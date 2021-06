La veille urbaine du 2 juin 2021

Fiducial Gérance acquiert un immeuble de bureaux de 1 725 m² à Neuilly (92)

Fiducial Gérance vient de signer, pour le compte de sa SCPI Sélectipierre 2 - Paris, un nouvel investissement à Neuilly-sur-Seine (92), portant sur un immeuble de bureaux situé au 83 avenue Charles de Gaulle, acquis auprès de l’Immobilière Dassault. Situé au pied du métro Sablons (ligne 1), à proximité du hub de la Porte Maillot, cet immeuble en pleine propriété bénéficie d’une belle visibilité le long d’une artère majeure en plein renouveau. D’une surface totale de 1 725 m², il abrite des bureaux bien agencés sur 7 étages ainsi que des commerces au rez-de-chaussée. Livré en 1995, entièrement rénové en 2014, il est intégralement loué. Il remplit d’ores et déjà les objectifs de consommation énergétique fixés par la Loi Elan. L’acquéreur était représenté par l’Étude Michelez Notaires, le vendeur par l’étude Monassier. La transaction a été réalisée par Knight Frank.

Monceau Assurances acquiert un immeuble de bureaux au 36 rue de l’Arcade, Paris 8

© Jean-Marc Lavigne

Selon Business Immo, Monceau Assurances aurait acquis, auprès d’un propriétaire privé, la pleine propriété d’un immeuble situé au 36 rue de l’Arcade à Paris 8. L’actif développe une surface utile de 1 330 m² sur cinq étages à usage de bureaux, ainsi qu’un sous-sol à usage d’archives. L’ensemble est loué à plusieurs utilisateurs. La transaction a été réalisée par Catella Property dans le cadre d’un mandat exclusif.

REInvest cède un immeuble logistique en France à GLP

REInvest Asset Management S.A. a cédé, pour le compte d’un client, une plateforme logistique de 36 000 m², entièrement louée, dans le département de l'Aisne en région Hauts-de-France. Grâce cette cession au gestionnaire d'investissement mondial GLP, le dernier immeuble logistique du fonds a été vendu et la stratégie d'optimisation a été poursuivie avec succès. Les parties se sont engagées à ne pas divulguer le prix de vente.

Spie batignolles bâtit une réalisation d’inspiration biophilique d’envergure pour Altarea Cogedim Régions et Groupama

C’est au cœur du parc “Innolin” de Mérignac que le promoteur immobilier Cogedim a choisi d’implanter un bâtiment tertiaire d’envergure faisant la part belle à la nature. S’inspirant des principes biophiliques, le maître d’ouvrage et son futur preneur, Groupama, ont à cœur de faire vivre la faune et la flore environnante à l’intérieur même du bâti pour préserver la biodiversité locale et offrir aux futurs occupants un réel bien-être au travail. Pour assurer la conception et la construction de cette opération, Cogedim s’est appuyé sur les compétences et le savoir-faire de : Sinteo, AMO Environnement - Hubert Godet Architectes (HGA) - Otéis, bureau d’études/MOE d’exécution et Spie batignolles sud-ouest, constructeur. L’entité Spie batignolles malet, sous-traitante, réalise les travaux de préparation du terrain et d’aménagement des espaces autour des bâtiments (terrassement, voirie et réseaux divers, mise en œuvre des enrobés dans le parc de stationnement). Le bâtiment s’étend sur une surface de 15 000 m² en R+2. Il est accolé à un parc de stationnement en silo sur 3 niveaux offrant 468 places, avec 41 places extérieures complémentaires. Spie batignolles sud-ouest a été attributaire d’un marché en macro-lot concernant le gros œuvre, le clos couvert et le second œuvre (hors lots techniques). L’opération fait l’objet d’une charte de chantier très stricte à faibles impacts environnementaux et nuisances visuelles / acoustiques, qui a été signée par l’ensemble des acteurs de sa construction. Cette démarche a permis d’atteindre un taux de valorisation des déchets de chantier de 90 %, au lieu des 85 % fixés initialement. Pour ce faire, Spie batignolles sud-ouest travaille en étroit partenariat avec une plateforme bordelaise indépendante, nommée “Voila”, située à proximité du parc “Innolin”. La fin des travaux est prévue au 30 septembre 2021 pour une livraison finale fin 2021/début 2022.

La Banque Postale Asset Management choisit l’ensemble “Morland Mixité Capitale” pour son futur siège

Emerige, représentant la SPNA et Nuveen, propriétaire de l’ensemble tertiaire, ont annoncé la signature de leur premier bail avec La Banque Postale Asset Management (LBP AM) pour son futur siège au sein de l’immeuble “Seine” de “Morland Mixité Capitale” situé sur le Quai Henri IV en plein cœur de Paris. LBP AM, gestionnaire de conviction multi-spécialiste, pionnier de l’Investissement Socialement Responsable en France, filiale de La Banque Postale, a sélectionné un site au cœur de Paris et économe en énergie. Les 180 collaborateurs de LBP AM et de sa filiale Tocqueville Finance s’installeront sur 3 302 m² au sein d’un immeuble neuf et végétalisé avec vue sur Seine d’ici le 1er trimestre 2022. Ils bénéficieront de tous les services et usages qu’offre cet emblématique programme d’éco quartier entre l’île Saint Louis, la Place des Vosges et la Bastille. Conçu par David Chipperfield Architects et CALQ Architecture pour le groupe Emerige, la réhabilitation de l’ancien site administratif de la préfecture de Paris va donner naissance à un immeuble de très grande qualité architecturale au centre du Paris historique et à un programme immobilier innovant et citoyen autour de la mixité des usages et des publics. Le site comprendra plus de 11 usages ouverts aux Parisiens et aux visiteurs de la Capitale grâce à une rue intérieure vivante et attractive, reliant le Boulevard Morland au Quai Henri IV. Sa métamorphose donnera vie à des bureaux, logements, commerces, une crèche, un centre artistique, une auberge de jeunesse, un centre de fitness, une piscine et une rue intérieure accueillant un marché alimentaire permanent proposant des produits de qualité issus du circuit court. Aux deux derniers étages, le bar et le restaurant d’un hôtel 5 étoiles abriteront une œuvre panoramique de l’artiste Olafur Eliasson et du Studio Other Spaces.

L’EPA Paris-Saclay lance une consultation de bailleurs sociaux sur un lot de la ZAC de Moulon

Afin de poursuivre l’aménagement du campus urbain Paris-Saclay, l’EPA Paris-Saclay lance une consultation, en vue de cessions de charges foncières, pour sélectionner un bailleur social qui assurera la maitrise d’ouvrage directe d’un programme mixte situé sur le lot BB4. Situé au sein du quartier de Moulon, sur la commune d’Orsay, le lot BB4 comportera une résidence étudiante sociale ainsi qu’un restaurant universitaire. La consultation est organisée en 2 phases : une phase candidature puis une phase offres. Situé à l’Est du quartier de Moulon, sur le secteur dit du “Belvédère”, au cœur d’un ensemble composé principalement de bâtiments universitaires et laboratoires de recherche en pleine restructuration mais également à proximité de la place Hubert Coudane et de plusieurs résidences étudiantes, le lot BB4 accueillera un programme mixte comprenant une résidence étudiante sociale d’environ 3 900 m² SDP, soit environ 135 lits, dont 30 destinés à des chercheurs de l’Université Paris-Saclay, ainsi qu’un restaurant universitaire d’environ 1 200 m² SDP, constituant une offre de restauration confortable et fonctionnelle. L’ensemble du programme sera géré par le CROUS de l’Académie de Versailles et devra être livré pour la rentrée universitaire de septembre 2025.

Anaxago Capital lance deux nouveaux fonds et accélère dans le capital investissement immobilier

La société de gestion Anaxago Capital annonce le lancement de deux fonds accessibles aux investisseurs particuliers et professionnels : Society 2021 et Club-Deal Réemploi. Après le succès de Society One, le premier fonds d'Anaxago Capital doté de 20 M€, lancé en 2019, intégralement investi en une année avec plus de 26 investissements, Anaxago Capital lance aujourd’hui “Anaxago Society 2021”, un fonds de capital investissement immobilier destiné aux investisseurs privés comme professionnels, accessible à partir de 10 000 euros. Le fonds a été conçu selon un triptyque performance, durée courte et fiscalité avantageuse, tout en ciblant des opérations à taille humaine. Spécialisé dans l’investissement en actions et obligations non cotées, le fonds ciblera des programmes en lien avec les tendances profondes qui animent le marché immobilier français, notamment dans la construction de logements, les nouveaux usages (co-living, immobilier géré) et la réhabilitation d’actifs de centre-ville. Anaxago Club-Deal Réemploi est un fonds diversifié d'opérations de marchand de biens et de réhabilitation d'actifs immobiliers dans les grandes villes françaises. Éligible au dispositif d’apport-cession 150-0 B ter et accessible dès 100 000 euros, ce fonds est en cours d’acquisition de quatre biens : trois à Paris, un à Marseille. Le mécanisme dit de réemploi des plus-values d'apport-cession permet au chef d'entreprise d'optimiser sa fiscalité lors de la vente de son entreprise. Il permet d’obtenir, sous certaines conditions, d'un report, voire d'une franchise d'imposition sur la plus-value des titres faisant l'objet de la cession.

MAPFRE et Swiss Life Asset Managers lancent un nouveau véhicule de co-investissement immobilier paneuropéen

Forts de leur succès commun en co-investissement en bureaux Core en France depuis 2018, MAPFRE et des sociétés du groupe Swiss Life mettent en place un nouveau véhicule de co-investissement immobilier paneuropéen. Celui-ci est détenu par Swiss Life et MAPFRE (via plusieurs entités juridiques). Au lancement, ce véhicule de co-investissement détenait des actifs situés en Espagne et en Italie, s’élevant à environ 400 millions d’euros. Dans le cadre de ce partenariat stratégique, Swiss Life Asset Managers et MAPFRE projettent de développer cette plateforme d’investissements paneuropéenne dont le développement devrait porter essentiellement sur des actifs de bureaux Core situés dans les principales villes européennes. MAPFRE a amorcé cette première phase du projet par l’apport d’un immeuble de bureaux emblématique situé à Madrid doublé d’une souscription en numéraire. Trois actifs de bureaux prime situés à Milan apportés par des sociétés du groupe Swiss Life via un fonds italien dans lequel Verti (filiale italienne du groupe MAPFRE) avait préalablement pris une participation, viennent compléter ce partenariat dont le volume global est d’environ 400 millions d’euros. Pour ce projet, MAPFRE est en charge de la gestion des actifs situés en Espagne, à travers ses filiales MAPFRE Inversión - conseiller en investissement - et SERVIMAP le gestionnaire immobilier. Swiss Life Asset Managers France assurera, pour sa part, la gestion des actifs situés en dehors de l'Espagne.

Alban Castres