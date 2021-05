La veille urbaine du 19 avril 2021

Kaufman & Broad livre "Green Oak", un immeuble de bureaux de 10 000 m² à Arcueil (94)

Kaufman & Broad a livré son opération bas carbone “Green Oak”, un projet de 10 000 m² de bureaux à Arcueil dans le Val de Marne, à Mata Capital. Situé à Arcueil (94), entre la ZAC de la Vache Noire et la ZAC Victor Hugo, le programme “Green Oak” conçu par les architectes Mootz/Pelé et CALQ se caractérise par une façade mixte bois/béton. Dans son élaboration, le projet a permis la réutilisation de 10 000 m² de dalles de faux planchers reconditionnés et l'emploi de pâte de verre recyclée, utilisée notamment dans la confection des sanitaires de l’immeuble. Le projet affiche un excellent niveau de performance énergétique avec les certifications HQE, WELL et BREEAM qui soulignent une démarche de qualité environnementale exemplaire. La toiture est équipée d'une part de locaux techniques (centrale de traitement d'air et pompe à chaleur) et d'autre part de panneaux solaires. “Green Oak” est également labellisé E+C-, bâtiment Biosourcé, Effinergie + et Wired Score, gages de respect de l'environnement et de confort pour ses futurs occupants.

Blue Colibri Capital Partners 3 acquiert un immeuble de bureaux au Kremlin-Bicêtre (94)

Selon Business Immo, Blue Colibri Capital Partners 3 a acquis l’immeuble “Omega” situé au 79 avenue de Fontainebleau, Le Kremlin-Bicêtre (94). Totalisant 8 300 m² de bureaux, cet ensemble tertiaire a été vendu par la Mutuelle Générale. Le financement d’acquisition a été apporté par des fonds de dettes gérés par Zencap Asset Management. Dans cette transaction, le vendeur était conseillé par Delouis & Bernard Carvais (notaires) et Lefebvre & Associés (avocats), et l’acquéreur par Cheuvreux (notaires), De Pardieu Brocas Maffei (avocats) et Timalets Partners (structuration financière/dette). Les prêteurs étaient conseillés par le cabinet Lacourte Raquin Tatar (avocats) et par l’étude Victoires (notaires). La transaction a été réalisée par BNP Paribas Real Estate, conseil des deux parties, dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec Catella.

Aménagement de quatre stations de métro de la ligne 11 pour Vinci Construction

La RATP et Île-de-France Mobilités ont attribué à Vinci Construction France, au travers de ses filiales Chantiers Modernes Construction (mandataire) et CBI, les travaux d’aménagement de quatre futures stations de la ligne 11 du métro parisien : Serge Gainsbourg, Place Carnot, Montreuil-Hôpital et La Dhuys, situées respectivement sur les communes des Lilas, de Romainville, de Montreuil et de Rosny-sous-Bois en Seine-Saint-Denis. Les travaux, d’un montant de 32,7 millions d’euros, s’inscrivent dans le cadre du prolongement de la ligne 11 entre Mairie des Lilas et Rosny-Bois-Perrier (93) afin de moderniser et développer le réseau de transport francilien. Le contrat porte sur l’aménagement et les travaux de second œuvre des quatre stations : couverture-étanchéité, façade, petit génie civil intérieur, travaux de menuiserie, de revêtement, de serrurerie et de peinture. Le chantier, prévu pour une durée de 32 mois, a démarré en mars.

Crédit Agricole Assurances et Crédit Agricole Immobilier signent un partenariat pour le développement d’immeubles de bureaux “Bas Carbone”

Crédit Agricole Immobilier annonce la signature d’un accord de partenariat avec Pacifica, filiale assurance dommages de Crédit Agricole Assurances, pour la réalisation bas carbone de vingt bâtiments dédiés à la gestion de sinistres. Ce partenariat s’inscrit dans une démarche immobilière vertueuse d’un point de vue énergétique et environnemental. Conclu pour une période de 5 ans renouvelable, le partenariat a pour principal objet de développer les structures dédiées à la gestion des sinistres de Pacifica via la recherche de terrains à fort potentiel d’attractivité et la réalisation de plusieurs bâtiments sobres et efficaces d’un point de vue énergétique, privilégiant les structures bois, les isolations biosourcées (laine de bois), le raccordement aux réseaux urbains de chaleur, la lumière naturelle et le réemploi des matériaux (planchers techniques). Pour développer ces bâtiments de bureaux bas carbone, six villes ont été identifiées comme prioritaires : Caen, Dijon, Grenoble, Saint Etienne, La Roche-sur-Yon et Montpellier. Chacune de ces villes accueillera, d’ici 2022, une Unité de gestion des sinistres d’une surface de plancher d’environ 1.800 m² répartie sur 2 niveaux, avec parking extérieur et espaces de travail alliant design, confort et technicité. D’ici 2026, 20 bâtiments de bureaux conçus selon ce modèle et visant les labels et certifications les plus exigeants du marché devraient voir le jour, anticipant l’arrivée de la réglementation environnementale 2020 (RE 2020).

Victoires Haussmann renforce son organisation et confirme sa stratégie de développement

Victoires Haussmann a annoncé la nomination de Guillaume Théret en qualité de Directeur du Développement et de la Relation Investisseurs. Cette création de poste illustre l’ambition forte de Victoires Haussmann de se développer via ses différents fonds immobiliers dédiés à ses clients institutionnels et privés, et de les accompagner au plus près de leurs stratégies à travers son expertise et ses convictions. Guillaume sera à ce titre en charge de la levée de fonds auprès de différents types d’investisseurs. Guillaume, 35 ans, est diplômé de l’Executive Master en Management Immobilier de l’ESSEC Business School ainsi que du Programme Grand Ecole, Spécialisation en Finance Internationale de NEOMA Business School. Il est également titulaire d’une Licence en Droit, Spécialisation en droit des affaires, dispensée par l’Université de Rouen. Après un début de carrière chez Deloitte à Singapour en qualité d’Auditeur Senior pour le compte de foncières et d’acteurs de l’hôtellerie, il construit son parcours auprès de professionnels de l’immobilier en France (CBRE et AEW). Guillaume a rejoint Victoires Haussmann après plus de 4 ans passés au sein de Colliers Global Investors où il exerçait les fonctions de Fund Manager puis de Responsable de la relation investisseurs.

Alban Castres