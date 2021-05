La veille urbaine du 19 mai 2021

B&C France annonce la signature d'un bail commercial avec Bluelink au sein de l’immeuble “Osmose” à Arcueil (94)

B&C France annonce la signature d’un bail commercial avec la société Bluelink, filiale du Groupe Air France, portant sur 3 500 m² de bureaux dans l’immeuble “Osmose”, propriété d’investisseurs institutionnels conseillés par J.P. Morgan Global Alternatives, la branche de J.P. Morgan Asset Management dédiée aux investissements alternatifs. Situé à proximité immédiate de Paris et au cœur du quartier animé de la Vache Noire, “Osmose” s’inscrit dans le développement du pôle tertiaire de référence du sud parisien et propose un environnement de travail en parfaite adéquation avec les attentes des utilisateurs. Dessiné par le Cabinet Arte Charpentier Architectes, l’ensemble immobilier livré en novembre 2020 développe 16 380 m² de bureaux en R+7, dont un bâtiment est occupé par le Groupe Atlantic qui y a installé son siège mondial. Modulable et efficient, OSMOSE offre des prestations hautde-gamme, un RIE et un working café et bénéficie de très nombreux espaces extérieurs : un jardin de 1 100 m², des terrasses panoramiques et des balcons. Au terme de sa réflexion immobilière, le choix de Bluelink s’est arrêté sur l’immeuble “Osmose” dont la configuration, les caractéristiques techniques et architecturales ont su répondre aux attentes et enjeux organisationnels de la société. Les équipes de Bluelink s’installeront dans leur nouveau siège social à la fin de l’année 2021. Dans le cadre de cette transaction, J.P. Morgan Global Alternatives était conseillé par BNP Paribas Real Estate, CBRE Conseil & Transactions et B&C France. Bluebird et JLL conseillaient quant à eux le preneur.

Le trio Cogedim - Coffim - Sofinim cède, en VEFA, une résidence de coliving au Groupe Kley

Cogedim, Coffim et Sofinim ont signé la vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) auprès du groupe KLEY d’une résidence de 247 lits, située à Issy-les-Moulineaux (92). Cette belle réussite est le troisième projet réalisé en commun par Cogedim et Coffim sur la commune. Rue Guynemer, entre le centre aquatique Aquaboulevard, le stade Suzanne Lenglen et le parc des expositions de la Porte de Versailles, une résidence de coliving ouvrira ses portes à horizon 2024. Principale spécificité du futur ensemble : ses 850 m² d’espaces communs partagés, sur lesquels repose le concept de coliving, dont 200 m² dédiés au sport et au bien-être. Parmi les services proposés et pour certains accessibles au public : une piscine, un sauna, un restaurant, un espace de coworking, une salle de réunion, un bar ou encore une salle de répétition insonorisée avec instruments à disposition. Les colivers bénéficieront, en exclusivité, d’un salon lounge avec cuisine et d’un bar à vinyles.

Le Groupe em2c livre une nouvelle résidence Autonomie Odelia au Lyaud (74)

Odelia, association spécialisée dans le développement de solutions d’accompagnement de vie respectueuses pour les personnes âgées, a fait confiance au Groupe em2c pour la réalisation d’une résidence autonomie pour personnes âgées sur la commune de Le Lyaud (74). Livrée le 16 avril 2021, la Résidence Autonomie "Le Vallon des Vouas" développe 1 000 m² de SDP sur un seul niveau. Elle compte 24 appartements répartis sur deux ailes reliées par un espace de vie commun. Le confort, à portée de main La vie en résidence autonomie permet de préserver l’intimité des résidents tout en maintenant leur autonomie comme s’ils restaient chez eux. La résidence a été pensée comme un véritable lieu de vie collectif. Le vaste et lumineux espace commun de 172 m² comprend une salle d’animation et un grand salon (agrémenté d’un coin réchauffe) dans lequel les résidents peuvent partager les repas qui leur sont livrés, mais également des moments d’échanges conviviaux. Ils profitent aussi des équipements extérieurs : potager, jeu de boules, jardin ombragé et un coin barbecue.

Icade signe plus de 9 000 m² de bureaux en Île-de-France

Deux renouvellements pour plus de 5 000 m2 et portant sur une durée moyenne de 8,4 années Signature d’un bail de 9 ans fermes avec l’UBAF (Union de Banques Arabes et Françaises) au sein de la Tour “EQHO” à La Défense (92). Cette prise à bail, portant sur le renouvellement de 100 % de la surface occupée par l’UBAF depuis 2015, soit plus de 3 700 m², prendra effet en septembre 2021. Signature d’un bail de 6 ans fermes avec Geostock (entreprise française d’ingénierie spécialisée dans le stockage souterrain d’énergie) au sein de l’immeuble “H2O” à Rueil-Malmaison (92), portant sur 1 400 m² et prenant effet en janvier 2022. Par ailleurs, Icade a enregistré la signature de 3 nouveaux baux au sein du Parc Icade Paris-Orly-Rungis portant sur plus de 4 200 m². Ces baux, portant sur des actifs mixtes bureaux - activités, ont été signés auprès des sociétés TAO Distribution, Paris Flight Training et sarl ARN, pour une durée ferme moyenne de 7,5 années. Avec plus de 6 500 m² signés depuis le début de l’année, l’activité locative soutenue reflète l’attractivité du parc d’affaires de Rungis, liée notamment à la qualité de ses actifs, à la compétitivité des loyers proposés et à la bonne dynamique de marché pour les locaux mixtes bureaux - activités, ainsi qu’à son offre de services diversifiée.

A Bordeaux (33), Eiffage Construction construira le campus de l’ESSCA sur un site militaire historique du 18ème siècle

Eiffage Construction a signé avec l’ESSCA (École Supérieure des Sciences Commerciales d’Angers), un nouveau marché en Prix Maximum Garanti (PMG) pour la construction en entreprise générale d’un bâtiment situé rive droite à Bordeaux, ZAC Bastide Niel. La signature a eu lieu fin avril, en présence de Thierry Fouchereau, Secrétaire Général de l’ESSCA, Jean Philippe Renier, Directeur Avenir Déconstruction (cotraitant pour le lot Démolition), et Giuseppe Calaciura, Eiffage Construction Nord-Aquitaine (mandataire du groupement et en charge de tous les autres lots). Ce nouveau campus de Bordeaux en structure mixte acier-béton s’étendra sur une surface de plus de 4 800 m² répartis sur 8 niveaux, et sera construit dans l’ancien bâtiment du Mess des officiers de la caserne Niel, dont les façades napoléoniennes en pierre seront conservées. Le bâtiment est conçu par les cabinets Patrick Vacher et Guiraud-Manenc Architecte et s’inscrit dans la vision de Winy Maas, l’architecte urbaniste de la ZAC, fondateur du cabinet MVRDV.

Nouveau centre d’innovation de Mane à Bar-sur-Loup (06)

Triverio Construction, filiale de Vinci Construction France, accompagne une nouvelle fois l’industriel Mane dans ses projets, avec la réalisation du futur Centre d’Innovation Sarrée à Bar-sur-Loup dans les Alpes-Maritimes. Ce nouveau centre d’innovation accueillera plusieurs équipes et laboratoires dédiés à l’innovation afin de leur offrir plus de place pour travailler sur de nouveaux procédés d’extraction, d’extrusion et d’encapsulation. Le site va également accueillir Mane, un plateau de synergie entrepreneuriale à destination de start-ups et micro-entreprises innovantes, ainsi que des espaces d’accueil et de convivialité favorisant le co-working avec les clients du premier industriel français des Arômes et de la Parfumerie. Cette opération mobilisera 40 collaborateurs en gros œuvre, engendrera 28 000 m² de terrassement et nécessitera près de 8 000 m² de béton. Les travaux ont démarré en avril 2021 et devraient se terminer début 2023.

Allianz confirme sa position de prêteur immobilier majeur sur les opérations de développement vert

Allianz Real Estate, agissant au nom de plusieurs sociétés du groupe Allianz, a accordé 78 % d'un prêt de 185 millions d'euros aux côtés de BNP Paribas Real Estate à Icawood pour une opération de restructuration immobilière complète située dans le 18ème arrondissement de Paris. Allianz renouvelle ainsi sa confiance en Icawood, un fonds spécialisé dans les développements de bureaux à faible émission de carbone. Ce futur ensemble se composera d’environ 31 500 m² de bureaux et commerces et d’une résidente étudiante de 78 chambres. Il bénéficiera des caractéristiques innovantes propres aux opérations d’Icawood - une structure en bois massif lamellé-croisé construite sur une base existante entièrement restructurée – et qui seront mises en œuvre par le promoteur français WO2. Cette technique de construction permet une réduction significative de l’empreinte carbone tout en offrant un confort d’usage exceptionnel. L’architecture des bâtiments met l’accent sur la réversibilité des espaces et la flexibilité des aménagements intérieurs. Les espaces de travail sont pensés pour favoriser le bien-être et les nouveaux usages : luminosité des plateaux de plus de 4 000 m² interconnectés par des passerelles et des terrasses, qualité des matériaux employés (structure bois visible), qualité de l’air intérieur, 35 % d’espaces extérieurs dont une toiture terrasse végétalisée de 2 400 m², services accessibles à tous et ouverts sur la ville avec 160m de linéaire vitré sur rue. Le pool a été accompagné par De Pardieu Brocas Maffei, l’étude Wargny Katz et Mott MacDonald sur les aspects techniques.

Pierre Joutard nommé Directeur général adjoint en charge de l’aménagement et du développement durables de l’EPA Paris-Saclay

Directeur général de la Société Publique Locale (SPL) Lyon Confluence depuis 2014, Pierre Joutard rejoint l’Établissement public d’aménagement (EPA) Paris-Saclay en tant que Directeur général adjoint en charge de l’aménagement et du développement durables en remplacement de Franck Caro. Urbaniste et économiste, Pierre Joutard fut tout d’abord Directeur de l’Aménagement urbain et du service foncier de l’OPAC du Rhône entre 1995 et 2005. A ce titre, il a coordonné l'ensemble des directions opérationnelles engagées au sein des principaux Grands Projets de Ville (GPV) et ANRU de l'agglomération en conjuguant les savoir-faire et les cultures d’un aménageur urbain et celles des bailleurs sociaux. Directeur général adjoint de la SEM Lyon Confluence en 2006, il en prend la tête en 2014, en charge de la reconquête urbaine et économique et paysagère d'un projet mixte d’un million de m² sur d’anciennes friches permettant de doubler la presqu'île historique de Lyon. En portant notamment très haut, sur ce projet emblématique, les valeurs et standards d’une ville toujours plus durable et décarbonée, les performances qui y sont associées ont été régulièrement saluées et distinguées à l’échelle européenne. En intégrant l’EPA Paris-Saclay, Pierre Joutard coordonnera, aux côtés de Philippe Van de Maele, Directeur général de l’EPA Paris-Saclay, l’aménagement de l’Opération d’intérêt national (OIN) de Paris-Saclay, un des plus importants projet économique, scientifique et d’aménagement en France, qui s’étend sur 27 communes, 3 communautés d’agglomération et sur 2 départements (les Yvelines et l’Essonne). Il portera également les engagements ambitieux en matière de développement durable menée par l’EPA Paris-Saclay qui se traduit notamment par la co-construction d’une démarche de développement durable et de responsabilité sociétale avec les parties prenantes du territoire.

Alban Castres