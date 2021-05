La veille urbaine du 21 avril 2021

DTZ Investors vend l’immeuble “Equinox” à Clichy (92) à un fonds d’investissement conseillé par HW Capital

Agissant pour le compte de l’un de ses clients institutionnels, DTZ Investors a vendu l’immeuble “Equinox”, situé sur les berges de Seine à Clichy-La-Garenne (92), à un fonds d’investissement assisté par HW Capital, nouvelle structure d’investissement et de gestion d’actifs pour compte de tiers récemment créée par Cyrille Phan. Livré en 2003 et lourdement rénové au cours des dernières années, l'ensemble déploie 22.300 m² de bureaux sur sept étages au-dessus d’un rez-de-chaussée et deux niveaux de sous-sol. Il est doté de deux halls autonomes et de vastes terrasses accessibles aux 2ème, 5ème et 6ème étages. L’immeuble est partiellement loué à plusieurs locataires de premier rang. Le vendeur était conseillé par l’office notarial Wargny Katz, et avait pour conseil fiscal KPMG Avocats. Côté acquéreur, HW Capital s'est appuyé sur les conseils de l'étude notariale Allez & Associés, des cabinets d'avocats Dentons sur le plan légal, et Arsene Taxand sur le plan fiscal, ainsi que d’Arcadis pour le volet technique.

Espaces Ferroviaires retient GA Smart Building et François Leclercq pour la conception-construction de 13 000 m² de bureaux à Toulouse (31)

Espaces Ferroviaires, promoteur du lot Raynal Gare Basse à Toulouse, a retenu un groupement composé notamment de GA Smart Building et de l'architecte François Leclercq pour la conception-construction des 13 000 m² de bureaux situés au cœur du projet “Grand Matabiau, Quais d’oc”. Projet majeur d’aménagement urbain et d’amélioration des mobilités porté par la SPLA Europolia, ce projet incarne une ambition forte pour la métropole de Toulouse (31). Il prévoit la modernisation de la gare Toulouse Matabiau ainsi que la requalification des quartiers environnants grâce au développement de l’offre de logements, de services et d’activités. Situé derrière la gare Raynal, au croisement du chemin du Raisin et de la future rue Raynal, le lot “Raynal Gare Basse” a fait l’objet en 2020 d’un appel d’offres par le promoteur immobilier Espaces Ferroviaires. Le bâtiment proposé par le groupement lauréat se caractérise par une certaine sobriété et s’intègre très bien dans son contexte. Cohérente et harmonieuse, l’écriture architecturale se décline à travers trois objets que sont le socle, les bâtiments recevant les bureaux et le parking. De grandes terrasses arborées, complétées d’un généreux jardin à rez-de-chaussée, offriront confort et qualité de vie aux futurs usagers des lieux.

Le Groupe Duval annonce l’ouverture de sa nouvelle résidence services seniors à Marseille (13)

Le Groupe Duval a annoncé l'ouverture d'une nouvelle résidence services seniors à Marseille (13). Cette résidence tout confort est située au cœur d’un parc verdoyant de 2 hectares, domaine historique du château de La Panouse. Elle compte 120 appartements allant du T1 au T3 et bénéficie d’une piscine extérieure. Ses 650 m² d’espaces communs proposent de nombreux services à ses résidents : conciergerie, gardien, équipe d’animation, centre de remise en forme, salon de coiffure et d’esthétique, bibliothèque et des services à la carte (ménage, travaux…). Tout a été pensé pour faciliter le quotidien des occupants et garantir leur bien-être tout en autonomie. Un restaurant accueille également les résidents pour des repas élaborés sur place à partir de produits frais. La tranquillité et l'épanouissement des résidents sont notre priorité. Parfaitement sécurisée, la résidence dispose d'une équipe compétente, présente sur place de jour comme de nuit et en capacité d'intervenir à tout moment. Dans le parc classé, les allées piétonnes typiquement provençales relient la résidence à la piscine, au boulodrome, à la terrasse du château. Une belle allée de platanes et de nombreux bosquets aux essences locales offrent des petits salons extérieurs pour les moments de détente. Les premiers résidents ont ainsi pu emménager sereinement dans leur nouveau lieu d’habitation, depuis le mois de janvier.

WiredScore lance SmartScore, le nouveau label international pour les immeubles intelligents

WiredScore, l’expert mondial de la connectivité et de la technologie de l’immobilier, à l’origine du système d’évaluation de la connectivité des immeubles devenu une référence internationale, a annoncé le lancement d’un nouveau label destiné aux immeubles intelligents ou “smart buildings”, pour apporter une définition partagée, une méthode d’évaluation et éclairer les décideurs dans ce secteur en pleine progression. Développé en collaboration avec le WiredScore Smart Council, constitué de 90 utilisateurs, propriétaires et promoteurs, ce nouveau label a été conçu en vue de définir ce que sont les immeubles intelligents et comment les développer, permettant aux propriétaires à la pointe du progrès technologique de communiquer sur la qualité d’usage de leurs immeubles. Déjà 70 immeubles sont engagés dans le label, appartenant à 44 propriétaires dans 7 pays dont Allianz Real Estate, AXA Investment Managers et Sefri-Cime, Gecina, Immovalor Gestion et RedTree Capital en France.

Bouygues Immobilier élabore une “calculette biodiversité” afin d’évaluer l’impact d’un projet immobilier sur la biodiversité

Bouygues Immobilier a élaboré une “calculette biodiversité” afin d’évaluer l’impact d’un projet immobilier sur la biodiversité et d’être en mesure de challenger ses équipes à maximiser les surfaces favorables à la biodiversité sur 100 % des programmes. Cet outil permet désormais de qualifier la place donnée à la biodiversité dans un projet, de rendre compte des surfaces artificialisées et imperméabilisées, via un calcul automatique, de challenger l’ensemble des projets en phase conception, afin qu’ils soient le plus vertueux possible et d’identifier les projets dits à “biodiversité positive”, présentant au moins 10 % de plus de surfaces favorables à la biodiversité après leur réalisation que n’en présentait le site initial. Cette méthodologie d’évaluation a été coconstruite avec les écologues d’ELAN, membres du Conseil International Biodiversité et Immobilier (CIBI). Elle est fondée sur une comparaison avant/après projet du Coefficient de Biotope par Surface, indicateur qui mesure la proportion de surfaces favorables à la nature sur la parcelle. Il permettra de traduire de manière simple et lisible la progression de Bouygues Immobilier, qui score désormais 100 % de ses projets mis en chantier dans l’année, et s’engage même à remettre plus de nature après, qu’avant son intervention, jusque sur un quart des surfaces mises en chantier en 2025.

Sébastien Bourgeois rejoint BNP Paribas REIM comme Directeur du département Real Estate Project Management

Le pôle immobilier de BNP Paribas Real Estate Investment Management (REIM) France renforce son organisation en confiant la direction de son département Real Estate Project Management, composé de 9 personnes à Sébastien Bourgeois (44 ans) qui reportera à Guillaume Delattre, CIO de BNP Paribas REIM France. Cette direction aura en charge la restructuration lourde, le développement ainsi que la commercialisation locative de l’ensemble des actifs immobiliers concernés, tels que le 185 avenue Charles de Gaulle à Neuilly, le 49-53 rue de Provence, le 51 boulevard Haussmann ou encore le 16-18 rue Vanneau à Paris. Elle assurera également le suivi technique des VEFA et le déploiement du programme de rénovation des actifs immobiliers concernés situés sur le territoire métropolitain et détenus au travers de fonds réglementés ou de mandats dédiés. Sébastien Bourgeois est diplômé de l’ESTP et du D.E.S.S d’Ingénierie d’Immobilier d’Entreprise des Universités Paris Dauphine et Marne la Vallée. Il a débuté sa carrière en 2000 comme Responsable de Projet chez Constructa US. Il a ensuite rejoint JLL en 2001 en tant que Responsable de Projet puis The Carlyle Group en 2006 en tant que Directeur en charge du développement et de l’Asset Management d’une partie des actifs français gérés pour le compte de différents fonds opportunistes européens, avant de rejoindre STAM Europe en 2018 où il a exercé la responsabilité de Head of Asset Management Offices & Retail.

