La veille urbaine du 22 avril juin 2021

Bécarré réhabilite une ancienne clinique en résidence de 39 logements

Le promoteur indépendant Bécarré, membre des Promoteurs du Grand Paris, réhabilite l’ancienne clinique du Parisis, détenue par la Mutuelle Générale. Définitivement fermée depuis l’été 2020, la clinique va devenir une résidence de standing de 39 logements avec balcons, terrasses ou loggias. Ce projet immobilier résidentiel prévoit également un pôle médical au rez-de-chaussée qui, à terme, accueillera jusqu’à 10 praticiens. Soutenu par la mairie de Cormeilles-en-Parisis, Bécarré a pu œuvrer pour la réussite de la transformation de cette ancienne clinique dont les Cormeillais ne souhaitaient pas voir sa destruction. Avec la présence du pôle médical de 307 m² (commercialisé par Medicings), la mairie souhaite renforcer son offre en matière de santé au sein de la commune valdoisienne. Clin d'œil à son passé, la résidence porte le nom d'une divinité égyptienne symbole de santé et bien-être, Heka. “Bécarré a réalisé une opération similaire dans la commune de Chatou (78) en transformant une ancienne clinique en une résidence services pour séniors de 86 chambres et en réhabilitant un pôle médical. Ainsi, au travers de ce nouveau projet, nous démontrons notre savoir-faire en matière de transformation et de réhabilitation du patrimoine existant”, commente Matthias Bertetto, Directeur Général de Bécarré. L’architecture se veut moderne et soignée en proposant des logements en attique, plus spacieux et lumineux.

Zaka Investments, Eternam et Inter Invest Capital s’associent pour développer le futur hôtel Brach à Rome

Zaka Investments, foncière du groupe hôtelier Evok, accueille une nouvelle fois Eternam et Inter Invest Capital au capital de sa filiale locale italienne, dans le cadre d’un partenariat stratégique visant à financer l’expansion internationale de la marque Brach, avec l’ouverture d’un établissement à Rome d’ici fin 2023. Situé 14 via Luisa Di Savoia, à quelques pas de la piazza del Popolo et du Tibre dans le centre historique de Rome, l’immeuble abritera, après une restructuration totale, un ensemble de 62 chambres et suites, des terrasses, un rooftop, un restaurant, ainsi qu'un club de sport avec piscine. Après Paris et Madrid, ce troisième établissement déclinera l’identité de la marque Brach à Rome pour en faire un lieu de vie cosmopolite, de culture et de rencontre. L’ouverture est prévue d’ici fin 2023. Zaka Investments et EVOK avaient annoncé fin février l’acquisition du 14 via Luisa Di Savoia, bâtiment de 5 000 m² qui accueillait autrefois une école. L’opération a ainsi été réalisée en coinvestissement via le FPCI Capital Immo et le FCPR Inter Immo d’Inter Invest Capital, et le FPCI hôtelier Alcyon géré par Eternam. Eternam et Inter Invest Capital étaient conseillés par Orrick, Herrington & Sutcliffe (O. Jouffroy, B. Cichostepski, L. Simonet) et Jones Day (E. de la Rochethulon et A. Coq-Etchegaray), et Zaka Investments par Balthazar Associés (V. Lacarelle, C. Mondoloni) et MMSLEX (L. Membretti et F. Battaglia).

Duchêne, filiale d’Eiffage Benelux, livre l’extension bois d'un collège en Belgique

Les équipes de Duchêne, filiale d’Eiffage Benelux, ont fini l’extension du Collège Da Vinci à Perwez entre Namur et Bruxelles, permettant aux élèves de passer actuellement leurs premiers examens dans les classes. Les équipes en bâtiment et en menuiserie ont grandement collaboré sur ce projet : les caissons de toiture en structure bois isolés ont été réalisés et posés par l’équipe menuiserie. Ces nouvelles constructions d’environ 2 000 m² ont permis d’agrandir le collège qui compte désormais 2 laboratoires, une vingtaine de classes, une bibliothèque et un ascenseur. En plus du gros-œuvre et des parachèvements intérieurs, des aménagements extérieurs ont également été réalisés : revêtements de sol, escaliers, plantations, auvent... Côté architecture, c’est l’agence Arter qui a imaginé le projet dont la configuration extérieure assez particulière, constituée de plusieurs petits bâtiments séparés et colorés, a nécessité un réseau enterré complexe.

Édouard Mateos rejoint le Groupe Panhard en tant que Directeur adjoint des études “conception & achats”

Le Groupe Panhard, promoteur investisseur indépendant, a accueilli Édouard Mateos, 36 ans, au sein du pôle Logement, en qualité de Directeur adjoint des études “conception & achats”. Sous la direction de Bertrand Bruneau, Directeur Technique, Édouard a la responsabilité de mener à bien le montage des projets immobiliers, dans le respect des enjeux techniques et financiers, tout en intégrant l’innovation nécessaire aux défis technologiques et environnementaux des années à venir. Titulaire d’une Licence Professionnelle Management du Patrimoine Immobilier, Édouard Mateos a précédemment occupé les fonctions de responsable des achats puis de la conception chez Bouygues Immobilier. Il a ensuite rejoint les groupes Ogic et Icade, au sein desquels il a pris la responsabilité successive des études et des achats. Édouard Mateos reporte à Pierre-Emmanuel Arnal, Directeur du pôle Logement du Groupe Panhard, pôle créé en 2016. Pierre-Emmanuel Arnal déclare : “Nous sommes très heureux d’accueillir Édouard dans notre équipe. Le pôle Logement peut s’appuyer sur une direction technique ainsi renforcée et ambitieuse afin de veiller tant à la qualité de ses réalisations qu’au choix de ses partenaires”. Le Groupe Panhard et son pôle Logement profitent d’une croissance dynamique, avec plus de 500 logements en chantier aujourd’hui et 500 supplémentaires prévus dans les 12 prochains mois en Île-de-France.

Altarea annonce la nomination d’Alexis Moreau au poste de Directeur Général de Pitch Promotion

Altarea annonce la nomination d’Alexis Moreau au poste de Directeur Général de Pitch Promotion. Stéphane Pons est quant à lui nommé Directeur Général Délégué en charge des opérations. Ils succèdent à Stéphane Dalliet qui quitte le Groupe sur décision personnelle. Alexis Moreau pilotera également l’activité de Severini, marque qui a récemment été rattachée à Pitch Promotion. Jusqu’à présent Directeur Général Délégué du pôle Logement d’Altarea, il sera chargé de poursuivre et d’accélérer la dynamique de croissance dans laquelle Pitch Promotion est engagé depuis plusieurs mois. Dans le même temps, Stéphane Pons, ancien Directeur-Général Île-de-France poursuit quant à lui son évolution au sein de Pitch Promotion et devient Directeur-Général Délégué en charge des opérations. Diplômé de l’EDHEC Business School en 1991, Alexis Moreau débute sa carrière en 1993 en tant qu’auditeur chez Arthur Andersen. En 2007, il rejoint Altarea Cogedim au poste de secrétaire général d'Altafinance, puis il est chargé en 2008 du développement d'un nouveau concept de résidences seniors, Cogedim Club. Il devient en 2017 Directeur financier de Cogedim et Président de Cogedim Résidences Services. Un an plus tard, il est nommé membre du comité exécutif du groupe Altarea. Il occupe depuis janvier 2020 le poste de Directeur Général Délégué du pôle Logement chez Altarea Promotion. Diplômé de l’école de commerce IEA (Institut européen des affaires), Stéphane Pons bénéficie d’une expérience de plus de 30 ans dans l’immobilier. Ingénieur commercial chez Eiffage, directeur développement chez Bréguet, puis chez Stim Bâtir, il rejoint le groupe Nexity en 1997 à la Direction du développement sur l’IIe-de-France avant de devenir directeur général de la filiale Seeri puis président de Nexity Grand Paris. Depuis septembre 2019 il occupait le poste de Directeur Général Ile-de-France de Pitch Promotion et avait pour objectif de développer l’activité promotion immobilière sur le Grand Paris.

Alban Castres