La veille urbaine du 2 juillet 2021

Alderan acquiert un portefeuille de 17 actifs de transport et de logistique pour le compte de la SCPI Activimmo

Alderan a annoncé l’acquisition en sale and leaseback d’un portefeuille composé de 17 sites de transport et de logistique. L’ensemble est loué au groupe BERT, transporteur et logisticien de premier plan. L’opération a été réalisée sous la forme d’un share deal (rachat de la structure de détention des actifs immobiliers). Le portefeuille représente une surface locative d’environ 138 000 m² et d’importantes emprises foncières (environ 460 000 m² au total). Les sites sont majoritairement localisés sur la dorsale logistique (axe Lille-Paris-Lyon-Marseille) et à proximité immédiate de grands axes routiers ou autoroutiers. Il offre par ailleurs une très belle sécurisation locative grâce aux baux long terme signés, avec une durée moyenne pondérée d’engagement ferme de 11 ans, pour un loyer global annuel de 4,9 M€. Le revenu global du portefeuille permet à la SCPI Activimmo de maintenir ses objectifs de rendement à hauteur de 6 %. BNP Paribas Real Estate, accompagnait le vendeur, qui était conseillé par le cabinet Lexicube (fiscal) et le cabinet Valexfy (expert en évaluation) ainsi que l’étude Up’ Notaires (Me Frédéric Aumont). Alderan était conseillé par l’Etude Lasaygues(Me Hubert de Vaulgrenant) pour la partie notariale, par le cabinet Forstone pour les aspects comptables, et par le cabinet Apollo pour les aspects juridiques et fiscaux.

B&B Hotels et Swiss Life Asset Managers acquièrent l’hôtel “Timhotel Berthier” à Paris 17

B&B Hotels et Swiss Life Asset Managers ont acquis l’hôtel “Timhotel Berthier” (Paris 17) auprès de Timhotel. L’hôtel devient le B&B HOTELS Paris 17 Batignolles. Forte de cette acquisition, la marque B&B Hotels acquiert ainsi son premier site à Paris intra-muros et renforce sa visibilité. Le groupe gère désormais plus de 300 hôtels en France et de 560 hôtels dans le monde, et entend continuer à accélérer son développement et prendre sa place dans la consolidation du secteur hôtelier en France et en Europe. 70 ouvertures sont d’ores et déjà annoncées pour cette année 2021. Pour mener à bien ce projet, Vincent Quandalle a décidé de s’appuyer sur Tonio Logiudice, le Directeur actuel de l’hôtel et son équipe. Dans cette opération, le vendeur a été conseillé par CBRE, Eastdil Secured, Lamartine Conseil, CMS Francis Lefebvre, Aguesseau Notaires et ACA NEXIA, les acquéreurs par Herbert Smith Freehills, PWC, Howden, et Les Notaires du Trocadéro.

Le Groupe em2c réalise l’extension du laboratoire agroalimentaire de Traiteur Guillaud à la Côte-Saint-André (38)

Afin de faire face à la croissance d’activité de Traiteur Guillaud, le Groupe em2c engage l’extension de son site de production à la Côte-Saint-André (38). Sur un terrain de 5 300 m², l’extension développe 2 300 m² de SDP mixte répartis en 1 900 m² d’activité et 430 m² de bureaux. L’organisation des flux véhicules a été totalement repensée en division avec la création d’une cour camion et un nouveau parking de stationnement pour les véhicules légers. Par ailleurs, un patio est créé entre les deux bâtiments afin d’offrir aux collaborateurs de l’entreprise un espace de convivialité supplémentaire. Concernant les aménagements extérieurs, les 1400 m² d’espaces verts accueilleront une vingtaine d’arbres… tous fruitiers. Enfin, l’ensemble optimise la production d’énergie solaire avec 900 m² de panneaux photovoltaïques en toiture du nouveau bâtiment. L’entreprise double ainsi la surface de son outil de travail pour devenir la plus grosse cuisine centrale privée de la Région Rhône-Alpes. Les travaux démarreront en septembre 2021 pour une livraison prévue en juillet 2022.

Icade Santé acquiert une clinique SSR auprès d’Orpea pour 28 M€

Icade Santé a signé le 29 juin 2021 une promesse en vue de l’acquisition en France d’une clinique SSR (Soins de Suite et de Réadaptation) en sale and leaseback auprès du Groupe Orpea pour un montant de 27,7 M€. Situé à Olivet (45), l’établissement offre une capacité2 d’accueil de 198 lits sur une surface de 10 350 m². Un bail ferme de 11 ans sera signé avec Orpea, qui continuera d’assurer l’exploitation de l’établissement. La finalisation de cette acquisition est attendue au cours du troisième trimestre 2021. Après l’acquisition en juillet 2020 d’un portefeuille de 9 établissements de santé en Allemagne et en France, cette opération porte à 10 le nombre d’actifs acquis auprès d’Orpea et exploités par le leader mondial de la dépendance, renforçant ainsi les relations partenariales entre Orpea et Icade Santé sur le long terme. Après cette acquisition, le portefeuille de la Foncière Santé (périmètre France et International) est composé de 184 actifs, dont 40 à l’international. Son patrimoine était valorisé au 31 décembre 2020 à 5,7 Mds€ HD.

Le Groupe Idec Invest met à bail le premier bâtiment du nouveau Campus Thésée Datacenter

Le Groupe Idec Invest s’est engagé pour contribuer à la construction d’une opération ambitieuse : un nouveau Campus de Data Centers situé à Aubergenville (78). L’entrée en service du premier bâtiment qui compose ce dernier a eu lieu en juin 2021. Ce Datacenter a été imaginé autour d’un concept d’immobilier durable, connecté et intelligent. Ce nouveau projet de campus porté par Thésée Datacenter, nouvel hébergeur français, est situé à l’ouest parisien à vingt minutes de La Défense, sur un terrain de 3 hectares. Il s’inscrit également dans une logique d’efficacité énergétique avec le plus haut niveau énergétique : un PUE (Power Usage Effectiveness) de 1,20 soit 35 % de consommation d’énergie en moins par rapport aux datacenters les plus récents. Pour la réalisation du nouveau bâtiment, le Groupe Idec Invest, spécialisé dans l’investissement immobilier et professionnel du Groupe Idec, a confié cette tâche à Idec, spécialiste de la conception et construction d’immobilier logistique, industriel et tertiaire. Après des travaux débutés en mai 2020, le premier bâtiment du campus a été livré ce mois de juin à Aubergenville (78). La surface construite de ce bâtiment est de 2 700 m² et comporte 1 000 m² de serveurs et 3 niveaux de bureaux. Ce premier bâtiment d’un campus de 6 Data Centers neutres et indépendants sera classé niveau TIER IV, le plus haut niveau possible pour un Data Center concernant sa disponibilité et la fiabilité de ses capacités d’hébergement.

