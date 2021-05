La veille urbaine du 20 avril 2021

La Française REM acquiert, auprès d’AG2R La Mondiale, un immeuble de bureaux à Montreuil (93)

La Française Real Estate Managers (REM) a acquis, auprès d’AG2R La Mondiale, un immeuble de bureaux situé au 26 rue de Valmy à Montreuil (93), au cœur du quartier tertiaire du bas Montreuil, limitrophe de Paris. L’ensemble immobilier de 17 008 m² sur 6 niveaux (R+6), bénéficie de 204 emplacements de stationnement intérieurs. Il est entièrement loué à deux locataires dont une administration pour 98 % des surfaces. Cet actif, qui a fait l’objet d’une évaluation ESG (Environnemental, Social et Gouvernance), présente de remarquables qualités en termes de biodiversité avec la présence d’une cour intérieure aménagée en verger et la végétalisation de la toiture et des terrasses qui seront gérées de manière durable selon la Charte d’Entretien Durable des espaces verts de La Française REM. Par ailleurs, un contrat d’approvisionnement en énergie renouvelable limite l’impact carbone de son exploitation. La performance énergétique du bâtiment sera améliorée notamment par la sensibilisation des locataires. Cette acquisition a été réalisée pour le compte des Sociétés Civiles de Placement Immobilier LF Grand Paris Patrimoine et Epargne Foncière. Pour cette opération, La Française REM était conseillée par l’office notarial Allez & Associés ainsi que les Cabinets Jeantet et Fairway Avocats. AG2R La Mondiale était conseillé par l’office notarial Thibierge Notaires. L’opération a été réalisée par le département Capital Markets de Knight Frank dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec Savills. Cette acquisition a été financée par la Banque Européenne du Crédit Mutuel conseillée par l’étude Victoires Notaires associés et le cabinet Archers.

Poste Immo loue 352 m² de bureaux et activités sur le Parc Gorge de Loup à Lyon (69)

La foncière du Groupe La Poste signe un bail 3-6-9 au cœur de Vaise pour l’installation d’un nouveau centre de tri. Sa localisation, rue Joannès Masset, le place à la fois au centre du 3ème quartier d’affaires de Lyon et près des sorties de Lyon et grands axes de circulation de la région. Un emplacement privilégié et proche de toutes commodités pour Poste Immo. Le Parc Gorge de Loup accueille des immeubles de bureaux et d’activités. L’immeuble concerné se situe en entrée de site avec une belle visibilité et des possibilités signalétiques. Le local en rez-de-chaussée présente un espace atypique de type industriel avec une belle hauteur sous plafond dans l’open-space principal. Quelques bureaux adjacents et des espaces techniques complètent l’ensemble pour une surface totale de 352 m². Dans cette transaction, Lambert Beaujouen de CBRE a conseillé le bailleur et Astrid Faure de Sorovim le preneur.

Le Groupe Duval annonce le lancement des travaux du nouveau centre commercial de Decazeville (12)

Les travaux de construction d'un nouveau centre commercial sur la commune de Decazeville (12) ont été lancés avec une livraison prévue en avril 2022. La première étape consistera en des travaux de voiries et de réseaux avant la mise en œuvre des fondations cet été. Ensuite, les bâtiments s'élèveront jusqu'à la pose de la toiture d'ici à la fin de l'année. Les quatre derniers mois seront consacrés aux aménagements intérieurs et extérieurs. L'investissement de cette opération représente plus de 10 millions d'euros. Quatorze entreprises locales ont été désignées et la quasi-totalité des surfaces de ce nouveau pôle est commercialisée. Avec 3 grandes enseignes et restaurants sur 10 000 m² au sein d'une promenade commerciale de grande qualité, ce nouveau centre commercial contribuera au dynamisme commercial de Decazeville et répondra aux attentes de ses habitants qui n'auront plus à parcourir plusieurs kilomètres pour trouver une offre aussi complète. Ce nouveau centre commercial accueillera une surface alimentaire (Super U), une salle de sport et une enseigne de l'équipement de la personne et de la maison. Aux portes de la ville, il bénéficie d'une excellente accessibilité. Conçu en étroite collaboration avec les élus locaux, ce nouveau centre commercial participera de la dynamique des Decazevillois en créant un nouvel espace alliant shopping et détente.

Vinci Construction livre le campus “Wenov” à Lille (59)

Sogea Caroni, filiale de Vinci Construction France, a livré le campus "Wenov" situé à Lille (59), au cœur d’EuraTechnologies, premier incubateur-accélérateur de France dédié aux nouvelles technologies. Ce programme mixte formera un hyper-hub européen du numérique. Développé par Vinci Immobilier pour Crédit Mutuel Nord Europe, le campus “Wenov”, accueille, sur plus de 23 000 m², des écoles, des centres de formation aux métiers du numérique, des espaces de coworking et 300 m² de commerces. Avec une structure ouverte et hyperconnectée, le bâtiment est constitué d’une série de plateaux superposés et reliés entre eux par des passages extérieurs couverts, des jardins, des passerelles, des coursives en étages et par le deck, une vaste terrasse de 1 500 m² sur deux niveaux. Des espaces de restauration, une crèche et de nouveaux espaces publics ont également été installés. Enfin, WENOV accueille une résidence étudiante Student Factory, de 206 chambres réparties sur quatre bâtiments, livrée en fin d’année. De nombreux espaces verts et de pleine terre ont été installés, favorisant ainsi la biodiversité. Les modes de déplacements doux sont également privilégiés grâce à la création d’un quartier piéton. Ce programme mixte est labellisé BREEAM, niveau Very Good, NF Habitat et Biodiversity®.

Le Gouvernement place la filière bois au cœur de sa stratégie bas carbone

Julien Denormandie, Emmanuelle Wargon et Agnès Pannier-Runacher, ont signé aux côtés de Luc Charmasson, président du Comité Stratégique de Filière Bois, un avenant au contrat stratégie de la filière signé en 2018. Cette actualisation du contrat, dans la perspective de France Relance, affirme trois objectifs majeurs : l’optimisation du puits de carbone du secteur forêt-bois au service des transitions écologiques et bas carbone , une mobilisation renforcée de la filière et de l’Etat en faveur de la souveraineté industrielle de la France, en cohérence avec le potentiel forestier national et par un soutien aux implantations industrielles et à la relocalisation d’unités de transformation de bois et une coopération intra et inter-filières pour renforcer les compétences et optimiser le fort potentiel d’emploi du secteur forêt-bois notamment en milieu rural.

Adoption du titre “Se loger” du projet de loi Climat et Résilience

Cette semaine, les députés ont adopté à l'Assemblée nationale le titre “Se loger” du projet de loi Climat et Résilience, issu des propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Le but est de résorber le nombre de passoires thermiques en France avec la publication de 3 nouveaux arrêtés permettant de mettre en place le nouveau DPE : celui-ci sera donc applicable le 1er juillet 2021. Ce nouveau DPE devient opposable et il ne concerne pour le moment que les logements. Une seule méthode de calcul sera dorénavant utilisée pour régir l'ensemble du parc immobilier d'habitation quelle que soit son année de construction. Ce DPE comprendra aussi des informations et des conseils d'amélioration énergétique sous forme de bouquets de travaux. Cela changera différentes choses d'ici 2028 pour les propriétaires bailleurs. Tout d’abord, ils auront l’interdiction d’augmenter les loyers dans les logements “passoires thermiques”. Ensuite, ils auront l’obligation de réaliser un audit énergétique lors de leur vente. Enfin, il y aura la mise en place d’un calendrier progressif d’interdiction de mise en location des logements classés F et G à horizon 2028, avec une première échéance dès 2023. Ainsi tous les logements dont la consommation d'énergie dépasse 450 kWh d'énergie finale par an et par mètre carré (environ 90.000 biens concernés) seront interdits de location. En 2025, ce sera au tour de l'ensemble des logements étiquetés G, puis les logements F en 2028.

Eurazeo lance son premier fonds “Article 9” dédié à la transition écologique du secteur maritime

Eurazeo a lancé le fonds thématique “Sustainable Maritime Infrastructure” qui financera, dans le secteur maritime, des infrastructures et des technologies plus respectueuses de l’environnement. Le fonds aura ainsi pour objectif le développement durable au sens de l’article 9 du règlement (UE) 2019/2088 (dit “règlement Disclosure”) et participera directement au déploiement d’O+, la stratégie ESG du Groupe dont l’un des piliers est l’atteinte de la neutralité nette carbone au plus tard en 2040. Aujourd’hui, 90 % des marchandises mondiales sont transportées par la mer. La transition du secteur maritime constitue donc un enjeu crucial dans la lutte contre le dérèglement climatique. Pour répondre à cet enjeu, le fonds financera principalement trois types d’infrastructures : navires dotés de technologies de pointe plus respectueuses de l’environnement, équipements portuaires innovants, et actifs contribuant au développement des énergies renouvelables en mer. Il accompagnera une cinquantaine d’infrastructures européennes qui soutiendront la transition de l’économie maritime vers une économie neutre en carbone à l’horizon 2050, en alignement avec l’ambition annoncée dans le cadre du “Green Deal” européen. Plusieurs investisseurs souverains et institutionnels de renom ont déjà confirmé leur participation dans le fonds, dont la taille cible s’élève à 300 M€. Ce fonds de leasing, qui sera géré par Idinvest Partners, présentera pour les investisseurs un profil de risque particulièrement sécurisé par la détention des actifs en propre. A travers des opérations de financement d’actifs, il générera des distributions trimestrielles issues des loyers perçus et bénéficiera d’un SCR (Solvency Capital Requirement) inférieur à 10 %.

Olivier Morisseau prend la direction du département Project Management de CBRE Design & Project

CBRE a annoncé la nomination d’Olivier Morisseau à la direction du département Project Management de CBRE Design & Project. Il sera directement rattaché à Thibaud Bourdon, Directeur Général de l’entité en charge de la conception et de la gestion des projets immobiliers pour les clients investisseurs, propriétaires et entreprises. Fort de plus de 30 années d’expérience dans les métiers de l’immobilier, Olivier Morisseau intègre l’entité Design & Project de CBRE pour prendre la direction de son département Project Management en charge des missions d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) et de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée (MOD). Il sera également membre du comité de direction de Design & Project. Après avoir débuté sa carrière chez Eiffage, Olivier a entre autres, travaillé pour France Printemps comme Directeur des Etudes et Travaux, au sein du groupe LVMH en qualité de Senior Project Manager Store Planning Europe et de Directeur adjoint immobilier de Louis Vuitton. Il a ensuite intégré ADIM/Vinci en tant que Directeur de Programmes, puis ISG Europe comme Directeur des Opérations puis Directeur Général délégué France. Il est par ailleurs intervenu en tant que consultant indépendant sur des missions d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour le compte d’utilisateurs et d’investisseurs. Ingénieur de formation, Olivier, 58 ans, est diplômé de l’ESTP, d’un Master de l’ESCP en Project Management International et est certifié Ingénieur Européen EUR-ING.

