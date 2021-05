La veille urbaine du 23 avril 2021

Groupama Gan REIM conclut une emphytéose de 99 ans sur un ensemble immobilier neuf et mixte à Bruxelles

Groupama Gan REIM, pour le compte de la SCPI Affinités Pierre, a signé un bail emphytéotique de 99 ans avec Vastint Belgium SA relatif à un ensemble immobilier mixte de bureaux, de commerces et marginalement de logements ayant fait l’objet d’une démolition-reconstruction entre 2017 et 2020. Cet immeuble de plus de 7 000 m² situé au cœur de Bruxelles, dans le quartier Européen “Léopold”, sur la place du Bastion, à l’angle avec la Chaussée d’Ixelles et à la sortie du métro “Porte Namur”, est loué à Axa Belgium, Uniqlo et Basic-Fit, et dispose de la certification LEED ‘Platinum’, ce niveau de certification n’ayant été décerné qu’à seulement deux actifs en Belgique. Cet investissement de plus de 52,8 M€ (droits inclus) traduit la volonté et l'engagement de la SCPI Affinités Pierre de se positionner sur des immeubles neufs, loués à des contreparties de qualité, localisés sur des emplacements reconnus et s’inscrivant dans une démarche environnementale vertueuse. Pour cette transaction, Groupama Gan REIM a été conseillé par le cabinet Loyens & Loyeff (Ariane Brohez) pour les aspects juridiques belges, le cabinet Baker McKenzie (Fabrice Varandas, Jean-François Vandenberghe et Philippe Lion) pour les aspects juridiques et fiscaux crossborders et la société Arcadis pour les aspects techniques. Vastint Belgium SA a été conseillé par le cabinet Liedekerke (Yves Delacroix) pour les aspects juridiques et la société Cushman & Wakefield (Michael Despiegelaere) pour le conseil à la cession.

Refresco installe une nouvelle plateforme logistique à Prouvy (59)

Dans le cadre de son développement, Refresco, société spécialisée dans la formulation, la préparation et le conditionnement de boissons rafraichissantes, vient d’installer une nouvelle plateforme logistique à Prouvy, dans les Hauts-de-France. Il se situe rue Aimé Césaire et s’étend sur une surface de 25 400 m². Il s’agit d’un entrepôt de dernière génération, livré en octobre 2020. Cette transaction a été réalisée par l’intermédiaire de l’équipe logistique de BNP Paribas Real Estate, conseil des deux parties.

La Fédération Nationale de l’ACE loue 97 m² de bureaux à Montrouge (92)

La Fédération Nationale de l’Association ACE (Action Catholique des Enfants) a pris à bail une surface de bureaux de 97 m², accompagnée d’une place de parking, au sein d’un immeuble situé boulevard Aristide Briand à Montrouge, pour un loyer de 210 €/m²/an HT HC. Dans cette transaction, Advenis Conseil Paris Rive Gauche accompagnait le preneur, et le bailleur, une foncière familiale.

GSE va construire une plateforme logistique de 130 000 m² en Chine

C’est au cœur du District de Minhang, à Shanghai, que la filiale chinoise de GSE vient de signer, avec le groupe PRD, spécialiste de l’immobilier de bureau, d’activité et de logistique, la construction d’une plateforme logistique XXL de 130 000 m². Équivalent à 18 terrains de football, cette plateforme sera exploitée par par l’une des plus prestigieuses maisons de luxe. Cette nouvelle plateforme logistique comprendra deux entrepôts de trois étages, chacun dédié au stockage automatisé et dédiés au e-commerce. Les deux entrepôts culminant à 36 mètres de hauteur, seront desservis par une rampe centrale, desservant deux cours accueillants les poids lourds au deuxième et troisième étage. L’ensemble du site disposera de 140 places de parkings pour les camions, permettant un flux optimal. Sur un terrain de 90 000 m², l’ensemble accueillera également des espaces de bureaux sur une surface de 3 830 m², l’espace dédié au stockage logistique représentant 106 000 m². Les travaux doivent durer 17 mois pour une livraison prévue en septembre 2022. Cet ensemble sera exploité par un groupe de luxe de renommée internationale afin de répondre à la croissance de leur activité e-commerce en Asie et notamment en Chine, son marché-clé. Le bâtiment doit notamment avoir la capacité d’accueillir près de 3 000 personnes en période de pic lors des soldes du 11 novembre.

Arthur Loyd Logistique crée un département “logistique urbaine” et nomme Erick Schiller à sa tête

Arthur Loyd Logistique annonce la création de son département “logistique urbaine”. Pour développer cette activité, Didier Terrier, Directeur Général Associé, va s’appuyer sur les 73 agences du réseau Arthur Loyd et a nommé Erick Schiller pour prendre la direction de cette nouvelle équipe. Avec l’ajout de cette nouvelle compétence dans le domaine de l’immobilier logistique, l’équipe du groupe Arthur Loyd, composée de 17 collaborateurs, reste concentrée sur son métier historique. “Le basculement du comportement des consommateurs vers l’e-commerce a entrainé une refonte en profondeur des process supply-chain des grandes entreprises. Et la crise sanitaire a tout accéléré : des enseignes qui n’avaient pas de site internet se sont mises à la vente en ligne en l’espace de 12 mois ! Demain, il y a fort à parier que de nombreuses habitudes acquises en confinement vont perdurer, et c’est valable autant pour le BtoC que pour le BtoB. A nous d’accompagner nos clients avec des solutions pertinentes, de l’entrepôt XXL jusqu’au dark-store de quartier, sans omettre les considérations environnementales et sociales, qui façonnent déjà la logistique de demain” explique Didier Terrier. “La logistique urbaine est aussi un moyen de permettre aux petits commerces de lutter à armes égales avec les géants d’internet : stocks déportés, services de "fulfillment" et de livraison du dernier kilomètre…” précise Erick Schiller.

Alban Castres