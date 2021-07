La veille urbaine du 16 juillet 2021

Eiffage Aménagement cède à Foncière Magellan 3 bâtiments occupés totalisant 56 000 m² sur le site de Rennes-La Janais (35)

Eiffage Aménagement a cédé à Foncière Magellan trois bâtiments industriels occupés et en activité totalisant 56 000 m² de surface de plancher sur le foncier de Rennes-La Janais (35), situé sur les communes de Saint-Jacques-de-la-Lande et de Chartres-de-Bretagne. Les trois bâtiments, dont l’un occupé par B3 Ecodesign, filiale d’Eiffage Construction qui recycle des containers maritimes en fin de vie pour les transformer en tous types de bâtiments, vont être conservés et leurs activités tournées vers la construction bas carbone et la mobilité durable seront maintenues. Un important plan de restructuration, de rénovation et d’amélioration de la performance énergétique y sera mené jusqu’en 2026 par Foncière Magellan. Pour rappel, le terrain d’une emprise de près de 21 hectares, acquis fin d’année dernière par Eiffage Aménagement auprès du groupe Stellantis, va faire l’objet d’une vaste opération d’aménagement. Eiffage Aménagement va y développer, avec Eiffage Immobilier, une nouvelle zone d’activité d’une surface de près de 40 000 m² agrémentée d’espaces plantés. La Région Bretagne et Rennes Métropole ambitionnent, avec la SPLA Territoires, de développer, sur 53 autres hectares cédés à la Région en 2015, un Pôle d’Excellence Industrielle 4.0 privilégiant les mobilités et les nouvelles techniques de construction. À ce titre, le site de Rennes - La Janais a été sélectionné par le Gouvernement parmi les “sites industriels clés en main” pour la relance industrielle en France. La commercialisation des premiers bâtiments neufs débutera dès cette année dans la perspective de premières livraisons planifiées en 2023. Eiffage Aménagement a été accompagnée par l’étude Emeraude Notaires (Maître Vogel et Maître Oréal), et par l’agence Tourny Meyer (Philippe Chabasse). Foncière Magellan a été accompagnée par l’étude Prud’homme & Baum (Maitre Baum).

Groupama Gan REIM acquiert un portefeuille de commerces en pieds d’immeubles situés rue de Rivoli

Groupama Gan REIM, pour le compte de la SCPI Affinités Pierre, a acquis un portefeuille de commerces en pieds d’immeubles situés rue de Rivoli, artère commerciale emblématique du quartier du Marais à Paris, et loué aux enseignes internationales Foot Locker et Sephora. Cet investissement d’environ 58,5 M€ (droits inclus) traduit la volonté et l'engagement de la SCPI Affinités Pierre de se positionner sur des actifs à l’état locatif sécurisé, localisés sur des emplacements reconnus et affichant un caractère immobilier affirmé. Jean-François Houdeau, Directeur général de Groupama Gan REIM, mentionne : “L’acquisition de ce portefeuille de commerces stratégiquement localisés au cœur d’une zone commerciale et touristique de renom et occupés par des enseignes internationales de référence permet à la SCPI Affinités Pierre de consolider son état locatif et la maturité moyenne des baux de son patrimoine immobilier. Après l’acquisition d’un immeuble de bureaux Rive Gauche en janvier 2021, ces commerces viennent compléter l’exposition immobilière de la SCPI au cœur de Paris. Ce nouvel investissement illustre la capacité d’origination de Groupama Gan REIM dans la capitale.” Luc Bordereau, Head of Fund Management de Groupama Gan REIM, ajoute : “Cet investissement a été financé en partie par la mise en place d’une dette bancaire hypothécaire avec la Banque Deutsche Pfandbriefbank AG (PBB). Nous sommes très satisfaits de la conclusion de ce nouveau partenariat bancaire. Le financement de l’acquisition (pour un montant de 22 M€) exécuté à des conditions financières attractives dans un délai contraint, reflète tant les qualités intrinsèques de cet actif que du portefeuille d’actifs immobiliers sous gestion de la SCPI Affinités Pierre et de l’expertise affichée par l’équipe de gestion en place.” Pour cette transaction, l’acquéreur a été conseillé par l’étude notariale Régnier (Me Philippe Vidal), le cabinet Archers (Arnaud Moutet et Paul-Henri de Cabissole) pour les aspects juridiques et le financement et la société Setim pour les aspects techniques.

Le Groupe Gambetta signe le premier acte VEFA de la région PACA pour l’acquisition d’un programme en Bail Réel et Solidaire

Le Groupe Gambetta, dirigé par Norbert Fanchon, confirme son statut de précurseur en matière de BRS avec la signature du premier acte VEFA de la région PACA pour l’acquisition d’un appartement. Faciliter l’accession à la propriété des ménages les plus modestes : tel est l’objectif premier du BRS, en vigueur depuis mai 2017. Imaginé dans le cadre de la loi Alur (2014), puis consolidé par la loi pour la croissance et l’égalité des chances économiques (2015), dite loi Macron, ce dispositif repose sur la dissociation entre le foncier et le bâti sur la longue durée ; il ne peut être mis en œuvre que sur des terrains ou des immeubles acquis par un organisme de foncier solidaire (OFS). Ainsi, sur le principe d’un bail emphytéotique, l’acquéreur devient propriétaire des murs, tandis que le foncier reste propriété de l’OFS. Le programme "Cap Novéa", situé à La Croix-Valmer (83), se compose de 42 logements, d’une salle communale et d’un local d’activités pour 2 806 m² de surface de planchers. Par ailleurs, le promoteur réalise également "Villa Nova", situé à Cannes La Bocca (06), composé de 36 logements pour 1 921 m² de surface de planchers. Outre ces opérations, il livrera fin 2022 un autre ensemble de 35 logements en BRS, baptisé Via Nova, à Aubagne (13), et dénombre aujourd’hui plus d’une dizaine d’autres projets de ce type en Provence-Alpes-Côte d’Azur, ainsi qu’en Île-de-France et dans l’Ouest.

Les Cercles de la Forme loue 420 m² au 8 rue Lamartine à Paris 9

Les Cercles de la Forme prennent à bail une surface de 420 m² de bureaux ERP5 au rez-de-chaussée sur cour au 8 rue Lamartine à Paris 9 pour y installer une nouvelle salle de sport. Les locaux étaient livrés en parfait état. Le montant du loyer s’élève à 180 000 € par an soit 429 €/m²/an. Cette transaction a été réalisée par le département Bureaux de Consult’im qui était conseil du bailleur.

Boscalt Hospitality acquiert son premier bien au Royaume-Uni

Boscalt Hospitality a annoncé dans une joint-venture avec un promoteur immobilier basé à Londres, l’acquisition du premier hôtel de son portefeuille : l’hôtel Old Bailey, situé à Londres, au Royaume-Uni. Le bâtiment d'architecture victorienne reste célèbre pour avoir été le tout premier hôtel de Londres à disposer d'un éclairage électrique. La propriété devrait être repositionnée en un hôtel haut de gamme comprenant 110 chambres, un restaurant et bar et une salle de sport après une rénovation estimée à 18 mois. Construit en 1874 par Evans Cronk, le 15 Old Bailey a ensuite été converti en un immeuble de bureaux équipé de salles de réunion et d'un salon d'affaires. Situé au cœur du quartier financier mondial de la City, l’hôtel est à distance à pied des banques d'investissement et des cabinets d'avocats mondiaux. Des attractions culturelles et de loisirs, notamment la cathédrale Saint-Paul et Covent Garden, sont également accessibles à pied. Cette acquisition s'inscrit pleinement dans la stratégie de Boscalt qui achète des propriétés à fort potentiel, en vue de les moderniser et de constituer un portefeuille d'hôtels hauts de gamme à luxe, situés dans les grandes villes européennes. L'équipe, qui combine une expérience dans l'hôtellerie de luxe internationale, l'immobilier et la gestion financière, se concentre désormais sur la réalisation de nouvelles acquisitions en Europe continentale.

Covivio loue à LVMH Italia 4 000 m² du bâtiment D dans le quartier d'affaires Symbiosis à Milan

Covivio et LVMH Italia ont signé un accord locatif pour deux étages de bureaux avec terrasses au sein du bâtiment D de Symbiosis, le quartier d'affaires développé par Covivio au sud de Milan, à proximité immédiate de la Fondation Prada et du futur site de Scalo di Porta Romana. Les deux partenaires ont signé un bail de 10 ans. Dès début 2022, la livraison de l’immeuble D étant prévue fin 2021, LVMH Italia y installera son siège et ses 170 employés. Avec cette nouvelle signature locative, le bâtiment, qui a déjà vocation à accueillir les sièges de plusieurs multinationales1 , affiche un taux de pré-commercialisation de 72 %. L'immeuble pensé par Covivio a été choisi par la marque française pour son très haut niveau de confort, ainsi que pour son empreinte végétale qui se manifeste par la présence de terrasses et de jardins partagés aux différents étages. Certifié LEED Core & Shell niveau Platinum, le bâtiment vise à obtenir la certification WELL Core minimum niveau Bronze. Enfin, il sera l'un des premiers immeubles à recevoir la labellisation WELL Health Safety, qui garantit l'adoption et le déploiement concret de mesures de santé et de sécurité pour les occupants. Conçu par le cabinet international d'architecture et de design Antonio Citterio Patricia Viel, le nouveau complexe multilocataires, composé de deux bâtiments s'étendant sur 18 000 m², s'adapte parfaitement aux nouvelles façons de travailler et aux nouvelles attentes. Les bureaux ont été conçus comme des espaces flexibles, permettant notamment d’intégrer facilement les solutions et technologies numériques. Ils proposent également une variété de postures avec des zones dédiées au travail en équipe et au design thinking, et des espaces communs pour dynamiser la créativité et la productivité des employés. Le bâtiment accueillera également des services de restauration et un auditorium réversible de près de 600 m².

Sébastien Nerva, directeur développement de la construction bois de Linkcity

Arrivé fin avril 2021, Sébastien Nerva pilotera le volet “construction bois” de la stratégie bas carbone de Linkcity en France. Rattaché à Gérard Lodetti, directeur général délégué de Linkcity en charge de la stratégie et de l’innovation, Sébastien Nerva œuvrera avec Christine Grèzes, directrice RSE de Linkcity et les équipes WeWood de Bouygues Bâtiment France Europe. Il a pour objectif de développer l’expertise et d’accompagner la montée en compétence des collaborateurs, mais aussi d'atteindre l’objectif de livrer, en 2030, 50 % des opérations de Linkcity en bois. Diplômé de l’ENS d’architecture/paysage et de l’école d’urbanisme de Paris, Sébastien a démarré son parcours professionnel en 2013 à EpaMarne-EpaFrance où il a travaillé particulièrement au développement d’écoquartiers. En 2015, il est nommé référent construction bois pour accompagner la production de 600 puis 1 000 logements bois par an (de 2015 à 2021) aux côtés des promoteurs/bailleurs avec l’appui de l’Institut Technologique FCBA. Fin 2017, il rejoint la direction de la stratégie, dont il devient fin 2019 le directeur adjoint en charge de la définition et de la mise en application opérationnelle de la transition écologique.

Alban Castres