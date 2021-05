La veille urbaine du 21 mai 2021

Eiffage signe la cession à Amundi Immobilier d'un immeuble de bureaux occupé par Orange à Villeneuve-d’Ascq (51)

Eiffage a annoncé la cession d’un immeuble de bureaux à Villeneuve-d’Ascq (51) loué par Orange, via le transfert des droits du bail à construction qui courent jusqu’en novembre 2086, à Amundi Immobilier, pour le compte des fonds qu’elle gère. Le montant de la transaction s’élève à un peu plus de 62 millions d’euros. Livré en août 2019, après trois ans de travaux menés par le groupe Eiffage, cet ensemble tertiaire mitoyen du stade Pierre Mauroy s’inscrivait dans la deuxième et dernière phase de développement des projets immobiliers autour du Stade initiée avec la Métropole de Lille et la Ville de Villeneuve d’Ascq. Réunissant aujourd’hui près de 1 200 collaborateurs de la direction Orange Grand Nord - Est, le bâtiment sera occupé, a minima, jusqu’en 2031 par ce leader français des télécommunications qui a signé un premier bail commercial renouvelable de 12 ans. Conçu par le cabinet d’architecture Valode & Pistre, également concepteur du Stade Pierre Mauroy, le bâtiment d’une surface d’environ 19 540 m² s’organise autour d’un patio central à ciel ouvert de 800 m2. Il s’étend sur 5 niveaux en superstructure et 2 niveaux de sous-sol et intègre notamment un pôle restauration de 1 400 m² et 326 places de stationnement. Entièrement conçu en BIM, le bâtiment est certifié NF HQE Bâtiments Tertiaires Neufs et labellisé Effinergie Plus. Un soin particulier a été apporté sur le choix des matériaux, la gestion de l’énergie ou encore le confort acoustique et visuel des occupants.

Herrmann Frères & Fils Immeubles et Foncière Bonneau acquièrent un immeuble mixte à Boulogne-Billancourt (92)

Herrmann Frères & Fils Immeubles et Foncière Bonneau ont réalisé l’acquisition d’un immeuble mixte de commerces et d’habitations à Boulogne-Billancourt (92). Idéalement situé en face du square Léon Blum, dans un quartier résidentiel, cet ensemble immobilier de 1 300 m² fera l’objet d’une réhabilitation complète. Les deux partenaires ont déjà réalisé plusieurs opérations de valorisation d'immeubles sur Paris et l’Île-de-France et se félicitent d’avoir emporté conjointement cet actif. Le notaire de l'opération était Maître Ludovic Froment de l’étude Bernot Froment Pujol à Suresnes, avec le concours de la Caisse d'Epargne Île-de-France.

Le Groupe Brilhac acquiert un bâtiment loué à Pôle Emploi et situé à Mortagne-au-Perche (61)

Le Groupe Brilhac a acquis, pour le compte d’investisseurs privés, un bâtiment achevé à Mortagne-au-Perche (61). D'une surface bâtie de 642 m² en R+1, cet actif à usage de bureaux recevant du public, se trouve dans une zone d’activités aux côtés de grandes enseignes comme Aldi, Biocoop, Citroën, Intermarché… L’agence Pôle Emploi déménage sur ce site afin d’améliorer la qualité de ses locaux et fusionner avec les Assédic.

Gecina pré-commercialise l’immeuble “Montrouge Porte Sud” à Edenred France sur 12 000 m²

Gecina a annoncé la signature d’un nouveau bail avec Edenred France d’une durée ferme de 9 ans sur l’intégralité de l’immeuble “Montrouge Porte Sud” situé à proximité de la porte d'Orléans. L’immeuble, en cours de restructuration, développera une superficie totale d’environ 12 000 m² où Edenred France installera ses équipes à l’automne 2024. En attendant la livraison de ce futur immeuble, Edenred France a renouvelé le bail de ses locaux actuels sur “Colombus”, un immeuble de Gecina situé boulevard Gabriel Péri à Malakoff (Hautsde-Seine). Cette double signature s’inscrit dans la volonté de Gecina d’accompagner ses clients dans leur développement, illustration de sa démarche YouFirst. Le projet “Montrouge Porte Sud” porte sur la restructuration d’un immeuble existant et l’ajout d’extensions en ossature bois. Composé d’environ 1 400 m² de jardins et de 1 800 m² de terrasses plantées, il vise les labels et certifications HQE Excellent, LEED Gold, BBCA (Bâtiment Bas Carbone), WELL Gold, BiodiverCity et Wiredscore.

Dija loue 525 m² de bureaux au 85 rue de Clignancourt, Paris 18

Dija, service de livraison de courses à domicile, a loué 525 m² de bureaux au 85 rue de Clignancourt à Paris 18. Le montant du loyer s’élève à 228 €/ m²/an HT HC. Dans cette opération, le bailleur, la Sci du 2 rue André était accompagné par NKRE, le preneur par Nexity Conseil et Transaction.

Rénovation des ponts : la Banque des Territoires déploie un Plan de soutien à la rénovation des ouvrages d’art des collectivités

Ce nouveau dispositif de la Banque des Territoires est destiné à accompagner les collectivités dans la prise de décision et la mise en œuvre de leurs travaux (principalement orienté vers les ponts). Il est composé de trois outils complémentaires : PrioRéno Ponts, un dispositif numérique, pour prioriser les études concernant les ponts potentiellement les plus en risque ; des crédits d’ingénierie pour lancer ces études et construire les programmes de travaux ; et des financements en prêt (élargissement de l’éligibilité à ce domaine du Mobi Prêt doté d’une enveloppe de 2 Md€) et en fonds propres. Avec cette nouvelle offre qui s’inscrit dans le cadre du plan de relance de la Caisse des Dépôts, la Banque des Territoires souhaite lever certains freins pour accélérer ce type de rénovations qui contribuent à la résilience des territoires. D’après un rapport sénatorial de 2019, “près de 18 % des ponts relevant des communes ou de leur regroupement sont en mauvais état structurel et posent des problèmes de sécurité et de disponibilité pour les usagers”. Dans la plupart des cas, les freins à la décision des collectivités d’engager les travaux nécessaires relèvent d’une connaissance insuffisante du parc et de son état, d’un manque d’expertise en régie et de fortes contraintes budgétaires couplées aux limites des financements disponibles. Afin d’encourager la rénovation des ouvrages d’art vétustes ou à risques, qui impliquent des investissements lourds ne générant pas de revenu, la Banque des Territoires met à la disposition des collectivités de nouveaux dispositifs destinés à les accompagner ; depuis la prise de décision jusqu’à la mise en œuvre, en passant par le financement.

Arthur Loyd Logistique renforce son département investissement

Arthur Loyd Logistique, dirigé par Didier Terrier, renforce son département investissement avec l’arrivée de Martin Monnet, 34 ans. Martin a travaillé précédemment chez Catella Property Consultants en tant que chargé d’affaires investissement en régions pendant près de 6 ans. Il est diplômé de Sup de Co Reims (Neoma Business School) ainsi que du Master Gestion de Patrimoine et Immobilier de Kedge Business School. “Nous sommes très heureux d’accueillir Martin ; son expérience et sa connaissance du marché de l’investissement seront un atout précieux dans le renforcement de l’équipe, ainsi que pour notre développement sur ce secteur” indique Didier Terrier, Directeur Général Associé d’Arthur Loyd Logistique.

