La veille urbaine du 24 juin 2021

Un fonds conseillé par J.P. Morgan Asset Management acquiert un immeuble de bureaux de 4 650 m² à Paris 7

Un fonds conseillé par J.P. Morgan Asset Management a acquis un immeuble de bureaux emblématique de 4 650 m² situé 13-15 rue Cognacq-Jay dans le 7ème arrondissement de Paris. À proximité immédiate du Quartier Central des Affaires et du Triangle d’Or, l’immeuble bénéficie d’une excellente desserte en transports en commun. Les rues de l’Université et Saint-Dominique et leurs services sont à moins de 5 minutes. L’immeuble a été construit dans les années 1930 sur dix étages en superstructure et un étage en infrastructure. Les bureaux devenus obsolètes nécessitent un important programme de travaux pour offrir des espaces de travail modernes et de grande qualité aux futurs occupants du bâtiment. Le projet respectera l’esprit de l’architecture d’origine type Art Déco tout en visant les meilleures certifications environnementales. Il intégrera notamment un projet paysagé avec plus de 400 m² d’espaces extérieurs. Les plateaux de bureaux bénéficieront dès le 5ème étage de balcons, puis aux 8ème et 9ème étages de terrasses avec des vues sur Paris, la Tour Eiffel et ses autres monuments. Crédit Agricole CIB finance l’acquisition et la rénovation de l’immeuble au moyen d’un prêt hypothécaire vert (green loan), reflétant l’ambition du fonds d’offrir un très haut niveau de performance environnementale en visant les meilleurs labels en la matière. L‘acquéreur a été accompagné par Valream, Studios Architecture, l'étude C&C Notaires, Gide Loyrette Nouel, Lacourte Raquin Tatar, Allen & Overy, Arcadis, Ramboll, Chatham Financial, TSLO et Cushman & Wakefield. La banque a été conseillée par DPBM, l’étude Wargny-Katz, Drees & Sommer et Knight Frank Valuation & Advisory.

KanAm Grund Group s’empare du 53 rue Marbeuf à Paris 8

KanAm Grund Group a acquis un immeuble du 19ème siècle de style haussmannien, au 35 rue Marbeuf, Paris 8. L’actif est situé au cœur du Triangle d'Or au centre-ville de Paris et a été acquis pour le comtpe d'un fonds de pension nord-allemand. L'immeuble sera entièrement rénové puis repositionné en immeuble de bureaux avec commerces. L'objectif est d'obtenir une certification environnementale selon la méthode d’évaluation BREEAM. Le Groupe KanAm Grund dispose d'une antenne permanente à Paris à proximité de l'immeuble depuis 2005. L'équipe parisienne est accompagnée dans ce projet par le service développement du Groupe KanAm Grund, également expérimenté sur les marchés européens. L'équipe de KanAm Grund Group à Paris, renforcée par le département Development Management Europe, assurera le suivi de la phase de repositionnement, qui est prévue de s’étaler sur près de deux ans. Les parties ont convenu de ne pas divulguer le prix d'achat.

Vinci Construction livre les bâtiments rénovés de la Samaritaine

Petit, filiale de Vinci Construction France, a livré au groupe LVMH les bâtiments rénovés de la Samaritaine, adresse iconique parisienne fondée en 1870 par Ernest Cognacq. Les travaux, démarrés en 2015, ont mobilisé quotidiennement jusqu’à 700 collaborateurs, dont des experts en rénovation de patrimoine classé. Le projet a porté sur les magasins deux et quatre, bâtiments situés entre la Seine et la rue de Rivoli dans le 1er arrondissement de Paris. Cette opération mixte de 70 000 m² a bénéficié d’une restructuration totale, et intègre désormais près de 30 000 m² de commerces (Samaritaine Paris Pont-Neuf), 96 logements sociaux sur 6 350 m², une crèche de 80 berceaux sur 1 100 m², 16 000 m² de bureaux et un hôtel Cheval Blanc Paris intégrant 72 chambres et suites sur 14 500 m². L’espace des emblématiques grands magasins a été entièrement restructuré : les éléments historiques et patrimoniaux ont été restaurés dans leur décor d’origine, comprenant la verrière, l’escalier monumental et la peinture des paons. La conservation et la restauration des décors des façades tels que les panneaux de lave émaillée, les pinacles, les décors composites, les céramiques et les mosaïques ont été menées par les meilleurs ateliers français.

AXA IM lance une stratégie crédit dédiée au climat pour aider les investisseurs institutionnels à atteindre leur objectif de neutralité carbone

AXA Investment Managers (AXA IM) annonce le lancement d’une stratégie visant à aider les investisseurs institutionnels à atteindre leurs objectifs climatiques et financiers à long terme. Cette stratégie cherche à atténuer les risques physiques et de transition liés au changement climatique tout en intégrant des objectifs spécifiques en faveur du climat, conformément aux exigences des investisseurs, tels que ceux de la Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), sans pour autant compromettre les caractéristiques de risques et de rendement du portefeuille. La stratégie est axée sur trois objectifs : l’alignement climatique, le rendement du crédit et le suivi adapté des risques. Elle vise ainsi à fournir une approche fondée sur la maturité pour prendre en compte le risque climatique en définissant des objectifs clairs à court, moyen et long termes. La stratégie investira dans des solutions, investissements et projets climatiques nécessaires pour atteindre l’objectif de neutralité carbone d’ici 2050, ainsi qu’auprès d’émetteurs qui décarbonent fortement leurs activités afin d’accompagner leur transition. Grâce à cette double approche, la stratégie offre aux investisseurs un cadre clair, conforme aux objectifs de l’Accord de Paris. L’approche d’AXA IM vise à maximiser la valeur en surveillant et en atténuant les coûts liés à la rotation des valeurs et aux transactions, un domaine particulièrement pertinent pour les investisseurs qui cherchent à mettre en œuvre des stratégies plus sensibles au climat au moment où les risques climatiques peuvent apparaître. La stratégie permet de fournir aux clients des reportings en continu basés sur un ensemble de mesures liées au carbone, aux émissions de carbone absolues, aux émissions prospectives et à l’alignement des températures.

AG Real Estate va réaliser la plus grande toiture photovoltaïque d’un bâtiment logistique sur sa plateforme “Havlog”

AG Real Estate a confié à Urbasolar la conception, la construction ainsi que l’exploitation de la centrale solaire de son bâtiment “Havlog”, la plus grande plateforme logistique construite en blanc en France et bientôt la plus grande toiture photovoltaïque d’un bâtiment logistique. Située sur les communes de Sandouville et de Saint-Vigor-d'Ymonville, “Havlog” bénéficie d’un emplacement stratégique dans le Parc Logistique du Pont de Normandie 3 (PLPN3) au sein du port du Havre, à proximité directe de son terminal multimodal. Cette plateforme au volume exceptionnel de 92.000 m², illustre l’ambition d’AG Real Estate d’investir dans des bâtiments respectueux de l’environnement. La centrale solaire sera équipée de 18 500 modules et développera une puissance de 7 MWc, la production annuelle attendue, 7 050 MWh, permettra de couvrir la totalité des besoins en électricité des habitants des deux communes sur laquelle elle se situe.

Réalités engage la révolution des process de construction sur 900 logements

Le groupe de développement territorial Réalités, via son pôle Réalités Building Technologies, met en œuvre son innovation technologique exclusive : la fabrication industrielle “hors site” de bâtiments décarbonés sur mesure, à haute performance énergétique et isolés à base de matériaux biosourcés. Ce nouveau process constructif divise par deux la durée des chantiers tout en minimisant leurs nuisances, et réduit significativement les coûts financiers de construction. Réalités, via son pôle Réalités Building Technologies (RBT), annonce avoir engagé l’application, sur près de 900 logements, de son nouveau process technologique de construction industrielle “hors site” de bâtiments sur mesure décarbonés, issu du savoir-faire de la start-up TESSA acquise en mai dernier. Exploitables aussi bien pour les logements individuels que collectifs avec la façade ossature bois (FOB), les innovations portées par RBT sont notamment appliquées sur 3 projets d’envergure du Groupe, comprenant des bâtiments à énergie positive et à faible empreinte carbone, “La Canopée” à Chambray-lès-Tours, l’écoquartier “Carrousel” à Saint-Malo et l’ensemble de résidences étudiantes internationales “Arbrissel” à Rennes. Le groupe Réalités a consolidé début juin 2021 son importante avance industrielle avec l’ouverture, à Rennes, d’une nouvelle unité de fabrication hors site sur 11 000 m², offrant une capacité de production de 500 logements par an, soit 130 000 m² de murs (inauguration en septembre 2021). Son pôle ingénierie sera étoffé afin de renforcer sa capacité de réponses sur mesure à de nouveaux projets complexes. Parallèlement et via RBT, le Groupe accélère ses investissements en R&D afin de poursuivre ses innovations en process constructifs. Il entend ainsi optimiser la mixité des matériaux utilisés et élabore une offre en modulaires afin de rendre les constructions encore moins coûteuses et plus performantes énergétiquement. Enfin, il développe une robotique intégrée exclusive, destinée à augmenter la productivité et éradiquer toute pénibilité lors du process de fabrication.

