservi par les transports en commun et notamment par les bus, avec 2 stations à proximité immédiate. Ce quartier concentre 4 300 habitants soit 5,4 % de la population. Un site emblématique et historique, jadis baigné par des canaux et des marais en lisière de la coulée verte du parc Charruyer. La résidence se situe à côté d’équipements publics, sportifs (dont la piscine) et de services. Des commerces y sont implantés ainsi que des producteurs locaux. Située au pied des parcs, la résidence, pensée par l’architecte Jakob MacFarlane, se compose de 110 logements avec balcon, du T1 au T3, tous meublés et étudiés pour faciliter le quotidien des seniors. Les résidents pourront partager des moments de détente au Salon-Club, profiter du jardin aménagé en RDC par le paysagiste de renom Sempervirens, de la terrasse panoramique située au 4ème étage et bénéficier également d’un accueil-réception avec une présence 7j/7 en journée. Les résidents bénéficieront également des nombreux avantages Senioriales comme les animations, les services inclus (accueil 7j/7, gestion du courrier, conciergerie, accompagnement administratif, téléassistance…) ou à la carte (restauration, aide-ménagère, changement du linge plat, petit bricolage…).

L’EPA Paris-Saclay lance une consultation de maîtrise d’œuvre portant sur trois programmes immobiliers de résidences étudiantes sur le Campus urbain Paris-Saclay, à Orsay (91)

L’EPA Paris-Saclay publie un avis d’appel public à la concurrence groupé pour retenir trois groupements de maîtrise d’œuvre sur 3 lots distincts situés à Orsay, au sein des quartiers de Moulon et de Corbeville du Campus urbain Paris-Saclay. La procédure d’appel d’offre sera ensuite transférée aux opérateurs lauréats des consultations, qui organiseront chacun un concours sur esquisse avec les candidats Ces lots correspondent à trois projets de résidences étudiantes sociales intégrant, pour deux d’entre eux, d’autres fonctions. Lancé en parallèle des consultations d’opérateurs immobiliers, cet AAPC aura pour but de donner la possibilité aux opérateurs sélectionnés de choisir 4 groupements de maîtrise d’œuvre, distincts pour chaque lot, parmi lesquels une équipe de maîtrise d’œuvre sera finalement retenue à l’issue de chaque concours. Cette consultation porte sur le lot H4 (résidence étudiante sociale d’environ 156 lits située au sein du quartier de Corbeville), le lot BB4 (résidence étudiante sociale pour étudiants d’environ 135 lits, dont 30 destinés à des chercheurs de l’Université Paris-Saclay et un restaurant universitaire au sein du quartier de Moulon) et le lot ED3 (résidence étudiante sociale d’au moins 115 lits et parking silo réversible de 170 places, au sein du quartier de Moulon également). A noter qu’un groupement de maîtrise d’œuvre peut se porter candidat et répondre sur plusieurs lots : pour cela le groupement doit tout simplement le signaler. Les groupements de maîtrise d’œuvre seront attendus sur leur capacité d’innovation dans les manières d’habiter, dans la flexibilité des formes architecturales permettant la réversibilité programmatique, et sur le respect des prescriptions prévues dans la Charte de qualité urbaine et paysagère de la ZAC.

44 millions d’euros pour le renouvellement urbain du Val Fourré sur la commune de Mantes-la-Jolie (78)

Quartier de 21 000 habitants, dont 56 % ont moins de 30 ans, le Val Fourré fait l'objet d'importants investissements depuis la fin des années 1990. Après une première opération de rénovation urbaine dès 2004, l'acte 2 de la transformation du quartier a été officiellement lancé en septembre 2019 avec plusieurs opérations soutenues par l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) à hauteur de 86,3 M€. Grâce à l'augmentation de 2 Mds € de l'enveloppe du Nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU) annoncée par le Premier ministre à l'occasion du Comité interministériel des Villes le 29 janvier dernier, le comité d'engagement de l'ANRU a pu décider d'un soutien financier supplémentaire de 44 M€ au projet, aux côtés des collectivités. Il permettra notamment de renforcer la transformation du centre du quartier. Ambitieux tant du point de vue urbain qu'environnemental, le NPNRU du Val Fourré contribuera à améliorer les conditions de logement et le cadre de vie des habitants ainsi que les équipements publics. Il permettra aussi de renforcer la mixité sociale et l'attractivité de ce quartier récemment labellisé “écologique et innovant”. Le Ministère de la Ville continuera à accompagner la transformation du quartier et à placer l'humain au cœur de l'urbain en soutenant les associations et en agissant pour la tranquillité, pour l'éducation, pour l'emploi, pour le développement économique et pour l'accès à la culture et au sport. Ainsi, en plus de son engagement au travers du contrat de ville, le Ministère soutient la structuration d'une cité éducative.

La solution “MAJ” lauréate de l’appel à projets “Ponts connectés”

Le projet “MAJ”, développé par Freyssinet (Vinci Construction), en collaboration avec les équipes de la Direction opérationnelle Travaux Publics Ile-de-France et Travaux Maritimes de Vinci Construction France, est lauréat de l’appel à projets "Ponts connectés". Il porte sur la détection d’endommagement des joints de chaussée par capteurs acoustiques et Intelligence Artificielle. Jean-Baptiste Djebbari, ministre chargé des Transports, a dévoilé le 23 avril dernier les 17 lauréats de l’appel à projets “Ponts connectés”. Ce programme, piloté par le Cerema, s’inscrit dans le plan France Relance et vise à faire émerger de nouvelles méthodes et nouveaux outils pour assurer la maintenance des ouvrages d’art. Le projet “MAJ” fait partie des dossiers retenus. "Nous développons un outil de maintenance prédictive des joints de chaussée grâce à l’analyse du signal sonore émis au passage des véhicules. Les bruits de 50 joints de chaussées seront enregistrés puis analysés dans le but d’entraîner un modèle d’Intelligence Artificielle qui assurera ainsi la détection préliminaire de tout dommage. L’équipe dédiée à l’Intelligence Artificielle de notre Direction opérationnelle viendra compléter l’expertise de Freyssinet dans la conception et la maintenance des joints de chaussée" explique Alexandre Cousin, en charge du Generative Design au sein du bureau d’études ISC de la Direction opérationnelle Travaux Publics Ile-de-France et Travaux Maritimes de Vinci Construction France.

Alban Castres