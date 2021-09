La veille urbaine du 21 septembre 2021

AG Real Estate France et Spirit Entreprises annoncent le développement d’un parc d’activité à Gennevilliers (92)

Idéalement situé à Gennevilliers, desservi par l’A86 et à proximité de tous les modes de transports, "Carré92" est un Business Park dernière génération ayant marqué les premiers pas du groupe AG Real Estate en France en 2007. Ce site emblématique des Hauts-de-Seine est dédié à l’économie de la connaissance. À travers 155 000 m² d’immeubles tertiaires comprenant entre autres les sièges des groupes Up en 2011 et Thalès Communication en 2012, il accueille également de nombreux services avec 8 000 m² d’hôtels livrés en 2017 mais aussi des restaurants, crèches, conciergerie. Enfin, un parking extérieur de 200 places vient compléter l’ensemble. Dernière étape venant clôturer ce projet d’envergure, AG Real Estate France et Spirit Entreprises développent, un parc d’activités d’une surface totale de 30 000 m² répartie sur 7 bâtiments. D’environ 4 000 à 5 000 m² chacun et développés jusqu’en R+2, ils se destinent à accueillir des locaux d’activité en RDC et des bureaux en étage. Pré commercialisé à la vente à hauteur de 60 %, les travaux du bâtiment C ont été lancés en juillet dernier. Les travaux des autres bâtiments démarreront au fur et à mesure de leur commercialisation. La livraison de l’ensemble est prévue pour la deuxième partie d’année 2023.

La Société de la Tour Eiffel acquiert un immeuble de bureaux à Orvault (44)

La Société de la Tour Eiffel annonce l’acquisition auprès du Groupe Villa d’un immeuble de bureaux de 1 754 m² disposant d’un parking de 83 places, totalement loué, à la société Securitas avec un bail ferme de 10 ans. Idéalement situé à Orvault, dans la métropole nantaise, reconnue pour son attractivité économique, l’immeuble bénéficie d’une excellente desserte avec un accès direct au périphérique nantais. Déjà propriétaire du Kibori, un immeuble 100 % loué auprès de la DGFIP au cœur d’Euronantes, cette nouvelle transaction porte la propriété de la Société de la Tour Eiffel à plus de 5 700 m² de surfaces louées dans la métropole nantaise. "Avec cette opération, la Société de La Tour Eiffel consolide sa présence au sein de Nantes Métropole et confirme l’intérêt de notre foncière pour les grandes métropoles régionales à potentiel" souligne Bruno Meyer, Directeur Général Délégué de la Société de la Tour Eiffel.

GCI pré-commercialise un tiers de l’immeuble Belles Feuilles auprès du cabinet d’avocats international Orrick

GCI a conclu un bail en l’état futur d’achèvement, sur une partie de l’immeuble Belles Feuilles situé à Paris 16, pour le compte d’une société affiliée à Lone Star Real Estate Fund V en joint-venture avec GCI. Orrick a pris à bail environ un tiers de l’immeuble Belles Feuilles, soit plus de 4 000 m². Cette signature -qui intervient quelques mois avant la livraison de l’immeuble- valide l’attractivité de Belles Feuilles et la qualité de cet actif prime, répondant aux nouvelles habitudes de travail et aux nouvelles attentes des utilisateurs, et visant des certifications environnementales pour la mise en place d’une politique RSE. Situé dans le 16ème arrondissement de Paris à proximité de l’avenue Victor Hugo et la Porte Dauphine, dans le QCA, l’immeuble est desservi par d’excellents moyens de transports en commun et bénéficie d’un environnement de qualité. Il s’élève dans un quartier très prisé par les utilisateurs qui offre de nombreux services et activités. Belles Feuilles développe 12 000 m² de surface utile de bureaux, répartis sur 7 étages et comprend 231 places de parking. L’immeuble fait l’objet d’une restructuration complète menée par le cabinet d’architectes DTACC pour proposer des espaces de travail d’exception, avec une large offre de services destinés aux futurs occupants. Ses plateaux, d’environ 1 500 m², s’articuleront autour d’un patio central paysagé. Belles Feuilles offrira plusieurs terrasses bénéficiant de vues dégagées, ainsi que de nombreux services pour ses futurs usagers. La date prévisionnelle de livraison est annoncée pour début 2022. Lone Star et GCI étaient conseillés par CBRE, Archers et Europtima. Orrick était représenté par le cabinet Watson Farley ainsi que par CBRE.

Livraison de la tour “Emblem” à la Défense (92)

Petit, filiale de Vinci Construction France, a livré, pour le compte de RedTree Capital et Invesco, la rénovation de la tour “Emblem” (ex-tour Cèdre), à La Défense (92). Erigé en 1998, cet Immeuble de Grande Hauteur (IGH) de 29 étages, est situé sur la commune de Courbevoie (Hauts-de-Seine). L’opération, développée par JLL, a porté sur la réhabilitation lourde de l’IGH d’une superficie de 29 000 m². Il comprend désormais 24 plateaux de 89 postes de travail, un espace multiservice, un food court d’une capacité de 1 140 repas par jour, ainsi qu’un rooftop de plus de 400 m². Ce projet de rénovation offre à la tour un nouveau visage avec des façades en granit qui se déploient sur 103 mètres de hauteur et remplacées par 1 455 panneaux de Béton Fibré à Ultra Haute Performance (BFUHP) de 450 Kg chacun. Ceux-ci incluent désormais un éclairage LED et font l’objet d’une procédure d’Appréciation Technique d’Expérimentation (ATEx). Ce procédé a permis de rendre la tour conforme aux nouvelles réglementations thermiques et aux normes vis-à-vis du feu, en vigueur. Au rez-de-chaussée, le hall d’accueil a été agrandi et réaménagé et, de grandes baies vitrées en double hauteur ont été installées. L’intégralité de l’intérieur de la tour a été restructuré. Au dernier étage, un rooftop a été aménagé grâce à la création d’une surdalle pour supporter les surcharges d’exploitation. Le bâtiment a obtenu le label WiredScore, qui constitue le standard le plus abouti pour définir la bonne connectivité d’un immeuble. Les travaux, d’une durée de 24 mois, ont démarré en septembre 2019 et ont été terminés en juillet 2021.

CBRE Global Investors lance le fonds European Residential Impact Fund avec 465 M€ d’engagements de souscription d’actions

CBRE Global Investors a annoncé la première levée de fonds de CBRE European Residential Impact Fund (“ERIF” ou “le Fonds”). Le Fonds investit dans des logements qualitatifs, à prix abordables pour ménages aux revenus moyens, dotés d’un faible impact environnemental et situés dans 15 villes européennes. Les loyers pour les locataires existants suivront l’inflation (bien que l’augmentation des loyers puisse être encadrée par la loi, ou permise uniquement avec un préavis substantiel). Le Fonds a déjà reçu des engagements de souscription d'actions à hauteur de 465 millions d'euros de la part de quatre investisseurs institutionnels européens. ERIF est une SICAV-SIF luxembourgeoise pan-européenne, à capital variable, ouvert aux investisseurs qualifiés de la région EMEA, d'Amérique du Nord et d'Asie, dont l’ambition est d'atteindre une valeur d’actifs brute de 3 milliards d'euros au cours des trois à cinq prochaines années. Le Fonds vise à atteindre ses objectifs ESG en fournissant des logements locatifs abordables, durables et qualitatifs, dotés de services complets, à destination des ménages à revenus moyens dans les grandes zones urbaines des 15 principales villes européennes, ainsi que certaines villes de taille moyenne. Le Fonds s'appuiera sur les atouts de la plateforme européenne de CBRE, leader sur le marché. Le Fonds opérera selon des critères ESG complets et exclusifs, définis en coopération avec le cabinet de conseil externe en impact social “The Good Economy”. Les enjeux fondamentaux du Fonds sont alignés sur les Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations unies, afin de réaliser des acquisitions dans les zones multifonctionnelles des centres urbains au sein du secteur locatif privé (SLP).

Le groupe Primonial crée sa plateforme paneuropéenne en regroupant ses activités immobilières sous une marque unique

Le groupe Primonial annonce aujourd’hui la création de sa plateforme immobilière paneuropéenne Primonial REIM avec pour ambition de devenir un leader européen de la gestion d’actifs immobiliers. La création de cette plateforme paneuropéenne permettra d’accroitre la visibilité des activités immobilières et de se développer à l’international en fédérant les compétences et, en créant plus de transversalité et de synergies business entre les différentes entités immobilières du Groupe. Les activités immobilières ont initialement été développées en France via la société de gestion Primonial REIM créée en 2011, puis en Europe avec le rachat de la société de gestion AviaRent en Allemagne en 2017, la création de la société de gestion Primonial Luxembourg en 2018 et plus récemment en 2020, la création de Primonial Italie. pérant sur toute la chaîne de valeur immobilière -investissement, fund management, asset management, property management-, la plateforme immobilière paneuropéenne Primonial REIM représente d’ores et déjà 30 Mds € d’encours sous gestion, plus de 400 collaborateurs, 61 fonds gérés, plus de 80 000 clients investisseurs, un patrimoine localisé dans 9 pays européens et une présence sur les 4 marchés clés européens à travers des bureaux en France, en Allemagne, au Luxembourg, et en Italie. En s’appuyant sur les expertises locales des différentes sociétés de gestion et leur connaissance des marchés de référence, Primonial REIM bénéficiera d’une force de frappe plus importante sur l’ensemble des classes d’actifs immobilières, au service de nouvelles opportunités de croissance et d’investissements en Europe pour l’ensemble de ses clients investisseurs institutionnels et particuliers.

Adnane El-Qotni est nommé directeur immobilier Centre-Est d'Eiffage Immobilier

Depuis le 1er septembre 2021, Adnane El-Qotni (38 ans) est le nouveau directeur d’Eiffage Immobilier pour la région Centre-Est. Diplômé de l’ESTP, il démarre sa carrière en 2007 en intégrant Eiffage Concessions en tant que responsable de projets où il a notamment été en charge du Grand Stade de Lille Métropole. Avant de rejoindre Eiffage Immobilier, il a passé 10 années au sein de Vinci Concessions au cours desquelles il a occupé différents postes à responsabilités. Eiffage Immobilier est organisé en 9 directions immobilières, la direction générale étant assurée par Philippe Plaza. Ce maillage resserré permet à Eiffage Immobilier d’être au plus proche des territoires et de développer ainsi dans une vision locale les projets des maitres d’ouvrages publics et privés.

