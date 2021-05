La veille urbaine du 16 avril 2021

Barings acquiert, auprès du Groupe Financière JL, un immeuble de bureaux à rénover à Paris 11

Barings a acquis, auprès du Groupe Financière JL, représenté par son family office Family Partners, un immeuble de bureaux à rénover situé au 163, rue Saint-Maur, Paris 11. Dans le cadre d'une stratégie core paneuropéenne, Barings entend rénover et repositionner entièrement le bien une fois la libre possession obtenue, afin de répondre à la demande pour des immeubles “code du travail” de haute qualité, durables et bien équipés dans le contexte post-Covid. Ce bâtiment à la façade historique très particulière était à l'origine une école. Sa construction remonte à 1875. Depuis 1995, il est utilisé comme immeuble de bureaux et comprend une surface locative de 2 600 m² répartis sur cinq étages. Le bien compte quelques 1 000 m² d'ateliers et de salles d'exposition occupés par l'unique locataire, une marque de vêtements de luxe présente depuis 2004, et dont le bail court jusque fin 2021. Barings a confié à Nexity la réalisation des travaux de rénovation, dont l'achèvement est actuellement prévu pour fin 2023-début 2024.

Bouygues Immobilier et Linkcity démarrent les travaux du projet “Les Fabriques” à Marseille (13)

Bouygues Immobilier et Linkcity ont signé avec l’aménageur Euroméditerranée l’acquisition des terrains permettant de démarrer les travaux de la première phase de l’écoquartier “Les Fabriques” pour la construction de 385 logements, un parking silo de 422 places, une crèche et des locaux commerciaux et d’activités, dont la livraison est prévue début 2023. A quelques pas de la mer, autour du marché aux puces, dans une friche témoignant du passé industriel dont il s’inspire, va naitre un quartier emblématique du nouveau Marseille : “Les Fabriques”, future porte d’entrée nord du grand centre-ville. Le projet urbain issu de l’appel à manifestation d’intérêt lancé en 2015 par l’Etablissement Public d’Aménagement et remporté par le groupement composé de Linkcity et Bouygues Immobilier se concrétise avec le démarrage des travaux sur les quatre premiers îlots au sud du quartier, le long de la rue André Allar. Cette première phase reflète la mixité de ce quartier pensé comme un village. Elle se déploie sur quatre îlots avec une programmation principalement axée sur un habitat résidentiel mixte.

CDC Habitat réhabilite 381 logements dans le Grand Lyon

CDC Habitat vient d’achever la réhabilitation de 381 logements répartis sur trois résidences situées à Vénissieux et dans les 3ème et 7ème arrondissements de Lyon (69). Ces travaux conséquents, d’un montant de plus 16 millions d’euros, permettent aux résidents de bénéficier d’un nouveau cadre de vie. Les 381 logements réhabilités, allant du T1 au T6, dont 63 % de T3 et T4, se répartissent sur trois résidences du Grand Lyon, représentant une surface habitable de 28 600 m² : “Le Moulin à Vent” à Vénissieux (290 logements sociaux réhabilités), “Yves Farge” à Lyon 7 (71 logements sociaux réhabilités) et “Viala” à Lyon 3 (20 logements sociaux réhabilités).

De l'agriculture urbaine dans les quartiers avec “Les Quartiers Fertiles”, 48 nouveaux lauréats annoncés

Julien Denormandie, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Nadia Hai, ministre déléguée chargée de la Ville et Olivier Klein, président de l’ANRU, ont dévoilé 48 nouveaux lauréats de l’appel à projets “Les Quartiers Fertiles”. Dotés d’un budget de 34 millions d’euros, dont 13 millions d’euros dans le cadre du plan France Relance, “Les Quartiers Fertiles” visent à déployer l’agriculture urbaine au cœur des quartiers prioritaires de la ville. Avec l’annonce de ces nouveaux lauréats, et alors qu’un troisième appel à candidatures s’ouvre, l’objectif de 100 quartiers couverts par l'agriculture urbaine est d’ores et déjà dépassé. Les deux ministres, l’ANRU et leurs partenaires (Secrétariat général pour l’investissement, Banque des Territoires et l’ADEME, Agence de la transition écologique) sont convaincus des bénéfices environnementaux, sociaux, éducatifs et économiques de l’agriculture urbaine. Alors que plus de 450 quartiers sont en train d’être totalement repensés dans le cadre du Nouveau programme national de renouvellement urbain, “Les Quartiers Fertiles” financent le développement d’une agriculture au bénéfice de la population des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Depuis le 7 décembre dernier, 75 lauréats ont été désignés. Cette vague de 48 nouveaux lauréats représente une enveloppe de plus de 15 millions d’euros et s’ajoute aux 27 projets primés en décembre. Une dernière tranche d’appel à candidatures est lancée ce jour.

Le taux moyen des nouveaux crédits historiquement bas

Selon l’observatoire Crédit Logement/CSA et en dépit du prolongement de la crise et de l’accroissement de l’éventualité de défaut de certains emprunteurs, les banques ont choisi d’améliorer les conditions des crédits octroyés, afin de relancer la demande de crédits immobiliers des particuliers. En mars, le taux moyen des nouveaux crédits s’est établi à 1,11 % soit son minimum historique (déjà atteint fin 2019). A titre de comparaison, il s’élevait à 1,16 % en décembre 2020. Le délai moyen, de 231 mois soit près de vingt ans, marque également un record de durée. Malgré ces conditions de crédit incitatives, la contrainte sur le taux d’apport, consécutive de la recommandation du HCSF (Haut Conseil de Stabilité Financière), a eu pour effet de modérer la production de crédits.