La veille urbaine du 13 septembre 2021

Stam Europe acquiert un nouvel immeuble résidentiel à proximité du Parc Monceau

Stam Europe a réalisé l’acquisition auprès d’un vendeur privé du 49 boulevard de Courcelles dans le 8e arrondissement de Paris, à proximité immédiate du Parc Monceau, pour le compte de son fonds immobilier résidentiel Opéra. Cet actif développe une surface totale d’environ 3 000 m² et se compose d’un immeuble post-haussmannien élevé en R+7, accueillant quelques surfaces commerciales ainsi qu’une majorité de surfaces à usage résidentiel. Le fonds Opéra, lancé en décembre 2018 et géré par Stam France IM est toujours en phase de croissance avec une capacité d’investissement résiduelle de l’ordre de 380 millions d’euros. Dans cette transaction, le fonds Opéra a été conseillé par l’étude notariale Lasaygues (Hubert de Vaulgrenant et Sandrine Roux-Fouillet), le cabinet d’avocats SBKG (Vincent Lasalle et Pauline Sammut) ainsi que par GR Groupe en qualité de conseil technique. La transaction a été réalisée par JLL, équipe résidentielle Capital Markets.

Extendam et Vicartem signent une première opération commune à Nantes (44)

Vicartem fait l’acquisition de l’Hôtel Bourgogne Nantes Gare en partenariat avec Extendam. Il s’agit d’une opération en murs et fonds. Situé face à la gare TGV et à proximité immédiate du centre-ville de la métropole nantaise, dont l’attractivité économique et démographique n’est plus à démontrer, l’actif dispose d’un emplacement premium et fera l’objet d’importantes transformations. A 5 minutes à pied du Château des Ducs de Bretagne et à 10 minutes du centre-ville, l’Hôtel de Bourgogne Nantes Gare bénéficie d’une excellente localisation sur l’allée du Commandant Charcot à la sortie nord de la Gare TGV. Actuellement classé en 2*, l’hôtel va connaître une belle évolution grâce à un programme de restructuration conséquent destiné à développer les capacités de l’hôtel et à le repositionner sur un segment lifestyle 3/4*. Le bâtiment sera rehaussé permettant ainsi de porter à 60 son nombre de clés. Avec cette nouvelle opération off market, EXTENDAM conforte sa politique d’accompagnement dans la durée des plus grands groupes hôteliers européens et poursuit sa stratégie d’investissement value add dans l’hôtellerie. L’établissement sera exploité par Vicartem Hôtellerie, filiale du groupe Vicartem, dès sa réouverture en 2023. Il viendra compléter la collection de 8 adresses hôtelières du groupe fondé par Céline et Sébastien Meslin. Il s’agira par ailleurs de sa 2ème implantation à Nantes. L’exploitant ambitionne d’y expérimenter un concept novateur combinant une hôtellerie économique & design dans les étages avec des parties communes accueillantes proposant une offre de restauration légère mais de qualité.

Kujten s’installe au 422 rue Saint-Honoré, Paris 8

La marque Kujten, spécialisée dans le cachemire haut de gamme, prend à bail une surface de 247m² de bureaux au 3ème étage située au 422 de la prestigieuse rue Saint-Honoré pour y installer son siège social et centraliser ses activités. Dans cette opération, Consult’Im était conseil du bailleur et du preneur. Kujten, qui dispose actuellement de 25 points de vente compte poursuivre son développement et profiter de cette nouvelle adresse pour recruter de nouveaux talents.

Le Groupe Panhard renforce ses équipes développement en immobilier résidentiel

Dans le contexte de croissance de ses activités en immobilier résidentiel, le Groupe Panhard étoffe ses équipes et fait évoluer l'organisation de son territoire de prédilection, l'Île-de-France. Jérôme Bègue et Pierre-Édouard Quelin intègrent le pôle résidentiel du groupe. Avec plus de 500 logements en chantier en Île-de-France et environ 500 supplémentaires d'ores et déjà prévus dans les 12 prochains mois, le Groupe Panhard conforte ses parts de marché dans l'immobilier d'habitation francilien. Pour accompagner cette croissance, le groupe se dote de deux nouveaux talents et scinde l'Île-de-France en deux territoires, l'Ouest d'une part et l'Est d'autre part. Jérôme Bègue (43 ans - EPF Ecole d'Ingénieurs, Maîtrise de l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines/Paris-Saclay) rejoint le Groupe Panhard en qualité de directeur développement et se voit confier le pilotage de l'ensemble des projets résidentiels du secteur Ouest de l'Île-de-France. Jérôme était auparavant directeur Île-de-France de Saint-Agne Immobilier, après avoir exercé ses activités professionnelles en tant que directeur développement chez Bouygues Immobilier (7 ans) puis chez Verrecchia (6 ans). Pierre-Édouard Quelin (31 ans - double licence Économie-Gestion/Droit à l'Université Paris X Nanterre) rejoint, quant à lui, le Groupe Panhard au titre de directeur adjoint développement sur le secteur des Yvelines. Il a débuté sa carrière chez Nafilyan Partners (5 ans) en tant que responsable du développement avant de rejoindre Espacity (2 ans) où il occupait le poste de directeur développement Île-de-France. Pierre-Emmanuel Arnal, directeur du Pôle Résidentiel du Groupe Panhard confie : "Face à la hausse régulière de notre volume d'activité, nous avons souhaité renforcer nos équipes pour préserver notre capacité à nous investir pleinement sur chaque nouveau projet. Jérôme et Pierre-Édouard ont des compétences et des parcours complémentaires, ce qui est un véritable atout pour la bonne marche de notre activité." Créé fin 2016, le pôle Résidentiel du Groupe Panhard affiche un niveau d'activité en hausse continue. Cet été, le groupe finalisait un ensemble de six immeubles (150 logements) à Chambourcy (Yvelines), tous commercialisés en amont de leur livraison.

Nomination de Vincent Sadé au poste de Directeur Leasing & Capital Deployment France de Prologis

Vincent Sadé a rejoint Prologis, leader mondial de l’immobilier logistique au poste de directeur Leasing & Capital Deployment France à compter du 15 juillet 2021. Dans le cadre de ses fonctions, il a la responsabilité de diriger les activités de déploiement immobilier sur le marché français : développement et commercialisation des actifs, pilotage des investissements immobiliers, entretien et renforcement de la relation client. “Je me félicite de l’arrivée de Vincent au sein de nos équipes en France. Sa connaissance du marché conjuguée à son expérience solide en matière d’accompagnement des clients et sa vision stratégique de l’activité sont des atouts majeurs pour mener à bien nos fortes ambitions de développement sur le territoire français”, commente Cécile Tricault, Directrice Europe du Sud de Prologis. Vincent Sadé, est titulaire d'un Master en Management (2005-2009) de l'EM Lyon. Avant de rejoindre Prologis, il a commencé sa carrière en 2009 chez Hammerson en tant que gestionnaire d’actifs et d’investissement avant de devenir co-directeur du département Asset Management, Développement et Investissement. En 2017, il rejoint Klépierre où il occupe successivement les postes de Directeur du Développement puis Directeur Commercial pour la France & la Belgique. Depuis juillet 2021, Vincent est directeur Leasing & Capital Deployment France chez Prologis.

