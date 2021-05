La veille urbaine du 20 mai 2021

Norma Capital acquiert 1 440 m² de bureaux à Reims (51) pour le compte de la SCPI Fair Invest

Norma Capital annonce l’acquisition, pour le compte de la SCPI Fair Invest, de 1 440 m² de bureaux au sein d’un immeuble situé dans le quartier Clairmarais, à Reims (51). La transaction porte sur un étage et demi de cet actif en R+4 de 4 200 m² de surface totale. La surface acquise par Norma Capital est occupée par Boehringer Ingelheim France, la filiale hexagonale de la compagnie pharmaceutique allemande, Boehringer Ingelheim, centre d’excellence mondiale en recherche clinique spécialisé en santé humaine. Bénéficiant d’un emplacement stratégique, le quartier Clairmarais est desservi par la gare de Reims, reliant Paris en moins d’une heure, et par deux lignes de tramway (A et B). Positionné à proximité immédiate du centre-ville et de l’A4, l’actif profite de l’attractivité du Grand Reims. Les entreprises y trouvent un cadre de vie agréable dans un quartier attirant toujours plus de cadres et de chefs d’entreprise. Dans cette transaction, Norma Capital était assistée par Cushman & Wakefield Reims.

Orange prend possession de son nouveau campus à Balma (31)

Ptich Promotion et GA Smart Building ont remis aux responsables d'Orange les clés du nouveau campus de Balma (31) qu'ils ont conçu et réalisé conjointement, avec une forte approche biophilique, réconciliant le site d'une plateforme logistique avec la nature et réduisant de 50 % l'artificialisation des sols. Ce campus rassemblera prochainement sur un même site, environ 1 250 salariés répartis jusqu’à aujourd’hui sur les 14 implantations toulousaines d’Orange. L’emménagement des salariés se déroulera en plusieurs étapes entre fin mai et fin juin 2021. Imaginé par les agences LCR Architectes, CCD Architecture et Kardham, l’ensemble immobilier aux couleurs d’Orange comprend quatre bâtiments de bureaux, reliés entre eux par une avenue intérieure, véritable cœur du campus. Les salariés profiteront d’un restaurant d’entreprise de 1 500 m² bordé par une large terrasse et un bassin d’agrément de 200 m², ainsi qu’un parking en silo sur 5 niveaux habillé d’une peau en bois qui se fond dans le paysage.

Régénération de la friche Transpole : Nhood France et Sogeprom Projectim remportent l’appel d’offres lancé par le département du Nord

Avec la fin des travaux de déconstruction et de dépollution de la friche Transpole, située sur le Grand Boulevard au centre de la ville de Marcq-en-Barœul (59), le Département du Nord a lancé, en décembre 2020, un appel d’offres afin de vendre le site. Nhood France et Sogeprom Projectim ont été désignés lauréats pour la réalisation d’un projet immobilier mixte constitué d’un campus tertiaire de l’innovation, regroupant le nouveau siège de la Banque Populaire du Nord ainsi que l’incubateur des start-ups de l’Association Familiale Mulliez (Mobilis, CREADEV, CDE, The Field), de services et de logements, intégrant de fortes ambitions paysagères et environnementales (BREEAM, Biodivercity et démarche bas carbone). Co-conçu avec l’agence d’architecte Coldefy, la régénération de la friche Transpole à Marcq-en-Barœul développera 17 900 m² de bureaux dont Batixis Groupe IRD sera l’un des partenaires, environ 120 logements avec jardin, une crèche, 1 400 m² de commerces & services (dont restauration) et des services à la mobilité (flotte de vélos électriques, locaux pour vélos, autopartage de voitures…), le tout intégré dans un amphithéâtre de verdure. Dans ce nouveau lieu de vie, se rencontreront donc habitants, clients et entrepreneurs historiquement ancrés dans le territoire, dont la volonté est de créer de nouvelles réussites économiques et humaines à l’échelle mondiale. Ce lieu porteur des ambitions environnementales, sociétales et économiques résumées par le triple impact positif sera un creuset des nouveaux usages et de la mixité. Une large concertation va être lancée en partenariat avec la ville de Marcq-en-Barœul pour présenter le projet et recueillir les suggestions des riverains.

Carmila ouvre l’extension du centre commercial Nice Lingostière

Carmila a ouvert l’extension du centre commercial Nice Lingostière. Un centre commercial nouvelle version qui accueille 50 nouvelles enseignes dans les univers maison, mode, loisirs et restauration, portant l’offre globale à 100 boutiques et créant 400 emplois complémentaires. Afin de répondre à la fois aux attentes des habitants désirant une offre plus large, et d’accompagner le fort développement urbain et économique du territoire, Carmila, propriétaire et gestionnaire du site, a initié, dès son acquisition du centre du site en 2014, un projet d’extension en partenariat avec le groupe Carrefour et Carrefour Property. Conçu en collaboration avec l’ensemble des acteurs locaux, ce projet vise à faire du centre Nice Lingostière un véritable lieu de vie pour l’entrée d’agglomération et participe à la rénovation urbaine de cette dernière. La restructuration des accès et sorties du centre commercial s’est inscrite dans le PUP (projet urbain partenarial) porté par la Métropole Nice Côte d’Azur afin d’accompagner l’extension du centre commercial. Objectifs : simplifier les accès depuis le Nord et le Sud, augmenter les capacités d'accès depuis la M6202, faciliter les échanges inter-sites et les déplacements de tous les usagers. La conception du projet prend également en compte la nécessité de s'insérer dans un environnement urbain, naturel et paysager remarquable grâce aux matériaux utilisés et au plan de végétalisation du site. Son ambition est de proposer une offre d’enseignes spécialisées, de boutiques et de restaurants pour tous les Niçois, les habitants de l’arrière-pays, les actifs et usagers de l’Eco-Vallée. Le mixmerchandising du centre est passé de 50 enseignes sur 8 000 m² à 100 enseignes sur 20 000 m², devenant une véritable destination shopping pour toute la famille. Le projet, porté par Carmila et Carrefour a nécessité 90 millions d’euros d’investissements.

Foncière Aalto acquiert un bâtiment d’activité loué à Enedis à Bretteville-sur-Odon (14)

Les équipes de Foncière Aalto, par l’intermédiaire du Groupe Cap Transactions ont accompagné un groupe d’investisseurs dans l’acquisition d’un bâtiment d’activité et de bureaux de 2 105 m² loué à la société Enedis à Bretteville-sur-Odon (14), commune de Caen la mer. Implanté depuis de nombreuses années dans la région normande, Enedis a pour volonté de disposer d’un bâtiment neuf lui permettant de regrouper ses 76 salariés déjà présents dans la région dans un immeuble à usage mixte (tertiaire et activité). Enedis est le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité sur 95 % du territoire français continental. Indépendante des fournisseurs d’énergie chargés de la vente et de la gestion du contrat d’électricité, Enedis réalise les raccordements, le dépannage, le relevé des compteurs et toutes interventions techniques. Ce club deal confirme ainsi la volonté de Foncière Aalto de se positionner sur des marchés tertiaires et d’activité de premier ordre tout en respectant un cahier des charges strict. La livraison est prévue pour le premier trimestre 2022.

AMPERE Gestion lance un nouveau fonds d’investissement pour renforcer l’offre de logements abordables en Ile-de-France

Assurer un logement adapté aux besoins et aux ressources des travailleurs clés est l’un des objectifs prioritaires du groupe CDC Habitat, premier bailleur de France. Afin de poursuivre dans cette démarche volontariste, le Groupe, via sa filiale AMPERE Gestion, a levé plus de 200 millions d’euros auprès d’investisseurs institutionnels parmi lesquels figurent BNP Paribas Cardif, l'Etablissement de retraite additionnelle de la fonction publique (ERAFP), et Generali, pour financer un portefeuille d’actifs de logements abordables en Ile-de-France gérés par CDC Habitat. D’ores et déjà constitué de 700 logements en exploitation et avec une taille cible de l’ordre de 1 000 logements, ce dispositif permet de développer une offre de logements abordables là où les conditions du marché ne permettent pas de produire des logements intermédiaires. Loués en moyenne 15 % en dessous des loyers de marché et situés dans les communes les plus tendues de l’Ile-de-France (Paris et Hauts-de-Seine), ces logements permettent aux travailleurs clés de se loger au plus près des bassins d’emplois. Le fonds s’est doté d’une politique d’investissement socialement responsable ambitieuse, qui passera, d’une part, par la mise en place d’un plan d’amélioration des performances environnementales des logements existants et, d’autre part par la notation de chaque nouvel actif au regard de critères sociaux et environnementaux exigeants.

Nexity officialise la nomination de Véronique Bédague en tant que Directrice Générale et inscrit la raison d’être du Groupe dans les statuts

© E.Legouhy

Les actionnaires de Nexity réunis en Assemblée générale mixte et le Conseil d’administration réuni à l’issue ont adopté l’ensemble des résolutions et décisions concernant notamment la gouvernance et la raison d’être du Groupe. Le Conseil d’administration réuni à l’issue de l’Assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire a confirmé la nouvelle gouvernance de Nexity, avec pour caractéristique principale la dissociation des fonctions de Président du Conseil d’administration et de Directeur général, et la nomination de Véronique Bédague en qualité de Directrice générale pour un mandat de quatre ans. Alain Dinin, en qualité de Président du Conseil d’administration et du Comité stratégique et des investissements, continuera à accompagner l’équipe de Direction générale dans les grands choix stratégiques et d’allocations de ressources, humaines et financières. L’Assemblée générale de Nexity a également adopté la résolution permettant d’inscrire dans les statuts de Nexity SA la Raison d’être du Groupe, “la vie ensemble”. Elle exprime l’engagement de Nexity à être utile à la Société et au monde qui l’entoure, elle donne du sens à son action ; c’est le moteur pour poursuivre la transformation du Groupe. Cinq chantiers opérationnels sont d’ores et déjà enclenchés, afin de créer des lieux qui créent du lien grâce à nos services et nos innovations, d’unir nos forces face au défi environnemental, de rester toujours plus proches de nos clients, de participer avec nos partenaires à une société plus solidaire et de mettre notre culture commune au service de chacun. Pour chacun de ces chantiers, des objectifs sont fixés et des feuilles de routes déployées pour l’ensemble des managers.

Alban Castres