La veille urbaine du 23 juin 2021

Catella Residential IM acquiert la tour Elithis de Dijon (21)

Le premier programme mondial de développement résidentiel à énergie positive à grande échelle prend de l'ampleur alors que Catella Residential Investment Management (CRIM) a acquis son deuxième projet de tour résidentielle Elithis à Dijon (21), dans le cadre d'un mandat institutionnel. L’actif, situé dans le quartier de l'Arsenal à Dijon, offrira 59 logements abordables et durables, ainsi que plus de 1 000 m² de bureaux et de commerces et a été acquis pour environ 15 millions d'euros. L'accord suit de près l'acquisition d'un premier projet de tour Elithis à Saint-Etienne, dans le centre-est de la France, en avril pour le fonds CER III sur la plate-forme paneuropéenne Catella Residential. La livraison est prévue pour mi-2023. La tour est reliée au centre-ville via l'avenue Jean Jaurès et dispose d'un arrêt de tramway. BE REAL Investment Management, partenaire opérationnel local de Catella Residential IM, a dirigé le processus de due diligence d'acquisition.

MSL confie à Idec Santé l’extension d’un site de microélectronique situé à Meung-sur-Loire (45)

MSL a retenu Idec Santé pour faire évoluer son site industriel de Meung-sur-Loire (45) et répondre à une croissance de son activité. Le lancement des travaux de ce projet de 5 300 m² est prévu dans les prochaines semaines et permettra l’installation de 14 lignes de production. MSL, filiale du Groupe All Circuit, accompagne ses clients, principalement du secteur automobile dans le design, l’industrialisation, la production et la logistique de composants électroniques. Grâce à une réponse globale et sur-mesure, Idec Santé a su séduire son client par ses connaissances techniques, sa réactivité et sa capacité à formuler plusieurs scénarii basés sur les enjeux de son client pour l’installation de 14 nouvelles lignes de production. Ces nouvelles capacités de fabrication prendront place dans une extension de 5 300 m² traitée avec un environnement contrôlé répondant à la norme ISO 8. En complément de la zone de production qui viendra se greffer au site existant de près de 10 000 m², un plateau de bureaux de 1 000 m² est prévu en R+1. Le lancement des travaux de ce projet est prévu dans les prochaines semaines.

Le Groupe Gambetta a démarré la construction d'un programme mixte de 14 logements situé à Villeneuve-Tolosane (31)

Le Groupe Gambetta a lancé la construction du programme “First Tolosa” sur la commune de Villeneuve-Tolosane (31). Composée de 14 logements en accession libre ou à vocation sociale, la résidence sera livrée en juin 2022. Les travaux ont débuté au 5 avenue Francazal à Villeneuve Tolosane pour la construction du programme “First Tolosa. Ce projet accueillera un bâtiment collectif en R+1 et R+2 de 14 logements dont 1 T1 bis, 5 T2 et 8 T3. Porteur des ambitions et savoir-faire du groupe Gambetta, le programme proposera 5 logements sociaux et 9 logements en accession libre à destination d’investisseurs et de propriétaires en résidence principale. La résidence a été conçue par l’architecte Patrick Boussier qui a pensé le projet tel un petit collectif d’allure contemporaine respectant la densité du bâti environnant. De larges balcons viennent rythmer les façades qui ont été traitées avec un enduit de couleur pierre ponctué de surfaces en briquette aux tonalités rouge sablé, couleur traditionnelle de la région toulousaine. Concernant les logements, l’ensemble des biens du rez-de-chaussée sont adaptés aux personnes à mobilité réduite et profitent de jardins privatisés arborés et clôturés. Par ailleurs, chaque appartement bénéficie d’une cuisine aménagée et équipée en électroménager, d’une salle de bains équipée et de placards aménagés dans les chambres. Enfin, du parquet stratifié sera posé dans toutes les pièces à vivre des logements et les murs seront traités en peinture lisse. Le programme est conforme aux exigences de la RT 2012 avec une consommation d’énergie primaire plus performante de 10 % à ce qu’impose la norme en vigueur.

Mirabaud Asset Management annonce l’acquisition d’un complexe de bureaux aux Etats-Unis

Mirabaud Asset Management, en collaboration avec le Groupe EXAN basé à Miami, a structuré l’acquisition d’un complexe de bureaux occupé par un locataire de qualité “investment grade” à Warren, dans le New Jersey. EXAN a conseillé l’acquisition du bien dans le cadre d’une société civile immobilière luxembourgeoise structurée par Mirabaud Asset Management pour le compte de sa clientèle internationale. Ce complexe de bureaux comportant deux bâtiments a été acheté pour la somme de 150,25 millions de dollars auprès de Rubenstein Partners, basé à Philadelphie, et de Vision Real Estate Partners, basé dans le New Jersey. Cet ensemble est constitué de 29 000 m² de bureaux de classe A rénovés en 2019 et est situé à Warren dans le New Jersey. Il est intégralement loué jusqu’en 2036 à un groupe international de réassurance de premier plan qui y a installé son siège social. Il bénéficiant ainsi d’un emplacement privilégié et de nombreuses infrastructures pour ses employés, le bien est situé dans une banlieue de New York, à 30 minutes environ de Manhattan et de l’aéroport de Newak. Mirabaud a été conseillé sur l’acquisition par EXAN, King & Spalding, EY et Elvinger Hoss Prussen. Le financement hypothécaire a été fourni par New York Life Insurance Company.

Paris La Défense lance la première compétition visant à diminuer l’impact carbone des entreprises de son territoire

De grands occupants tels que Allianz France, Amundi Immobilier, BNP Paribas Real Estate, Groupama, Orange, Saint-Gobain, propriétaires et gestionnaires d’actifs de La Défense, annoncent aujourd'hui leur participation au championnat de France des économies d’énergies, dans une ligue spécialement créée pour le plus grand quartier d’affaires d’Europe. Collectivement, les premiers inscrits mettent en jeu près de 550 000 m² de bureaux, représentant 15 % du parc total de bureaux de La Défense, dont Coeur Défense, la tour Saint-Gobain, Allianz One, “Le Palatin”, le Campus Groupama. Paris La Défense poursuit ainsi son action de transformation du quartier d’affaires en s’associant à l’IFPEB (Institut français pour la Performance du Bâtiment) pour accompagner ses occupants dans leur transition écologique. Dans un monde post crise sanitaire, où les usages de bureaux se transforment, l’impact écologique des bâtiments devient un enjeu essentiel pour le développement et l’attractivité des territoires. Dès à présent, toute organisation ayant une présence à La Défense, qu’il s’agisse de bureaux, de commerces ou d’établissements d’enseignement supérieur, peut s’inscrire pour participer au concours. La ligue Paris La Défense s’inscrit dans le Championnat de France des économies d’énergies, alias concours CUBE pour le climat, organisé par l’IFPEB et qui mobilise depuis 5 ans plusieurs centaines d’acteurs publics et privés dans toute la France pour réduire la consommation d’énergie de leurs bâtiments (part importante des émissions de CO2 en France), sans travaux lourds, en mobilisant leurs équipes. Objectif : devancer la loi ELAN (décret tertiaire), qui impose à tous les acteurs privés et publics de réduire la consommation d’énergie de leurs bâtiments de 40 % d’ici 2030 (puis -50 % d’ici 2040 et -60 % d’ici 2050), et dont l’application démarre cette année, en septembre.

Gecina lève avec succès un Green Bond de 500 M€ à 15 ans avec un coupon de 0,875 %

Gecina a procédé ce jour à l’émission d’un nouveau Green Bond de 500 M€, avec une maturité de 15 ans et un coupon de 0,875 %. Cette opération est la première émission réalisée depuis la transformation de la totalité de l’encours obligataire du Groupe en Green Bonds. Elle s’intègre donc dans le programme de Gecina, visant à accompagner l’amélioration continue et globale du portefeuille d’actifs du Groupe, et en particulier de sa performance environnementale. Il repose sur un Green Bond Framework ambitieux et dynamique. Cette opération, placée auprès d’investisseurs de premier plan, témoigne de la confiance du marché dans la qualité de crédit du Groupe. Gecina est notée A-/perspective stable par Standard & Poor’s et A3 / perspective stable par Moody’s. En parallèle, Gecina exercera le 1er juillet prochain, suite au règlement-livraison de la nouvelle émission, son option de remboursement anticipé (make-whole call) sur l’emprunt obligataire en circulation de 378 millions d’euros portant un coupon de 2,00 % et arrivant à échéance le 17 juin 2024, conformément aux modalités prévues dans le Base Prospectus du 16 mars 2015. Le remboursement sera effectif vers la mi-juillet. Avec cette opération, Gecina continue d’optimiser sa structure financière en optimisant à la fois le coût moyen et la maturité de sa dette. A la suite de cette émission et de l’exercice de l’option de remboursement anticipé sur la souche arrivant à échéance en juin 2024, la maturité moyenne de la dette de Gecina sera augmentée de près d’une année. Barclays, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, HSBC, Mizuho, Natixis et Société Générale ont agi en tant que teneurs de livre sur cette opération.

Florian Civit rejoint Laillet Bordier - Acer Finance comme gérant de fonds immobilier junior

Laillet Bordier - Acer Finance, société de gestion agréée par l’AMF, dédiée à l’accompagnement patrimonial de clients privés, d’institutions et d’entrepreneurs, annonce la nomination de Florian Civit au poste de gérant de fonds immobilier junior au sein du pôle de gestion immobilière dirigé par Arnaud Monnet. Florian Civit a débuté sa carrière en 2015 chez Nexity Property Management en tant que property manager junior au sein du service Commerce. Il a rejoint Carrefour Property en 2016 en tant qualité d’asset manager. En 2017, il intègre La Française REM en tant qu’analyste Investissements pour les fonds discrétionnaires gérés par la structure. En février 2019, il devient Fund Manager Immobilier (SCPI, SCI, OPCI) et Viticole (GF, SICAV). Florian Civit est diplômé d’un Master Gestion et Stratégie de l’investissement immobilier et de la construction de l’université de Paris Panthéon-Sorbonne.

