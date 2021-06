La veille urbaine du 18 juin 2021

Alderan acquiert un entrepôt logistique à Libercourt (62)

Alderan a annoncé l’acquisition d’un nouvel actif pour la SCPI Activimmo, un entrepôt logistique livré dans les années 2000 et situé dans le Pas-de-Calais, à Libercourt (62). Le bien correspond parfaitement à la stratégie immobilière d’Activimmo. Il bénéficie d’une situation stratégique au sein du parc d’activités de Libercourt, à respectivement 15 et 25 km de Lens et Lille. Son accessibilité par la voie routière est excellente avec l’accès à l’autoroute A1 en 2 min. La surface locative totale du bâtiment est de 9 000 m². L’ensemble bénéficie de très bons fondamentaux techniques. La structuration de la vente en Sale and Leaseback permet à la SCPI Activimmo de loger au sein de son patrimoine un actif bénéficiant d’un état locatif solide et pérenne grâce à la signature d’un nouveau bail commercial de 9 ans portant sur la totalité du site avec une société spécialisée dans le secteur de l’entreposage et du stockage non frigorifique. Malgré un niveau de loyer conservateur, cette opération fait ressortir un rendement supérieur aux objectifs du véhicule à hauteur de 6,00 %. La réversion positive du loyer doit permettre, à terme, d’améliorer encore un peu plus ce niveau de rendement. Pour cette transaction, CBRE accompagnait l’Acquéreur.

Foncière Magellan acquiert, en VEFA, un ensemble mixte de 7 800 m² à Nantes (44)

Eiffage Immobilier vient de signer, avec la Foncière Magellan, la VEFA d’un ensemble immobilier mixte regroupant bureaux et activités industrielles de 7 800 m² à Nantes, au cœur du quartier Nord-Erdre. Ce site a été pensé pour être un incubateur d’entreprises et un accélérateur des startup qui feront l’industrie de demain. Sébastien Ecault, dirigeant de la société E-cobot, a initié les réflexions qui ont conduit à la réalisation de ce projet. Pour la conception, Eiffage Immobilier s’est associé au cabinet d’Architecture Forma 6 qui a su mettre en valeur le patrimoine industriel en dialogue avec un bâtiment contemporain. Le projet prévoit la réhabilitation de deux halles industrielles datant des années 1920 et la construction d’une extension neuve sur 2 bâtiments en R+5 et R+7 labellisés "Breeam Very Good", un label attestant de la qualité environnementale du projet, en ligne avec la démarche ambitieuse du groupe Eiffage en termes de développement durable. Ces 2 bâtiments neufs seront conçus selon les mêmes codes architecturaux que les halles existantes. L’architecture des halles est mise en valeur : la fine structure de béton est remise en état, les grandes verrières sont redessinées en ensembles vitrés. Les équipes d’Eiffage Construction réaliseront les travaux de l’opération. L’ensemble immobilier disposera de 65 parkings couverts, situés sous l’immeuble de bureaux, et 37 parkings extérieurs.

Gecina signe un contrat de réservation pour un projet de 113 logements au cœur de Bordeaux (33)

Gecina poursuit activement le développement de sa filiale résidentielle et signe un contrat de réservation portant sur l’acquisition en VEFA (Vente en État Futur d’Achèvement) d’un projet de 113 logements situé à Bordeaux et développé par le groupement de promoteurs Cogedim, Nexity, Pitch Promotion. Située dans le nouveau quartier central du Belvédère, cette résidence qui comprendra deux bâtiments totalisant 8 012 m² SHAB offrira des logements de qualité d’une surface moyenne de 71 m² par lot. La résidence fera partie d’un ensemble immobilier intégrant notamment une résidence de logements sociaux, cinq commerces et des parkings. Le quartier du Belvédère s’inscrit dans l’Opération d’Intérêt National Bordeaux Euratlantique et au sein du projet Garonne-Eiffel. Situé en bordure de Garonne, il offre une situation géographique privilégiée. La résidence construite sera acquise par Homya, la filiale résidentielle de Gecina, pour un montant de 38,1 M€ HD TTC. Elle marque une nouvelle étape dans le développement d’Homya dont la croissance sera réalisée à travers plusieurs axes : investissements directs, opérations de rénovation d’actifs ou de densification au sein de son patrimoine, développements de logements neufs en Région Parisienne et dans les métropoles régionales à travers les partenariats stratégiques avec Nexity et Woodeum. Ce projet s’inscrit aussi dans le cadre du plan CAN0P-2030, en visant la certification NF Habitat HQE au niveau “Exceptionnel”. Elle sera commercialisée à la location sous la marque YouFirst Residence. Sa livraison est prévue au 4ème trimestre 2024.

Eiffage Immobilier livre la tour “Hypérion” à Bordeaux (33)

Eiffage, à travers sa filiale Eiffage Immobilier, livre actuellement à ses occupants les 100 appartements de la tour Hypérion à Bordeaux (33). Cette tour mixte bois-béton de 17 niveaux répartis sur 50 mètres, la plus haute en structure bois de France, est reconnue par l’État “Démonstrateur industriel pour la ville durable” et a été distinguée du BIM d’Or 2019 pour sa conception BIM. L’opération a été initiée en 2015 lorsque l’Établissement public d’aménagement (EPA) Bordeaux Euratlantique lançait, dans le cadre du développement de l’Opération d’intérêt national Bordeaux Euratlantique (OIN), un appel à projets visant à construire une tour en structure bois d’une hauteur jamais réalisée en France pour accompagner la structuration de la filière française de bois de construction. La construction de la tour a ainsi nécessité 1 400 m³ de bois massif bénéficiant d’une garantie de provenance forestière locale de Nouvelle-Aquitaine au titre de l’engagement d’Eiffage dans une démarche écologique de circuit court et labellisé. Les déchets de bois ont fait l’objet d’une valorisation sur la plateforme de services mutualisés inter-chantiers Noé, première du genre, mise en place par Eiffage et Suez en 2018. Cette opération de niveau E3C2 illustre parfaitement la stratégie bas carbone du groupe Eiffage. De par sa solution constructive notamment, Hypérion stockera a minima 1 400 tonnes de CO2 sur sa durée de vie, soit un volume comparable à 9 ans d’énergie consommée pour un immeuble de cette envergure. Conçue par l’architecte Jean-Paul Viguier, la tour Hypérion s’intègre plus largement dans un ensemble immobilier mixte composé de 182 logements, un parc de stationnement de 151 places, 360 m² de commerces et 3 820 m² de bureaux, répartis sur 4 bâtiments.

Meeschaert Capital Partners devient Meanings Capital Partners

Comme annoncé lors de la réorganisation de son capital en avril dernier, Meeschaert Capital Partners change d’identité et devient Meanings Capital Partners. La société d’investissement multi-stratégies conserve son ADN historique, porté par l’ensemble de ses 36 équipiers. Ses valeurs, concrétisées au quotidien dans sa démarche propriétaire d’Investisseur Humainement Responsable, intègrent les notions de performance, d’exigence, de responsabilité sur le long terme et d’ESG. “Meaning” au singulier signifie en français “le sens”, “le but”, “la vérité sous-jacente", ou “l’intention” selon le contexte. Plus largement, le sens dans lequel un engagement, une action, une déclaration est destiné à être compris. Au pluriel le mot “Meanings” traduit l’engagement de la plateforme d’investissement, porteur de sens et d’ambitions. Il résume l’objectif de Meanings Capital Partners de donner du sens à son métier, et à son impact sur les entreprises et leurs équipes qu’elle accompagne, en Private Equity, et sur les lieux de vie et de travail qu’elle redessinne, en Real Estate.

