La veille urbaine du 19 juillet 2021

Le Groupe Terrot conclut les ventes de deux immeubles de bureaux situés à Avignon (84) et Clermond-Ferrand (43)

En stock depuis 2017, ces deux immeubles acquis dans un portefeuille Unedic ont été revalorisés par le Groupe Terrot. Anciennement occupé par Pôle Emploi, l’immeuble de bureaux d’Avignon, situé rue Alexandra David-Neel (84), doté d’une surface de 841 m2 en R+1, et transformé en agence immobilière, a été cédé à un investisseur privé. L’immeuble de bureaux de Clermont-Ferrand, situé Boulevard Lavoisier (43) s’étend sur 1 065 m2 en R+2 et a été acquis par une foncière liée à une banque. Pour ces opérations, le Groupe Terrot était conseillé par l’étude du Boulevard Leclerc (Maître Mathieu Maurin) et avait comme partenaire bancaire le CIC Professionnels de l’immobilier.

Coffim et Morcet Immobilier livrent une résidence de 47 logements à Chatou (78)

Coffim et Morcet Immobilier ont livré une résidence de 47 logements. Situé à Chatou, dans les Yvelines, le programme a été intégralement vendu en bloc à trois bailleurs : Efidis, Inli et CDC Habitat. L’opération livrée par COFFIM en co-promotion avec Morcet Immobilier, compte 47 logements répartis en 3 bâtiments. Cet ensemble immobilier comprend 14 logements sociaux, 23 logements intermédiaires et 10 logements libres pour une surface totale de 2 553 m² de plancher. Situé entre les numéros 113, 115 et 117 Route de Maisons à Chatou, le programme est implanté en plein cœur d’un quartier pavillonnaire. Desservie par 3 halls d’entrée (A, B et C), idéalement située dans un secteur paisible et recherché, cette résidence à taille humaine se compose d'appartements du studio au 4 pièces, avec balcons et terrasses. Les logements intermédiaires situés en rez-de-chaussée disposent d’un jardin privatif. Conçue par le cabinet d’architecte Cabinet Leroy, la résidence s’intègre dans son environnement grâce à ses traitements différenciés et structurés. Ainsi, une dissociation a été réalisée entre le programme en accession et le projet social. Le premier adopte une façade travaillée en pierre de taille et enduit monocouche ton pierre, alors que le second est habillé d’une façade en enduit monocouche ton blanc cassé. Localisé dans un quartier résidentiel dans les hauts de Chatou, le programme bénéficie de toutes les commodités grâce à sa proximité avec les commerces et écoles, et est accessible grâce à son offre de transports en commun.

Cogedim annonce le démarrage des travaux du futur campus d’EM Lyon Business School

Cogedim Grand Lyon annonce le démarrage des travaux du futur campus d’emlyon business school à Gerland. Ce bâtiment, pensé par l’agence d’architecture PCA Stream, développera à sa livraison prévue au 4 ième trimestre 2023 près 30 000 m² dont 7 000 m² d’espaces collaboratifs et expérienciels. Situé en plein cœur du 7ème arrondissement lyonnais, cet ensemble visera les certifications environnementales HQE Excellent et BREEAM Very Good ainsi que les labels R2S* et OsmoZ. Le projet, situé dans le quartier de Gerland à Lyon, prendra place sur l’ancien site de la société Nexans acquis par la SCI emlyon en décembre 2020. Au cœur du 7e arrondissement et parfaitement connecté au réseau de transports publics, il participe à la mutation du quartier de Gerland modelé par une histoire industrielle forte. Conçu par une équipe de maîtrise d’œuvre pluridisciplinaire autour de l’agence d’architecture PCA Stream, ce bâtiment sera ultraperformant et flexible, ouvert sur la ville et aux entreprises qui s’y investissent, et doté d’une architecture puissante mais aussi humaine qui le positionnera à l’échelle internationale. Véritable écosystème collaboratif catalyseur de créativité, ce projet n’en est pas moins exemplaire en termes environnemental et de bien-être. Le site, dont le bâtiment vise les certifications HQE Excellent et BREEAM Very Good se montrera fortement innovant en matière d’incitation aux comportements vertueux et responsables de ses utilisateurs. En cohérence avec la politique de déplacement à l’échelle de la Métropole lyonnaise, les transports collectifs et les modes de mobilité douce seront privilégiés. Une importante capacité de stationnement sera par ailleurs réservée aux vélos.

L’EPA Paris-Saclay lance un appel à manifestation d’intérêt dans le cadre du montage d’une filiale dédiée au portage et à la gestion de rez-de-chaussée commerciaux

L’EPA Paris-Saclay joue un rôle d’ensemblier et d’organisation des projets qui s’implantent progressivement sur les sites qu’il aménage, en particulier sur le Campus urbain au sud du plateau de Saclay. Après une période d’installation de projets autonomes et isolés les uns des autres, ce Campus urbain répond à une volonté de structuration en réseau de lieux de vie et de quartiers multifonctionnels, au service des nouveaux usagers et habitants qui s’implantent progressivement. Compte tenu du phasage des projets, qui prévoit l’arrivée progressive des résidents, l’EPA est attentif aux conditions de viabilité des activités commerciales en phase d’amorçage des sites, et souhaite constituer une structure de portage qui offrirait des facilités d’implantation et garantirait à l’échelle du projet une maîtrise des destinations stratégiques. Dans ce cadre, l’EPA Paris-Saclay recherche un co-investisseur d’une société foncière à constituer. Le lauréat sera également désigné comme mandataire gestionnaire et commercialisateur des locaux commerciaux propriétés de la foncière, pour un volume cible d’environ 20.000 m² à horizon 2034. Ce patrimoine sera composé d’un actif existant et de socles de programmes immobiliers à construire, situés au sein des secteurs de développement urbain pilotés par l’EPA Paris-Saclay à savoir les 3 ZAC du Campus urbain (communes de Gif-sur-Yvette, de Palaiseau, et d’Orsay), et la ZAC de Satory (commune de Versailles). Une première phase de portage concerne un volume cible d’environ 14 500 m² (GLA) réparti en 59 cellules commerciales sur le Campus urbain de Paris-Saclay d’ici 2028.

PGIM renforce sa gamme alternative par un accord d’acquisition avec Montana Capital Partners

Le gestionnaire européen de fonds de capital-investissement secondaires va rejoindre la plateforme alternative existante de PGIM qui gère 253 milliards de dollars. Paris, le 19 juillet 2021 – PGIM, société de gestion d’actifs internationale de Prudential Financial, Inc. (NYSE : PRU) gérant 1 500 milliards de dollars, a signé un accord final en vue d’acquérir Montana Capital Partners (MCP), un gérant de private equity européen spécialisé dans les stratégies secondaires. La conclusion de la transaction est soumise à la réception de toutes les approbations réglementaires. À la clôture de l’opération, prévue au troisième trimestre cette année, MCP rejoindra la structure multi gestionnaire de PGIM sous la direction d'Eric Adler, président et CEO de PGIM Real Estate. Les cofondateurs de MCP, Dr Christian Diller et Dr Marco Wulff, continueront quant à eux à gérer l’activité en tant que CEO adjoints. Suite à l'acquisition, MCP conservera son autonomie et son indépendance en matière d'investissement et son équipe entièrement dédiée resteras basée en Suisse. MPC bénéficiera également du réseau de distribution mondial, du sourcing ainsi que du soutien opérationnel, de compliance et de réglementation de PGIM. Lazard Frères & Co. a servi de conseiller financier à MCP pour cette transaction.

Sophie Perrier rejoint le Groupe GDG en tant que responsable programmes

Sophie Perrier intègre le Groupe GDG en qualité de responsable programmes. Elle sera plus particulièrement en charge de la transformation de l'hôtel particulier Scipion-Sardini (Paris 5) voué à devenir le “Campus Scipion by GDG”. Sophie Perrier (Ingénieur ESTP - Université polytechnique de Catalogne, Barcelone/Erasmus) rejoint l'équipe du Groupe GDG en qualité de responsable programmes. Depuis 2004, Sophie exerçait ses activités professionnelles au sein du Groupe Bouygues, tout d'abord en tant qu'ingénieur travaux chez Bouygues Bâtiment Île-de France Rénovation privée puis, depuis 2013, en tant que maître d'ouvrage technique de réalisation chez Bouygues Immobilier. Parmi les missions qui lui sont confiées, Sophie supervisera une opération-phare du groupe : la transformation, en campus urbain, de l'hôtel particulier acquis en début d'année auprès de l'AP-HP. Situé 13 rue Scipion (Paris 5) entre le Luxembourg et les Gobelins, l'hôtel Scipion est un ensemble du XVIe siècle, en partie classé. Le Groupe GDG, avec le concours de l'architecte Jean-Michel Wilmotte et de l'architecte en chef des monuments historiques Pierre-Antoine Gatier, entend redonner vie à ce lieu oublié en créant le Campus Scipion by GDG, un programme alliant espaces d'enseignement supérieur high-tech et logements étudiants.

Alban Castres