La veille urbaine du 20 juillet 2021

Extendam s'empare de deux nouveaux hôtels Best Western en région

Extendam a annoncé l’acquisition des murs et des fonds de commerce du “Best Western Linko” à Aubagne et du “Best Western Saint-Etienne" Porte du Forez avec deux nouveaux partenaires. Ces dernières opérations portent le portefeuille Extendam à 259 hôtels et 20 294 chambres au 30 juin 2021. Au seul premier semestre, la société de gestion aura acquis davantage d’établissements qu’au cours de la complète année 2020 ou de l’année 2019. Situé en plein centre d’Aubagne et à proximité de la gare, le Best Western Linko a fait l’objet d’une opération commune avec Kenatra Hospitality tout en bénéficiant du soutien bancaire du Crédit Agricole Alpes Provence. Hôtel 3 étoiles, l’établissement de 72 chambres bénéficie d’une vue exceptionnelle sur la vieille ville et l’arrière‑pays provençal. Il s’agit de la première opération d’Extendam avec Kenatra Hospitality, dirigée par Gwenaël Le Houerou, professionnel aguerri et disposant d’un excellent ancrage local. La transaction a été coordonnée par Christie & Co. Fruit d’une première opération avec Nicolas Chambon, l’acquisition du Best Western Saint‑Etienne Porte du Forez porte sur un établissement de 98 chambres, disposant d’une très bonne connexion à l’autoroute A72 et situé au cœur du nouveau pôle d’attractivité de Saint‑Etienne. L’hôtel propose également à sa clientèle un restaurant, des espaces de séminaires et une piscine extérieure. L’actif dispose d’un grand potentiel de transformation. Des travaux importants vont ainsi permettre à l’établissement d’être parfaitement en phase avec les attentes du marché local tout en y implantant le concept original “By Georgette”, développé par Nicolas Chambon, un concept au cœur duquel restauration et animation des lobbys prendront une belle place. Cette acquisition a pu être opérée grâce au soutien de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, du Crédit Agricole Loire Haute-Loire et de Bpifrance Bourgogne France-Comté.

Sogenial Immobilier acquiert deux nouveaux actifs à Montreuil (93) et à Yutz (57)

Sogenial Immobilier vient d’acquérir deux nouveaux actifs, l’un pour la SCPI Cœur de Ville à Montreuil en région parisienne, l’autre pour la SCPI Cœur de Régions à Yutz dans l’agglomération de Thionville. La SCPI Coeur de Régions procède à l’acquisition de 494 m² de bureaux au sein de l’immeuble neuf "S-HUB" à Yutz, commune de l’agglomération de Thionville situé au 16 avenue des Myotis. L’actif bénéficie d’un emplacement stratégique, grâce à sa proximité avec le Luxembourg, l’Allemagne et la Belgique et prend place au cœur d’une Z.A.C en plein développement. Les surfaces acquises sont louées dans le cadre d’un bail ferme de 9 ans à la C.C.I de Moselle afin d’y accueillir ses activités de formation. Il s’agit donc d’un actif de standing, sécurisé par un bail ferme de longue durée auprès d’un locataire institutionnel. La SCPI Coeur de Ville acquiert un local commercial de 284 m², au pied d’un immeuble neuf. L’actif se situe à Montreuil, au 136 boulevard Henri Barbusse, dans un environnement dynamique et en pleine mutation. La cellule est prise à bail par une enseigne alimentaire de proximité : Diagonal Supermarché qui s’intègre parfaitement dans le paysage montreuillois. La SCPI Coeur de Ville, renforce, à travers cette acquisition sa position sur le secteur alimentaire. Un bail de 9 ans a été signé en novembre 2020. Ces opérations ont été réalisées avec les conseils de Maître Alexandre Leroy-Pélissier de l’étude Affidavit et Maître Sandrine Karnik de l’étude Delrez Graux Jacques Karnik et par l’intermédiaire de Itsiq Benamran (CLE Solutions Immobilières) pour l’actif montreuillois et Gregory Martin (Trimco - Groupe Benedic Immobilier) pour l’actif de Yutz.

Serris Reim acquiert une crèche à Étang-La-Ville (78) dans le cadre du club deal en partenariat avec Izimmo et Sogenial Immobilier

Serris Reim dans le cadre de son offre club deal proposée en partenariat avec Izimmo et Sogenial Immobilier, a réalisé une nouvelle acquisition de crèche située à L’Etang-La-Ville (78) en date du 30 juin 2021. Il s’agit d’un lot commercial à usage de crèche d’une surface de 169 m² (+63 m² de jardin et 5 parkings extérieurs) situé au rez-de-chaussée d’une copropriété résidentielle composée de 9 bâtiments en R+3. La crèche s’inscrit dans une résidence neuve, située en bordure de forêt, bénéficiant du label international Biodivercity. Un bail commercial a été signé en juillet 2020 d’une durée de 10 ans avec un engagement ferme de 6 ans avec People and Baby. Cette acquisition a été réalisée en partenariat avec l’étude notariale Affidavit Notaires. Serris Reim a également signé un refinancement de la première crèche achetée à Asnières.

Sofidy lance Sofidy Europe Invest, une nouvelle SCPI européenne diversifiée

La société de gestion d’actifs immobiliers et financiers SOFIDY franchit un nouveau cap dans son développement avec le lancement de sa nouvelle SCPI européenne : Sofidy Europe Invest. Cette SCPI à la thématique Européenne cible les marchés immobiliers les plus porteurs au sein de l’espace économique Européen, du Royaume-Uni et de la Suisse. Cette nouvelle SCPI concentre sa stratégie sur l’immobilier européen d’entreprise au sens large. La crise sanitaire n’ayant pas remis en cause les tendances structurelles qui soutiennent les actifs bien placés et résilients que sélectionne Sofidy, Sofidy Europe Invest ciblera les opportunités immobilières situées principalement dans les grandes métropoles dynamiques de l’Espace Economique Européen, du Royaume-Uni et de la Suisse. Sofidy Europe Invest engage son programme d’investissements dans les secteurs porteurs des bureaux, des murs de commerces, de l’hôtellerie et des loisirs, de la logistique et des entrepôts, ainsi que dans l’immobilier de santé, en respectant l’approche de diversification prudente et sélective que Sofidy applique depuis maintenant plus de trente ans sur l’ensemble de ses fonds immobiliers. L’exposition européenne de la SCPI lui permettra par ailleurs de profiter d’éventuels décalages de cycle entre les différents pays. Concernée par l’impact de son activité sur l’environnement, Sofidy est convaincue que la gestion de la “performance durable” des actifs immobiliers participe fortement à leur valorisation financière dans le temps. À ce titre, la société de gestion travaille sur l’intégration de critères ESG pour sélectionner ses nouveaux investissements et optimiser la gestion de son patrimoine.

“Lulu dans ma rue” signe un bail pour nouveau siège social à Paris 19

L’entreprise solidaire d’utilité sociale “Lulu dans ma rue” a signé un bail pour son nouveau siège social avec Mutuelle des Douanes Atlas. Conclu pour une durée ferme de six ans, le bail a pris effet ce 1er juillet. Situé aux 118-130 avenue Jean Jaurès dans le 19ème arrondissement de Paris, le siège social dispose d’une surface de 716 m² de bureaux qui pourront accueillir les 65 collaborateurs de Lulu dans ma rue. Fondée en 2015, Lulu dans ma rue propose un tout nouveau modèle d’insertion sociale et professionnelle qui repose essentiellement sur le recours aux services de proximité (ménage, bricolage, travaux d’intérieur et coups de main). Lulu dans ma rue met ainsi en lien les Parisiens à la recherche de ces différentes prestations avec des Lulus aux multiples talents qui ont à cœur de rendre service. Face au succès de l’initiative, cette conciergerie responsable a signé une convention avec la Ville de Paris et a déjà installé dix kiosques et corners au cœur de Paris. Le cabinet d’avocats international Watson Farley & Williams (“WFW”) est intervenu sur la négociation et la signature du bail entre Lulu dans ma rue et la société Mutuelle des Douanes Atlas. “Lulu dans ma rue” était conseillée par Cyrille Gogny-Goubert, associé en droit immobilier.

Covivio acquiert un portefeuille de 552 logements à Berlin pour 130 M€

Covivio a annoncé l'acquisition d'un portefeuille résidentiel à Berlin, pour un montant d’environ 130 M€. Situés dans des quartiers très attractifs, les 19 actifs acquis représentent une surface totale de 41 500 m² et bénéficieront d'un programme de travaux et d'asset management pour en améliorer la qualité et la performance environnementale. Avec cette opération, Covivio poursuit sa stratégie d'investissement en Allemagne, développe son portefeuille résidentiel, et entend continuer à bénéficier de la dynamique positive de ce marché. Les immeubles acquis sont situés à proximité d’actifs existants de Covivio, dans les quartiers urbains les plus recherchés tels que Mitte et Charlottenburg, ainsi que dans les zones fortement végétalisées et en devenir, telles que Spandau. La plupart de ces actifs, représentatifs de l’architecture historique berlinoise, peuvent faire l’objet d’extensions avec la possibilité de construire de nouveaux logements, et sont déjà gérés en copropriété. La transaction, conclue à la fin du mois de juin et pour laquelle Covivio était accompagné par HPBA Berlin, affiche un rendement de 3,5 %. Le loyer moyen pour la partie logement du portefeuille est actuellement de 8,40 €/ m², bien en dessous des loyers de marché. Grâce à sa politique active d’asset management et à ses programmes de travaux orientés vers le développement durable, Covivio entend améliorer la qualité, le confort et l'attractivité de ces logements. Daniel Frey, CEO Allemagne de Covivio, déclare : “La stratégie d'investissement de Covivio se concentre sur des localisations centrales, qui allient espaces de vie et de travail, avec une parfaite connexion aux transports publics. Ces choix d’investissements se révèlent également pertinents pour atteindre nos objectifs de durabilité et d'efficacité environnementale. Enfin, cette stratégie est également créatrice de valeur car ces quartiers sont ceux où les habitants et les entreprises veulent être et se développer.”

Alban Castres