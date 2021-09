La veille urbaine du 17 septembre 2021

Union Investment acquiert un immeuble de bureaux à Paris 8

Union Investment a acquis, pour le compte du fonds UniImmo: Deutschland, l'immeuble de bureaux situé 59 boulevard Haussmann/34 rue des Mathurins dans le 8ème arrondissement de Paris. Cette transaction s'effectue dans le cadre d'un sale & leaseback avec le Crédit du Nord. Construit en 1927, cet ensemble Art Déco rénové entre 2009 et 2020, développe environ 11 000 m² de bureaux sur sept étages et deux niveaux en infrastructure. L'actif se situe à proximité immédiate des hubs Saint-Lazare et Opéra-Auber et à quelques minutes à pied des grands magasins du boulevard Haussmann. Ce quartier vivant et attractif est très apprécié des entreprises puisque riche en commerces et restaurants. Pour cette transaction, Union Investment a été conseillé par l'étude Screeb Notaires, le cabinet d'avocats Archers, Simmons & Simmons sur le plan fiscal et Drees & Sommer pour les volets techniques. Crédit du Nord a, quant à lui, été conseillé par Société Générale Real Estate Advisory, Thibierge Notaires (Cécile Franchois et Raphaël Motin) et Gide (Renaud Baguenault et Sibylle Chomel de Varagnes).

Alderan s'empare d'un entrepôt logistique en région parisienne pour la SCPI ActivImmo

Alderan annonce l’acquisition d’un nouvel actif pour la SCPI ActivImmo. Il s’agit d’un entrepôt de logistique urbaine situé dans les Yvelines, à Epône (78). Le site bénéficie d’une situation stratégique, à 30 km de Paris, au sein d’une zone logistique identifiée avec un branchement autoroutier A13 à proximité immédiate. La surface locative totale du bâtiment est de 6 300 m². L’actif présente de très bons fondamentaux techniques. L’ensemble est aujourd’hui exploité et loué depuis juin 2020 dans sa totalité par une entreprise spécialisée dans le secteur du transport et la logistique. “Réalisée sur la base d’un taux de rendement immobilier supérieur à 6,5 % dans un environnement de marché très concurrentiel pour ce type d’actif, cette acquisition démontre la capacité d’Alderan à poursuivre sa politique d’investissement très sélective et à constituer un patrimoine de grande qualité pour la SCPI ActivImmo” déclare Benjamin Le Baut, Directeur Général d’Alderan. Pour cette transaction, BNP Paribas Real Estate accompagnait le Vendeur et l’Etude Lasaygues accompagnait l’Acquéreur pour la partie notariale.

Icade Santé acquiert une maison de retraite médicalisée en Italie

A la suite de la promesse signée en décembre 2019, Icade Santé a finalisé le 16 septembre 2021 l’acquisition d’une maison de retraite située à Grosseto en Toscane, après livraison et obtention des autorisations d’exploitation. Cet établissement, entièrement neuf, de 6 250 m² compte 120 lits et fait l’objet d’un bail de 15 ans ferme avec l’opérateur italien KOS. Le montant de l’investissement est de 11 M€. L’immeuble vise une certification LEED. Le groupe italien KOS, spécialisé dans les services d’assistance aux personnes âgées, dans les soins de réadaptation et les soins psychiatriques, exploite aujourd’hui plus de 140 établissements (plus de 13 000 lits) en Europe. Il est le premier opérateur du secteur en Italie. Cette opération porte à 7 le nombre d’établissements opérés par KOS et détenus par Icade Santé : elle renforce l’ancrage d’Icade Santé en Italie et illustre sa stratégie de croissance et de diversification à l’international, dans une approche partenariale de long terme avec ses locataires-exploitants. Au 30 juin 2021, le portefeuille d’Icade Santé était composé de 183 actifs, dont 40 à l’international et 143 en France.

Roche Dubar & Associés acquiert un immeuble de bureaux de 2 892 m² à Rennes (35)

Roche Dubar & Associés a annoncé l'acquisition, par la Foncière Entreprises 15, d'un immeuble de bureaux dans le centre-ville de Rennes (35). Cet immeuble multilocataires de 2 892 m² en R+2 est situé au sein de la Zac d'Atalante Champeaux. L'opération a été réalisée avec l'aide de TSD Notaires et Cathou et Associés Notaires.



La FPI publie les chiffres du 2nd trimestre 2021 de son Observatoire statistique national

Au T2 2021, les promoteurs ont vendu 27,2 % de logements de plus qu’au T2 2020, mais c’est une bonne nouvelle en trompe l’œil, car 2020 était historiquement faible. Par rapport au T2 2019, la baisse est -14,1 % : le secteur n’a donc pas encore renoué avec le niveau d’activité d’avant les élections municipales et l’épidémie, ni rattrapé le retard accumulé. Les ventes en bloc baissent nettement ce trimestre, par rapport à un T2 2020 où, massives, elles avaient porté le marché. Bonne nouvelle : ce sont donc les ventes aux particuliers qui rebondissent ce trimestre. Le neuf garde toute la confiance des acquéreurs, qui le plébiscitent. Face à la demande dynamique de ménages qui ont beaucoup épargné et qui plébiscitent le neuf, l’offre reste trop contrainte : trop peu de permis de construire accordés, avec trop peu de constructibilité ; trop de recours ; trop de normes qui s’accumulent etc. Le résultat : des mises en vente en baisse de près d’un quart par rapport au T2 2019, une offre inférieure de plus de 30 000 logements par rapport à son niveau de 2018. 35 000 logements collectifs sont en projet : 20 000 de moins qu’à la même date en 2019. Le Gouvernement a pris conscience de cette chute de l’offre et la mission confiée à François Rebsamen, sous la forme d’une commission dont la FPI est membre, en témoigne. Il faudra que des mesures tangibles en résultent. Pour Pascal Boulanger, Président de la FPI France : “Le logement neuf, c’est du bien-être, de l’activité, de l’emploi, des recettes fiscales et sociales, des gains environnementaux etc. C’est un véritable réservoir de croissance durable, qui reste malheureusement sous-exploité, faute de volonté politique. Il faut réhabiliter l’acte de construire, qui est nécessaire utile et noble, et renouer avec l’ambition de faire la ville agréable, abordable et durable dont nous avons besoin”.

Alban Castres