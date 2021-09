La veille urbaine du 20 septembre 2021

Icade acquiert en VEFA l’immeuble “Grand Central” auprès d’Arkadea pour 32,4 M€

La Foncière Tertiaire d’Icade a signé le 14 septembre dernier l’acquisition en VEFA d’un immeuble de bureaux de près de 8 500 m² auprès du promoteur immobilier Arkadea pour un montant de 32,4 M€. Idéalement situé à quelques encablures du Vieux-Port de Marseille, et à proximité du secteur Euroméditerranée, cet immeuble emblématique, anciennement détenu et occupé par La Poste, a été construit en 1936 par l’architecte Auguste Bluysen. Arkadea a retenu l’agence Sud Architectes pour réaliser la restructuration lourde du bâtiment, en s’appuyant sur les équipes opérationnelles d’Icade, d’Icade Promotion et de Poste Immo. “Grand Central” comptera à terme près de 8 500 m² de bureaux incluant notamment un espace de coworking et une offre de services et de restauration, ainsi qu’une terrasse accessible de plus de 110 m² en rooftop, offrant une vue panoramique sur le quartier et le Vieux-Port. L’opération, qui sera livrée fin 2023, vise les plus hautes certifications environnementales (HQE BD Excellent et Breeam RFO Very Good, Label WiredScored Gold). Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie de la Foncière Tertiaire d’Icade de développer un portefeuille de bureaux attractifs, composé d’actifs dont la localisation au sein des grandes métropoles et les caractéristiques environnementales correspondent aux besoins tertiaires des entreprises, et le Groupe est confiant dans sa capacité à pré-commercialiser cet actif avant sa livraison. Cette opération illustre l’ambition d’Arkadea de se développer sur plusieurs classes d’actifs et de se positionner sur le marché marseillais en proposant une offre neuve de bureaux de qualité dans le centre historique.

Le Groupe Idec lance le développement d’une zone logistique et industrielle XXL au sud de l’Andalousie

Le Groupe Idec a lancé le développement d’une nouvelle zone logistique et industrielle XXL au Sud de l’Andalousie couvrant plus de 300 hectares de terrain. Son emplacement idéal à la croisée de tous les continents et ses accès directs aux plus grands réseaux de transports en font un carrefour d’échanges stratégique. Ce parc est développé pour permettre l’intégration d’une grande mixité d’activités et de services et atouts à haute valeur ajoutée pour créer un espace riche et varié. La dimension énergétique fait également partie intégrante du projet puisque ce dernier vise une autonomie en énergie et une limitation de son empreinte carbone. Le Groupe Idec et Puerto Seco Antequera (PSA) proposent au Sud de l’Andalousie un nouveau programme d’envergure. Idéalement situé au carrefour des ports de Málaga, d’Algésiras et des couloirs ferroviaires atlantique et méditerranéen, il se positionne comme la nouvelle zone logistique et industrielle XXL de référence en Espagne. Grâce à ses infrastructures de premier choix, et ses accès directs aux plus grands réseaux de transport, il profite de tous les atouts pour accompagner le développement d’activités logistiques ou industrielles en Espagne, vers l’Europe et le reste du monde, dont notamment tous les ports d’Afrique du Nord. Pensé dès sa genèse avec une approche vertueuse ambitieuse, il vise une empreinte neutre en carbone et permettra grâce à l’ensemble des sources d’énergie durables intégrés dans le Parc de produire davantage d’énergie qu’il n’en consommera. Les travaux d’aménagement du port sec d’Antequera ont débuté en juin dernier et couvriront à terme plus de 300 hectares de terrain. Ces derniers vont permettre une mise à disposition de la première phase du projet qui comportera un terrain constructible de 372 000 m². Cette tranche s’organisera autour d’un terminal ferroviaire multimodal de 196 000 m² et de bâtiments.

Argan livre à Amazon sa nouvelle plateforme logistique près de Metz (57)

Argan, unique foncière française cotée spécialisée dans le développement et la location d’entrepôts logistiques Premium, a livré cet été à son client Amazon France sa nouvelle plateforme logistique à la pointe des standards technologiques et environnementaux qui avait été initiée en 2018 C’est sur la commune d’Augny, à 5 kilomètres au sud de Metz, qu’Amazon France a réceptionné cet été son nouvel outil logistique de pointe, dans le respect du calendrier prévu. Avec une implantation de 50 000 m² au sol optimisée sur 4 niveaux, ce nouveau site développe au total 185 000 m², dont 5 000 m² de bureaux. Le rez-de-chaussée, dédié aux opérations de livraison/expédition, est complété par trois étages de stockage automatisé et de préparation de commandes où des robots circulent pour apporter les produits directement aux opérateurs. Un projet socialement et écologiquement responsable Pour assurer le bon fonctionnement de la plateforme, Amazon a annoncé le recrutement de 1 000 salariés en CDI sur ce site à horizon de trois ans. Par ailleurs, le site n’a engendré aucune nouvelle artificialisation de sols et s’inscrit pleinement dans les objectifs communs à Argan et Amazon en matière de respect de l’environnement et d’utilisation responsable des ressources. Edifié sur l’ancienne base aérienne militaire désaffectée de Frescaty, la structure en étages de la plateforme logistique a permis de limiter l’emprise au sol du projet à 50 000 m² tout en optimisant les capacités de stockage sur 4 niveaux. La centrale photovoltaïque installée en toiture produit 500 MWh par an (avec une possibilité d’extension) destinés à l’autoconsommation d’Amazon. Le système de récupération des eaux de pluie, la végétalisation du site et les autres avancées environnementales intégrées au projet autorisent une certification Breeam Very Good. Les excellentes performances énergétiques de cette plateforme ont permis son financement à l’aide d’un prêt éco-responsableà impactsocial & environnementalpositif accordé par un pool composé de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France, Bpifrance et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine. La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France a agi en qualité d’arrangeur et de coordinateur green.

Coffim va réaliser une résidence de 32 logements à La Valette-du-Var (83)

Poursuivant sa croissance en PACA, Coffim va réaliser une résidence de 32 logements à La Valette-du-Var (83). Avec ce nouveau programme, le groupe familial de promotion immobilière confirme sa stratégie de déploiement territorial. Situé à proximité du centre-ville de La Valette-du-Var (83) et de l’hôpital Sainte Musse de Toulon, la nouvelle résidence de Coffim développera 32 logements sur une surface de 2 130 m². Répartis sur deux bâtiments en R+4, les logements seront à vocation sociale pour 13 d’entre eux, et en intermédiaires pour les 19 restants. Volontairement contemporain, le parti pris architectural doit permettre une intégration optimale du programme dans son environnement urbain. Les façades seront ainsi habillées de parement en pierre grise et d’enduit rouge brique pour les loggias, le tout complété de gardes corps en verre dépoli pour l’ensemble des espaces extérieurs. Par ailleurs, une percée végétale permettra de séparer les deux bâtiments et offrira aux résidents un traitement paysager de qualité.

Nominations stratégiques au sein de CBRE France

CBRE renforce son organisation en réponse à l’évolution des enjeux stratégiques des entreprises et des investisseurs en nommant trois professionnels reconnus. Grégoire de la Ferté est nommé Directeur Général Adjoint en charge du pilotage des activités d’Advisory Occupiers et de l’Agence Bureaux IDF qui rassemblent 200 collaborateurs. Il aura pour mission principale de renforcer plus encore les relations avec les clients de CBRE en France. Caroline Ceccaldi est nommée Executive Director Advisory Occupiers et dirigera l’ensemble des activités de ce pôle (Workplace Strategy, Tenant Representation, Account Management, Conseil stratégique et Portfolio Management). Elle pilotera une équipe de 60 collaborateurs à Paris et en Régions et aura pour mission d’accompagner les entreprises dans tous les aspects de leur stratégie immobilière, de sa définition jusqu’à sa mise en œuvre. Alexandre Fontaine est promu Executive Director Agence Bureaux IDF. Il succède à Grégoire de la Ferté qui occupait ce poste depuis 2016. Il sera à la tête d’une équipe de 140 collaborateurs et pilotera quatre centres de profit : Bureaux Paris, Bureaux Ouest IDF, Bureaux Nord Est IDF et Bureaux Grands Projets. Il aura pour principale mission l’accompagnement spécifique de nos clients pour répondre aux nouveaux besoins d’espaces de travail.

Yohann Floc’h rejoint Rocher Participations en tant que directeur des investissements

Rocher Participations, holding familiale du Groupe Rocher, a annoncée l’arrivée de Yohann Floc’h en tant que directeur des investissements du Family Office. Yohann Floc’h aura pour mission de déployer la stratégie d’allocation d’actifs, autour notamment de l'Immobilier, du Private Equity, et des instruments financiers. Diplômé de Kedge Business School (2001), Yohann Floc’h débute sa carrière chez Bouygues Immobilier, puis rejoint le groupe Auguste Thouard (devenu BNP Paribas Real Estate) où il a exercé de nombreuses fonctions liées au métier de l’immobilier, en France et à l’étranger. Il a ensuite dirigé pendant neuf ans Pontegadea France, la filiale française du Family Office d’Amancio Ortega, le fondateur du groupe Inditex (Zara). Depuis 2019, Yohann Floc’h dirigeait le département Family Office de Knight Frank France. Il reportera à Claire Goudet, Directrice Générale Déléguée, et à Bris Rocher, Président du Directoire.

