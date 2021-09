La veille urbaine du 15 septembre 2021

Tristan Capital Partners et Arkea Real Estate cèdent 31 actifs logistiques pour 85 M€

Le fonds de Tristan Capital Partners, EPISO 5, et Arkea Real Estate ont finalisé la vente de 31 actifs logistiques situés dans toute la France pour un prix de vente net combiné d'environ 85 millions d'euros. Les actifs faisaient partie d'un portefeuille de plus de 80 actifs initialement acquis par EPISO 5 et Arkea Real Estate au deuxième trimestre 2020 et au quatrième trimestre 2020. Ils ont été cédés à quatre acquéreurs distincts, dont des family offices, des utilisateurs et des investisseurs institutionnels. EPISO 5 a retenu environ 50 sites logistiques dans des emplacements stratégiques dans le cadre d'un portefeuille français dédié à la logistique et à l'industrie légère. Avec une valeur nette actuelle d'environ 300 M€, le portefeuille représente environ les deux tiers de la taille cible finale. Yassine Berkane, directeur exécutif de la gestion d'actifs chez Tristan, a déclaré : “Le secteur industriel français a été un acteur résilient tout au long de la pandémie, mettant en évidence l'appétit croissant des investisseurs pour des actifs logistiques bien situés, capables de fournir des revenus sécurisés à long terme. Côme François, Head of Asset Management chez Arkea Real Estate, a ajouté : "Nous sommes ravis d'avoir pu dépasser les objectifs de cession en termes de rendement et de timing et sommes impatients d'élargir encore le nombre d'actifs pour cette plate-forme grâce à de futures acquisitions." Le fonds a été assisté par le partenaire opérationnel Arkea Real Estate, et conseillé par Racine et R&D Notaires en matière juridique, ainsi que Nexity Conseil et Transaction, CBRE et Capital Return Opportunity en matière commerciale.

Kaufman & Broad Grand Ouest livre une résidence étudiante à Angers (49)

Kaufman & Broad Grand Ouest vient de livrer pour Odalys Groupe une résidence pour étudiants de 172 logements à Angers (49). Située au cœur du quartier des Capucins, au pied du tramway, la résidence “Odalys Campus Jean Moulin” offre des services qui faciliteront le quotidien de ses occupants (espace coworking, cafétéria, salle fitness, laverie...) avec un habitat repensé et intelligent. Grâce au partenariat noué, cette résidence permettra notamment d'apporter une réponse aux besoins croissants du CHU d'Angers pour loger ses jeunes actifs, mais aussi les doctorants et les chercheurs.

Eiffage Construction inaugure le Palais de Justice de Mont-de-Marsan (40)

Eiffage Construction, en présence de Guillaume Cotelle, président du tribunal judiciaire, Olivier Janson, procureur de la République et du Garde des Sceaux, Eric Dupond-Moretti, a inauguré le Palais de Justice de Mont-de-Marsan (40). C’est après 26 mois de travaux qu’Eiffage Construction Pays Basque - Landes a livré le nouveau Palais de Justice de Mont-de-Marsan en mai dernier. L’ouvrage regroupe sur 6 300 m², cinq juridictions : la cour d’assises, le tribunal de grande instance, le tribunal d’instance, le tribunal de commerce et le conseil des prud’hommes. Situé à environ 1 km du centre historique et de la base aérienne de la ville, le projet fait le lien avec l’environnement périurbain grâce à la création d’un espace boisé de pins sylvestres, une volonté des architectes de l’Agence BLP & Associés. Celui-ci se prolonge vers l’entrée principale par un parvis couvert formant un hall donnant sur la salle des pas perdus et les salles d’audience.

La Caisse d’Epargne Rhône Alpes inaugure son nouveau site grenoblois, “Alpes City”

La Caisse d’Epargne Rhône Alpes a inauguré son nouveau site grenoblois, "Alpes City". Ce bâtiment de 5 500 m², certifié "HQE bâtiment durable", est le symbole d’une volonté d’ancrage fort de la Caisse d'Epargne sur l’agglomération grenobloise. Situé à l’ouest de Grenoble, au cœur de l’écoquartier de Bouchayer Viallet, "Alpes City", par son implantation et son architecture, s’intègre pleinement dans un environnement où cohabitent entreprises, associations et commerces de proximité avec le patrimoine industriel de la ville de Grenoble. Facile d’accès (à proximité de l’autoroute, de la gare et du centre-ville, très bien desservi par les transports en commun), bénéficiant d’aménagements donnant la priorité à la convivialité et au végétal, ce quartier d’avenir très dynamique se transforme de jour en jour. Le nouveau site d’Alpes City permet de réunir sur un même site 300 collaborateurs de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes, des fonctions supports ou commerciales. Résolument responsable, le bâtiment est certifié Haute Qualité Environnementale (HQE) bâtiment durable, niveau excellent, garantissant la qualité de cadre de vie offert aux occupants et le respect de l’environnement.

Axe Immobilier crée une direction du développement logement confiée à Lorenzo Toneatto

Le groupe indépendant de promotion immobilière, dirigé par ses associés Alain Beynet, Alain Delaporte (tous deux fondateurs) et Cédric de Lestrange, poursuit sa stratégie de croissance résidentielle. Axe Immobilier conjugue dans le même groupe ses activités de développement (anciennement Axe Promotion), de management de projets (anciennement Axim) et d’ingénierie (anciennement 2A Ingénierie). Au sein des nombreuses expertises d’Axe immobilier comme développeur de projets urbains (tertiaire neuf et redéveloppement, logement, transformation de bureaux en logements, hôtellerie, résidences étudiants et médicalisées, hôpital de suite), Axe Immobilier souhaite mettre davantage l’accent sur le développement résidentiel de qualité, dans le prolongement de la réalisation de l’éco-quartier de 207 logements et 5 commerces “Garden Attitude”, en cours de livraison à Massy. C’est pourquoi Axe Immobilier développement crée une direction du développement logement, spécifiquement en charge d’identifier et de concevoir des projets de logements, d’hôtels et de résidences, dans un premier temps dans toute l’Ile de France. Lorenzo Toneatto et Louis Vilain rejoignent cette direction du développement logement, respectivement en qualité de directeur et de responsable de développement. Lorenzo Toneatto, 52 ans et juriste de formation, compte 25 années d’expérience en immobilier résidentiel d’abord en qualité de responsable puis de directeur du développement chez Promogim, Marignan, Bouygues Immobilier, Vinci Immobilier et Icade Promotion, avec une connaissance approfondie de l’Ile-de-France et de ses différents marchés. Louis Vilain, ingénieur ESTP de 26 ans, a déjà deux expériences professionnelles réussies à son actif, au sein de la recherche foncière de LIDL puis, pendant 3 ans, en qualité de responsable du développement résidentiel chez Icade Promotion.

