La veille urbaine du 22 juillet 2021

Hines acquiert 350 000 m² de plateformes logistiques en France auprès d’Auchan Retail Logistique

Hines a acquis, auprès d’Auchan Retail Logistique, 350 000 m² d’actifs immobiliers de plateformes logistiques en France dans le cadre d'une opération Sale and Leaseback. Le portefeuille se compose de onze bâtiments situés en Île-de-France, dans les métropoles régionales majeures (Lyon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Nîmes, Strasbourg et Tours), en région lilloise et près d’Amiens. “Cette transaction confirme notre volonté de diversifier la nature de nos investissements grâce à des acquisitions d'envergure. Nous entendons poursuivre sur cette voie en étoffant notre patrimoine logistique de bâtiments existants ou de projets à développer” précise, Xavier Musseau, Président de Hines France. Hines a été conseillé par Lacourte Raquin Tatar, Lasaygues, PwC, Etyo et BNP Paribas Real Estate.

L’Agglomération Seine-Eure et la Ville de Louviers choisissent Cogedim pour réaliser une opération urbaine

Au sein du périmètre de la ZAC de la Côte de la Justice, au sud de Louviers, Cogedim réalisera, dans une démarche de co-construction avec la Ville de Louviers et la Communauté d’Agglomération Seine-Eure, une opération urbaine ambitieuse alliant développement de la biodiversité et cadre verdoyant pour les futurs habitants des 275 maisons et appartements de l’opération. Le démarrage des travaux est prévu pour la fin de l’année 2022. Les fondements du projet proposé par Cogedim reposent sur une conception urbaine vertueuse intégrant pleinement la nature au sein du quartier au profit d’un cadre de vie apaisé pour les futurs habitants. Le quartier fera la part belle aux mobilités douces et aux piétons grâce à un maillage de cheminements perméables. Une promenade le long d’une lisère arborée plantée dans le cadre du projet, offrira aux lovériens une traversée du quartier tout en développant les continuités écologiques du site. L’offre résidentielle complémentaire et diversifiée du projet vise à couvrir les besoins en logements des lovériens, des salariés des entreprises de l’agglomération et des personnes souhaitant s’implanter sur ce territoire dynamique. Des appartements de 2 pièces à 3 pièces, implantés en partie haute de la Côte de la Justice profiteront d’une vue sur la ville et sur les coteaux de l’Eure. Ils bénéficieront d’espaces extérieurs ouverts sur la nature. Des maisons, du 3 pièces au 5 pièces, seront implantées en partie basse de la Côte de la Justice en lien avec les autres pavillons à proximité. La qualité de ces futurs logements s’inscrit dans la droite ligne des 10 engagements pris par Cogedim au mois de juin pour répondre aux attentes des français sur le logement, en particulier en matière de santé, de bien-être et d’éco-responsabilité. La livraison des premières maisons et des premiers logements collectifs de l’opération est prévue pour 2024.

Cogedim annonce la vente à Newton Offices d’un immeuble situé à Marseille (13)

Cogedim Provence a annoncé la vente à Newton Offices de l’immeuble “Adriana”, qui devient “Newton Saint-Charles". Le leader des bureaux flexibles en régions acquiert cet ensemble immobilier de 10 000 m² situé porte d’Aix à Marseille (13) et prévoit d’y installer des espaces de bureaux flexibles, ainsi que 5 écoles du secteur numérique du groupe éducatif IONIS. La livraison est prévue pour le quatrième trimestre 2022 et le projet vise la certification Breeam Very Good. Situé rue de Turenne dans la Zone d’Aménagement Concerté Saint-Charles, cet espace dédié aux entreprises et aux étudiants bénéficie d’une localisation privilégiée. Au sein d’un véritable écrin de nature construit par Euroméditerranée, Cogedim livrera fin 2022 de nouvelles habitations, de nouveaux équipements tertiaires, universitaires et culturels. Le projet “Newton Saint-Charles" offrira entre autres 10 000 m² de bureaux flexibles prêts à l’emploi dont 3 niveaux dédiés à la formation, un espace de coworking, un auditorium, une salle de sport, ou encore deux espaces de restauration. L’ensemble de ces services seront disponibles autour du parc Saint-Charles d’un hectare, comprenant 8 000 m² d’espaces végétalisés et largement inspiré des paysages naturels méditerranéens mêlant garrigue, calanques, falaises et jeux d’eaux. Réalisé par Carta & Associés, cet ensemble immobilier sera doté d’une architecture élégante, contemporaine, blanche, toute en finesse et lignes épurées, avec de larges baies vitrées. Ce projet s’inscrit dans la volonté d’accompagner le développement économique de la cité phocéenne et de dynamiser le quartier en plein renouveau à quelques pas de la Gare Saint-Charles. Centré sur la jeunesse et misant sur le partage des savoirs, il a déjà été reconnu par les professionnels du secteur qui lui ont décerné le Trophée d’Or de la meilleure transformation de zone urbaine lors du Sommet Immobilier, Aménagement des Territoires & Innovation (SIATI).

EDPR fait son entrée sur le marché de l’éolien terrestre et du solaire au Royaume-Uni avec un portefeuille de 544 MW

Cette opération résulte de la signature de deux accords distincts avec les entreprises d’énergie renouvelable Vento Ludens et Wind2. Cette arrivée sur le marché de l’énergie terrestre au Royaume-Uni s’inscrit dans le plan d’évolution 2021-25 d’EDPR. EDP Renewables (EDPR), quatrième producteur mondial éolien et solaire, a conclu des accords pour obtenir un portefeuille de 544 MW éoliens et solaires au Royaume-Uni. Cette opération est le fruit de deux accords distincts avec les entreprises d’énergie renouvelable Vento Ludens et Wind2, pour un montant total de 71 millions de livres, sous réserve de l’achèvement de certaines étapes pour chaque acquisition. Le portefeuille se compose d'un parc éolien de 5 MW mis en service en 2012 avec un tarif d’achat sur 20 ans, de 192 MW de projets éoliens à un stade avancé de développement, qui participeront aux prochains cycles de CfD et au marché privé des PPA au Royaume-Uni, avec pour objectif une mise en service d’ici 2025. Il comprend également 347 MW de projets en cours de développement, dont 229 MW d'éolien et 118 MW de solaire. Cette opération permet à EDPR d’établir sa présence sur le marché terrestre au Royaume-Uni. Ceportefeuille conséquent comprenant différentes technologies et des projets à différents stades de développement, permettra notamment de consolider les équipes locales afin de générer de nouvelles opportunités dans le pays. Enfin, ce portefeuille renforce la présence d’EDPR au Royaume-Uni en complétant sa longue expérience dans l’offshore, où elle possède actuellement 1 GW de capacité brute en construction et 0,9 GW en cours de développement, via la joint-venture Ocean Winds.

Groupe Gambetta : Céline Auge rejoint l’agence de Nantes en qualité de Développeur Foncier

Le Groupe Gambetta renforce son équipe Développement sur la région Pays de la Loire : Céline Auge, 38 ans, rejoint l’agence de Nantes en qualité de Développeur Foncier. Sous la responsabilité de Dany Bon, Directrice du Développement, elle aura en charge l‘identification de nouvelles opportunités foncières et l’animation d’un réseau d’apporteurs d’affaires. “L’avantage concurrentiel du Groupe Gambetta réside dans sa singularité qui permet de répondre aux besoins des communes (logement social, accession libre, PSLA, BRS)", explique Céline Auge. “En effet, chaque projet de logement nécessite une connaissance parfaite du tissu local et des enjeux économiques et urbanistiques. La notoriété du Groupe Gambetta et l’ensemble des compétences de ses collaborateurs sont autant de facteurs de réussite et de possibilité d’épanouissement”. Après son BTS en alternance, elle s’associe pour créer une société immobilière qui comptera 4 agences. Entre 2016 et 2020, Céline évoluera dans le monde de la promotion immobilière à différents postes. Sensible à la présence de Gambetta sur tous les volets du logement et à son ADN Coopératif, Céline a rejoint le Groupe Gambetta le 1er juin 2021.

