La veille urbaine du 25 juin 2021

Serris REIM acquiert un portefeuille de locaux commerciaux à Toulon (83) ainsi qu’une galerie commerciale à Martigues (13)

Serris REIM, pour le compte d’un fonds ouvert, acquiert un portefeuille de locaux commerciaux situés dans la zone commerciale de Toulon Grand Var, cinquième zone de France en termes de superficie. Le portefeuille est composé de trois actifs, loués à Animalis, Feu vert et Buffalo Grill, pour une surface totale d’environ 4 100 m². Cette acquisition confirme l’attractivité des actifs de périphérie, en l’espèce localisés au sein d’une zone majeure de la côte méditerranéenne, aisément accessible via l’autoroute A57. Gouny & Starkley était conseil exclusif dans cette opération. L’étude notariale Thibierge Notaires conseillait le vendeur (Me Jacques-Laurent Renucci), tandis que l’étude Douze Notaires conseillait l’acquéreur (Me Olivier Duparc). Par ailleurs, Serris REIM a acquis pour le compte d’une joint-venture entre un fonds dont elle a la gestion et deux privés, une galerie commerciale d’environ 6 000 m² située au 4 chemin de Barboussade à Martigues (13) et comprenant 43 boutiques/enseignes dont celles Promod, Morgan, Caroll, Swarovski, Générale d’Optique, Celio… L’ensemble immobilier, loué à 95 % principalement auprès d’enseignes nationales performantes est implanté au sein d’une zone commerciale puissante et bénéficie de nombreuses locomotives sur la zone. Serris REIM a été conseillée dans cette opération par l’étude 12 Notaires (Me Olivier Duparc).

Vinci Immobilier et Swiss Life Asset Managers France concluent la VEFA d’une résidence étudiants Student Factory à Vénissieux (69)

Swiss Life Asset Managers vient de conclure l’acquisition en VEFA auprès de Vinci Immobilier d’une résidence étudiants Student Factory à Vénissieux. Située rue Simone Veil, la résidence, d’une surface totale de 3 114 m², comprendra 150 logements répartis sur 7 étages. Revisitant le schéma classique de la résidence étudiants, le concept Student Factory a été pensé pour simplifier la vie des résidents, lesquels pourront bénéficier de nombreux services, inclus ou à la carte, conçus pour répondre à leurs besoins du quotidien : espace lounge, reprographie, kit linge, laverie connectée, ménage à la demande, gestion des colis, cafétéria, accès wifi très haut débit. La résidence propose également des espaces de coworking ainsi que des espaces de travail plus isolés. Située à proximité des transports en commun, cette résidence s’inscrit dans le vaste projet d’aménagement “Grand Parilly” initié par la ville de Vénissieux, la Métropole de Lyon et l’aménageur Lionheart.

ARGAN réalise une extension de sa plateforme logistique de Croissy-Beaubourg (77) pour la porter de 12 000 à 18 300 m²

ARGAN, foncière spécialisée dans le développement et la location d’entrepôts PREMIUM, a signé un BEFA de 6 300 m² et achève ainsi le développement de son parc logistique de Croissy-Beaubourg constitué de deux bâtiments pour une surface globale de 42 000 m². C’est sur un bâtiment de 12 000 m², livré en 2000 et entièrement loué à L’Oréal, que le chantier d’extension d’une cellule de 6 300 m² a démarré fin mai. Un nouvel exploitant, Intersurgical, y fera son entrée lors de la livraison attendue pour la fin du premier trimestre 2022. Intersurgical conçoit, fabrique et commercialise dans le monde entier une large gamme de dispositifs médicaux pour l'abord respiratoire. L’extension, qui portera la surface totale du bâtiment à 18 300 m², a été conçue afin de permettre l’autonomie de chaque exploitant avec des accès dédiés donnant sur deux voies distinctes. Elle sera de plus certifiée BREEAM Very Good. Intersurgical et ARGAN sont engagés dans le cadre d’un bail long terme de 9 ans ferme. Ce nouveau chantier confirme le dynamisme de cette zone logistique, idéalement localisée au carrefour de l’autoroute A4 et de la Francilienne, où ARGAN est historiquement très présent. Cette extension marque l’achèvement d’un programme de 42 000 m² développés sur deux entrepôts et une parcelle de 8,5 hectares.

Eiffage Immobilier et Coffim livrent les premiers logements du projet SERAP à Bagnolet (93)

Eiffage Immobilier et Coffim ont débuté la livraison du projet SERAP, situé Porte de Bagnolet (93), aux portes de Paris. Cette opération de requalification urbaine comprend plus de 1 000 logements répartis sur six bâtiments, 1 000 m² de commerces en pied d’immeuble et un mail piéton. Après dix années de développement, Eiffage Immobilier et Coffim ont débuté la livraison du projet SERAP, Porte de Bagnolet, qui s’échelonnera jusqu’à l’été prochain. Par sa diversité programmatique (résidences étudiantes sociales et privées, logements sociaux, logements intermédiaires, logements en accession et commerces), cette opération de 40 000 m² SDP apporte un nouveau souffle de mixité et de vie à un quartier désormais désenclavé et ouvert sur le parc Jean Moulin, seul parc d’Île-de-France classé Natura 2000. Conçu par le cabinet d’architecte MPA, le projet développe trois ensembles construits autour de deux espaces dits de "vide", correspondant à une rue intérieure : une percée visuelle et piétonne qui relie l’avenue du Général de Gaulle à l’ entrée du parc Jean Moulin côté rue Robespierre, et un mail piétonnier arboré dédié aux habitants et aux riverains. Avec deux résidences étudiantes présentant une programmation mixte (l’une sociale et privée, gérée par Réside Etudes, et l’autre privée, gérée par Kley), des logements en accession classique éligible TVA 5,5 %, des logements sociaux (acquis par 3F) et des logements en accession intermédiaire (acquis par IN’LI et 3F), le projet SERAP s’illustre également par la diversité de ses typologies, du studio au 5 pièces duplex. Les appartements ont tous été commercialisés. “LINE”, le bâtiment comprenant les logements en accession, intègre l’innovation SmartHab, qui permet de piloter son habitation sur place ou à distance et de contrôler tous les équipements connectés depuis son smartphone.

Helen Romano devient vice-présidente du pôle immobilier résidentiel de Nexity et Stéphane Dalliet rejoint le Groupe en tant que directeur général délégué du pôle

Helen Romano est nommée Vice-Présidente du Pôle Immobilier résidentiel. Elle est remplacée dans ses fonctions par Stephane Dalliet, actuellement Président Directeur général de Pitch Promotion, filiale d’Altarea, qui devient Directeur général délégué du Pôle Immobilier résidentiel. Helen Romano, a commencé sa carrière dans le Groupe Eiffage en 1987, Elle est entrée en 2008 chez Nexity comme Directrice générale de la filiale Grand Paris (Féréal) dont elle devient Présidente en 2012. Devenue également Directrice régionale, elle est ensuite nommée Directrice générale déléguée du Pôle Immobilier résidentiel de Nexity. Helen Romano est titulaire d’un DESS Sciences Economiques et d’un DESS de Gestion de l’Institut d’Administration des Entreprises de Paris. Dans le cadre de ses fonctions de Vice-Présidente du Pôle Immobilier résidentiel, Helen Romano disposera auprès de Véronique Bédague d’une très large délégation de pouvoir. Elle sera plus particulièrement en charge d’animer la transformation ambitieuse des métiers de l’immobilier résidentiel de Nexity centrée autour l’expérience client et de la feuille de route bas carbone et biodiversité. Stéphane Dalliet est diplômé de L’Ecole Spéciale des Travaux Publics (ESTP) et titulaire d’un master à HEC entrepreneurs. Directeur du développement chez Bouygues Immobilier jusqu’en 2008, il devient Directeur du développement de Kaufman & Broad jusqu’en 2011 puis prend la tête de la région Ile-de-France pour le groupe. En 2015, il est nommé Président de Cogedim Région Ile-de-France puis Président Directeur général de Pitch Promotion en 2019. Dans le cadre de ses missions, Stéphane Dalliet sera rattaché à Véronique Bédague et aura la responsabilité d’une partie des filiales parisiennes de Nexity (Seeri, Fereal) ainsi que de celles situées en région Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur. Jean Benucci et Cyril Ferrette, ¨également Directeurs généraux délégués du Pôle Immobilier résidentiel, conservent leurs fonctions sur leurs périmètres respectifs.

Alban Castres