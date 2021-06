La veille urbaine du 16 juin 2021

La Société de la Tour Eiffel annonce la cession au Groupe Villa d’un immeuble situé à Chaville (92)

La Société de la Tour Eiffel annonce la cession d’un actif non stratégique situé à Chaville (92), au Groupe Villa, fondé et présidé par Stéphane Hirschenhaut. Cette cession porte sur 10 630 m² de bureaux dont 660 m² de commerces en pied d’immeuble, acquis en 2015 et provenant du portefeuille ex-AFFINE. Avec cette transaction, la Société de la Tour Eiffel poursuit l’exécution de son plan de cessions d’actifs débuté mi-2019. “Dans le contexte sanitaire et économique difficile que nous traversons, la Société de la Tour Eiffel fait preuve de résilience en maintenant sa dynamique opérationnelle et ses projets en poursuivant son recentrage sur l’immobilier de bureaux” commente Bruno Meyer, Directeur Général Délégué de la Société de la Tour Eiffel. Les conseils de l’opération étaient Screeb (Notaires Acquéreur), Oudot & Associés (Notaires Vendeur) et Lime Capital.

Icade choisie pour restructurer deux sites hospitaliers majeurs

Icade Promotion a été désignée en qualité d’Assistant à Maîtrise d'Ouvrage (AMO) dans le cadre de la restructuration du site du Centre d’accueil et de soins hospitaliers (CASH) de Nanterre (92). Icade Promotion a également été choisie pour accompagner le Groupement Hospitalier Rance-Emeraude dans la réorganisation immobilière de l’ensemble de ses établissements hospitaliers et médico-sociaux de Dinan (22), Cancale (35) et Saint-Malo (35). Ce contrat d'AMO a pour objet d'accompagner le CASH de Nanterre dans son projet de restructuration immobilière, projet d’un montant total de 180 M€, comprenant notamment un nouveau pôle de santé mentale et la construction d'un nouveau plateau technique. Cette restructuration s’inscrit dans le cadre de l’expérimentation « Hôpital et territoire, promoteurs de santé », pour laquelle l’ARS d’Ile-de-France a sélectionné le CASH de Nanterre afin de promouvoir une approche décloisonnée et territorialisée de la santé, entre ville, hôpital et le secteur médico-social. En 2019, Icade avait déjà remporté, aux côtés de Crédit Agricole Immobilier et Novaxia, l’appel à projets “Inventons la Métropole du Grand Paris 2” portant sur l’aménagement de la partie sud du site du CASH. Cette opération de 29 000 m2 , qui comptera à terme 260 logements, des résidences, ainsi qu’un café participatif et une école Montessori, contribuera à ouvrir l’hôpital sur son quartier avec un programme d’activités mixtes offrant un nouveau lieu de destination pour ses habitants. Par ailleurs, le GHT Rance-Emeraude, qui regroupe les hôpitaux de Cancale, Saint-Malo et Dinan (35), a choisi Icade en tant qu’AMO pour l’accompagner dans la réorganisation de l’ensemble de ses établissements hospitaliers et médicosociaux, un investissement global estimé à près de 400 M€.

Eiffage Immobilier lance les travaux d’une opération mixte intégrant du co-living près de Toulouse (31)

Eiffage Immobilier a lancé la construction d’un immeuble mixte de 9 000 m² dans la ZAC Enova à Labège en première couronne Toulousaine, qui accueillera notamment une résidence de co-living, un restaurant et des commerces. La livraison de cet ensemble réalisé pour Kley dans le cadre d’une VEFA (Vente en Etat Futur D’achèvement) est prévue au 2ème trimestre 2023. Les travaux de cet immeuble en R+10 ont débuté. Mené par Eiffage Immobilier, le projet est construit par nos équipes d’Eiffage Construction, comme le veut notre modèle unique de constructeur-promoteur. En plus de la résidence en co-living de 244 lits à destination de jeunes actifs et de personnes en changement de vie, ce grand complexe accueillera des commerces, un restaurant, et sera doté d’un parking livré dans les mêmes délais. Réalisé en silo, il s’intègrera parfaitement à la ville de demain. Les parkings silo ont en effet de nombreux avantages : moins coûteux qu’un parking souterrain, leur empreinte écologique est également moindre car les travaux moins importants et polluants ; ils peuvent être évolutifs car peuvent se transformer en un bâtiment de logements, bureaux, ou permettre un agrandissement facile de leur capacité. Exploité par QPark, il disposera de 307 places dont les usagers des bureaux voisins pourront bénéficier. Cette opération s’inscrit dans le réaménagement global de cette partie de Labège en un quartier résidentiel et commercial. Cette idée de développement urbain est également renforcée par l’arrivée prochaine de la station de métro Enova, à l’horizon 2025, qui reliera donc cet ensemble au cœur de la métropole Toulousaine.

Allianz acquiert son premier portefeuille PRS en Espagne

Allianz Real Estate, agissant pour le compte de plusieurs sociétés du groupe Allianz, a acquis, dans le cadre d’une transaction hors marché, son premier portefeuille du secteur locatif privé (PRS : Private Rented Sector ) en Espagne. Les actifs ont été acquis via une participation majoritaire d'une joint-venture, Elix Vintage, détenue par l'investisseur international KKR, le spécialiste des marchés privés Altamar Capital Partners et d'autres investisseurs, par le biais d'une offre publique d'achat. Composée de 421 unités résidentielles de premier ordre réparties dans 21 actifs situés dans les centres de Madrid et de Barcelone, cette acquisition renforce l'exposition d'Allianz Real Estate sur le secteur locatif privé à l'échelle mondiale et soutient pleinement sa stratégie d'investissement dans des actifs neufs ou récemment rénovés, de grande qualité et dotés de critères de développement durable stricts, situés dans des emplacements urbains de premier ordre et destinés au segment du marché intermédiaire. La plupart des actifs répondent déjà aux normes de durabilité de Carbon Risk Real Estate Monitor (CRREM), l'objectif étant de rendre l'ensemble du portefeuille conforme à CRREM 2040 grâce à un programme d'investissement dédié au cours des 18 prochains mois. Le portefeuille, qui représente environ 41 000 m² d'espace résidentiel au total, continuera d'être géré par ELIX, un gestionnaire d'actifs espagnol de premier plan. La société ELIX a 17 ans d'expérience dans la gestion d'actifs du secteur résidentiel, principalement à Madrid et à Barcelone, où elle gère plus de 1 300 unités résidentielles.

Victoria Gaulard rejoint Galimmo en tant que Leasing Manager

Le groupe Galimmo Real Estate, opérateur de lieux de vie et de commerce co-conçus avec leurs publics, renforce son équipe commerciale en France et annonce la nomination de Victoria Gaulard en tant que Leasing Manager. Victoria Gaulard, qui prend en charge la commercialisation des centres commerciaux situés en Alsace, est rattachée à Mathieu Echeverria, Head of Leasing & Speciality Leasing France, European Leasing Coordinator. L’équipe commerciale de Galimmo en France compte désormais 10 collaborateurs. Cette nomination s’inscrit dans le cadre de la poursuite de la stratégie de Galimmo visant à enrichir l’offre de ses centres afin de les adapter à l’évolution des attentes de leurs publics. Ceci se traduit par un travail sur le mix commercial ciblant des enseignes et secteurs attractifs ainsi que des commerces répondant aux besoins du quotidien. Galimmo renforce parallèlement les activités de services, de santé et de loisirs et ouvre ses centres à des usages non marchands. Avant de rejoindre Galimmo Real Estate en mai 2021, Victoria Gaulard a travaillé pendant quatre années en tant que Consultante Retail chez Knight Franck Paris. Victoria est diplômée de l’École Supérieure de Gestion et de Commerce International (ESGCI) et de l’Institut de la Construction et de l’Habitation (ICH)/CNAM (Master 1 en Transaction et Gestion Immobilière).

