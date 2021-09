La veille urbaine du 24 septembre 2021

CDC Investissement Immobilier acquiert l’immeuble "Easy" à Paris 9ème

CDC Investissement Immobilier s’est porté acquéreur, pour le compte de la Caisse des Dépôts, de 50 % de l’immeuble "Easy" situé dans le neuvième arrondissement de Paris, 21 rue de Châteaudun, à l’angle avec la rue Laffitte. La Caisse des Dépôts qui possédait déjà 50 % de l’actif en devient ainsi l’unique propriétaire. Pour CDC Investissement Immobilier cette opération s’inscrit dans sa stratégie de renforcement de l’exposition de son portefeuille à Paris. "Easy" est immeuble de bureaux de style Art déco construit dans les années 30 et entièrement restructuré entre 2017 et 2019 par DTACC Architecture. Développant 11 200 m², il est entièrement loué depuis sa livraison à deux locataires de qualité, Younited Credit et Datadog France. Conformément aux engagements portés par CDC Investissement Immobilier en matière de transition écologique et énergétique, la restructuration de l'actif a permis d’améliorer significativement la performance énergétique de l’immeuble et de diminuer ses émissions de gaz à effet de serre. Il répond ainsi aux meilleurs standards environnementaux avec les certifications HQE Rénovation et BREEAM RFO Very Good ainsi que les labellisations BBC Effinergie Rénovation et Biodivercity. CDC Investissement Immobilier était conseillé par l’étude Wargny Katz (Stéphane Carlier), le cabinet Baker McKenzie (Pierre-Marie Ouchet et Virginie Louvigné) et la société Roux Œuvre Maitrise (Bertrand Roux).

Atland Voisin s’empare de l’immeuble "Omega" à Saint-Ouen (93)

Atland Voisin a acquis, pour la SCPI Epargne Pierre, l’immeuble de bureaux “Omega” situé au 48 rue Albert Dhalenne à Saint-Ouen (93). Siège d’Alstom, l’actif de 17 000 m² a été cédé par Primonial REIM. NCT a joué le rôle de conseil dans cette transaction.

6ème Sens Immobilier et DCB International livrent l’immeuble "Brickwall" à Lyon (69)

6ème Sens Immobilier et DCB International ont livré l'immeuble "Brickwall" à Lyon (69). L’opération, d’une surface totale de 14 700 m², se compose de bureaux en étages occupés prochainement par les équipes de la société EDF. Le rez-de-chaussée sera quant à lui exploité en grande partie par une enseigne de grande distribution. "Brickwall est avant tout un succès sur le plan humain : une co-promotion fluide DCB International avec qui nous partageons les mêmes valeurs, une architecture qui s’inscrit dans le contexte urbain mené de concertation avec les services de la ville et l’architecte TVK, un partenaire financier fidèle, la Caisse d'Epargne Rhone Alpes, un locataire EDF exigeant, qui bouleverse les standards d’aménagement intérieur, et un investisseur La Francaise Real Estate Managers Française qui continue à nous faire confiance" précise Jacques Garces, Directeur Associé de 6ème Sens Immobilier Entreprises.

Somnoo et Eternam acquièrent l’Ibis Styles Marseille Aéroport

Le bureau Christie & Co d’Aix en Provence est heureux d’annoncer la cession de l’hôtel Ibis Styles Marseille Provence Aéroport. Situé sur la commune de Vitrolles, dans une zone d’activité commerciale à proximité immédiate de l’aéroport de Marseille Marignane, l’établissement a été vendu à la société Somnoo, accompagnée par le fond d’investissement Eternam. Propriété de Turenne Capital depuis 2013, l’hôtel a été rénové en 2015 et exploité depuis cette date sous l’enseigne Ibis Styles. La société Somnoo, opérateur de 45 établissements en France et en Allemagne, a su saisir l’opportunité de s’implanter à proximité de la deuxième ville de France et de son aéroport qui a franchi la barre des 10 millions de passagers en 2019. Classé 3 étoiles, l’Ibis Styles Marseille Provence Aéroport dispose de 117 chambres, 12 salles de séminaires, d’un restaurant d’environ 70 places et d’une piscine au sein d’un parc paysager de plus de 2 hectares. Situé dans un secteur dynamique où sont implantées des entreprises telles qu’Airbus Helicopters, Eiffage, Air Liquide, Sonépar etc., il peut répondre à la fois à une forte demande de la clientèle business mais aussi à celle de la clientèle loisirs de passage dans la région. Avec l’extension prévue de l’aéroport qui doit être achevée d'ici la fin d’année 2023, les perspectives de développement sont importantes.

Coffim et Emerige réalisent une nouvelle opération de 96 logements à Châtenay-Malabry

Coffim et Emerige réalisent “Route du Plessis Piquet”, une nouvelle opération le long de la rue éponyme, proposant 96 logements du 2 au 5 pièces duplex au sein d’une nature préservée. Idéalement située à l’ouest de la ville, l’opération de 96 logements prend place au cœur de la forêt, face au centre équestre “Les Haras de la Porte de Saint-Leu". Dans le prolongement de ce site, la résidence propose des appartements du 2 au 5 pièces duplex, dont certains en rez-de-chaussée offrent des accès privatifs, à vivre comme des maisons avec leur jardin attenant. Pour cette réalisation d’envergure, Coffim et Emerige ont fait appel à Marc Farcy de l’agence d’architecture Urbanita, qui a su s’inspirer de cet environnement sylvestre pour créer une architecture séquencée aux nombreux changements de rythme et de volumétrie et inspirée du style néo-renaissance flamande. Développé sur trois ou quatre étages, l’ensemble, d’une surface de 7 471 m², est desservi par quatre halls organisés autour d’un grand jardin intérieur. Au nord-est de la propriété, les futurs résidents pourront également profiter d’un jardin d’usage et du potager partagé.

SNCF Gares & Connexions et Altarea Commerce inaugurent la nouvelle gare Paris-Montparnasse

M. Jean-Pierre Farandou, président-directeur général de la SNCF, Marlène Dolveck, Directrice Générale de SNCF Gares & Connexions, et M. Alain Taravella, président-fondateur d’Altarea, ont inauguré ce matin la toute nouvelle Gare Montparnasse avec M. Jean-Baptiste Djebbari, ministre des Transports, M. Emmanuel Grégoire, Premier adjoint à la maire de Paris, en présence de Mme Petit, maire du 14ème arrondissement et de M. Goujon, maire du 15è arrondissement. Après 4 années de travaux, pendant lesquelles la gare de Paris-Montparnasse est toujours restée en exploitation, celle-ci se révèle aujourd’hui plus lumineuse et plus fluide pour ses 77 millions de visiteurs mais aussi plus confortable et plus ouverte sur son quartier. Elle propose à présent une offre commerciale enrichie et originale s’appuyant à la fois sur des enseignes attractives, de nouveaux services et des restaurants pour répondre aux attentes des voyageurs longue distance, des voyageurs pendulaires, ainsi qu’aux besoins des riverains du quartier. Cette transformation a été menée conjointement par SNCF Gares & Connexions, Altarea Commerce et les maîtres d’œuvre (AREP, Jouin Manku, Builders & Partners et SLA Architecture).

Le Groupe Gambetta livre la dernière tranche de “Parc Ronsard”, une résidence de 98 logements

Le Groupe Gambetta a livré la deuxième tranche de la résidence "Parc Ronsard". Particularité du programme : le projet développe 98 logements incluant 5 maisons en centre-ville. Cette dernière étape marque l’aboutissement de ce programme. Conçues par le cabinet d’architectes Boille & Associés, les façades ont reçu un soin particulier avec l’utilisation de matériaux typiques et d’exceptions. La maçonnerie traditionnelle se pare ainsi d’enduit au ton “pierre claire”, et est habillée de briquettes aux différentes tonalités suivant les bâtiments. Appartements de standing pour tous profils Les logements bénéficient de parquets et carrelages dans les pièces de vie, de larges baies vitrées et de volets roulants électriques. Côté stationnement, le programme déploie 127 places de parking dédiées aux résidents, ainsi qu’une poignée de places pour les visiteurs.

Atream annonce l’acquisition auprès de Cogedim de #Community, un actif tertiaire neuf au sein de la métropole bordelaise

Atream, société de gestion indépendante spécialisée dans la gestion de fonds immobiliers et private equity, annonce avoir finalisé l’acquisition en VEFA auprès de Cogedim d’un immeuble de bureaux dans le cadre d’un club deal institutionnel qui s’inscrit dans une démarche de labellisation ISR Immobilier. Localisé à Mérignac, un marché tertiaire établi et dynamique, l’immeuble bénéficiera de certifications environnementales et offrira un environnement de travail de qualité. Cette nouvelle acquisition illustre l’expertise d’Atream et de Cogedim dans l’immobilier tertiaire en régions et traduit leur engagement en matière de développement durable. L’acquisition de cet actif est réalisée via un club deal institutionnel composé de MAIF, CARAC, Caisse d’Épargne Normandie et CEGC et financée par la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes. Cette opération confirme ainsi le savoir-faire d’Atream dans la constitution de solutions dédiées pour le compte d’investisseurs institutionnels de premier rang. L’immeuble a été développé par Cogedim, marque du Groupe Altarea, premier promoteur immobilier de France et leader sur le marché de la transformation urbaine. D’une surface de 15 000 m², l’ensemble immobilier est implanté dans la zone tertiaire de Mérignac entre la ville de Bordeaux et l’aéroport. Desservie par le tramway et la rocade, il propose un environnement de travail qualitatif comprenant un lac bordé d’un parc, un centre commercial, une offre de restauration variée ou encore un complexe sportif. Avec ses espaces collaboratifs, ses nombreux jardins et terrasses végétalisées, #Community propose une conception orientée vers le bien-être des utilisateurs. L’immeuble est loué à 80 % à Groupama. Le développement de cet ensemble immobilier s’inscrit dans une démarche de réemploi des matériaux portée par le Booster du Réemploi initié par Groupama Immobilier. Acquis en VEFA pour une livraison en 2022, #Community bénéficiera de labels et certifications environnementaux majeurs : BREEAM Very Good, HQE Excellent, RT 2012 -30 %, Biodivercity Performant et Wiredscore Silver. Atream s’est engagée dans une démarche ESG avec pour objectif une labellisation ISR Immobilier du véhicule acquéreur. Dans le cadre de cette transaction, Atream était conseillé par l’étude 83 Haussmann et Cogedim par les études Moreau. Transaction réalisée avec la participation de BNP Paribas Real Estate.

L’UNEP lance “Focus SCPI by UNEP”, une plateforme pour répondre à l’allocation d’actifs des clients

L’UNEP, plateforme de distribution d’assurance-vie et de fonds immobiliers, annonce le lancement de “Focus SCPI by UNEP”, un nouvel outil ayant pour vocation à construire des portefeuilles de SCPI, adaptés en fonction de l’objectif de placement de chaque client final. A l’instar de la gestion collective, Focus SCPI propose de construire des portefeuilles de SCPI diversifiées et complémentaires les unes aux autres qui répondent aux besoins et aux objectifs du client afin d’obtenir le meilleur rendement et la plus grande mutualisation dans le choix du ou des véhicule(s) thématique(s) ou diversifié(s). Cet outil, exclusivement dédié aux professionnels de la gestion du patrimoine, donne accès à une souscription dématérialisée des SCPI sélectionnées tout en bénéficiant d'un accompagnement humain de proximité. Cet outil digital d’aide à la décision lui donne accès à une liste de SCPI sélectionnées afin d’être orienter vers les meilleures du marché et le meilleur mode d’acquisition en fonction de l’objectif du client (augmentation de revenu, création de capital, capitalisation, simplifier la transmission, optimisation fiscale…). Les professionnels bénéficient également d’un accompagnement humain de proximité important grâce à une équipe commerciale répartie sur toute la France qui leur apporte des conseils et des informations privilégiées sur chaque SCPI référencée, (ses évolutions, les perspectives …). Focus SCPI est également destinée aux particuliers, elle a pour ambition de mieux faire connaître le milieu des SCPI. Ils y trouveront une partie pédagogique avec des explications sur l’environnement de la SCPI et également des simulateurs qui leur permettront de voir en fonction de leur objectif, de leur horizon de placements et des moyens dont ils disposent, ce qu’ils peuvent attendre en rentabilité et sécurité. Actuellement, la plateforme a sélectionné huit sociétés de gestion : Alderan, Altixia Reim, Foncières et Territoires, HSBC, Norma Capital, Perial AM, Sofidy, Sogénial Immobilier (nommées par ordre alphabétique). Elles sont les premières sociétés de gestion à avoir signé un accord tripartite avec l’UNEP. (Le référencement reste gratuit sur la plateforme mais qualitatif).

REALITES renforce sa direction avec deux nominations

Dans un contexte de forte croissance et pour répondre toujours mieux aux enjeux de développement des territoires, le groupe de développement territorial REALITES annonce la nomination de Thomas Lierman en qualité de Vice-Président du Groupe en charge de la Maîtrise d’Ouvrage, et de Luc Belot en qualité de Directeur Général délégué aux Grands Projets. Thomas Lierman, 47 ans, dispose de 25 ans d’expérience dans la construction et la promotion immobilière. Diplômé de la Toulouse Business School, il intègre en 1997 la branche construction du groupe Rabot Dutilleul, en Pologne puis au Liban. En 2001, il rejoint les équipes de Palm Promotion, aujourd’hui devenu Nacarat, d’abord en charge des programmes résidentiels et tertiaires, puis à la direction d’agence, de région, avant d’en devenir Directeur Général en 2017. Il a rejoint REALITES en mars 2021. Thomas Lierman a pour mission le pilotage de l’activité de Maîtrise d’Ouvrage et son développement tant géographique que stratégique sur des secteurs comme le tertiaire. Il coordonnera également l’industrialisation des process de construction du Groupe en lien avec la Direction Générale du pôle innovation et technologie, REALITES Build Tech. Luc Belot, 47 ans, est un spécialiste des questions numériques, de l’économie du futur et de l’innovation. Son expérience nationale et son ancrage local l’ont amené à travailler sur des problématiques territoriales majeures, dont il maîtrise les enjeux. En avril 2017, il est l’auteur, pour le Premier ministre, du rapport intitulé “De la smart city au territoire d’intelligence(s), l’avenir de la smart city”. Il rejoint REALITES en mai 2018. Artisan du développement de REALITES sur les grands projets ces dernières années (Stade Bauer à Saint-Ouen, Les Villes Dorées à Saint-Brieuc, Les Ateliers Quelle à Saran…), Luc Belot aura pour mission le renforcement du positionnement du Groupe aux côtés des décideurs privés et publics agissant pour le développement et l’attractivité des territoires, par la création de projet intelligents, associant usages et ouvrages.

AC