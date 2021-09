La veille urbaine du 14 septembre 2021

Afilog annonce la signature d’une charte en faveur de la performance environnementale et économique des entrepôts

Afilog, l’association des acteurs de l’immobilier logistique, a annoncé ce matin la signature par près d’une cinquantaine d’acteurs majeurs de la logistique, d’une charte d’engagements réciproques en faveur de la performance environnementale et économique des entrepôts. Son président Claude Samson s’exprimait à l’occasion d’une conférence organisée au sein de la Semaine de l'Innovation du Transport & de la Logistique (SITL) au Parc des expositions de la Porte de Versailles. Cette annonce suit l’officialisation de la Charte le 28 juillet dernier par Afilog et Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, Emmanuelle Wargon, ministre déléguée chargée du Logement, et Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée chargée de l’Industrie. Le gouvernement avait auparavant missionné Anne-Marie Idrac, présidente de France Logistique, et Gilles de Margerie, Commissaire général de France Stratégie, pour mener une concertation auprès des acteurs de la logistique en collaboration avec Afilog. Les acteurs de l’immobilier logistique confirment ainsi leur engagement déjà ancien dans la transition écologique de leur activité, et enclenchent une forte accélération de leurs contributions dans ce sens. Ce travail de concertation inédit a abouti à la publication de 30 engagements ambitieux pour l’environnement, aussi bien de la part des acteurs privés (neutralité carbone des nouveaux projets d’ici 2040, implantations en priorité sur des friches existantes, couverture de 50% des toitures par des panneaux photovoltaïques, infiltration de 100% des eaux pluviales, plantation d’arbres et de haies champêtres...) que de la part de l’État (accompagnement des acteurs de la logistique dans l’atteinte de leurs engagements, mise à disposition de l’inventaire des friches disponibles…). La filière de l’immobilier logistique, bras armé de l’industrie, joue un rôle-clé dans la décarbonation des activités économiques. Y compris quand le gouvernement fait le choix courageux d’un vaste plan de relance et de la relocalisation industrielle, qui implique une accélération et une relocalisation des stocks. L’adaptation des réseaux logistiques est donc nécessaire pour optimiser les flux et contribuer à leur décarbonation, tout en continuant à irriguer tous les et en créant des emplois.

BNP Paribas Immobilier et GA Smart Building signent la vente du futur siège social du groupe Up à Primonial REIM

Primonial REIM s’est porté acquéreur de “Gardens”, le futur siège social du groupe Up à Gennevilliers (92), dans le cadre d’une vente en état futur d’achèvement (VEFA). BNP Paribas Immobilier et GA Smart Building, co-promoteurs de l’opération, ont lancé le chantier le 18 mai 2021, après avoir obtenu le permis de construire le 26 janvier 2021. La livraison est prévue au premier trimestre 2023. D’une surface de 15 400 m² et doté d’une capacité d’accueil de 1 400 collaborateurs, “Gardens” se développera sur 7 niveaux. Il offrira plus de 2 000 m² d’espaces extérieurs accessibles et végétalisés, en rooftop, terrasses et patio. L’architecture a été pensée par Origin by ATSP (Atelier Tom Sheehan et Partenaires) et le volet paysager, particulièrement soigné, en partenariat avec la paysagiste Emeline Brossard. L’ensemble immobilier proposera des prestations techniques de haut niveau et une offre de services incluant un espace fitness, un généreux lobby de 650 m², conçu comme un espace de convivialité dédié aux collaborateurs du Groupe Up. Témoins de la recherche de confort et de qualité de vie apportée au projet, le restaurant panoramique et un espace de conférence seront idéalement situés au dernier niveau, avec accès de plein pied au rooftop. Un parking de 300 emplacements complètera l’offre de services. Le site, qui avait été pré-loué dans sa totalité dans le cadre d’un BEFA d’une durée ferme de 10 ans, accueillera courant 2023, le nouveau siège social du Groupe Up (anciennement Chèque Déjeuner). Pour cette vente, BNP Paribas Immobilier et GA Smart Building ont été conseillés par l’étude Thibierge Notaires, et Primonial REIM par l’office notarial Wargny-Katz, le cabinet d’avocats Fairway, KPMG avocats pour les aspects fiscaux ainsi que 7Concept pour l’audit technique. La transaction a été effectuée par Cattella Property.

Le futur Campus Chérioux se profile avec la signature d’une nouvelle promesse de vente

Le Conseil Département du Val-de-Varne (CD94) a fait le choix de transformer l’ancien Foyer départemental pour l’enfance des années 30 : le Domaine Chérioux à Vitry-sur-Seine se transforme en pôle emploi-recherche-formation, pour devenir le futur Campus Chérioux. Le 23 juillet dernier a vu la signature d’une promesse de vente entre l’UPEC et Sadev94 portant sur environ 6 000 m² de SDP, dans deux bâtiments patrimoniaux des années 30 d’une grande qualité architecturale. Cet ensemble, situé dans la continuité de l’IUT actuel de l’UPEC (IUT Informatique, Chimie) localisé rue Paul Armangot, permet ainsi une extension de l’implantation de l’Université. Il est destiné à accueillir notamment un campus des métiers de la santé et du grand âge, ainsi qu’une école d’ingénieurs de la santé et du numérique. Le bâtiment dit “Clôcher”, première phase opérationnelle du projet, bénéficie déjà du Plan de relance, permettant un démarrage prévisionnel des travaux de réhabilitation en toute fin d’année. Par ailleurs, l’UPEC participe, depuis 2019, avec le Département du Val-de-Marne et l’aménageur, à une expérimentation pour la préfiguration du futur Campus Chérioux, avec l’implantation temporaire de l’IUT GEA dans l’un des bâtiments historiques à réhabiliter, formation qui devrait à terme emménager dans les futurs locaux réhabilités de l’Université. Sadev 94 avait conduit les travaux permettant l’accueil des étudiants. La démarche d’un urbanisme transitoire dans le futur Campus Chérioux, a également permis récemment l’accueil en juin 2021, dans un autre ensemble bâti à réhabiliter, de l’association Matériaupôle pour une durée de 2 ans, en attendant l’arrivée des preneurs définitifs. En plus de l’UPEC, parmi les acteurs du futur Campus, on peut compter le premier lot de la ZAC, le futur Eco-campus du Grand Paris, actuellement en construction dans la pointe sud du Domaine, sur 13 000 m², pour l’accueil de formations autour des métiers de la construction durable et de la transition énergétique (CFA et formation continue) ; l’arrivée des premiers étudiants est prévue pour 2022. Enfin, la livraison à venir du Bâtiment Ecocampus a nécessité l’engagement de la première phase des travaux de voiries et réseaux menée par Sadev94, qui a eu lieu entre janvier et juillet 2021.

Ogic retenu pour la réalisation d’une soixantaine de logements à Carrières-sous-Poissy (78)

L’EPAMSA, en concertation avec les élus et l’équipe de maîtrise d’œuvre urbaine, a désigné le groupement porté par Ogic, avec l’agence d’architecture Oyapock et le paysagiste Terabils, pour la réalisation d’une soixantaine de logements sur le lot P7C, dans le secteur Pissefontaine de la ZAC Carrières Centralité à Carrières-sous-Poissy (78). Sur un terrain d’environ 3 300 m², ce programme se composera de logements collectifs, de logements intermédiaires et de 6 maisons individuelles en cœur d’îlot, pour une surface de plancher de 3 900 m² et 1 350m² d’espaces végétalisés. Suite à la consultation lancée en janvier, quatre équipes avaient été retenues à l’issue de la première phase, parmi une quarantaine de candidatures. En avril, ces quatre équipes ont participé à des workshop avec la maîtrise d'ouvrage pour la mise au point de leur projet avant l'oral final devant le jury composé des élus, d’Emmanuel Mercenier, Directeur général de l'EPAMSA et de Nicolas Michelin, l'urbaniste de l'Opération. Le groupement porté par OGIC a été désigné lauréat le 7 juillet dernier. Conçu sur le principe de l’architecture évolutive, le projet sera flexible avec une structure poteau-poutre et refend béton pour qu’il puisse s’adapter durablement aux besoins de ses habitants. L’utilisation de matériaux biosourcés ou bas carbone (façade à ossature bois, menuiseries en bois ou mixte bois-alu, isolation des charpentes avec des matériaux naturels, enduits à la chaux…) est privilégiée.

Evolis ouvre sa ligne “Résidentiel & Résidences Gérées”

Afin de mieux accompagner nos clients investisseurs dans leurs opérations en Résidentiel & en Résidences Gérées, Evolis a ouvert une ligne spécifique pour ces actifs, dirigée par Thierry Gallon. Fort de son expérience de plus de 20 ans dans l’Immobilier d’Entreprise (Auguste Thouard & Associés, JLL et Nexity Conseil & Transaction) il aura pour missions de développer et valoriser cette nouvelle activité Evolis auprès des Investisseurs. Pour rappel, le Département Capital Market d’Evolis intervient sur toutes les classes d’actifs, partout en France, et est composé de 13 collaborateurs.

Alban Castres