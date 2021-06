La veille urbaine du 21 juin 2021

Segro construit un premier bâtiment de 28 000 m² à Saint-Quentin-en-Fallavier (38) pour le compte du Groupe LDLC

À 35 km de Lyon et à 15 km de l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry, au cœur du Parc de Chesnes, le Segro Logistics Park Saint-Quentin-Fallavier (38) est un programme de distribution urbaine et logistique de près de 90 000 m². Sur un terrain de 20 hectares et après la déconstruction de l’ancien site de 56 000 m² en 2019, le projet sera développé en plusieurs phases et comprend un premier bâtiment mixte d’une surface totale de 27 852 m² dont 977 m² de bureaux. Pour ce premier bâtiment, un BEFA a été signé en octobre 2020 avec le Groupe LDLC, leader du e-commerce informatique et high-tech en France. Cette nouvelle plateforme permettra au Groupe LDLC d’effectuer le stockage et la distribution des pièces et matériels informatiques vendus sur leurs différents sites internet et d’assurer le SAV de ces produits grâce à un atelier sur place. L’expédition se fera vers toute la France, les DOM-TOM, la Suisse, la Belgique, le Luxembourg et l’Espagne. Comme pour chacun de ses projets, Segro a vocation à concevoir et développer des sites de classe A répondant aux derniers standards architecturaux et techniques : le bâtiment destiné au Groupe LDLC vise la certification BREEAM niveau “Excellent”, il prévoit l’installation de panneaux photovoltaïques et bénéficiera du label BiodiverCity® Life, notamment grâce à la conception d’un bassin paysager pour favoriser le développement de la biodiversité sur site. Cette réalisation dont la livraison est attendue en novembre 2021, marque la première phase du développement de ce campus qui permettra de donner une seconde vie à cet ancien site industriel. Pour cette opération, Cushman & Wakefield conseillait Segro et Valoris Real Estate le Groupe LDLC.

Le Groupe Gambetta livre "Les Terrasses du Parc" à Brétigny-sur-Orge (91)

Le Groupe Gambetta a livré la résidence "Les Terrasses du Parc", un programme immobilier mixte de 40 logements en accession libre et d’un commerce en pied d’immeuble. Situé rue Georges Charpak à Brétigny-sur-Orge (91), "Les Terrasses du Parc" se compose de deux bâtiments en R+5 accueillant 40 logements en accession libre allant du T2 au T5. Réalisé en étroite collaboration avec l’aménageur SORGEM, le programme sera complété d’un commerce en pied d’immeuble d’une surface de 65,8 m². Dans la continuité urbaine de Brétigny, le cabinet Lankry Architectes a conçu le projet pour qu’il s’inscrive de manière élégante dans l’écoquartier de la Clause-Bois Bardeau. Les façades ont été recouvertes d’un enduit blanc moderne et esthétique et chaque logement bénéficie d’espaces extérieurs.

L’AP-HP lance un appel à projets en vue de la conclusion d’un bail à construction concernant des bâtiments situés à Paris 4

L’AP-HP est propriétaire des deux parcelles bâties cadastrées AE 1 et AD 50, d’une superficie totale de 5 427 m², situées 3 avenue Victoria et 4 rue Saint-Martin, à Paris Centre (4ème). Les bâtiments édifiés sur ces parcelles présentent une surface de plancher d’environ 30 000 m² - dont environ 6 000 m² situés en sous-sol, et 4.000 m² en rez-de-chaussée - et accueillent actuellement le siège de l’AP-HP, dont le déménagement est prévu, selon le calendrier prévisionnel, à horizon mi-2022. L’AP-HP souhaite consentir un bail à construction qui permette une valorisation significative, afin de contribuer directement au financement de ses investissements hospitaliers majeurs. En concertation avec la Ville de Paris, la consultation a été intégrée à la 3ème édition de l’appel à projets urbains innovants “Réinventer Paris”.

Argan adapte son entrepôt de 56 000 m² situé à Béziers aux besoins de son nouveau client-locataire Aldi France

Argan s’est adapté aux besoins de son nouveau client-locataire Aldi France en développant dans son entrepôt de Sauvian (34) une cellule frigorifique de 6 000 m². Cet entrepôt de 56 000 m², situé en bordure d’autoroute A9, à quelques kilomètres au sud de Béziers, a été acquis en 2017 par Argan. Il était alors exploité par le groupe Casino pour son enseigne Leader Price et était essentiellement destiné aux produits secs à température ambiante. En 2020, Aldi France a repris l’exploitation de cette plateforme logistique à la suite de l’acquisition de plus de 500 magasins et 3 entrepôts Leader Price auprès du groupe Casino. Aldi France, leader du discount, a exprimé de nouveaux besoins et notamment la création d’une chambre réfrigérée +2°C/4°C de 6 000 m². Le chantier d’une durée de trois mois a été mené par Ceres Ingénierie dans le cadre d’un contrat de promotion immobilière. La livraison de cette nouvelle cellule s’accompagne du renouvellement du bail pour une durée de 12 années fermes entre Aldi et Argan. Par ailleurs, l’entrepôt est équipé d’une centrale photovoltaïque couvrant l’ensemble de la toiture, et délivrant environ 7 100 MWh/an.

M&G Real Estate renforce son équipe d'Investissement et de Gestion d'Actifs pour la France, la Belgique et le Luxembourg

M&G Real Estate (M&G) poursuit le renforcement de ses activités en Europe continentale avec la nomination de deux nouvelles collaboratrices au sein de son équipe basée à Paris. Pauline Collenot a rejoint l'équipe en tant qu'Investment Manager pour la France, la Belgique et le Luxembourg, sous la responsabilité d'Antonin Prade, Directeur des investissements pour ces mêmes marchés. Pauline contribuera au développement de l’activité d’acquisitions pour l’ensemble des véhicules d'investissement européens de la société, notamment pour le compte du fonds core M&G European Property Fund et du fonds long income M&G European Secured Property Income Fund, dont les encours s’élèvent respectivement à 4,4 milliards d'euros et 600 millions d'euros à fin mars 2021. Dotée de solides compétences en matière d’expertise et d'analyse, Pauline rejoint M&G Real Estate après avoir travaillé pendant plus de 8 ans chez JLL où elle a occupé successivement les postes d’expert immobilier et conseiller en investissement. Elle est diplômée de l'Université Paris Dauphine avec un MSc en Finance d'Entreprise et Ingénierie Financière, et de l'Université Paris 1 Sorbonne avec un MSc en Immobilier d'Entreprise. Pauline est accréditée RICS. Nadia Kahem a rejoint l'équipe en tant qu'Asset Manager pour la France, la Belgique, le Luxembourg et l'Irlande, et contribuera à améliorer la performance des actifs par une gestion active. Nadia rapporte à Audrey Tournereau, Directrice de la gestion d’actifs pour ces marchés. Avant de rejoindre M&G Real Estate, Nadia a occupé différents postes d'analyste acquisitions et gestion d'actifs chez Nuveen Real Estate France et Allianz Real Estate. Elle est diplômée du Master Finance Management de l'Immobilier de l'Université Paris-Dauphine et titulaire d'un Master en Corporate Finance de Neoma Business School.

Alban Castres