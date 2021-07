La veille urbaine du 13 juillet 2021

Novaxia Investissement acquiert, pour la SCPI Neo, 2 actifs de bureaux à Cergy (95) et à Pau (64)

La SCPI Neo de Novaxia Investissement, fait l’acquisition de deux actifs de bureaux dont un à Cergy (95). Ces acquisitions utilisent à la fois une stratégie de diversification géographique et de la réversibilité (recyclage de bureaux en logements). Ces deux biens contribueront à atteindre l’objectif de rendement de 5.50 % (TDVM 2020 de 6 %) de la SCPI Neo pour ses clients investisseurs (horizon de placement de 10 ans). Réversibilité L’immeuble de Cergy, placé sur le RER A et la ligne L, est attenant à un terrain en pleine mutation résidentielle. La ville de Cergy compte 63 000 habitants et est en pleine transformation avec un fort dynamisme résidentiel et étudiant. L’immeuble possède une surface de 18 000m², sur 3 étages et un sous-sol. Il est actuellement loué sur sa totalité. Cet actif pourra potentiellement faire l’objet d’un recyclage de bureaux en logements, la localisation le permettant. L’immeuble se situe dans l’opération Cergy-Puiseux qui poursuit l’urbanisation du quartier. 25 000 m² d’habitation sont en développement sur la parcelle attenante. La réversibilité des actifs est l’une des stratégies de Neo, qui a vu sa part revalorisée de 3,8 % en juin 2021. L’ensemble de Pau (64) est composé de deux bâtiments élevés chacun sur deux niveaux. Il offre des prestations, une qualité de construction et une divisibilité rare sur le marché immobilier de bureau à Pau. L'ensemble est également facilement accessible, étant situé sur l’A64 (La Pyrénéenne) et est actuellement occupé par des acteurs nationaux majeurs du monde de l’assurance, du conseil et de l’immobilier.

Norma Capital acquiert un local commercial à Ivry-sur-Seine (94)

Norma Capital annonce l’acquisition, pour le compte de la SCPI Vendôme Régions, d’un local commercial de 955 m² situé dans un quartier vivant d’Ivry-sur-Seine (94), non loin de la station de métro “Mairie d’Ivry”. En pied d’immeuble, l’actif accueille “Les Nouveaux Robinson”, une enseigne de distribution de produits biologiques et écologiques. Réseau de 20 magasins, dont 13 à Paris intramuros et 7 en petite couronne, "Les Nouveaux Robinson" est une coopérative francilienne qui propose des produits issus de l’agriculture biologique. Ce marché est en pleine croissance et a, par ailleurs, connu une importante accélération en 2020, à la suite de la pandémie de la Covid-19. Dans le cadre du Grand Paris, la ville connaît plusieurs grands projets d’aménagements dont l’un des plus importants, Ivry Confluences dans le quartier d’Ivry-Port. Bénéficier d’une telle localisation, dans un quartier en expansion, permettra à cet actif d’attirer une clientèle de plus en plus importante, et donc de continuer son développement.

MV Group s’agrandit et intègre le Digital Park

Les collaborateurs de MV Group ont investi le nouveau siège de l’entreprise au sein du Digital Park qui abritera également Leocare et Secure-IC. Construit dans la métropole rennaise, quartier Via Silva labellisé Écocité, le bâtiment de 6000 m² imaginé par Yohann Blondel, co-fondateur d'ANB Architecture à Rennes, accueille les 200 collaborateurs du siège du 1er groupe indépendant en marketing digital en France. A l’image des ambitions de MV Group, le projet respectueux de l’environnement se distingue par son accessibilité optimale au pied du futur métro, de la gare routière ainsi que de la rocade ; des pistes cyclables ont été aménagées au pied de l’immeuble. Les services dont la crèche de 25 berceaux, les salles de sport et de bien-être et le service de restauration 0 déchet grâce à des frigos intelligents offriront également aux collaborateurs un environnement favorable afin de mieux servir les clients du groupe. En s’installant dans la “Silicon Valley rennaise”, où 10 000 emplois sont prévus, MV Group rejoint notamment B<>com, Capgemini, Technicolor et Syrlinks et vient renforcer ce pôle numérique où Leocare et Secure-IC vont également s’implanter. Parmi ses motivations, le groupe a été séduit par le site et a désiré une architecture éco-responsable qui traduise de façon concrète les valeurs humaines présentes chez MV Group et ses 8 filiales. Tous les bâtiments du Digital Park sont économes en énergie, avec des prises en sous-sol pour recharger les véhicules électriques. Leur construction a été compensée par la plantation de 2 hectares d’arbres pour la dépense en CO2. Au sein des locaux de l’entreprise, des points de collecte des déchets ont été mis à disposition des collaborateurs pour favoriser le tri sélectif et le recyclage du papier blanc et couleur, des journaux et magazines, des ampoules, masques, appareils électroniques, plastiques et bouchons, verres, compost et marc à café.

Le Premier ministre salue le partenariat avec Action Logement et les propositions de réforme du Groupe paritaire, à l’occasion du renforcement de la politique de renouvellement urbain

Action Logement a signé avec l’Etat et l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine (ANRU) un engagement visant à mobiliser 1,4 milliard d’euros supplémentaires en faveur du renouvellement urbain et de la mixité sociale. Cet accord marque la volonté des partenaires sociaux d’amplifier les interventions en faveur des Quartiers Prioritaires de la Ville (QPV), de permettre leur transformation durable et d’accompagner la mixité sociale. Les Partenaires sociaux du groupe Action Logement ont signé samedi 10 juillet un accord avec l’Etat et l’ANRU pour amplifier le renouvellement urbain et accélérer les projets dans un objectif de transformation durable et pérenne des quartiers. Sur les 2 milliards d’euros supplémentaires alloués au nouveau programme de renouvellement urbain (NPNRU), Action Logement qui en est le principal financeur depuis sa création, mobilise 1,4 milliard d’euros ce qui porte l’effort du groupe à 10,1 milliards de concours financiers pour la durée du programme dont 6,8 milliards d’euros de subventions et 3,3 milliards d’euros de prêts. Cet abondement s’inscrit dans le Plan signé en février 2021. Cet accord tripartite prévoit également, sous l’égide de l’ANRU, de renforcer les actions en faveur de mixité sociale, à travers le développement des programmes de la Foncière Logement et davantage de réservations locatives pour des salariés des entreprises dans les logements réhabilités de ces quartiers, confirmant le rôle du Groupe en matière de lien emploi-logement. La signature de l’accord qui s’est déroulée à Clichy-sous-Bois, en présence du Premier ministre, a mis en lumière l’enjeu prioritaire que constituent la démolition, la construction de logements et les opérations de réhabilitation dans les QPV ainsi que la détermination de l’ensemble des acteurs - collectivités, bailleurs, Etat…- à agir sur la qualité de l’habitat.

La Société de la Tour Eiffel confirme l’excellente dynamique locative de “Bord’eau Village” avec près de 1 500 m² signés

La Société de la Tour Eiffel, poursuit sa dynamique locative et annonce plusieurs prises à bail au sein de “Bord’eau Village” (30 000 m²). La foncière annonce l’arrivée de quatre nouveaux locataires : Boardriders qui s’installe sur 854 m² dont 213 m² de terrasse extérieure, Deus Ex Machina sur 368 m², Cannelés Baillardran sur 108 m² et Arena sur 135,5 m². Le taux d'occupation de "Bord’eau Village" est ainsi porté à 95%. Propriétaire depuis fin 2018, La Société de la Tour Eiffel a mené une mutation de ce lieu atypique des quais de Bordeaux, classé au Patrimoine Mondial de l’Unesco. Aujourd’hui les hangars, qui auparavant servaient de stockage des marchandises, créent un vrai ensemble cohérent mixant commerces tendances, loisirs et sports, lifestyle, bars et restaurants, sans oublier les activités tertiaires. Situé à 20 minutes à pied du centre-ville et particulièrement bien connecté (tram, navette fluviale, vélo en libreservice…etc)., ce lieu d’exception au bord de la Garonne, présente de nombreux avantages pour les salariés locataires présents sur le site.

Bouygues Immobilier et Omnes lancent Geophoros, un véhicule dédié à la conversion de fonciers

Bouygues Immobilier et Omnes, via son fonds Construction Energie Plus, lancent Geophoros, un véhicule dédié à la conversion de fonciers. Bernard Mounier, Président de Bouygues Immobilier et Serge Savasta, associé gérant d’Omnes, annoncent la création d’un véhicule dédié à la conversion de fonciers. Baptisé Geophoros, il permettra de financer la conversion de fonciers jusqu’à l’obtention d’un permis de construire purgé, en amont de la phase de promotion, sur une période de 2 à 4 ans. Bouygues Immobilier et Omnes se sont retrouvés autour de leur fort engagement environnemental au service de la ville durable. Ce rapprochement a permis la création de Geophoros, dont la finalité est de “reconstruire la ville sur la ville” afin de lutter contre l’artificialisation des sols, améliorer la biodiversité urbaine et produire des logements bas carbone. Ce véhicule d’investissement ciblera des fonciers inutilisés ou dégradés (friches, locaux industriels, terrains pollués…) dans les dix principales métropoles de France (Lyon, Toulouse, Grand Paris, Lille, Rennes, Nantes, Grenoble Alpes, Bordeaux, Aix-Marseille Provence, Montpellier Méditerranée), celles qui créent de l’emploi et dont la démographie augmente. C’est en effet dans ces localités que le manque de terrains est le plus problématique alors qu’il est impératif d’y accroitre le nombre de logements bas carbone. Geophoros ciblera trois thèmes de reconversion : la requalification urbaine (dont le changement de destination, les modifications des critères de constructibilité, l’obtention de droits à construire), la recomposition de l’unité foncière (dont le regroupement de plusieurs unités, les remembrements, la médiation/déblocage de contentieux) et la dépollution et l’aménagement dont la dépollution légère ou lourde, le curage, la viabilisation. Geophoros sera doté d’une capacité d’investissement de 100 m€ qui permettra de faire sortir de terre 2 000 logements. Il aura pour stratégie d’investissement l’acquisition de fonciers de taille intermédiaire de 5 à 15 millions d’euros.

Le Groupe Gambetta livre un programme de 75 logements à Vigneux-sur-Seine (91)

Le Groupe Gambetta a livré la résidence “Parc Concorde”, un programme de 75 logements en accession libre et en accession sociale à la propriété, permettant ainsi de bénéficier de la TVA à 5,5 %, à Vigneux-sur-Seine (91) en Essonne. Le programme du Groupe Gambetta se compose de 2 bâtiments en R+4 comprenant un total de 75 logements en accession allant du studio au T4. Situé au 2-4 rue du Parc sur la commune de Vigneux-surSeine, “Parc Concorde” propose des biens confortables dans un authentique cadre naturel. Conçu par le cabinet d’architecte Hennig Architectes, en collaboration avec Grand Paris Aménagement, le projet adopte des lignes contemporaines grâce à un jeu de volumes et de teintes qui renforcent son identité moderne. On trouve ainsi de la brique de terre cuite foncée dans les angles des façades. Située à quelques kilomètres des grands bassins d’emplois d’Orly, de Saclay et à moins de 30 km de Paris, la commune de Vigneux-sur-Seine profite d’un environnement naturel et d’infrastructures de qualité. Le quartier concorde bénéficie également de toutes les commodités avec ses établissements scolaires, son conservatoire de musique, de danse, de théâtre, sa salle d’exposition et sa base de loisir.

Principal Real Estate Europe nomme Paul Lewis en tant que Directeur des Data Centers Européens

Principal Real Estate Europe poursuit l'expansion de son expertise de gestion en matière de Data Centres européens (centres de données) avec la nomination de Paul Lewis, spécialiste du secteur. Paul Lewis assure la fonction de Directeur des Data Centres Européens. Dans le cadre de ce poste récemment créé, Paul Lewis est le spécialiste européen des centres de données de Principal Real Estate, responsable de la gestion des actifs et des transactions liées aux data centres. Il est étroitement associé à l'équipe d'investissement plus large de Principal Real Estate dans le processus de transaction et de souscription pour toutes les acquisitions en Europe. Fort d'une expérience de plus de 30 ans dans les secteurs des centres de données et de l'industrie, M. Lewis a rejoint Principal Real Estate il y’a quelques semaines, après avoir travaillé pour SEGRO, où il était Directeur des centres de données du groupe et responsable des développements du groupe en Europe occidentale et centrale. Pendant son séjour chez SEGRO, Paul Lewis a occupé de nombreux postes et a présidé à la croissance du plus grand actif du groupe, le Slough Trading Estate, le transformant en un campus de centres de données prééminent en Europe avec 29 installations exploitées par des sociétés telles que Equinix, CyrusOne, Virtus et NTT.

