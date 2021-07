La veille urbaine du 1er juillet 2021

Powerhouse Habitat acquiert 31 immeubles d’habitation auprès d’Immovalor Gestion

Powerhouse Habitat a acquis 31 immeubles d’habitation, en gré à gré, auprès de la SCPI Scellier Domivalor 4, gérée par Immovalor Gestion. Le patrimoine, composé de 874 logements situés pour plus de la moitié en Ile-de-France, représente un volume d’investissement de 207,5 M€. Cet investissement s’inscrit dans la stratégie de développement de Powerhouse Habitat centrée sur l’acquisition d’actifs résidentiels en zone urbaine. Elle vise à répondre aux défis de l’offre de logements à loyers modérés dans les zones tendues, notamment en Ile-de-France.

SERPI Promotion, CIRPA Construction et Sodrim cèdent un ensemble résidentiel à Saint-Ouen (93)

Un groupe de protection sociale de premier ordre a acquis, auprès de SERPI Promotion, CIRPA Construction et Sodrim, un ensemble résidentiel de 3 900 m² à Saint-Ouen (93). Le département Capital Markets d’Ikory a accompagné les vendeurs dans cette cession. Situé dans un environnement résidentiel en pleine mutation, rue des Rosiers, à proximité de la mairie de Saint-Ouen et de sa nouvelle station de la ligne 14, l’opération sera composée de 48 logements en R+7 et 2 commerces en RDC pour une surface globale de près de 4 600 m². “Cette transaction témoigne de la dynamique actuelle de l’investissement résidentiel, notamment sur le segment de la VEFA en bloc qui représentait déjà près de 2/3 des investissements en bloc en 2020 ; l’appétit des investisseurs pour le segment résidentiel est encore plus grand et le volume exceptionnel de 2020 (5,5 milliards d’euros d’après les derniers chiffres publiés le 26/02/2021 par ImmoStat, ce qui fait du résidentiel la deuxième classe d’actifs la plus plébiscité en France de la part des investisseurs après le bureau mais devant la logistique ou le commerce) pourrait même être challengé en 2021”, analyse Guillaume Atten, Directeur du département Capital Markets d’Ikory.

Le SYTRAL acquiert en VEFA, auprès de Cogedim Grand Lyon, un immeuble de bureaux à Villeurbanne (69)

Cogedim Grand Lyon annonce avoir vendu en VEFA au SYTRAL (Syndicat Mixte des Transports pour le Rhône et l’Agglomération Lyonnaise), un immeuble de bureau de 6 000 m² au sein d’une opération plus large dénommée “Ilot G” qui comprend deux bâtiments à Villeurbanne (69). La livraison de cet immeuble est prévue pour le premier trimestre 2023 avec des travaux déjà engagés. Cette vente intervient après celle du premier bâtiment à Est Métropole Habitat en octobre 2020. Le syndicat va implanter sur ce projet le délégataire de la gestion du réseau. L’ilot s’organise autour de 2 bâtiments posés sur un socle de commerces. Pensé par le groupement d’architectes OAB-PENIN et AFAA, il comprendra, en plus des deux immeubles de bureau, 900 m² de commerces ainsi que 130 places de stationnement. Situé au 14 Rue Olympe de Gouges, ce bâtiment assurera un véritable rôle de charnière entre les différents quartiers qui constituent la ZAC Villeurbanne La Soie. L’ensemble immobilier assurera la transition entre le tissu pavillonnaire, l’habitat collectif, les zones tertiaires ou d’activités, répondant chacun à une échelle et à une identité singulière. L’immeuble de bureau acquis par SYTRAL vise les certifications HQE niveau Excellent, Référentiel Bureau Durable Grand Lyon et BREEAM niveau Very Good.

Le Groupe Crédit Mutuel Arkea acquiert un immeuble de bureaux à Rennes (35)

Le Groupe Crédit Mutuel Arkea a acquis, pour sa filiale Arkea Foncière, un immeuble de bureaux de 4 000 m² au sein du programme "Ilot Beaumont" à Rennes (35). Porté par le Groupe Legendre et imaginé par les cabinets d’architectes Kempe Thill et Atelier 56S, le programme “Ilot Beaumont” est un ensemble mixte de 3 bâtiments. Confortant par ailleurs son engagement RSE, le Groupe Crédit Mutuel Arkea investit dans des bureaux destinés à la location au sein d’un bâtiment certifié HQE. Le programme sera livré au cours du 4ème trimestre 2023. L’équipe tertiaire Tourny Meyer Rennes a accompagné le groupe Crédit Mutuel Arkea et sera le commercialisateur exclusif des surfaces locatives.

L’agence Équipements Publics de GCC remporte les chantiers du CREPS de Châtenay-Malabry (92) et du Campus d’Innovations Mines ParisTech à Versailles (78)

Créée en fin d’année 2020 afin de conforter la position de GCC sur le secteur des marchés publics, l’agence Équipements Publics vient de remporter deux chantiers emblématiques. À Versailles (78), GCC prendra en charge la création du Campus d’Innovation Mines ParisTech. A Châtenay-Malabry (92), c’est le Centre de Ressources, d’expertise et de performance sportive (CREPS) qui bénéficiera de l’expertise du constructeur. Situé sur la commune de Versailles, au cœur de la ZAC Satory Ouest, le Campus d’innovation Mines ParisTech a pour objectif de regrouper sur un même site les centres de recherche de l’École Mines ParisTech, le Centre d’efficacité Énergétique des Systèmes (CES) et une antenne du Centre de Robotique (CAOR). S’étendant sur 15 000 m², ce projet comporte une dimension environnementale forte et s’intègre dans un processus d’amélioration de la performance énergétique du bâtiment et de la réduction carbone, E+C-. Le Centre de ressources, d’expertise et de performance sportive (CREPS) Ile-de-France situé à Châtenay-Malabry s’étend sur près de 17 hectares. Il est à la fois site sportif, salle de sport avec des équipements extérieurs, structure d’hébergement, de restauration et lieu de formation.

Invesco Real Estate effectue son premier investissement résidentiel en France près de la frontière suisse, à proximité de Genève

Invesco Real Estate (Invesco) a réalisé son premier investissement résidentiel en France dans le cadre d'une vente en l’état futur d’achèvement. L'acquisition à Bossey, située à la frontière franco-suisse près du centre-ville de Genève, a été réalisée pour le compte d’un fonds résidentiel européen récemment lancé par la société. Le projet consiste en 115 appartements de première qualité, modernes et construits dans une approche durable, répartis sur une surface totale d'environ 7 100 m² et dont l'achèvement est prévu au quatrième trimestre 2023. Cette acquisition accroît l'exposition d'Invesco au secteur résidentiel européen, un axe de développement stratégique pour la société. Si l'on tient compte de cette dernière transaction, Invesco gère désormais 35 investissements représentant plus de 8 310 logements répartis dans neuf pays d'Europe. Bossey fait partie du Genevois français, une communauté d’agglomérations aisées située en France près de Genève. Près de la moitié des travailleurs de cette région traversent la frontière chaque jour pour aller en Suisse. Le revenu annuel moyen par habitant de Bossey est plus de deux fois supérieur à la moyenne nationale française et la ville, située à 20 minutes de Genève, offre des loyers très compétitifs, bien inférieurs aux niveaux de prix genevois.

Le Booster du Réemploi lance sa marketplace Looping.immo, et engage une centaine de chantiers en faveur du réemploi des matériaux de construction

Organisé par l’agence A4MT, le Booster du Réemploi rassemble 36 grands maîtres d’ouvrages (Gecina, Altarea, Icade, Groupama Immobilier…). Neuf mois après son lancement en septembre 2020 au MIPIM, l’initiative annonce 93 projets (de construction, rénovation, ou restructuration) engagés dans la démarche, de toutes tailles et dans toute la France, représentant environ 1 million de mètres carrés. Parmi les projets les plus emblématiques figurent le futur siège de BNP Paribas RE à Boulogne-Billancourt, celui de Groupama à Bordeaux ou encore le 3 place de l’Opéra à Paris… Le Booster dévoile également looping.immo, sa marketplace conçue par Fabernovel, où les maîtres d’ouvrages postent leurs besoins en matériaux d’occasion. Le Booster du Réemploi est une démarche totalement inédite lancée en Septembre 2020 : une alliance des grands maîtres d’ouvrages de France (investisseurs, promoteurs, et utilisateurs) pour faire décoller l’utilisation de matériaux de réemploi dans les chantiers de construction, réhabilitation, rénovation, et restructuration. 36 maîtres d’ouvrage participent à ce jour (liste ci-dessous) En rejoignant le Booster du Réemploi, les membres engagent leurs propres chantiers à se fournir en matériaux issus du réemploi : 93 chantiers tertiaires et de logements sont déjà inscrits, ce qui correspond à 1 million de mètres carrés de surface de planchers (par comparaison, 14 millions de mètres carrés de bureaux sont mis en chantier chaque année selon l’INSEE). Pour piloter le Booster du réemploi, A4MT a développé une méthode d’engagement qui a fait ses preuves : mobiliser des entreprises pionnières qui s’engagent à agir directement sur leurs projets. A4MT les accompagne dans la création d’outils et standards et encourager le marché à le rejoindre, dans un cercle vertueux. L’IFPEB applique cette méthode avec succès depuis 5 ans pour – entre autres – aider l’immobilier tertiaire à réaliser les économies d’énergie prévues par la loi ELAN (-40 % d’ici 2030).

Gilles Verseils rejoint Société Générale Immobilier Patrimonial en tant que directeur général

Société Générale Immobilier Patrimonial (SGIP, filiale de Société Générale spécialisée en distribution d'immobilier patrimonial) annonce la nomination de Gilles Verseils, 57 ans, en tant que Directeur général à compter du 1er juillet 2021. Gilles Verseils succède à Laurent Joly. Il intègre le Comité Exécutif et le Comité de Direction des activités immobilières de la Banque de Détail en France. Basé à Ampère E+ (Courbevoie), il est sous la direction de Béatrice Lièvre-Théry, Directeur des Activités Immobilières de Société Générale en France. Gilles Verseils a pour missions d’accélérer le développement et de renforcer le positionnement de SGIP comme acteur de référence en matière de solutions d’investissements locatifs en immobilier neuf, au bénéfice des clients des réseaux bancaires du groupe Société Générale. Diplômé d’une Maîtrise de Sciences et Techniques en économie à l’Université Paris-Dauphine, Gilles Verseils intègre le groupe Société Générale en 1988. Il y occupe plusieurs postes au sein du réseau France puis à l’étranger, notamment en Côte d’Ivoire et en Roumanie. Par la suite, il rejoint la Banque de Détail en France en tant que Directeur Commercial de la filiale spécialisée dans le crédit-bail immobilier, avant d’être nommé, en 2008, Deputy CEO de Société Générale en Serbie, en charge du développement commercial Retail et Corporate. En 2014, il devient Directeur Commercial de la Délégation Régionale Hauts-de-France et Haute-Normandie de Société Générale, et en 2018 Directeur des activités Retail de Société Générale Maroc (SGMA).

Alban Castres