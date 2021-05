La veille urbaine du 17 mai 2021

Eiffage Construction livre “Green Oak”, 10 000 m² de bureaux intégrant le bois aux multiples labels environnementaux

“Green Oak”, qui signifie “Chêne vert” porte bien son nom : c’est une opération devenue emblématique pour ses nombreuses labellisations et certifications, notamment dues à son architecture bois. Nos équipes viennent de livrer le projet à Arcueil, à la grande satisfaction du maître d’ouvrage Kaufman & Broad. Co-imaginé par les Agences Mootz & Pelé et Calq, cet immeuble bénéficie d'une architecture remarquable en mixte bois et béton. D’extérieur, il reflète une forte identité visuelle grâce à sa façade contemporaine alliant harmonieusement bois et pâte de verre recyclé. Réalisés en 29 mois, les travaux ont porté sur la construction d’un immeuble de bureaux en R+8, représentant plus de 10 000 m² de surface. Il accueille également 1 RIE, 1 salle de conférence, 1 business center – espace coworking. Le bâtiment est exemplaire et durable : triplement certifié (HQE Excellent, BREEAM Very Good, WELL Silver ) et labellisé (Effinergie +, E+C- E2/C1, label Biosourcé niveau 1, Wired Score), il entre pleinement dans la démarche environnementale ambitieuse du groupe Eiffage déployée dans nos métiers.

Le Groupe Gambetta commercialise un programme de 48 logements à Sartrouville (95)

Courant avril, le Groupe Gambetta a lancé la commercialisation de son programme “Le Confiden’Ciel”. Située au 155-157 avenue de la république à Sartrouville dans les Yvelines, la résidence se compose de 48 logements en accession libre, allant du T1 au T4. Niché au cœur d’un quartier pavillonnaire, le programme se compose de trois bâtiments accueillant un total de 48 logements. Les appartements, disponibles en accession libre, bénéficient d’espaces extérieurs, et les logements en rez-de-chaussée possèdent des jardins privatifs allant jusqu’à 167 m². Conçue par le cabinet d’architecte Huysmans & Auffret Architecture, la résidence adopte une architecture classique reprenant notamment les matériaux de qualité et les toitures de style Mansart des bâtiments voisins avec leurs tuiles plates de teinte ardoise. Les façades s’habillent de briquettes de couleur beige et d’enduit blanc et ton pierre. Les appartements bénéficient de nombreuses prestations de qualité puisqu’ils sont connectés en domotique pour l’ouverture des volets roulants électriques, mais également pour le pilotage des éclairages et du chauffage (en option). La plupart d’entre eux possèdent par ailleurs une cave ainsi que de places de parkings en sous-sol.

Colonies ouvre les portes d’une résidence de coliving à Issy-les-Moulineaux (92)

Colonies, le pionnier français du coliving, annonce l’ouverture de sa première résidence de coliving à Issy-les-Moulineaux (92). Avec plus de 30 espaces de coliving ouverts en France, la scale-up accélère ainsi son développement, en Ile de France notamment, et réaffirme la pertinence de son modèle. Colonies, qui se positionne sur le marché en pleine croissance du coliving, annonce l’ouverture d’une nouvelle maison entièrement rénovée à Issy-Les-Moulineaux, baptisée "Conti". Située à proximité de Clamart, cette maison d’une surface totale de 280 m² compte 11 chambres privatives. Son emplacement, ses deux jardins et ses nombreuses commodités en font une maison idéale et calme aux portes de Paris. Elle dispose de nombreux espaces partagés, tels qu’un grand salon ensoleillé, une cuisine moderne entièrement équipée, une salle cinéma ainsi qu’une grande buanderie. Dans la résidence, plusieurs formats de logement seront disponibles pour les aspirants locataires : chambre avec salle de bain privée ou partagée ou encore studio avec kitchenette. Au sein de "Conti" comme dans les autres résidences, Colonies assurera à ses locataires un ensemble de services inclus dans le tarif : assurance logement, eau, chauffage, électricité, mais aussi petits consommables, internet haut débit, et ménage. Enfin, Colonies promet une très grande flexibilité à ses colivers, avec des démarches simplifiées : la seule garantie demandée est une preuve de la situation financière du locataire ainsi qu’une pièce d’identité.

Evolis ouvre une nouvelle agence à Avignon (84)

Dans la continuité de sa volonté de consolider sa présence au niveau national, Evolis ouvre un nouveau bureau franchisé à Avignon (84) sous la direction de Laurent Poisson. Ce nouveau bureau couvrira l’ensemble du Vaucluse et proposera toutes les services habituels d’Evolis. Laurent Poisson a évolué sur le secteur du Vaucluse chez Arthur Loyd et CBRE pendant 10 ans avant de rejoindre le réseau Evolis. Avec cette ouverture, Evolis compte à présent 14 agences en France dont 5 en région. “Evolis est heureux de compter une nouvelle implantation qui va dans le sens de notre politique de déploiement au niveau national et nous permet de répondre présent quant aux problématiques immobilières régionales de nos clients Bailleurs et Utilisateurs” détaille Olivier Buffet, Responsable du développement des Franchises.

Paref Gestion annonce une deuxième acquisition en Pologne pour le compte de la SCPI Interpierre Europe Centrale

Paref Gestion réalise son deuxième investissement pour le compte de la SCPI Interpierre Europe Centrale avec l’acquisition d’un immeuble de bureau historique, entièrement rénové, à Cracovie, en Pologne. Construit en 1894, l’actif a entièrement été restructuré en 2013. Entièrement loué, il est idéalement situé dans le centre historique de Cracovie. Les bureaux, d’une surface de 850 m², sont entièrement loués à NoA Ignite, une entreprise norvégienne à la structure financière solide qui propose des solutions de digitalisation à ses clients (solutions e-commerce, plateformes digitales, etc.). Ce deuxième actif fera bénéficier à la SCPI d’un taux de rendement attractif au moment de son acquisition et d’une durée résiduelle du bail d’environ 5 ans. "Au cœur de la vieille ville de Cracovie, ce bâtiment historique représente par son architecture, par la bonne santé de son locataire et par la solidité du bail en place, une acquisition de très grande qualité qui s’intègre pleinement dans la stratégie de développement de la SCPI Interpierre Europe Centrale. Nous poursuivons la construction du portefeuille en recherchant les meilleurs actifs qui répondent à des exigences strictes" témoigne Anne Schwartz, Directrice Générale de Paref Gestion.

