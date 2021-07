La veille urbaine du 21 juillet 2021

Sofidy acquiert un immeuble mixte à Lyon (69) pour la SCPI Immorente

Sofidy a annoncé l’acquisition d’un immeuble emblématique sur la principale artère commerçante de la Presqu’île de Lyon, pour le compte des épargnants de sa SCPI Immorente. La SCPI comptabilise plus de 2 000 actifs immobiliers pour un total de 3,52 milliards d’euros de capitalisation. Cet immeuble haussmannien de grande qualité architecturale est situé sur la principale artère commerçante et piétonne de la Presqu’île de Lyon, à l’angle du 69 rue de la République et du 20 rue Louis Paufique. 1,5 km de rue commerçante et touristique dans le cœur historique de la ville qui bénéficie d’un patrimoine de 1er ordre. L’emplacement est doublement stratégique puisque l’immeuble bénéficie également de la proximité immédiate du nouvel Hôtel-Dieu et de ses boutiques de luxe et prêt-à-porter haut de gamme. La rue de la République attire les plus grandes enseignes nationales et internationales et génère un chiffre d’affaires équivalent à celui du centre commercial de la Part-Dieu (800 M€). Avec 3 953 m² répartis sur 6 étages, l’ensemble immobilier est composé d’une grande surface commerciale sur trois niveaux (-1/RdC et 1er étage) offrant une vitrine double hauteur et un bel angle à son occupant Etam. Les surfaces à usage de bureaux des niveaux supérieurs sont occupées par la Ville de Lyon. Pour cette transaction, Sofidy a été conseillé par Me Olivier Duparc (Douze Notaires), Messieurs David Berbia (Wallsbroker) et François Fromont (City Real Estate) ainsi que Cédric Ducarrouge (JLL) et Gabriel Neu-Janicki (Cabinet Neu-Janicki).

La communauté Benefriches se lance avec Novaxia Investissement

L’ADEME (Agence de la transition écologique) a sélectionné un projet de recyclage de friche à Corbeil-Essonnes acquis par un fonds de Novaxia Investissement pour le lancement de son outil Benefriches. Dans les dix projets sélectionnés, le projet concerné fait partie des deux seuls projets privés. Le projet est le site de l’ancienne imprimerie Hélio, qui doit faire l’objet d’une consultation participative de la population en septembre prochain. L’outil Benefriches pourra bénéficier à travers ce projet d’un exemple grandeur nature de recyclage d’une friche. Benefriches permet de quantifier les bénéfices socio-économiques et environnementaux d’un projet d’aménagement. Novaxia Investissement participera au lancement de cet outil en fournissant des données et en bénéficiant de l’expertise de l’ADEME. “Le lancement de cet outil en lien avec le recyclage urbain est pour nous une opportunité de comprendre comment valoriser concrètement le recyclage d’une friche. Nous souhaitons pouvoir rapidement répliquer cette démarche sur chacun de nos projets, ce qui nous permettra de proposer des éléments chiffrés à toutes les parties prenantes : élus, clients investisseurs, copromoteurs… Nous voyons dans cette démarche une volonté vertueuse de vouloir recycler la ville et de promouvoir le Zero Artificialisation Nette des sols, qui est l’un de nos engagements d’entreprise à mission” explique Mathieu Descout, Président de Novaxia Investissement. “Benefriches est une innovation majeure pour le recyclage urbain, cela permettra à tous les acteurs de mieux saisir le potentiel du recyclage des friches, qui sont de réelles opportunités de fonciers disponibles et déjà artificialisés. Cet outil nous permettra également d’accompagner la prise de décision des autres parties prenantes en valorisant les bénéfices extra-financiers. Novaxia, avec un projet concret, démontrera à l’échelle du réel l’impact global du recyclage d’une friche” ajoute Vincent Aurez, Directeur du Développement Durable et de l’Innovation chez Novaxia.

Vinci Construction livre une résidence de 65 appartements à Amiens (80)

ADIM Nord-Picardie, filiale de développement immobilier de Vinci Construction France, vient de livrer une nouvelle résidence Primméa à Amiens (80). Réalisée par Sogea Picardie, également filiale de VINCI Construction France, la résidence Le Verger de Philéas comprend 65 appartements de types T2, T3 et T4, bénéficiant chacun d’un balcon ou d’une terrasse ainsi que d’un stationnement sécurisé. Située au cœur de la ZAC Gare la Vallée, cette résidence profite d’un emplacement privilégié, à proximité immédiate d’un parc de jeu arboré et des hortillonnages d’Amiens, un ensemble de quelques centaines de jardins flottants sur un dédale de canaux. Avec la livraison de cette 11ème résidence Primméa, Vinci Construction France poursuit le déploiement de son offre innovante de logements qualitatifs et abordables, conçue pour et avec les primo accédants.

Fundimmo dévoile les résultats du baromètre semestriel du crowdfunding immobilier

Fundimmo dévoile les résultats du baromètre semestriel du crowdfunding immobilier, réalisé en collaboration avec HelloCrowdfunding auprès de 40 plateformes*. Après une année 2020 en progression mais marquée par des ralentissements liés à l’épidémie de Covid-19, le marché retrouve une forte dynamique de croissance. 408,1 millions d’euros ont été collectés sur les 6 premiers mois de l’année 2021, soit plus du double des sommes investies en crowdfunding immobilier par rapport à la même période l’an dernier (184 millions d’euros). Ce montant record illustre le dynamisme du secteur durant le premier semestre, tout comme la très forte croissance du nombre d’opérations immobilières financées (468 au total, en hausse de +104 %). Les montants remboursés sont également en hausse : 115,2 millions d’euros au premier semestre 2021 contre 76,6 millions d’euros au S1 2020, soit une hausse de 50 %. Le nombre de projets remboursés est également en hausse, passant de 139 au premier semestre 2020 à 188 en au premier semestre 2021 (+35 %). Le montant moyen financé par projet au S1 2021 était de 872 074 euros, contre 803 570 euros au S1 2020. Cette augmentation de 8,5 % s’explique par un recours grandissant au crowdfunding immobilier par des opérateurs de taille plus importante, avec des projets de plus grande ampleur. Les projets compris entre 5 et 8 millions d’euros représentent 17 % de la collecte total au premier semestre 2021, contre 15 % sur l’année 2020. La durée moyenne de placement reste quant à elle globalement stable, 20,5 mois au S1 2021 contre 21 mois au S1 2020. En se basant sur les données publiées par 40 plateformes, on constate que les investisseurs sont en moyenne 302 par collecte, avec un placement moyen de 2.888 euros. Le taux de rendement moyen reste globalement stable (9,2 % par an contre 9,4 % au S1 2020).

Rebond logique pour le marché des bureaux des grandes métropoles régionales au 1er semestre 2021 selon CBRE

CBRE réagit aux chiffres du marché des bureaux des grandes métropoles régionales au 1er semestre 2021. Après une année 2020 chahutée, le premier semestre 2021 affiche une demande placée de 466 700 m², soit une hausse de 24 % par rapport au premier semestre 2020. La reprise des grandes transactions au 2ème trimestre a permis de rattraper le retard du début d’année. Les 7 transactions de plus de 5 000 m² ont totalisé 74 900 m² contre 65 100 m² à la même période l’année dernière, soit une augmentation de 15 %. Malgré les incertitudes liées aux nouveaux modes de travail et une rationalisation sur les surfaces, le taux de vacance régional qui atteint 5,10 % démontre le reflet des marchés immobiliers équilibrés en régions. Avec 1,4 million de m² de stock immédiat, cette tendance devrait se maintenir au cours des prochains mois, sans risque de suroffre, en régions comparé aux précédentes crises. Il est à noter que sur certains secteurs centraux, l’offre neuve reste faible compte tenu de la demande, ce qui limite les commercialisations. “Force est de constater que la recherche des talents n’est pas une exclusivité parisienne, les grands utilisateurs se positionnent dans les métropoles régionales. Même si nous constatons une baisse de l’empreinte immobilière de la part des grands utilisateurs, c’est au profit des immeubles neufs et bien localisés” déclare Stanislas Leborgne, Directeur Exécutif Régions.

Alban Castres