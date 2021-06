La veille urbaine du 17 juin 2021

Primonial REIM réalise l’acquisition en sale and leaseback de 7 établissements de santé en France auprès d’ELSAN pour 252 M€

Primonial REIM annonce avoir finalisé l’acquisition en sale and leaseback d’un portefeuille de sept établissements de santé en France auprès d’ELSAN, premier opérateur d’hospitalisation privée en France, pour un montant de 252 M€ AEM (actes-en-mains). Cette acquisition s’accompagne de la mise en place d’un partenariat qui inscrit dans une relation de long terme les ensembles immobiliers acquis par Primonial REIM et exploités par ELSAN. Les établissements acquis sont ainsi intégralement loués pour une durée de bail de 12 ans ferme à ELSAN. Avec cette opération, Primonial REIM signe à nouveau une transaction emblématique sur le marché de l’immobilier de santé et poursuit son développement en tant que premier gérant européen sur cette classe d’actifs, avec plus de 6 milliards d’euros d’encours sous gestion. Le portefeuille immobilier acquis est réparti dans deux régions françaises : la région Auvergne-Rhône-Alpes et la région Bourgogne Franche-Comté. Les actifs sont composés de 2 cliniques de médecine et chirurgie (MC), de 3 cliniques de médecine, chirurgie, obstétrique (MCO) et de 2 établissements de soins de suite et de réadaptation (SSR) développant une surface de plus de 80 000 m², pour un total de plus de 1 000 lits. Primonial REIM et ELSAN ont en outre programmé des projets d’extension et de rénovation dans le but d’améliorer l’efficience énergétique des établissements et d’accroître l’offre de soins et de services au bénéfice des praticiens, des patients et de leurs familles. En tant que gérant pour compte de tiers, Primonial REIM développe ces projets dans une logique d’alignement d’intérêt avec ses investisseurs. Pour cette opération, réalisée pour le compte d’un de ses fonds institutionnels, Primonial REIM a été conseillé par le cabinet d’avocats ARCHERS pour la partie juridique, l’office notarial Cheuvreux pour la partie notariale, la société Denjean & Associés pour la partie comptable, KPMG pour la partie fiscalité et CAREIT pour la partie technique et opérationnelle.

YouFirst Campus ouvre une nouvelle résidence à Ivry-sur-Seine et dévoile son nouveau site Internet

YouFirst Campus, l’activité de résidences étudiantes de Gecina, ouvrira, à la rentrée 2021, une nouvelle résidence située aux portes de Paris à Ivry-sur-Seine (94). Certifiée NF Habitat HQE Excellent, cette résidence baptisée YouFirst Campus Paris Ivry compte 367 appartements meublés, équipés et connectés et 450 m² d’espaces communs. A proximité immédiate des commerces, transports, activités sportives et culturelles, les étudiants profiteront d’un environnement animé et de la présence d’un YouFirst Manager, une prestation particulièrement plébiscitée par les résidents. A travers sa marque YouFirst Campus, Gecina propose 3 500 chambres réparties dans 18 campus idéalement situés en région parisienne mais aussi dans les grandes villes universitaires. Le Groupe entend proposer aux étudiants français et internationaux un cadre de vie à la fois propice aux études et à la vie en communauté ainsi qu’un bouquet de services qui facilite la vie des étudiants en les déchargeant des contraintes du quotidien. L'architecture et le design graphique du site ont été repensés pour faire vivre aux futurs clients l’expérience et l’univers de la marque YouFirst Campus. Ce portail offre un parcours simple, rapide et intuitif avec des disponibilités en temps réel des logements, des contenus riches sur la résidence et le logement choisis par le futur résident. Autre nouveauté, le fil d’actualités “Le Mag” propose des informations pratiques, des conseils et des bons plans pour profiter pleinement de la vie étudiante dans la résidence mais aussi en dehors. Ce déploiement implique une forte digitalisation des process pour faciliter l’accès à l’offre disponible, simplifier les démarches de nos clients en transformant notre organisation, la simplifiant et la rendant plus efficace. Depuis un an, Gecina a accéléré sa transformation digitale avec la montée en puissance d’outils de relation client (CRM) avec l’objectif d’approfondir la connaissance de ses clients – bureaux comme résidentiel - et prospects, mieux les servir au quotidien et sur le temps long.

AMPÈRE Gestion engage la création d’un portefeuille d’environ 2,5 milliards d’euros d’actifs

AMPÈRE Gestion engage la création d’un fonds immobilier résidentiel d’environ 2,5 milliards d’euros d’actifs. Composé d’un portefeuille de plus de 8 000 logements libres et intermédiaires du groupe CDC Habitat, ce fonds est proposé aux investisseurs institutionnels, CDC Habitat conservant une participation minoritaire. Par son ampleur et sa diversité, cette opération majeure en France offre l’opportunité pour des investisseurs de renforcer leur exposition sur le marché résidentiel, en s’appuyant sur le savoir-faire de CDC Habitat. Le portefeuille d’actifs, apporté par CDC Habitat, est composé de plus de 8 000 logements, pour près de 70 % de logements à loyers libres et 30 % de logements intermédiaires. Situés pour moitié en région parisienne et pour le reste dans les grandes métropoles françaises, les immeubles sont répartis à part égale entre des logements existants et des logements neufs en VEFA (Vente en Etat Futur d’Achèvement) déjà acquis ou sécurisés par CDC Habitat, garantissant ainsi au fonds une croissance “embarquée” au cours des premières années. Dans une logique d’alignement d’intérêts, CDC Habitat détiendra dans ce fonds une participation minoritaire qui ne lui confèrera pas de pouvoir décisionnel particulier. Les investisseurs pourront bénéficier de l’appui de la première plateforme de gestion résidentielle en France, les équipes de CDC Habitat assurant la gestion locative, la gestion d’actifs et la gestion du fonds. Les offres indicatives sont attendues d’ici fin juillet 2021. CDC Habitat est accompagné dans cette opération par JLL et Natixis Partners. La dynamique de gestion de ce fonds permettra à CDC Habitat de poursuivre son développement et contribuera au financement des deux plans de relance menés par le Groupe pour la production de logements neufs sociaux, intermédiaires et abordables. CDC Habitat et sa filiale AMPÈRE Gestion, depuis la création de cette dernière en 2014, se fixent pour objectif de financer la construction de logements accessibles au plus grand nombre et de proposer aux investisseurs institutionnels un patrimoine de qualité et diversifié.

P3 France loue 6 010 m² à la société JEP sur la plateforme logistique d’Eragny (95)

P3 Logistic Parks, investisseur à long terme et développeur de biens immobiliers logistiques, a, depuis le 5 avril 2021, signé un bail avec la société JEP, pour une surface de 6 010 m² sur le parc P3 Eragny. Aux surfaces logistiques sont adossés 300 m² de bureaux ainsi qu’un local de charge. Spécialiste du déménagement sur mesure, JEP, déjà propriétaire d’un immeuble à Herblay cherchait une surface supplémentaire lui permettant d’assurer la venue d’un nouveau client (contrat des vélos et boites aux lettres pour La Ville de Paris) et d’étendre ainsi son activité en toute sérénité. Le parc logistique P3 Eragny (95) est situé dans une zone de développement industriel léger à environ 26 km au nord-ouest du centre de Paris. Son accès se fait par la sortie 7 de l'autoroute A15, qui relie le Nord-Est de la France et les autres autoroutes parisiennes. A un kilomètre au nord-est de ce site se trouve la gare RER de Saint-Ouen-l'Aumône. Ce bâtiment est divisé en deux parties : le premier bâtiment a été construit en 1988, et l'extension a été achevée en 1994 pour un total de 29 730 m² dont 4 837 m² de bureaux sur 3 étages. Actuellement il comptabilise encore 13 802 m² d’espace disponible pouvant allez jusqu’à 19.670m²

6e Sens Immobilier Entreprises signe un bail avec un groupe industriel français à Grenoble (38)

6e Sens Immobilier Entreprises, filiale du groupe 6ème Sens Immobilier, a signé un bail de 6 ans ferme avec un grand groupe industriel français. Après une importante phase de travaux de rénovation qui a déjà débutée, la société installera une partie de son activité au sein du bâtiment “Spark”, d’une surface de 5 300 m². La mise en exploitation du site est prévue en fin d’année. Le projet “6Nergy Valley” est un futur ensemble de 10 bâtiments totalisant 26 000 m2 de bureaux et locaux d’activités existants et à développer. Situé sur une friche industrielle de la ZAC Bouchayer-Viallet, quartier en pleine mutation à l’ouest de Grenoble, “6Nergy Valley” bénéficiera des axes de communication structurant la ville. 6ème Sens Immobilier était conseillé par CBRE et le locataire par Arthur Loyd.

Villes de demain, constructions responsables, habitats du futur : la FPI et la SBA allient leurs forces et créent le Urban eLab

Alors que la profession de la promotion immobilière traverse des mutations profondes, notamment avec une nouvelle appropriation d’outils numériques couvrant tout le processus de la construction – de la maquette 3D jusqu’à l’exploitation du bâtiment – la Fédération des Promoteurs Immobiliers (FPI) et la Smart Buildings Alliance (SBA) se sont alliées afin de créer le think-et-do-tank Urban eLab. Urban eLab servira de lieu de rencontre entre les professionnels de la construction et de la promotion immobilière, les élus, les partenaires économiques et les citoyens pour se familiariser avec les potentiels, l’utilité et les usages des outils digitaux au service de la construction écoresponsable, pour que tous les partenaires publics et privés les approprient et pour apprendre à co-construire ensemble la ville de demain. Urban eLab s’appuiera avant tout sur une plateforme numérique, active 365 jours par an, avec des formats interactifs, ludiques et vulgarisateurs, permettant de créer un véritable lieu de dialogue favorisant les échanges sur les bonnes pratiques implémentables sur le terrain. Cette nouvelle structure sera officiellement présentée lors de Bimworld le 23 juin prochain par ses co-présidents Alexandra François-Cuxac, Présidente de la FPI, et Emmanuel François, Président de la SBA, et débutera ses travaux début septembre.

Spie batignolles achève le projet “Coeur de Ville Bezons”

En ce mois de juin 2021, les habitants de Bezons, commune située dans le Val d’Oise en bordure de Seine, découvrent leur nouveau centre-ville, réaménagé en écoquartier après près de 3 années de travaux. Spie batignolles outarex a finalisé les travaux du lot 3 – réparti sur 4 îlots - regroupant 245 logements dans 7 nouvelles constructions d’habitation et un pôle commercial et de loisirs (restaurants, boutiques, cinéma, salle de sport, etc) pour le compte du promoteur immobilier Altarea Cogedim. Cet écoquartier spectaculaire, par son envergure et par la pluralité de techniques qu’il a nécessité pour aboutir, est le résultat d’une concertation de plusieurs années de réflexion menée par la municipalité pour transformer la ville de Bezons, à l’héritage industriel fort. Pour s’intégrer dans les exigences d’un écoquartier, la construction des logements et des commerces a dû répondre à des normes environnementales strictes. Ainsi les habitations bénéficient de la certification NF Habitat HQE®, Neuf millésime 2015 et les commerces ont obtenu la certification BRREAM International, New construction 2013.

BNP Paribas Real Estate lance WIRED, premier outil d’analyse de datas immobilière en réalité immersive, développé en collaboration avec Unity 3D

BNP Paribas Real Estate dévoile ce jour WIRED (Wearable Immersive Real Estate Dataroom), un outil de data visualisation 3D à la pointe de l’innovation, permettant de s’immerger dans une simulation augmentée de la ville d’hier, d’aujourd’hui et de demain. Inédit sur le marché, dédié aux clients de BNP Paribas Real Estate, ce clone numérique de la ville facilitera leur compréhension du marché et leurs prises de décisions. A travers WIRED, BNP Paribas Real Estate connecte les actifs immobiliers avec l’ensemble des données sur la ville. L’objectif : offrir une vision complète aux clients et prospects d’un immeuble mais aussi de la zone géographique dans laquelle il se situe. Pour ce faire, l’outil agrège à la fois les données de BNP Paribas Real Estate et de ses activités promotion, transaction ou encore investissement (REIM), et les croise avec des données open data publiques, comme celles des collectivités locales. A noter que l’outil permet de visualiser à ce jour 10 millions de bâtiments dans leur environnement. Ces données couvrent par ailleurs plusieurs temporalités : l’outil intègre en effet l’historique des transactions du quartier depuis 1997, mais aussi des données prévisionnelles jusqu’en 2030, permettant de plonger dans la ville d’hier et de demain, grâce aux données sur les futurs les grands projets d’urbanisme, les transports, ou encore l’évolution des fondamentaux macro-économiques et immobiliers.

CBRE accompagne Verspieren dans l’aménagement de ses locaux au sein de l’immeuble “Curve” à Saint-Denis (93)

CBRE a été retenu par le groupe Verspieren, troisième courtier en assurances français à destination des professionnels et particuliers, pour l’accompagner dans l’aménagement de ses nouveaux locaux en région parisienne. Implanté au cœur de Saint-Denis au sein de l’immeuble “Curve”, ce nouvel espace de travail de 6 000 m² accueille aux 6ème et 7ème étages du bâtiment près de 300 collaborateurs. C’est dans le quartier de la Plaine Saint-Denis que Verspieren est installé depuis plus de 12 ans. Situé à proximité de sa précédente implantation, Verspieren a choisi “Curve”, un immeuble neuf de près de 24 000 m² de bureaux sur 8 niveaux, l'un des plus grands bâtiments en structure bois en Europe. Avec des plateaux de bureaux flexibles épousant les courbes du bâtiment, baignés de lumière naturelle, des terrasses végétalisées, des services modernes tels que business center, espaces de coworking, centre de fitness, restaurant inter-entreprises (RIE), café, brasserie… “Curve” est doté de nombreux atouts et offre un cadre de travail privilégié. Depuis sa création, il y a 140 ans, Verspieren a conservé une culture de proximité marquée par l’esprit familial qui caractérise l’entreprise. Ainsi, les équipes Design & Project de CBRE ont démarré la conception par un audit et un recueil des besoins pour s'imprégner au mieux de l’univers de l’entreprise. L’une des principales volontés du groupe était de créer un environnement à l’image de la marque, à la fois chaleureux et collaboratif, permettant à tous de travailler “comme à la maison”. Avec son offre Digital Building Solutions©, l’équipe Design & Project de CBRE a accompagné Verspieren dans la mise en place d’un contrôle d’accès multisite compatible avec celui du bâtiment, de badges multiservices bâtiment, parking, RIE, cafétéria et copieurs, dans le déploiement d’une couverture wifi, et enfin dans la protection de la data et des équipements techniques de la salle serveur.

Alban Castres