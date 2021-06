La veille urbaine du 15 juin 2021

BE REAL Investment Management acquiert une résidence étudiante à Marseille (13)

BE REAL Investment Management a acquis, pour le compte du fonds CMW fonds d'investissement pan européen géré par Catella Real Estate AG et Catella Residential Investment Management, une résidence étudiante à Marseille (13). Construite en 2012, la résidence étudiante est située dans le 5ème arrondissement de Marseille, face au CHU de la Timone, et à proximité des facultés de médecine, de pharmacie et du CFBT. D’une superficie d’environ 4 000 m², elle comprend 151 logements, des espaces communs, ainsi qu’un local à usage de commerce et de bureau. Le bâtiment bénéficie du label Promotelec Performance. Les équipe de BE REAL IM ont réalisé durant la période de due diligence une opération d'asset management actif en transférant l'activité de la résidence étudiante à Twenty Campus au moyen d'un bail commercial ferme de 10 ans et en renouvelant le bail de l'agence de MASCF Marseille pour le pied d'immeuble. L’acquéreur était accompagné par Archers, Allez et Associés, ainsi que Bureau Veritas pour le volet technique et environnemental. Le futur preneur est Sergic et le Property Management a été confié à CBRE PM.

ICF Habitat Sud-Est Méditerranée acquiert 74 logements auprès de CDC Habitat

En mai 2021, ICF Habitat Sud-Est Méditerranée a acquis trois nouvelles résidences dans les communes de Thonon les Bains, Cranves-Sales et Cruseilles. Cette acquisition renforce l’offre locative d’ICF Habitat en Haute-Savoie : la filiale compte désormais près de 600 logements sur le territoire. “La Haute-Savoie est un territoire sur lequel ICF Habitat se développe car il comporte de forts enjeux pour l’habitat social. Cette acquisition s’inscrit parfaitement dans le plan de mobilisation pour le logement du Groupe, qui prévoit la production d’au moins 18 000 nouveaux logements sur le plan national de 2021 à 2030. Ce développement se poursuit par ailleurs avec plusieurs autres projets et constructions sur le département en cours et à venir”, développe Sophie Matrat, Présidente du Directoire ICF Habitat Sud-Est Méditerranée. “Je sais que nos équipes sur le territoire sont mobilisées depuis plusieurs jours pour accueillir ces nouveaux locataires, qui vont pouvoir bénéficier de l’ensemble des services proposés par ICF Habitat. Nous leur souhaitons la bienvenue !”, complète Sophie Matrat.

Consult’im installe Enovap au 212 rue Saint-Maur à Paris 10

La startup médaillée d’or au concours Lépine a pris à bail une surface de 189 m² de bureaux atypiques, rénovés par le bailleur, au 212 rue Saint-Maur, Paris 10. Le montant du loyer s’élève à 420 €/m² HT HC. Cette transaction a été réalisée par le département Bureaux de Consult’im qui était conseil du bailleur.

Kamax confie la construction de sa nouvelle usine à GSE Chine

GSE Chine s’est vu confier par Kamax la construction clé en main d’une nouvelle usine à Jintan, à l’ouest de Shanghai. Ce nouveau site industriel comprend des zones de production, des annexes techniques, des bâtiments auxiliaires et des bureaux, sur une surface totale d’environ 26 500 m². Kamax est le leader technologique mondial des fixations à haute résistance et des pièces complexes formées à froid pour le secteur de la mobilité. L’entreprise a su s’imposer comme la référence en matière d’innovation et de qualité. Ce nouveau site doit lui permettre de répondre à la demande future de son activité en Chine, en forte croissance. Entreprise familiale aux valeurs fortes, Kamax assume toujours ses responsabilités envers ses collaborateurs, ses partenaires, ses clients, la société dans son ensemble et l’environnement : l’adhésion de GSE Chine à ces valeurs a contribué à sa sélection pour la conception et la construction du nouveau site. Kamax a d’abord chargé GSE de la définition du cahier des charges, des études et de la due diligence sur le terrain sélectionné, au cœur de la zone d’activités sino-allemande de Jintan, dans la province de Jiangsu. Ces missions préliminaires ont débouché sur l’attribution du contrat de construction clé en main. Les travaux débuteront à l’été 2021, pour une livraison en juillet 2022.

Keys REIM signe un partenariat de distribution avec Société Générale pour l’un de ses fonds de capital-investissement

Keys REIM, société de gestion du Groupe Keys Asset Management, élargit la distribution de son fonds professionnel de capital-investissement dédié au secteur de l’hébergement géré lancé en septembre 2020, en signant un partenariat de distribution avec Société Générale. “Cette collaboration permet à Keys REIM de dynamiser le déploiement de son expertise sur cette stratégie d’investissement aux côtés du groupe Société Générale qui va proposer cette offre innovante à son réseau de clients institutionnels”, indique Sébastien Horay, Directeur du Développement Institutionnel de Keys REIM. Ce fonds d’investissement a pour but principal de participer à la création et au développement d’établissements hôteliers opérés par des marques du portefeuille Lifestyle du groupe Accor (Mama Shelter, 25hours, Tribe, Jo&Joe). Les investissements se feront notamment au travers d’une joint-venture co-détenue entre le fonds, le Groupe Accor et Ennismore. Keys REIM a choisi de se positionner tôt sur ce segment hôtelier, qui propose au client une véritable expérience, dans des lieux destinés aux voyageurs et aux clients locaux. En forte croissance depuis quelques années, il est favorisé par l’émergence de nouvelles habitudes de voyage des jeunes générations. Plus exigeantes que leurs aînées, ces générations avides de découverte, d’interaction et de partage, plébiscitent des formules d’hébergement moins standardisées leur permettant de vivre une véritable expérience en se mélangeant aux locaux.

Ania Belkhir rejoint le département Corporate Solutions de NCT

Ania Belkhir rejoint NCT (Nexity Conseil et Transaction) en tant que Consultante Senior Tenant Rep, au sein du département Corporate Solutions. Placée sous la responsabilité de Stéphanie Manach-Tromeur, Directrice du département Corporate Solutions, Ania Belkhir aura pour principales missions le développement de nouvelles offres de services et l’accompagnement des entreprises dans leur stratégie immobilière et leur mise en oeuvre opérationnelle. « Je suis ravie d’intégrer une structure en pleine croissance telle que Nexity Conseil et Transaction. Face aux enjeux actuels, je souhaite mettre à profit mon expérience au sein du Département Corporate Solutions afin de répondre au mieux aux besoins et attentes de nos clients utilisateurs. » Diplômée d’un BTS Professions Immobilières et d’un Master II en Droit de l’immobilier, Ania Belkhir prépare cette année son accréditation RICS. Avec une solide expérience de 8 ans dans le milieu de l’immobilier, elle a débuté sa carrière en tant que Property Manager chez Allianz RE, puis en tant que Real Estate Manager chez Carrefour et People&Baby. Elle a ensuite rejoint CBRE Advisory & Transactions Services en tant que Portfolio Manager.

