La veille urbaine du 18 mai 2021

Argan fait l’acquisition auprès de Carrefour de 3 entrepôts totalisant 70.000 m²

Ces trois entrepôts seront logés dans une SCI commune Argan-Carrefour destinée au développement de futurs entrepôts logistiques loués notamment à Carrefour. La création de cette SCI commune, portée à 60 % par Argan et 40 % par le groupe Carrefour, s’inscrit dans le prolongement de l’acquisition en 2019 par Argan, auprès du groupe Carrefour, de 22 entrepôts logistiques représentant une surface de 1,1 million de m². Les trois nouveaux entrepôts acquis auprès du groupe Carrefour se situent à Lens (62), Marseille (13) et au Plessis-Pâté (91) et représentent une surface de l’ordre de 70.000 m². L’entrepôt du Plessis-Pâté, d’une surface de 24.500 m² est loué en totalité à Carrefour et les sites de Lens et Marseille feront l’objet d’une réhabilitation après conclusion d’un bail commercial avec des tiers. Deux autres projets sont d’ores et déjà à l’étude dont un situé à Caen Mondeville avec une surface d’environ 77 000 m² destiné à une exploitation Carrefour avec un dépôt d’autorisation effectué en ce début d’année. Le développement et la réhabilitation de ces plateformes logistiques s’appuiera notamment sur l’expertise reconnue d’Argan dans ce domaine. Cette opération consolide le positionnement d’Argan comme la foncière cotée de référence en France dédiée aux plateformes logistiques Premium.

123 IM acquiert un camping 3* dans le Var en partenariat avec Koawa Vacances et le Fonds Tourisme Côte d’Azur

Les Fonds gérés par 123 IM viennent de faire l’acquisition d’un nouveau camping 3 étoiles situé à Fayence dans l’arrière-pays varois, aux côtés de son partenaire historique le Groupe Koawa Vacances et du Fonds Tourisme Côte d’Azur. Situé à Fayence, dans le Var, “Lou Cantaire” est un camping 3* de 130 emplacements, d’une surface de 6 hectares, et qui accueille une clientèle familiale. Le camping est aménagé dans un environnement naturel sur un parc boisé situé à 5min de Fayence et à une trentaine de kilomètres de la côte méditerranéenne. Le camping dispose de nombreuses infrastructures de qualité (un espace aquatique de 3 bassins dont un avec toboggan et un avec une pataugeoire, un sauna, une salle de sport, un terrain multisports, un court de tennis, etc.). Commercialisé jusqu’à présent par le groupe de campings Sud Est Vacances, le camping “Lou Cantaire” sera opéré par le groupe expérimenté Koawa Vacances, un partenaire historique d’123 IM. Le camping dispose d’une soixantaine de locatifs, une cinquantaine de résidents et moins de 10 emplacements nus. Cet établissement dispose en outre d’un fort potentiel de développement, et bénéficiera à ce titre d’un accompagnement dédié du Fonds Tourisme Côte d’Azur géré par la société M Capital.

Consult’im installe une délégation consulaire sur un immeuble indépendant de 937 m² situé à Boulogne-Billancourt (92)

Une délégation consulaire a mandaté la société Consult’im pour sa recherche d’immeuble et vient de prendre à bail un immeuble indépendant en R+7 d’une superficie de 937 m² et situé au 39 rue de Bellevue à Boulogne Billancourt (92). Cet actif, propriété d’un family office, va faire l’objet de travaux de rénovation avant l’installation du preneur. Le loyer annuel s’élève à 240 000 € HT HC. Cette transaction a été réalisée par le département Bureaux de Consult’im qui était conseil des deux parties.

GSE lance son offre de parking nouvelle génération en France

Dans les traces de Goldbeck, qui a acquis 100 % de son capital en mars 2019, GSE lance son offre de parking en France. Une stratégie "légitime et logique", selon ses dirigeants, eu égard à l’expérience de son actionnaire allemand en termes de parcs de stationnement - il recense près de 1 000 réalisations en Europe - et aux opportunités du marché hexagonal, parmi les plus développés d’Europe. La France compte ainsi 2,7 millions de places de stationnement régulé dans les villes de plus 20 000 habitants, dont 1,3 million de places réglementées - payantes - 50 % en ouvrages et 50 % sur voirie -, réparties dans près de 600 communes. Les parkings souterrains de centre-ville font aujourd’hui face à une baisse de leur fréquentation, liée notamment à des politiques d’aménagement défavorables et à la pression observée sur l’usage de la voiture individuelle en milieu urbain. D’où cette révolution constatée, à laquelle le groupe GSE souhaite participer, afin d’apporter une offre de service efficace et structurante. Objectif ? Que ces parcs de stationnement, loin de l’offre de parking “classique” actuelle, deviennent de nouvelles interfaces urbaines et de véritables hubs de mobilité.

Enerlis installe la première centrale solaire en autoconsommation collective de l’ouest francilien

Le siège d’Enerlis passe à l’autoconsommation solaire collective. La société met en place la première centrale solaire photovoltaïque de ce type dans l’Ouest francilien, et deuxième en Ile-de-France, en surtoiture de son siège, à Boulogne-Billancourt. Mise en service en mars 2021, cette installation photovoltaïque en autoconsommation collective permet de faire bénéficier la société Enerlis et d’autres sociétés hébergées dans le même bâtiment, d’une électricité verte et renouvelable produite localement. La centrale solaire bénéficie d’une puissance de 35 kWc et se compose de 103 modules totalisant une surface de 175 m². Elle permettra de couvrir 37 % des besoins de la société Enerlis et de ses 2 co-contractants. Pour mener à bien ce projet, le groupe Enerlis dispose de ressources et de compétences internes importantes : une équipe de 9 ingénieurs et techniciens spécialistes de l’énergie renouvelable et du solaire. Le groupe s’est également appuyé sur l’expertise d’Enedis. L’entreprise qui gère 95 % du réseau public de distribution d’électricité en France a conseillé et accompagné Enerlis de l’origine du projet jusqu’à la mise en service de l’installation photovoltaïque. Grâce au compteur communicant déployé par Enedis, le groupe Enerlis peut connaitre avec précision l’électricité consommée et celle réinjectée sur le réseau. Cette opération d’autoconsommation collective est rendue possible par la loi du 24 février 2017 et son décret d’application du 28 avril 2017. Il permet à plusieurs consommateurs et producteurs de se lier entre eux au sein d‘une personne morale pour autoconsommer collectivement l’électricité générée en se répartissant la production d’électricité renouvelable en aval d’un même poste de distribution publique d’électricité.

Frédéric Ermeneux nommé Directeur Général Adjoint de Spirit

Dans un contexte de développement des activités du groupe, Spirit fait évoluer sa gouvernance et nomme Frédéric Ermeneux au poste de Directeur Général Adjoint. Il succède à François Klitting, Directeur Général du groupe depuis janvier 2018. Malgré une année 2020 particulièrement impactée par la crise sanitaire, Spirit a poursuivi sa dynamique de croissance en termes d’activité comme de résultat, et a choisi de faire évoluer sa gouvernance en accueillant Frédéric Ermeneux en qualité de Directeur Général Adjoint. Il succède à François Klitting dont les fonctions prendront fin dans le courant de l’été au terme d’une mission ayant conduit à restructurer la gouvernance du groupe, à renforcer ses structures transverses et à favoriser les synergies au sein de celui-ci. Frédéric Ermeneux, 45 ans, est diplômé d‘un Master en finance réalisé à l’EM Lyon en 1997 et titulaire du DECF. Après 17 années passées au sein du groupe Colas/Bouygues Construction, il rejoint en 2017 le promoteur immobilier Marignan en qualité de Directeur Général Adjoint Finances et en tant que membre du directoire. Grâce à sa solide expérience en management et à des fonctions opérationnelles en promotion, Frédéric Ermeneux accompagnera Spirit en tant que Président du Comité de Direction. Il dirigera notamment les services centraux du groupe pour répondre aux enjeux en matière de développement futur et de diversification.

Jean-Luc Barthet succède à Pierre Cabrol aux fonctions de Président de MIDI 2i

De formation scientifique complétée par une spécialisation en management des entreprises de construction, en stratégie et en finances, Jean-Luc Barthet évolue depuis toujours dans des environnements multiculturels et multidisciplinaires, de Montréal où il a œuvré en qualité de développeur commercial pour une société du Groupe EGIS, en passant par le Mali où il a conduit des travaux pour le compte d’une filiale de Vinci Construction. Son retour en France l’a amené à rejoindre onze années durant le groupe Bouygues Construction pour le développement de projets d’envergure en immobilier d’entreprise sur Paris et Toulouse. En janvier 2011, il rejoint MIDI 2i en tant que Directeur des Investissements puis Directeur Général en 2019. Ses connaissances éprouvées dans l’investissement et dans l’immobilier sont assurément une valeur ajoutée pour MIDI 2i. Il a participé ses dix dernières années à l’élaboration et à la mise en œuvre de l’orientation stratégique de l’entreprise. Sa nomination aujourd’hui en qualité de Président de MIDI 2i marque indéniablement son attachement au groupe et à ses équipes qu’il souhaite proches, en les impliquant pleinement dans la vie de l’entreprise. Pour lui, la réussite d’une entreprise passe essentiellement par les qualités et les valeurs individuelles de chacun, l’intelligence collective est une force, dans la droite ligne de ce qu’avait, avant lui, impulsé Pierre Cabrol. Elles permettent à chacun d’exprimer ses compétences, qu’elles soient financières, juridiques, immobilières pour enrichir au quotidien la vision et les missions de MIDI 2i.

La FPI France élit sa nouvelle équipe dirigeante

Lors de son Assemblée générale du 17 mai, la FPI France a procédé à l’élection d’une alliance présidentielle pour succéder à Alexandra François-Cuxac, qui achèvera son 2nd et dernier mandat le 30 juin prochain. Le mandat de la nouvelle équipe prendra effet au 1er juillet. Dans ce cadre, Pascal Boulanger a été élu Président de la FPI France et Christian Terrassoux Président délégué. Engagé de longue date dans l’activité fédérale de la FPI dans les Hauts-de-France qu’il a présidée de 2012 à 2015 puis au niveau national depuis 2015, en tant que Vice-président trésorier de la Fédération, Pascal Boulanger est le Président fondateur du Groupe Pascal Boulanger. Celui-ci compte aujourd’hui près de 6 000 collaborateurs après le rachat de 59 sociétés. Il intervient dans la promotion immobilière (Sigla Neuf) mais également dans plusieurs secteurs d’activités (gestion immobilière, propreté, services à la personne, assurances, espaces verts, rénovation-décoration et restauration gastronomique). De 2016 à 2019, Pascal Boulanger a présidé Entreprises & Cités, réseau entrepreneurial du Grand Lille qu’il a transformé en fonds de dotation. Il demeure aujourd’hui vice-président de cette structure, dotée d’une plateforme de services et comprenant plus de 25 clubs, associations et organisations patronales. Il est Chevalier de l’Ordre national du Mérite. Engagé dans l’activité fédérale de la FPI depuis plus de 25 ans et co-président du Capem, Christian Terrassoux a présidé la FPI IDF de 2014 à 2018 et a été nommé Vice-président de la FPI France en 2015. Président fondateur en 1989 de Pitch Promotion, entreprise de promotion immobilière de dimension nationale présente sur tous les métiers de l’immobilier, il décide en 2016 de donner un nouvel élan à sa société, forte de 280 collaborateurs, pour consolider ses acquis et poursuivre son développement en se rapprochant du groupe Altarea. Il participe ainsi à la construction d’un groupe leader dans le développement des métropoles. En 2019, il démissionne de la présidence de Pitch Promotion S.A. pour se consacrer à sa holding familiale où il poursuit ses investissements dans l’immobilier et l’hôtellerie et accompagne la croissance de start-up. Plus récemment, il reprend ses activités dans la promotion immobilière. Il est Officier de la légion d’Honneur.

