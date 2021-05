La veille urbaine du 15 avril 2021

BlackRock Real Assets annonce la signature d’un bail de 5 500 m² avec la société Energies France à Gennevilliers (92)

BlackRock Real Assets a annoncé la signature d’un bail avec la société Energies France sur une surface de 5 500 m² au sein de l’ensemble immobilier Clever à Gennevilliers (92). Energies France s’engage sur un bail ferme de 6 ans ferme dans l’immeuble “Clever 2”. Cette prise à bail permet d’atteindre un taux d’occupation de l’immeuble de 68 %. Cette transaction a été réalisée en collaboration avec Wellstone et JLL. Cet actif, idéalement situé au cœur du nouvel écoquartier Chandon-République à Gennevilliers, totalise 23 000 m² de surfaces utiles. Il constitue la deuxième partie de l’ensemble immobilier “Clever”, un campus tertiaire livré en 2008, repositionné en 2016 et acquis par BlackRock Europe Property Fund IV en 2018, totalisant environ 45 000 m². Cet immeuble se distingue par une palette de services particulièrement étoffée répondant aux nouveaux besoins des entreprises et de leurs équipes : un responsable du bien-être des résidents, une salle de fitness de plus de 500 m² en premier jour, une conciergerie, une crèche, une salle de jeux et un restaurant d’entreprise assorti d’une cafétéria au concept innovant. La partie “bureaux” de grade A offre de larges plateaux lumineux de plus de 3 000 m² en adéquation avec les derniers standards tertiaires et bénéficie d’une double certification HQE Exploitation “Excellent” et BREEAM in-use “Very Good”. L’ensemble est par ailleurs positionné dans un écrin de verdure de 4 000 m² permettant à ses utilisateurs de bénéficier d’un cadre de travail qualitatif et propice au travail collaboratif.

Poste Immo, la Banque des Territoires et 123 IM créent la SCI Résidences Seniors La Poste

Poste Immo, filiale immobilière du Groupe La Poste, la Banque des Territoires, et 123 Investment Managers, société de gestion spécialisée notamment dans la gestion de fonds d’investissements immobiliers, ont signé un protocole d’investissement en vue de s’associer dans une société conjointe, qui accompagnera la transformation d’anciens sites de La Poste en résidences services séniors. La SCI Résidences Seniors La Poste sera détenue à 59 % par Poste Immo, à 21 % par la Banque des Territoires, chargée d’accompagner et de financer les projets de transformation des territoires, et à 20 % par 123 IM par l’intermédiaire de son OPPCI 123 Parcours Résidentiel. La société financera un premier portefeuille d’investissement immobilier estimé à environ 185 millions d’euros. La SCI va ainsi acquérir au fur et à mesure de leur réalisation une douzaine de résidences services séniors, idéalement situées en plein centre-ville (Amiens, Auch, Brest, Châteauroux, Metz, Perpignan, Roubaix, Saint-Etienne, Villefranche-de-Rouergue, Strasbourg...). Les bâtiments issus du patrimoine postal seront restructurés dans le cadre du partenariat signé en 2020 avec Jardins d’Arcadie, Acapace, Bouygues Immobilier et Poste Immo et seront exploités par Les Jardins d’Arcadie à horizon 2023-2025.

Socfim et Fundimmo innovent avec une offre de co-financement inédite pour les opérateurs immobiliers

Socfim, filiale de BPCE et première banque française de financement des professionnels de l’immobilier, s’associe avec Fundimmo, filiale de Foncière Atland et acteur de premier plan du financement participatif immobilier en France, pour proposer aux opérateurs immobiliers une offre de financement commune. Aux termes de ce partenariat, les deux sociétés proposeront une solution de financement “clé-en-main" sur l’ensemble du territoire en combinant, financement bancaire par le biais de Socfim et financement des fonds propres via la plateforme Fundimmo. En associant leurs expertises complémentaires, Socfim et Fundimmo unissent financement bancaire et crowdfunding immobilier pour proposer un financement alternatif et simplifier les démarches des professionnels de l’immobilier. Ces derniers pourront directement solliciter un financement global via un seul dossier et une porte d’entrée unique. Socfim et Fundimmo procéderont à un contrôle et une analyse commune de chaque dossier, gage d’un traitement rapide pour les opérateurs et d’un confort supplémentaire pour les investisseurs.

Gecina souhaite transformer 100 % de son encours obligataire en encours vert

Dans le prolongement de l’annonce de son plan CAN0P-2030 (Carbon Net Zero Plan) qui vise à atteindre la neutralité carbone de son patrimoine en exploitation dès 2030, Gecina lance la requalification de l’intégralité de son encours de dette obligataire en obligations vertes (ou “Green Bonds”), renforçant ainsi la convergence entre sa performance environnementale et sa structure financière. Dans la continuité de sa politique de crédits bancaires responsables lancée dès 2018 et qui représentent à ce jour 49 % de son encours bancaire, Gecina s’engage dans la mise en place d’un programme obligataire 100 % vert. Décrit dans son Green Bond Framework avec une ambition validée par un tiers indépendant, ISS Corporate Solutions, Gecina poursuit le verdissement de la totalité de sa dette obligataire. Ce programme innovant à plusieurs titres, vise à accompagner l’amélioration continue et globale du portefeuille d’actifs du Groupe et de sa performance environnementale. Ce format 100 % Green fera de Gecina, en cas de vote positif des Assemblées Générales des porteurs d’obligations, l’une des premières entreprises au monde à disposer d’un programme de financement obligataire en Euro entièrement vert. Pour cette opération, Crédit Agricole CIB et Allen & Overy ont agi à titre de conseils de Gecina.

SPIE Facilities s’associe à BORA France pour déployer une nouvelle solution de désinfection de l’air Made in France

SPIE Facilities, filiale française du groupe SPIE, leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l’énergie et des communications, a noué un partenariat avec BORA France, spécialiste de la ventilation de l’air depuis 25 ans. Ils déploient ensemble Air News Blue, une solution innovante de désinfection de l’air. La qualité de vie des occupants des bâtiments, leur confort et leur sécurité sont au premier rang des priorités de la filiale. C’est dans cette perspective que SPIE Facilities s’est associée à BORA France. L’objectif est de déployer rapidement une solution innovante qui participe à la qualité de l’air des bâtiments et qui apporte aux usagers un environnement plus sain. En résulte un nouveau système breveté de désinfection de l’air. Cette technologie permet de détruire 99,99 % des virus, germes, bactéries, moisissures et micro-organismes nuisibles qui se trouvent dans l’air et sont susceptibles d’être dangereux pour la santé. Elle tue les microbes en détruisant les acides nucléiques et en perturbant leur ADN, les rendant incapables d’exécuter des fonctions cellulaires vitales.

Pitch Promotion nomme Oudara Outhabong au poste de Directeur National Développement

Pitch Promotion annonce la nomination d’Oudara Outhabong au poste de Directeur National Développement, depuis le 1er janvier 2021. Dans le cadre de ses missions, Oudara est responsable de la prospection et de la mise en place de partenariats en matière de développement foncier, du déploiement d’outils et d’aide aux développeurs, ainsi que de l’animation de la filière développement. Il est rattaché à Stéphane Dalliet, PDG de Pitch Promotion et rejoint le Comité de Direction. Oudara Outhabong, 46 ans, est ingénieur INSA et diplômé d’un MBA de l’EM Lyon. Il commence sa carrière au sein de l’OPH Montpellier Métropole en tant que chargé d’opérations. Il occupe ensuite le poste de consultant successivement chez Booz Allen Hamilton à Londres puis à la SCET Paris avant d’intégrer la SEM du Département de l’Hérault comme Directeur de Projet. En novembre 2017, il arrive au sein du groupe Altarea via sa filiale Pitch Promotion, où il occupe des postes de direction du développement notamment au sein de l’agence Languedoc Roussillon, puis au niveau régional.