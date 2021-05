La veille urbaine du 13 avril 2021

Valor acquiert 4 actifs de logistique urbaine à Paris et à Lyon pour 30 M€

Valor Real Estate Partners (Valor), la plateforme paneuropéenne de logistique urbaine, poursuit l'expansion de son portefeuille avec l'acquisition de quatre actifs de logistique urbaine situés dans les meilleurs marchés de Paris et de Lyon, pour un montant total de 30 M€. Valor a acquis un premier bâtiment vacant de 2 000 m² à Créteil, à 10 km au sud-est de Paris. L'actif appartenait à Rolesco, une PME française spécialisée dans les produits de réfrigération. À Argenteuil, Valor a récemment procédé à l’acquisition “off-market” d'un entrepôt de 10 500 m², auprès d'une société française de restauration de luxe appartenant au groupe Do & Co. L'entrepôt actuellement vacant bénéficie d'un accès immédiat à l'A86 et à l’ouest de Paris. Lors d’une troisième transaction, Valor a acquis un entrepôt vacant de 7 000 m² à Chaponnay, à 13 km au sud-est de Lyon, auprès de l'ancien occupant Oxymetal. L'actif est actuellement vacant et sera entièrement rénové. Enfin, Valor vient de finaliser l'acquisition d'un entrepôt vacant de 3 600 m² sur un terrain de 18 000 m² à Saint Priest, à 12 km au sud-est de Lyon, auprès de l'ancien occupant Ciffreo Bona. L'actif sera agrandi et entièrement rénové afin de permettre sa commercialisation locative. Valor était conseillé par CBRE pour Créteil, Nexity Conseil et Transaction pour Argenteuil, JLL pour Chaponnay et Brice Robert/Malsch pour Saint-Priest. Oudot & associés (notaires), Simmons & Simmons (fiscalité et structuration), Hogan Lovells (construction), AMF-QSE (TEDD) ont conseillé l’acquéreur.

BNP Paribas REIM acquiert en VEFA un immeuble de bureaux à Montpellier auprès de Linkcity

BNP Paribas REIM, pour le compte de la SCPI Accimmo Pierre, a acquis en VEFA, un actif de bureaux d’une surface totale d’environ 8 300 m², situé au sein de la ZAC 1 Cambacérès aménagée par la Société d’Aménagement de Montpellier Méditerranée Métropole (SA3M), à Montpellier, auprès de Linkcity Sud-Est. L’actif, nommé “(Un)plug”, dont la livraison est prévue au 1er trimestre 2023, s’élèvera sur 7 niveaux dont un rooftop accessible, et bénéficiera d’une visibilité exceptionnelle et d’une excellente accessibilité à moins de 5 min à pied de la nouvelle gare TGV de Cambacérès et du prolongement de la ligne 1 du tramway qui devrait s’achever en 2023. L'agence Hubert Godet Architecte a apporté une grande attention dans la conception de cet immeuble de bureaux, afin qu’il constitue à la fois un lieu de travail, d’échanges, d’épanouissement et qu’il participe à la requalification de l’image du bureau dans la ville. Ce chantier éco-responsable à faibles nuisances sera conduit par Bouygues Bâtiment Sud-Est avec un objectif de valorisation de 70 % de la masse totale des déchets de chantier. Il mobilisera environ 45 personnes en pointe et aura recours prioritairement à des entreprises régionales. Le vendeur a été conseillé par l’Etude Rochelois Besins (Maître Laurent Paoli), l’acquéreur a quant à lui été conseillé par l’Etude 8ème Acte (Maître Christopher Chirouze) ainsi que par AliutA (conseil technique : Emmanuel Sauvage et Clément Berthet). Les parties ont été conseillées par BNP Paribas Real Estate Investissement Régions, dans le cadre d’un mandat exclusif.

Idec lance la construction d’une plateforme logistique à Chanteloup-les-Vignes (78)

Les équipes d’Idec viennent de débuter la construction d’un nouveau projet logistique pour Lidl à Chanteloup-les-Vignes (78). Cette nouvelle opération pensée pour accompagner le développement de l’activité de Lidl et soutenir le traitement de son activité logistique s’étendra sur 26 000 m². Elle comprendra quatre cellules à froid positif et négatif et un bloc de bureaux destiné aux fonctions administratives. Ce projet visera une certification BREEAM Niveau Very Good et intègrera une installation photovoltaïque de 0,75 MWp sur sa toiture. La construction va s’étendre jusqu’au mois de mai 2022 qui permettra l’installation de Lidl dans ce nouvel outil logistique performant. De la cession d’un foncier maîtrisé par Faubourg Promotion, à la conception et la construction clé en main d’un projet sur-mesure par les équipes d’Idec, les deux filiales du groupe se positionnent une nouvelle fois en interlocuteur unique de leur client, dès la genèse de son projet jusqu’à sa mise en service et sa maintenance.

Startway ouvre un nouvel espace à Marseille au sein de l’hôtel des Postes Colbert

Startway a ouvert un espace à Marseille au sein de l'hôtel des Postes Colbert. Idéalement situé, ce nouvel espace de coworking opéré par Startway propose des espaces de travail lumineux, modernes ouverts sur la ville et sur le hall monumental de l’Hôtel des Postes Colbert complètement rénové. L’espace est parfaitement adapté aux start-ups, Grands Comptes et télétravailleurs et initie une présence marquée à Marseille avec l’ouverture prochaine d’un second site. L’inauguration de ce nouvel espace de coworking à Marseille est issue du partenariat Startway-Poste Immo. Il vise à offrir à toute entreprise et aux collaborateurs-rices du Groupe La Poste, une offre différente de celle proposée dans le tertiaire, flexible et agile, en s’appuyant sur le savoir-faire de Startway. Cette nouvelle implantation confirme l’ambition de Startway d’être un acteur présent en région et de pouvoir proposer des solutions de travail sur-mesure pour toutes les entreprises.

Aviva Investors acquiert l’immeuble de bureaux de bureaux CPH Highline au Danemark

Aviva Investors a annoncé l’acquisition, pour le compte de l’un de ses mandants, de l’immeuble CPH Highline, à Copenhague (Danemark). L’actif a été acquis auprès de Skanska. Livré fin 2020, CPH Highline offre 17 000 m² de surfaces de bureaux modernes et quasiment déjà intégralement louées à trois utilisateurs dans le cadre de baux longs termes. L’actif est situé au cœur du sous marché d’Havneholmen, l’un des emplacements les plus recherchés de Copenhague et bénéficie d’une vue dégagée sur la zone portuaire de Sydhavnen. S’inspirant de la High Line new yorkaise, le toit paysagé de l’immeuble a permis de créer un long sentier reliant différentes terrasses arborées et espaces verts extérieurs. Les panneaux solaires implantés sur certaines parties du toit, donnent au bâtiment un aspect moderne, respectueux de l’environnement tout en garantissant une consommation d’énergie minimale. CPH Highline vise la certification DNGB “Gold”. Cette transaction constitue la 4ème acquisition réalisée à Copenhague sur les 24 derniers mois. Elle permet à Aviva Investors de consolider sa présence dans la capitale danoise, identifiée dans un article récent publié par Aviva Investors, comme une des villes européennes présentant les meilleures perspectives, grâce à sa concentration de talents, sa culture, sa connectivité, et son approche du développement durable. Aviva Investors était conseillé par Capital Investment, Lundgrens et KHR. Skanska était conseillé par Accura.

Segro France renforce son organisation et confirme sa stratégie de développement

Segro France renforce son organisation afin de répondre aux nouveaux enjeux du marché et aux besoins toujours plus exigeants de ses clients et partenaires, avec la création d’un nouveau pôle City Logistics Paris dirigé par Édouard Ancel, la nomination de Louis Szyjewski en tant que Directeur du pôle Logistique, la confirmation de Quentin Liu au poste de Directeur du service Technique & Construction et le lancement d’un recrutement pour le poste de Directeur du pôle Distribution Urbaine et Parcs d’Activités. Édouard Ancel est diplômé de l’Institut Supérieur de Gestion, formation qu’il a complétée au cours de sa carrière par un Mastère en Immobilier d’Entreprise (Kedge Business School) puis récemment par un Master en Gouvernance Territoriale et Développement Urbain à Sciences Po Paris. Après ses débuts au CDR Immobilier, il a occupé la fonction d’Asset Manager chez AEW pendant 5 ans. Il a ensuite rejoint SEGRO en 2008, où il a occupé plusieurs fonctions dont celle de Directeur de l’Investissement puis Directeur du pôle Distribution Urbaine et Parcs d’Activités. Édouard Ancel assure désormais, depuis le 1er mars 2021, la direction du nouveau pôle City Logistics, Paris au sein de SEGRO France. La Logistique est désormais dirigée par Louis Szyjewski, dont le parcours, depuis plus de 12 ans chez Segro en tant que Property et Asset Manager puis co-Directeur du Développement Grande Logistique, lui a permis d’acquérir une solide connaissance du marché et du portefeuille développé par Segro en France. Ses nouvelles missions incluent la gestion de l’ensemble du patrimoine de grande logistique de Segro en France, le renforcement des relations clients et la poursuite de la stratégie de développement.

Thierry Braunecker Becker est nommé Directeur Général du Groupe Soprema France

Thierry Braunecker Becker, 53 ans, a été nommé Directeur Général au sein du Groupe Soprema France, groupe indépendant familial depuis 1908 et expert reconnu dans la protection du bâtiment, l’efficience énergétique, la gestion technique et la chimie du bâtiment. Fort d’une longue expérience dans le management et la direction d’entreprises, en France comme à l’international (Europe, Asie et Afrique), il a pour mission d’accompagner le développement et la croissance du groupe Soprema en France, de renforcer sa position de référent sur le territoire et d’assurer la dynamique d’innovation du groupe. Thierry a débuté sa carrière en 1991 chez Legrand, groupe industriel français, leader mondial des produits et systèmes pour installations électriques. En quelques années, il évolue du poste de commercial à celui de Directeur Général des filiales allemandes puis chinoises. Il intègre en 2006 la société Philips Lightning en tant que Directeur Général où il reste jusqu’en 2011. Il devient en 2012 Directeur Général Adjoint du groupe Onduline, spécialisé dans les systèmes innovants pour la toiture légère. Il fonde en 2015 Upgrade, une entreprise de conseil en management où il assure des missions de conseil en stratégie et en management de transition. De 2016 à 2018, il rejoint la société allemande OSRAM, spécialisée dans la photonique de haute technologie et l’éclairage où il occupera le poste de Vice-Présent Exécutif International pour sa branche Eclairage Professionnel et Services.

Ikory Capital Markets poursuit son développement en renforçant ses équipes

Ikory Capital Markets, le pôle d’Ikory dédié à l’arbitrage d’immeubles ou de portefeuilles d’actifs résidentiels, continue son développement avec le recrutement d’une nouvelle analyste, Jennifer Darmon, qui viendra rejoindre une équipe de quatre personnes composée d’un directeur adjoint et de deux analystes. Jennifer a notamment été analyste au sein des départements Capital Markets de BNP Paribas Real Estate et de CBRE, après une première expérience de consultante chez Alex Bolton. L’ambition d’Ikory, présidé par Stéphane Imowicz, est de jouer les premiers rôles en immobilier résidentiel en France tant sur les métiers de Conseil que ceux de Transaction (Bloc et Découpe) et d’Asset Management.