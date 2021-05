La veille urbaine du 22 avril 2021

Le Groupe Verrecchia acquiert un immeuble de bureaux à Issy-les-Moulineaux (92) pour le transformer en logements

Le Groupe Verrecchia a acquis, auprès de la SAS Rue de la Gare (société détenue par la Foncière Maher née de l'alliance entre Herrmann Frères & Fils Immeubles et la Foncière Sima), un immeuble de bureaux à Issy-les-Moulineaux (92) pour le transformer en logements. L'architecte du programme "Canopée", nom commercial attribué au programme, est RDAA Architectes. Le Groupe Verrecchia a pleinement conçu ce nouveau projet en déposant un P.C. modificatif : surélévation en bois, mur végétal,...

Vinci Construction livre l’opération mixte “Nice Le Ray” à La Française REM

Après deux ans et demi de travaux, le programme immobilier mixte “Nice le Ray” (Alpes-Maritimes) a été livré à la Française Real Estate Managers. Imaginé par Maison Edouard François et par ADIM Côte d’Azur, filiale de Vinci Construction France, pour le compte de Vinci Immobilier, ce projet a été réalisé par Dumez Côte d’Azur (mandataire) et Sogea Côte d’Azur, également filiales de Vinci Construction France. Il comporte la réalisation d’un centre commercial d’une surface de 5 900 m², un supermarché ainsi que des commerces de proximité, 347 logements répartis sur un ensemble de 10 bâtiments et deux niveaux de parkings, dont un réservé à la galerie marchande. Cette opération s’insère parfaitement dans son environnement, avec des façades à la végétation méditerranéenne et des toitures dotées de grandes jardinières. Ce programme intègre les normes de qualité et de confort, telles que la certification NF Habitat HQE et le label BiodiverCity®, premier label international à prendre en compte la biodiversité dans les projets immobiliers de construction et de rénovation, ainsi que le label Bâtiment Durable Méditerranéen.

Le Groupe Gambetta livre “Sea View”, un programme de 30 logements à Beausoleil (06)

Le Groupe Gambetta a terminé la livraison de “Sea View”, un programme aux prestations haut de gamme. Situé à Beausoleil (06), commune limitrophe à la Principauté de Monaco, le programme se compose de 30 logements avec vue sur mer, dont 9 logements sociaux et 21 en accession libre. Conçu par le cabinet A.C.A. Architectes Côte d’Azur de Nice, l’immeuble adopte des lignes designs et modernes grâce à ses terrasses en décroché aux formes de vagues. Le programme propose des prestations haut de gamme à ses habitants qui bénéficient d’une salle de fitness et d’un sauna. Les appartements, allant du studio au T4, offrent des espaces lumineux avec des vues sur la mer Méditerranée. Ceux destinés à la vente sont équipés de climatisations réversibles et d’équipements tels que des volets roulants électriques avec fermeture centralisée. Les salles de bains, habillées de faïences de qualité sur les murs, disposent de meuble vasque, de sèches serviettes et de thermostats. Côté impact environnemental, le bâtiment répond aux exigences de la RT 2012.

EDG prend à bail une cellule d’activité de 500 m² à Bordeaux (33)

La société EDG, appartenant au groupe Logista Hometech et spécialisée dans la maintenance multi technique, quitte ses anciens locaux devenus insuffisants pour répondre à ses besoins de développement. Elle a pris à bail, auprès d’une foncière privée, une cellule d’activité de 500 m² qui bénéficie d’une belle visibilité commerciale, avenue de Bougainville à Bordeaux (33). Dans cette transaction, Advenis Conseil Bordeaux accompagnait le preneur, EDG, et le bailleur, une foncière privée qui renouvelle pour la 4ème fois sa confiance auprès des équipes d’Advenis Conseil.

Antony Dutoit quitte Letang Avocats et crée son cabinet

Antony Dutoit a créé son cabinet spécialisé en droit administratif, urbanisme, urbanisme commercial et droit privé général. Après une première expérience au sein d'un cabinet spécialisé en droit des affaires et droit fiscal à Paris, Antony Dutoit a exercé en qualité de juriste durant une année au sein d’un important cabinet d’avocats (Pothier Delisle) à Montréal (Canada). En 2005, il rejoint le cabinet Letang Avocats au sein duquel il intervient en conseil comme en contentieux, sur les questions de droit administratif général, de droit de l’urbanisme et de l’urbanisme commercial. Il en devient associé en 2014.

Cogedim renforce sa direction commerciale et marketing et annonce plusieurs nominations

Afin de soutenir la forte dynamique de son activité, Cogedim fait évoluer son organisation commerciale. Thomas Penet est promu Directeur Commercial et Marketing France. A ses côtés, Paul Lassalle est nommé Directeur Commercial France et Caroline Michalak, Directrice Prescription France. Après avoir exercé des fonctions marketing au sein de différentes entreprises dans le secteur des services (AOL, Capgemini Invent, Orange), Thomas Penet rejoint le groupe Altarea en 2016 et anime depuis les équipes marketing et publicité de Cogedim. Il a accompagné la forte croissance de Cogedim de ces dernières années en s’adaptant aux nouvelles attentes des acquéreurs. Après un parcours réussi chez Bouygues Immobilier Patrimoine où il a pu développer une grande expertise dans la commercialisation de produits immobiliers en vente directe, prescripteurs et réseaux, Paul Lassalle vient de rejoindre Cogedim au poste de Directeur Commercial France. Au sein de Cogedim, il aura pour mission la définition et la mise en œuvre de la nouvelle stratégie commerciale nationale, en s’appuyant sur l’ensemble des canaux de vente interne et externe. Précédemment Directrice Commerciale de Valorissimo puis Directrice Investisseurs Grands Comptes Logement chez Bouygues Immobilier, Caroline Michalak rejoint Cogedim en tant que Directrice Prescription France. Possédant une expertise accrue dans l’animation de réseau, Caroline Michalak mettra en œuvre la stratégie commerciale nationale de la prescription et animera l’équipe des Responsables prescription.

